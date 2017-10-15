DHA YURT BÜLTENİ-6 

AK Parti Milletvekili Şanverdi: Dün gece itibariyle intikal tamamlandı

AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, dün gece itibariyle Türk askerinin Suriye\'deki intikalinin tamamlandığını söyledi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile birlikte Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Fevzi Şanverdi, yetkililerle görüştü. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün gazeteciler için kurduğu hazırladığı TIR\'a da gelen Fevzi Şanverdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SÜRECİ ANLATTI

Sınırdaki gelişmeleri değerlendiren Şanverdi, şunları söyledi: \"İlçemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldik. Burada AFAD müdürümüzden gerekli bilgileri aldık. Ülke olarak gerek AFAD olsun gerek Kızılay olsun her türlü hazırlıkları bitirmiş durumdalar. Astana\'da yapılan görüşmeler çerçevesinde biz Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek üzere bir çatışmasızlık bölgesi oluşturuluyor o bölgede. Biz de belirlenen sınırlarda kendi görevlerimizi ifa edeceğiz. Şu ana kadar intikal süresince şükürler olsun rabbimize son derece başarılı bir şekilde intikal süreci gerçekleşti. Hep birlikte gelişmeleri takip edeceğiz.\"

SORUYU YANITLADI

Gazetecilerin Suriye\'ye yönelik intikaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Şanverdi, şöyle konuştu: \"Kaç noktaya ulaşıldığını bilmiyorum ama genel olarak dün gece itibariyle tamamlandığını ben biliyorum. Kazasız belasız Astana sürecince belirlenen noktalara silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz yerleşmiş durumda. Kaç asker girdiğini bilmiyorum. İhtiyaç hasıl olduğu sürece asker ve araç sevkiyatlarımız devam ediyor. İhtiyaç hissedildiği, talep edildiği kadarıyla da bölgeye intikal sağlanmış olacak.\"

Görüntü Dökümü

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- AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi\'nin Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelişi

- Gazetecilerle selamlaşması

- Fevzi Şanverdi\'nin açıklaması

- Cilvegözü Sınır Kapısı\'nın genel görüntüsü

Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Kaya tırmanışında düşen Cansu öldü (2)

ANNE VE BABA ANTALYA\'YA GELDİ

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı Olympos bölgesinde düzenlenen kaya tırmanış şenliği sırasında dün öğleden sonra dengesini kaybedip düşen Karabük Üniversitesi öğrencisi ve Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp\'in ailesi cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Özkalp\'in birlikte tırmanış yaptığı arkadaşları da morgda toplandı. Erkek kuaförü olan baba Salih Özkalp ile anne Zekiye Özkalp, morg önünde gözyaşlarıyla kızlarının cenazesini almak için bekledi.

\'ACIMIZ BÜYÜK\'

Morg önünde bekleyen ailenin yakınlarından Kadir Keser, \"Olayı dün telefonla öğrendik. Baba ve anne gece yola çıktı. Ankara\'dan geldiler. Kayalıklardan düşüp kafasını çarptığını söylüyorlar. Bunun dışında herhangi bir bilgi edinemedik. Arkadaşlarının bizi aydınlatmasını bekliyoruz. Dağcılık İl Temsilciliği görevine gelmişti. Kendisi de Karabük\'te üniversite öğrencisiydi. Acımız büyük\" dedi.

\'KAFASINI ÇARPTIĞI İÇİN BİLİNCİNİ KAYBEDİYOR\'

Cansu Nur Özkalp ile tırmanış yapanlardan Veli Koçak, \"Lider tırmanışı yaparken dengesini kaybetti, geriye düştü. İpin yaklaşık 1 metrelik boşluğu var. Arkadan başını kayaya çarptı. Aşağı düşmedi. Askıda kaldı. Kayalıktayken sırt üstü kafasını kayaya vurdu\" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu\'nun öğretim danışmanı Alkan Uğurlu da Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Uğurlu, \"Genç bir arkadaşımız. Tırmanış yaparken ufak bir düşüş yaşıyor. Tırmanışta olabilen bir durum. Fakat kafasını çarptığı için bilincini kaybediyor ve müdahale ediyorlar. Hastaneye kaldırılıyor ama her türlü müdahaleye rağmen maalesef kurtarılamıyor. Acımız büyük\" dedi.

CENAZE ANKARA\'YA GÖTÜRÜLÜYOR

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metal Malzemeleri Mühendisliği İngilizce Bölümü öğrencisi olan Cansu Nur Özkalp\'in kısa süre önce Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilciliği görevine getirildiği belirtildi. Ailenin iki kızından büyüğü olan Cansu Nur Özkalp\'in cenazesi morgdan alınarak Ankara\'ya doğru yola çıktı. Özkalp\'in cenazesinin ailenin isteğine bağlı olarak Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı ya da Kızılcahamam\'da toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin morg çıkışı görüntüsü

- Fenalık geçiren annenin görüntüsü

- RÖP 1: Alkan Uğurlu

- Tabutun cenaze arıca konması

- Cenaze aracının morgdan ayrılması

- RÖP 2: Kadir Keser

- Hastane dış plan görüntü

- Anne ve babanın morgdan çıkışı

- Ölen dağcı kızın resimleri

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Düzce\'de yangın paniği, 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

DÜZCE\'nin Çilimli İlçesi\'nde yangın çıkan dairedeki çift ile 3 çocuğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sabah 09.00 sıralarında, bir sitede bulunan 38 yaşındaki Mustafa Demir\'e ait apartman dairesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evde uyuyan Mustafa Demir ile çocukları 6 yaşındaki Esma, 7 yaşındaki Ahmet Salim ve 17 yaşındaki Alperen, komşuları tarafından uyandırıldı. Dumandan etkilenen baba ve çocukları, ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan yangını duyarak işten çıkıp gelen Gülhan Demir, soğutma çalışması yapıldığı sırada eve girerek çıkmayı reddetti. Eşi ve çocuklarının hastaneye kaldırıldığı öğrenip büyük üzüntü yaşayan Gülhan Demir, 112 sağlık ekiplerinin ikna etmesi sonrası evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Gülhan Demir de hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan ev

-Anne evden çıkarılırken

-Sağlık ekiplerinin eve girişi

-Baba ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ÇİLİMLİ(Düzce),(DHA)

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Milli raftingciler dünya şampiyonasında tüm altın madalyaları alarak şampiyon oldu

JAPONYA’da düzenlenen R-6 Rafting Dünya Şampiyonası’nda, rafting milli takımımız 35 altın madalyanın tamamını tam puan alarak dünya şampiyonu oldu. Ay yıldızlı raftingçilerimiz dünyada sadece Brezilya\'nın elinde bulunan bu alandaki rekorunu egale etmiş oldu.

Japonya’nın Osaka kendinin, Miyoshi şehrinde 2-10 Ekim’de başlayan Rafting Dünya Şampiyonasında Türk Milli Takımı adını altın harflerle yazdırdı. 22 ülkeden 72 takım ve 650 sporcunun katıldığı şampiyonada ‘Sprint, H2H (kafa kafaya), Nehir İnişi ve Slalom’ yarışlarında U19 ve U 23 Türk Milli sporcuları tüm rakiplerini geride bırakarak 4 klasmanda toplam 35 altın madalya alarak birinci oldu. Şampiyonda tüm altın madalyaları kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli sporcular aynı zamanda bin tam puan elde ederek daha önce Brezilya’nın rekoru da egale etti. Şampiyonada Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, U19 Milli Takım Antrenörü Yasin Makar, U 23 Milli Takım Antrenörü Hasan Basri Yazıcı, Milli Takımlar Koordinatörü Erdoğan Buçan ve Mili Takımlar Antrenörü Savaş İzmirli ve milli sporcular yer aldı.

İNANDIK VE BAŞARDIK’

U19 Milli Takım Antrenörü Yasin Makar başarıya inandıklarını belirterek “Japonya’daki şampiyonada U 19 ekibiz 4 klasmanda da başarı elde etti. Altın madalya ve dünya kupasını kaldırarak güzel ülkemize dönüş yaptık. Toplamda 22 ülke 650 sporcu vardı. Müsabakalarda U 19 takımımız toplam 9 ülkeyle yarıştı. İnandık ve başardık. Şampiyona da toplam 35 altın madalya vardı bu madalyaların tamamını da Türk Milli takımı olarak biz aldık. Çok gururlu ve çok sevinçliyiz. Geçmiş tarihlerde şampiyonada Brezilya’nın rekoru vardı. Bizde bin tam puan alarak bu rekoru egale ettik. Ülkemize ve milletimize armağan olsun bu başarımız. Bu başarıda Fırtına vadisinin de katkısı ve etkisi oldu. Şuanda Fırtınanın üzerindeyiz. Hepimiz Fırtına’nın çocuklarıyız. İnanarak bu başarıyı elde ettikö dedi.

‘BU İŞE İNANDIK GÖNÜL VERDİK’

Milli Takımlar Koordinatörü Erdoğan Buçan başarının sırrının inanmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: \"Başarının sırrı aslında inanmaktan geliyor. Bu işe inandık gönül verdik. Bu işe biz emek veren insanlarız. Hep bu tür organizasyonları boynumuz bükük izledik. Başka ülkelerin başarıları ve bayrakları göndere çıktı. Hüzünle seyrettik. Hep heves ettik, tüm isteğimiz başarmaktı ve bayrağımızın en üstte dalgalanması ve İstiklal Marşımızın diğerleri tarafından dinlenmesiydi. Bu birikimin getirdiği hırs ve inanç anlayışını birleştirdiğiniz zaman başarıya da ulaşmış olursunuz. Biz de bunu yaptık. Hiçbir nehir bizim Fırtına Vadisi kadar agresif değil. Bizim burada yaptığımız çalışmalarda bu başarıya ciddi katkı sağlamış oldu\"

‘HALEN DAHA RÜYADAYIZ’

Mili Takımlar Antrenörü Savaş İzmirli de şampiyonada tüm altın madalyaları kazandıklarını anlatarak “Başarının sırrı çocuklar. Yılı tamamen antrenmanlarla geçirdiler. Çok iyi çalıştılar. Çocuklar inanmış şekilde bu şampiyonaya katıldılar. Ne kadar altın madalya, kupa varsa hepsini aldılar ve Türkiye’ye döndüler. Daha da madalya olsaydı onları da alacaktık ama olanlar 35 idi. Dünyada hiç derecemiz yoktu. 2013’de Yeni Zellenda’da bir 3’üncülüğümüz vardı. Hep bu birinciliği istedik. Halen daha rüyadayız. O kadar madalya ve kupa aldık inanın çok mutluyuzö diye konuştu.

‘GİTTİK BAŞARDIK VE GELDİK’

U 23 Milli Takım Antrenörü Hasan Basri Yazıcı Türk Bayrağı’nı şampiyonada göndere çektirdikleri için mutluluk ve gurur yaşadıklarını dile getirerek şöyle dedi: “Ekibin en genç antrenörüyüm. Hocalarımız tecrübeleriyle bu günlere geldik. Önceki yıllarda yarım kalan hesaplarımız vardı, çocuklarda da bu istek ve arzu hâkimdi. İnanılmaz bir bayrağımızı göndere çekme isteğimiz vardı. Gittik başardık ve geldik. Tüm madalyaları aldık. Dönüşte bu yaptıklarımıza da inanamadık ama başardıkö

‘ÇOK GURURLANDIK’

Rafting Milli Takım sporcularından Ali Efe Uçan ise şampiyona öncesi çok verimli bir kapm gerçekleştirdiklerini kaydederek “Yaklaşık 3 yıldır bu ekipleyim. Milli takıma seçilmeden önce Düzce’de bir kampımız oldu çok verimli geçti. Aslında böyle bir başarı alacağımızı düşünmüyordum. 4 klasman var ve hepsinden tam puan aldık. O kürsüye çıkarken içimdeki gururu ve mutluluğu inanın anlatmak zor. Çok gururlandık. Tüm hocalarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sporculardan detay

Antrenör ve sporcularla röp.

Japonya\'daki yarış ve tören detayı

Haber: Muhammet KAÇAR- Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

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Kayseri\'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda silah da ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri\'ye doğu illerinden uyuşturucu ve kaçak sigara getireleceği istihbari bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kayseri plakalı bir aracın içine gizlenen 175 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 44 yaşındaki K.A. ile yabancı uyruklu 23 yaşındaki H.M.H. yakalandı. Gözaltına alınan K.A.\'nın evinde arama yapan ekipler 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi, 17 tabanca fişeği ve 1800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Silah ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

- Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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