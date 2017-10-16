DHA YURT BÜLTENİ-6 

Oğulpınar\'da zırhlı araçlar ve iş makineleri hazır bekletiliyor



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay\'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'nin sınıra sıfır noktasındaki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda hazır bekletiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının konuşlandırıldığı sınır hattında sessizlik sürüyor. Hatay bölgesinde özellikle İdlib\'in karşısına düşen Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda iş makinalarıyla açılan mevzilere yerleştirilen fırtına obüslerinin namlusu Suriye\'ye dönük olarak bekletiliyor. Zaman zaman batı illerinden gelen askeri araçlar da Oğulpınar Mahallesi\'nde TIR\'lardan indirilip, karakola sevk ediliyor. Ayrıca Oğulpınar Mahallesi\'ne burada yaşayanların dışında giriş çıkışlara da güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.

Öte yandan Hatay\'ın Suriye\'ye açılan en önemli kapılarından biri olan Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan da Suriyelilerin giriş çıkışı düzenli olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU- Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA) -

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BM’nin 24 yardım TIR’ı İdlib\'e gitti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye’nin İdlib kentine yardımlarını sürdürürken, hazırlanan 24 yardım TIR’ı Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak İdlib\'e gitti.

Reyhanlı İlçesi’ndeki BM depolarındaki insani yardım malzemelerinin yüklendiği 24 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemesi yüklü TIR’lar Suriye’nin idlib kentine geçti. TIR’lardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracının görüntüsü

- BM görevli aracı

- TIR’ların Cilvegözü’ne hareket halinde görüntüleri

- Cilvegözü’ne geçerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Eşini ve kızını öldürdü, \"Alkollüydüm, hatırlamıyorum\" dedi

ANTALYA\'da, eşi 47 yaşındaki Hanife Özen ve kızı 23 yaşındaki Esra Özen\'i tüfekle öldüren 54 yaşındaki Sertok Özen, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay sonrası ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu aracında polisin yakaladığı Sertok Özen, ifadesinde, \"Alkollüydüm ne yaptığımı hatırlamıyorum\" dedi.

Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak\'ta oturan Sertok Özen, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Akseki İlçesi\'ne gitti. Bir süre önce şoför olarak çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından emekli olan Özen, gece yarısı döndü. Eve alkollü gelen Özen, eşi Hanife Özen\'le tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Sertok Özen evde bulunan ve arkadaşına ait ruhsatsız av tüfeğiyle eşini başından, araya giren üniversite öğrencisi kızı Esra Özen\'i de boğazından vurdu. Anne ve kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Sertok Özen, Muratpaşa Mahallesi\'nde oturan bacanağı Osman Göçer\'in evine gitti. Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu. Göçer\'in, ani bir hareketle namlunun yönünü tavana doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Paniğe kapılan Özen kaçarken, Osman Göçer ve eşi Emine polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki incelemeden sonra Sertok Özen\'in evine gitti. Evde yapılan incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu.

ARACINDA YAKALANDI

Hanife ve Esra Özen\'in cenazeleri işlemlerin ardından dün Serik İlçesi\'nde toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sertok Özen\'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Özen\'i, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Kovanlık Mahallesi\'nde açık arazide arabasının içinde yarı baygın halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sertok Özen\'in ilaç içerek intihar girişimde bulunduğu belirlendi. Midesi yıkanan ve tedavisi yapılan Özen, sorgusu için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emekli olduktan sonra krediyle ev aldığı, bu nedenle bankalara 90 bin lira borcu olduğunu belirten Özen, ifadesinde, \"Alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum\" dedi. Özen, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının şubeden çıkışı

-Ekip arabasına yürümesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber: Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Düğünde atılan maganda kurşunu 1’i çocuk 2 kişiyi yaraladı

KARAMAN’da bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu seken kurşunlarla bacaklarından yaralanan 13 yaşındaki Sude Oğraş ve 21 yaşındaki Kübra Gökduman, hastaneye kaldırıldı. Düğünde ateş açtığı belirlenen 52 yaşındaki Doğan A. ile aynı yaştaki Ahmet Y. gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu tabancadan seken mermiler davetlilerden Sude Oğraş ile Kübra Gökduman’ın bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Oğraş ve Gökduman, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sude Oğraş\'ın sağ bacağından giren merminin çıktığı, Kübra Gökduman\'ın sağ bacağına giren merminin ise kemiğe saplandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma düğünde tabancayla havaya ateş ettiğini belirlediği Doğan A. ve aynı yaştaki Ahmet Y.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansların hastaneye gelişi

-Yaralıların sedyede görüntüsü

-Ambulans ve hastaneden detay

Haber-kamera: Muammer ŞEN KARAMAN, (DHA)

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Ardahan\'da yüksek kesimler beşaza büründü

ARDAHAN\'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kenti çevreleyen Ilgar Dağı ve Arsiyan Dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü. Yüksek kesimlerdeki beyaz görüntü ile son bahar renklerine bürünen doğa kartpostallık görüntü oluşturdu.

Posolu Yaşar Akçam, \"Kar yağma vakti geldi. Büyüklerimiz, \'Kış kışlığını yapacak ki, yaz gelsin\' derdi. Posof\'u çevreleyen dağlar beyaza büründü\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yüksek kesimlerdeki kar

-Şehir merkezi

-Beyaza bürünmüş dağlar

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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3 tarlasında ekili yaklaşık 120 ton mısır çalındı

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde 30 yaşındaki Hüseyin Baştuğ, 3 farklı noktadaki 80 dekarlık tarlasında ekili yaklaşık 120 ton mısırın, biçerdöverle hasat edilip, bir araca yüklenip çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

Karapınar kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hasanoba Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Baştuğ, jandarmaya giderek, tarlasında ekili 120 ton mısırının çalındığını söyledi. Aralarında yaklaşık 500 ile 1 kilometre uzaklık bulunan 3 farklı noktadaki yaklaşık 80 dekarlık tarlasında ekili mısırların çalındığını ileri süren Baştuğ, şöyle dedi:

\"\'Geçen cumartesi günü komşularım aradı. \'Mısır tarlasını hasat etmişsin ne kadar mısır çıktı?\' diye merak edip sordular. Ben de daha mısırları hasat etmediğimi söyledim. Onlar, tarlada mısır olmadığını gördüklerini söyleyince hemen tarlaya koştum. Tarlaya gittiğimde mısırın hasat edildiğini gördüm. Hemen diğer iki tarlaya daha gittim. Aralarında 500 ila 1 kilometre mesafe var. O tarlalardaki mısırd a hasat edilmiş. 3 tarlam 80 dekar ve bu yıl yaklaşık 120 ton mısır elde etmeyi bekliyordum. Tarım sigortası da yok ve yaklaşık 160 bin lira zararım var.\"

Olayın geçen cuma günü gerçekleşmiş olabileceğini tahmin ettiğini belirten Baştuğ, \"O gün Karaman\'a gitmiştim. Dönüşte bizim tarlaların olduğu bölgede bir hafif ticari araç ve bir TIR gördüm. Belki onlar gerçekleştirmiş olabilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tarladan detay

- Hüseyin Baştuğ röp.

haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR / KONYA (DHA)

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Kocaeli Barosu\'ndan müftülüklere nikah yetkisine tepki

KOCAELİ Barosu Kadın Hakları Merkezi, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi verilmesi yasasına tepki gösterdi.

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamaya Kocaeli Barosu\'na bağlı avukatlar, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası üyeleri ve Soroptimist Kulübü üyeleri destek verdi. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan yapılan değişiklikle laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açacağını söyleyerek, \"İçişleri Bakanlığı\'nca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına eklenen 6-madde ile \'İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu\' yetkisi verilmektedir. Anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti \'demokratik, laik ve sosyal\' bir hukuk devletidir. Laiklik ilkesi ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada bizi kargaşadan ve iç savaştan koruyan en önemli ilkelerden biri olup, anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen hükümlerinden biridir. Hal böyleyken vatandaşımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak gerekçesiyle yapılmaya çalışılan bu değişiklikle anayasamızın 174/4 maddesiyle koruma altına alınan İnkılap Kanunları içinde olan \'evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı\' hükmünün ihlaline ve laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açılacaktır\" dedi.

Bu değişiklikle hukuk birliğinin ortadan kaldırılacağını ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Anayasamızın laiklik ve eşitlik ilkeleri ihlal edilecek, hukuk birliği ortadan kaldırılacak, Medeni Kanunu\'nun kabulüyle elde edilen kadın kazanımlarının kaybedilmesine yol açılacak, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismarlar artacak, toplum aile düzeyinde de ayrışacak, kadının ve çocukların hak ihlalleri artacaktır. Bu nedenle Kocaeli Barosu Kadın Hakları olarak millet ve ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilkelerinden olan laiklik ilkesinin çiğnenmesine, kazanılmış kadın haklarının kaybedilmesine neden olacak, kadın ve çocukların hak ihlallerini arttıracak bu kanun değişikliği teklifini kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle reddettiğimizi belirtiyor, söz konusu değişikliğin meclisten geri çekilmesi için hükümete ve tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri ve destek veren sivil toplum kuruluşları

-Didem Turan\'ın açıklaması

-Avukatlardan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

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Matematik öğretmeni kazada ağır yaralandı

İZMİR’in Narlıdere İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğini devirerek takla attı. Kazada 27 yaşındaki matematik öğretmeni Engin Abdullah Özdemir, ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Güneybatı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi önünde meydana geldi. Narlıdere’den Güzelbahçe yönüne seyir halinde olan Matematik öğretmeni Engin Abdullah Özdemir, virajda kullandığı 35 ZU 314 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirdikten sonra ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Özdemir’in fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Manisa\'da trafik kazaları MOBESE\'de

MANİSA\'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi. Kameraların kaydettiği kazalarda sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yaşanan ve dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. MOBESE kameralarınca görüntülenen kazalarda, sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz olduğu görüldü. Görüntülülere yansıyan Şehzadeler İlçesi Valilik Kavşağındaki bir kazada, hızlı giden bir otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Kaza anında kaldırımdan geçen yayaların panik anları da görüntülere yansıdı. Kazada yayalardan bir kişi ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

MOBESE görüntülerinde yansıyan bir diğer kazada ise Şehzadeler ilçesinde kırmızı ışığa uymayarak yolun karşısına geçen ve cep telefonuyla konuşan bir yaya, servis minibüsünün çarpmasıysa yaralandı. Hafif yaralanan yaya, hastane kaldırıldı.

Yayınlanan görüntülerde dikkat çeken başka bir önemli nokta ise sürücülerin birçoğunun trafik ışıkları ile şerit değiştirme kurallarına uymaması oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emniyetin paylaştığı trafik kazaları görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Kendini kamyonun altına atan Suriyeli öldü

Güvenlik kamerası görüntüleri

BURSA\'da yoldan geçmekte olan kamyonun altına atlayan Suriye uyruklu 36 yaşındaki Ömer Masri feci şekilde can verdi. Olay çevrede bulunan bir iş yeri güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay sabah saat 09.30 sıralarına merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 11 Eylül Caddesi\'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Suriye uyruklu Ömer Masri caddede elleri cebinde sakin bir şekilde yolda yürürken, ani bir kararla kendini karşıdan gelmekte olan 63 yaşındaki Hasret P.\'nin kullandığı 16 U 8087 plakalı kamyonun altına attı. Kamyon tekerleklerinin üzerinden geçtiği Ömer Masri olay yerinde hayatını kaybederken, paniğe kapılan Hasret P. aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometre sonra aracını durduran Hasret P. polisi arayarak olayı bildirdi.

Ömer Masri\'nin intihar anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Masri elleri cebinde yol kenarından ilerlerken birden Hasret P.\'nin kullandığı kamyonun arka tekerleğinin altına kafasını soktuğu görüldü. Ömer Masri\'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Meraklı vatandaşlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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Hacıbektaş\'ta vatandaş usulü kapanış semahı

ÜNLÜ düşünür Hacı Bektaş Veli adına düzenlenen 54.Ulusal, 28. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri, kültür ve sanat etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler in son gününde yaşlı bir Alevi kadının yaptığı semah gösterisi alkışlandı. Etkinlikler sırasında Hacı Bektaş Veli külliyesi ziyaretçi akınına uğradı

Başbakanlık Tanıtma Fonu, KÜltür ve Turizm bakanlığıyla Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Hacı Bektaş Veli Merkezindeki \" Alevi Bektaşilikte Şiir ve fıkra\" paneli, Sivas Madımak yangınını içeren tiyatro oyunu, Birlik Cem töreni, Kazım Kalaycı, Çilehanedeki Kemal Kılıçdaroğlu salonundaki Güler Duman ve Musa Eroğlu konserleriyle sona erdi. Kazım Kalaycı \'nın konseri sırasında yaşlı bir Alevi kadınının sahneye fırlayıp yaptığı semah gösterisi,izliyicİler tarafından alkışlandı. Hacı Bektaş Külliyesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Aslanlı çeşmeden su içip,türbede dua etti. Ziyaretçilerin bir bölümü de Balım Sultan türbesinin önündeki dilek taşını öpüp, kucaklayarak dilekte bulundu. Külliye yakınlarında cay ocağı işleten 42 yaşındaki Sait Bayındır\'ın boynundaki gümüşten yapılma iri kral zinciri, Hz. Ali Kılıcı,bileklerindeki gümüş bileklik ve parmağındaki Hz. Ali yazılı yüzükleri dikkati çekti

Görüntü Dökümü:

-Hacı Bektaş Veli türbesinde dua eden vatandaşlardan genel ve detay görüntü

-Türbeyi gezen vatandaşlardan genel ve detay görüntü

-Dilek Taşına sarılan alevi vatandaşlardan genel ve detay görüntü

-Mersin,Tarsustan geldiğini söyleyen bir kadın taşa sarılarak dilek tuttuğunu söyledi.

-Kemal Kılıçdaroğlu kongre merkezinde türkü dinleyen vatandaşlardan genel görüntü

-Türkü söyleyen sanatçıdan genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Turgutlu\'da trafo yangını

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bir trafoda çıkan yangın maddi hasara yol açtı, bazı yerlerde elektrik kesintisine neden oldu.

Elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin Yedi Eylül Mahallesi eski Manisa yolu üzerindeki merkez trafosunda, bugün saat 11.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şirket çalışanları yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 400 bin TL maddi zarara yol açtığı belirtilen yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Yangından genel görüntüler

haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Liselilerden, lösemi hastası Kutay için yardım kampanyası

BARTIN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 ayı aşkın süredir lösemi tedavisi gören lise öğrencisi Kutay Gönültaş\'ın tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı.

Zonguldak\'ın Kilimli İlçesi\'ndeki Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 12\'nci sınıf öğrencisi Kutay Gönültaş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde 4 aydır lösemi tedavisi görüyor. Gönültaş\'ın sınıf arkadaşları, ona moral vermek ve destek olmak için saçlarını \'sıfıra\' kestirirken, bir destek de Bartın TOBB Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi. Okulda, 12\'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Canberk Çağdaş öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Okul Müdürü Naci Yıldız ve öğretmenler ile diğer öğrenciler de kampanyaya destek verdi. Öğrenciler, kampanya kapsamında okulun bahçesinde toplanıp objektife el sallayarak çektirdikleri fotoğrafı Kutay Gönültaş\'a göndererek moral vermeye çalıştı.

2 yın önce Kutay Gönültaş ile aynı okulda eğitim gören Canberk Çağdaş, Kutay\'ı o zaman tanıdığını ve arkadaş olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Haberlerde Kutay için arkadaşlarının saçlarını kazıttığını gördük. \'Biz ne yapabiliriz?\' diye düşündüm. Ve yardım kampanyası yapmak aklıma geldi. Zonguldaktaki kardeşimiz için geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yardım kampanyası başlatmıştık. Şu ana kadar 750 TL para toplandı. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Ülkemizdeki tüm lösemili hastalar için bütün insanlarımız bu duyarlılığı göstermesi gerekir. Yardım kampanyasında miktar bizim için önemli değildi. Önemli olan Kutay\'ın yanında olduğumuzu göstermemiz, ona bu mesajı vermemiz ve farkındalık oluşturmak.\"

Okul Müdürü Naci Yıldız da öğrencileri duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

-Okul öğrencilerine konuşma

-Kutay’a el sallanması

-Canberk’in öğrencilere teşekkürü

-Canberk ile röp.

-Okul Müdürü ile röp.

-Toplanan paralar

-Öğrencilerin sloganı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Çaldıkları 22 otomobille yakalandılar

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Sakarya\'da çaldıkları otomobillerin şaşi numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon düzenledi. 16 kişi gözaltına alınırken, çalınan 22 araç ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve İstanbul\'da yaşanan birçok oto hırsızlığı olayını organize suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, oto hırsızlığı örgütü üyelerinin tek tek yerlerini tespit ederek, İstanbul ve Sakarya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Çaldığı araçların şasi numaralarını değiştirip satan şüphelilere yönelik çok sayıda adrese yapılan baskında 16 kişi yakalandı. Operasyonda çalıntı 22 araç ele geçirilirken, yapılan aramalarda şaşi numaralarını değiştirmekte kullanılan numaratörler, tescil belgeleri, sahte plakalar, araç parçaları ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlıların emniyetten çıkarılışı, araçlara bindirilmesi

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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Gaziantep\'te şehit polisler için mevlit

GAZİANTEP\'te, geçen yıl yapılan operasyonda DEAŞ\'lı teröristin kendini patlatmasıyla şehit olan 3 polis için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.

Terör örgütü DEAŞ\'in Güneykent Mahallesi\'nde tespit edilen hücre evine 16 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda canlı bomba yeleği giyen teröristin kendini patlatması ile özel harekat polisleri İlhan Güleç, Hüseyin Cengiz ve Yaşar Polat şehit olmuştu. Polislerin şehit olmalarının yıldönümünde bugün Hacı Nazife Ziylan Camisi\'nde mevlit okutuldu. Mevlide, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kent protokolü, çok sayıda polis ve şehit polislerin yakınları katıldı. Kuran\'dan sureler ile duaların okunduğu mevlide katılanlara çikolata ve gül suyu ikramı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlit okutulan cami

- Camiye gelenler

- Camideki polisler

- Emniyet müdürünün camiye gelmesi

- Camideki ikramlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

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Gelin almaya eşekle gitti

DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesi\'nde 22 yaşındaki damat Ferdi Ersay, eşeğini süsleyip önüne ve arkasına \'Evleniyoruz, Mutluyuz\' yazısı astıktan sonra gelini almaya gitti.

Düğünlerde TIR, traktör, at arabası, modifiye araç ve faytondan sonra gelin arabası furyasına şimdi de bir eşek eklendi. Çameli İlçesi\'nin Kirazlıyayla Mahallesi\'nde düğün yapan damat Ferdi Ersay da bu iş için eşeği seçti. Eşeği süsleyen önüne ve arkasına \'Evleniyoruz, Mutluyuz\' yazıları asan, Soma\'da maden işçisi olarak çalışan damat Ersay, 22 yaşındaki Gül Ersay\'ı almaya mahalle halkıyla birlikte bu şekilde gitti. Daha sonra eşekten inen damat, baba evinden çıkan gelin Gül Ersay\'ı eşeğe bindirdi. Damat Ersay eşeği yularından çekerken, gelin de üstünde yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Damadın gelin evine eşekle gitmesinden görüntü.

-Eşekten görüntü.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Manisa\'da 9 bin liralık baston ilgi çekti

MANİSA\'da, geleneksel el sanatı bastonculuğu tanıtan usta Cumali Birol\'un çini işleme sanatı ile yaptığı 9 bin liralık baston, ilgi çekti. Ceviz ağacından yapılan bastonları yurtdışına da ihraç ettiğini kaydeden Birol, bastonun yaşlılık aracı değil, gücün simgesi olduğunu söyledi.

Bitlis\'in Adilcevaz İlçesi\'nde ata mesleği bastonculuğu sürdüren 48 yaşındaki Cumali Birol, baston sanatını Manisalılara tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde ürünlerini sergileyip yapımını gösteren Birol\'un bastonları, ilgi gördü. Bastonculuk sanatının yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını aktaran Birol, mesleğin yaşatılmasını ve toplum kazandırılmasını istediğini anlattı. Birol\'un çini sanatıyla yaptığı 9 bin liralık baston ise ilgi çekti. Baston ustası Birol, \"Yaklaşık 1 ayımı aldı. Çini desenlerini ahşabın üzerine işledim. Daha pahalı bastonlar da var. 25 bin dolara zümrüt, yakut ve safir taştan baston yapmıştım. Çok büyük bir ilgi gördü\" dedi.

\"BASTON GÜCÜN VE ASALETİN SİMGESİ\"

Kendisinin üçüncü kuşak bastoncu olduğunu ve oğlunu da yetiştirdiğini aktaran Birol, \"Bastonun 3 bin yıllık bir geçmişi var. Adilcevaz cevizleri ile yapılıyor. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Baston kesinlikle yaşlılık aracı değildir. Gittiğimiz fuarlarda kadın ve erkekler \'Ben yaşlanmadım, yaşlanınca alacağım\' gibi cümleler kuruyor. Baston gücün ve asaletin sembolüdür. Bazen üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim ettiğinizde hayırlı ve uzun ömür ifadesidir. Bastonlar normalde 75 liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar çıkıyor\" dedi.

YURTDIŞINA DA İHRAÇ EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından \'geleneksel el sanatkarı\' unvanı verilen Birol, yaptığı bastonlarla Türkiye Kalite birincilik ödülünü aldığını söyledi. Birol, \"Yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. En ucuz bir baston 4 günden önce çıkmıyor. 100\'e yakın baston çeşidi var. Bastonları e-ticaret ile yurtdışına da gönderiyorum. Orada da ihracat ödülü aldık. Hollanda, Belçika, Norveç\'e gönderiyoruz. Bireysel satışlar da var. İnsanlar özel tasarımlar istiyor. Kişiye özel ürünler de yapıyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baston ustası Cumali Birol baston yaparken görüntü

-9 bin liralık bastondan görüntü

-Cumali Birol\'un konuşması

-Vatandaşların bastonları incelemesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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