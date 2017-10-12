DHA YURT BÜLTENİ-6

1)CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ\'DE

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'ye geldi.

Partisinin Denizli İl Binası\'nın açılış töreni için Denizli\'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla sabah saat 10.00\'da Çardak Havaalanı\'na indi. CHP Denizli Milletvekilleri Melike Basmacı, Kazım Arslan, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar ve partililer tarafından havaalanında karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konvoyla Denizli il merkezinde bulunan Lavin Otel\'e geldi.

Bir süre odasında dinlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işadamları ve sanayicilerle basına kapalı toplantı yapacak. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantıda biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu , partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışını da yapıp, geçen 18 Eylül\'de Mardin\'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın ailesini ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu\'nun Denizli temaslarına Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ile bazı milletvekilleri de eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun uçaktan inişi

-Kılıçdaroğlu\'nun partililer tarafından karşılanması,

-Kılıçdaroğlu\'nun otele gelişi

Haber: Osman Nuri BOYACI - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=================================================

2)OĞLU KAZADA ÖLEN BABA, DEDEKTİF GİBİ DELİL TOPLADI

KONYA\'da bir imam hatip lisesinde meslek eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mümtaz Elmas\'ın oğlu 13 yaşındaki Furkan Taha Elmas, bisikletine otomobil çarpması sonucu öldü. Kaza ardından gözaltına alınan sürücü S.S.S., ifadesinin alınması ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, baba Elmas da dedektif gibi çalışıp, soruşturma dosyasında olmadığını öne sürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşarak, görüntüler üzerine bilirkişi raporu hazırlattı.

Belçika\'dan Konya\'ya 5 yıl önce gelen Elmas ailesinin büyük oğulları Furkan Taha, 25 Ağustos günü Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına hazırlık için gittiği dershaneden evine gelmek için bisikletle yola çıktı. Evlerinin yakın olan merkez Meram İlçesi, Şehir Caddesi\'ndeki bisiklet yolunu kullanan Furkan Taha, karşıya geçmek için kendi yolundan ayrılıp, kavşağa girmek istedi. Bu sırada 35 yaşındaki S.S.S. kontrolündeki 42 TS 735 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada kontrolden çıkan otomobil ise refüje çarparak, durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Furkan Taha, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, öldü.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kaza ardından sürücü S.S.S., gözaltına alınırken, yanında bulunan arkadaşı M.E.K.’nin de ifadesine başvuruldu. Sürücü ve arkadaşı ifadelerinde, kazada hayatını kaybeden Furkan Taha\'nın bisiklet yolunu kullanmadığını, soluna bakmadan yola çıktığını, 50 ila 60 kilometre hızla seyrettiklerimi ve korna çalmalarına rağmen bisiklet sürücüsünün önlerine doğru geldiğini ileri sürdü. Polis tarafından hazırlanan ilk kaza raporunda, bisiklet sürücüsü Furkan Taha\'nın, yolun her iki tarafında bulunan bisiklet yolunu kullanmayarak, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleriyle belirtilen veya gösterilen hususlara uymadığı belirtildi. Raporda, araç sürücüsünün ise bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı ve kural ihlalinin gerçekleşmediği kaydedildi. Sürücü S.S.S., cumhuriyet savcılığına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

DEDEKTİF GİBİ KAZAYI ARAŞTIRDI

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Elmas, dedektif gibi çalışarak, mahkeme için delil toplamaya başladı. Elmas, belirli bir zaman geçtikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarının otomatik olarak silinebileceğini düşünerek, tüm görüntüleri aldıklarını belirtti. Elde ettikleri görüntülerde kaza anının da olduğunu söyleyen Elmas, oğlunun bisiklet yolunu kullandığını ve yolun karşısına geçmek için kavşağa girdiği sırada otomobilin çarptığını iddia etti. Elmas, sürücü ve arkadaşının ifadelerinde 50 ila 60 kilometre hızla gittiklerini söylemelerine rağmen güvenlik kamera kayıtlarını incelettirdiği bilirkişinin, aracın 135 kilometre hız yaptığı üzerine rapor hazırladığını belirtti. Elmas, ayrıca araç sürücüsünün ihmalleri bulunduğunu ileri sürerek, sürücünün buna göre cezalandırılması gerektiğini savundu. Hazırlanan bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına alınması için savcılığa teslim edileceğini dile getiren baba Elmas, şunları söyledi:

\"Görüntüleri topladıktan sonra uzman bir arkadaşa müracaat ettik. Oğlumun bisiklet yolunu kullandığını belirledik. Olayın çocuğumuza çarpan şahsın dediği şekilde 50 kilometre hızla gitmediğini saatte 135 kilometre hızla gittiğini tespit ettirdik. Yine aynı şekilde hatalı solmama yaptığını ‘ada etrafında dönene yol ver’ levhası bulunan kavşak içerisinde çarptığını, manevrayı sağ tarafa yapmak yerine çocuğun kaçtığı kavşak içerisine yaptığını, olay yerinde hiçbir fren izi olmadığı gibi tespitler yaptık.’’

(Görüntü Dökümü

----------------------

- Baba Mümtaz Elmas\'ın olay yerini göstermesi

- Kaza yerinden detay

- Baba Elmas röp.

- Kaza anı güvenlik kamera kayıtları

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

===============================================

3)UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN: 1\'İ ÖĞRETMEN 11 GÖZALTI

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 1\'i öğretmen 11 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan evlere baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlerin kapıları \'Koçbaşı\' ile kırıldı. Arama yapan polisler evlerde toplam 29 kilo esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı şüphesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Yılmaz Y.\'nin özel bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Y. olayın duyulmasının ardından okuldan uzaklaştırıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontorülden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zırhlı araçlar ve polis aracının çıkışı

- Seyir halinde görüntüleri

- Narkotik köpeği ile evde yapılan aramadan görüntüler

- Çuvallardan görüntüler

- Poşetin içindeki narkotik maddeler

- Gözaltına alınan zanlının polis aracına bindirilmesi

- Adana Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Polis aracının gelişi

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri



SÜRE:03\'14\" BOYUT: 198 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

================================================

ŞANLIURFA\'DA İKİ KAZA: 2 YARALI

ŞANLIURFA\'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 35\'inci kilometredeki Çamlıdere mevkinde meydana geldi. Viranşehir\'den Şanlıurfa yönüne ilerleyen Mustafa Güneş\'in kullandığı 63 AJ 315 plakalı ambulans ile taşımalı okullara kumanya taşıyan Casım Yıldız yönetimindeki 46 BJ 771 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenciler için hazırlanan kumanyalar yola saçılırken, ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyeni Ahmet Ateş yaralandı. Yaralı sağlık görevlisi, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Necmettin Cevheri Bulvarında meydana gelen ikinci kazada ise, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında adı öğrenilmeyen 1 sürücü yaralandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kazaya karışan ambulans

- Kazada yaralanan sağlık görevlisi

- Yola saçılan kumanyalar

- Zincirleme kazaya karışan 3 otomobil

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

================================================

DİREKSİYON BAŞINDA SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRİP GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

KARAMAN\'da 25 yaşındaki Tuncay Özdemir, minibüs kullanırken yanındaki arkadaşı 28 yaşındaki Ali Dağlı ile yer değiştirip, direksiyonu arkadaşına devretti. Araç halindeyken yapılan direksiyon değişikliği cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyaya yayınlandı. Trafiği ve canlarını tehlikeye atan 2 genç, bu davranışı sosyal deney için yaptıklarını öne sürdü.

Karaman\'da bir internet haber sitesinde editör Tuncay Özdemir, babasına ait minibüsü bir süre kullandıktan sonra \"Kardeş al canım sıkıldı\" diyerek sürücü koltuğundan kalkıp, direksiyonu yanında oturan Ali Dağlı\'ya devretti. Ali Dağlı da hareket halindeki aracın direksiyon başına geçip minibüsü kullanmaya devam etti. İki genç bu anları minibüsteki başka bir arkadaşlarına cep telefonunun kamerasıyla kaydettirerek görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler daha sonra paylaşılan hesaptan kaldırıldı.

Sosyal deney yapmak için böyle bir davranış sergileyip, kameraya kayıt ettiklerini belirten Tuncay Özdemir, şunları söyledi:

\"Bu videoyu öyle komedi amaçlı veya şakasına yapmadık. Bunu sosyal deney olarak yaptık. Sosyal medya hesaplarında paylaşıp halkımızın tepkisini görecektik. Halktan da çok yoğun bir eleştiri aldık. Komediyle karşılayanlarda oldu. Bu videoyu çekmeden önce tedbirlerimizi aldık. Saat 03.00 sıralarında yaptık ve yolda 4 arkadaşımız kontrol amaçlı bulunuyorlardı. Yol neredeyse trafiğe kapalı bir alandı.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

- Sürücülerin yer değiştirme görüntüsü

- İki genç ile yapılan röp.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

=========================================

CURLİNG HAYATLARINA RENK KATTI

Çeşitli tarihlerde geçirdikleri kazalar sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan gençler, Türkiye\'nin ilk Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımını oluşturdu. Curlingle hayatlarına renk katan 1\'i kadın toplam 4 sporcu Türkiye\'yi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Takımın tek kadın oyuncusu olan evli ve 2 çocuk annesi Züleyha Bingöl, \"2009 yılında evin camlarını silerken düştüm ve omurilik felci oldum. Türk halkı olarak Curlingle, 2011 yılında Erzurum\'un ev sahipliğinde yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları\'nda tanıştık. Nasıl oldu bilmiyorum ama kendimi 2013 yılında Nene Hatun Spor Kulübü bünyesinde kurulan Tekerlekli Sandalye Curling Milli takımı içinde buldum. Çok mutluyum. Monoton bir yaşantıdan kurtuldum ve hayatıma renk geldi\" dedi. Antrenör Fatih Işık\'ın yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren takım Türkiye\'de rakibi olmadığı için yurt dışındaki müsabakalara katılarak boy gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

-Engelli sporcuların antrenmanından detay

-Engelli sporcuların salona gelmesi

-Züleyha Bingöl ile röp

-Mesut Güneş ile röp

-Sebahattin Demirtaş ile röp

-Kenan Coşkun ile röp

-Antrenör Fatih Işık ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 08.30 BOYUT:392 MB

==================================================

GÜRCİSTAN HALK OYUNLARI İLE İRAN\'IN DALGA KONSERİ BÜYÜLEDİ

KARS\'ta bu yıl birincisi düzenlenen, \"Kafkasya Halk Kültürü Kongresi\" kapsamında düzenlenen Gürcistan Halk Oyunları gösterisi nefes kesti, İran Tebriz\'den gelen ve ünlü sanatçıların yer aldığı \"Dalga\" grubunun verdiği konser halkı çoşturdu. İran\'ın başarılı müzik gruplarından biri olan \"Dalga\"nın gözetmeni Çengiz Mehdipur yönetimindeki \"İran Mozikleri\" konseri ilgiyle izlendi. Yaklaşık 1.5 saat süren konseri, salonu tıka basa dolduran katılımcılar büyük bir dikkatle seyrtti. 1990 yılında Mehdipur\'un yönetimi altında faaliyetlerini başlatan \"Dalga\" müzik grubu, 90\'lı yıllarda İran\'ın farklı bölgelerinde verdiği konserler aracılığıyla en başarılı müzik gruplarından biri olmayı başardı. Programın sonunda Gürcistan Halk Oyunları sahne aldı. Gürcistan\'ın profesyonel ekibinin hareketli ve renkli dasları büyük beğeni topladı. Sık sık alkışlarla desteklenen gösteride oyuncuların performansı izleyenleri adeta büyüledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Gürcistan Halk Oyunları gösterisi ve çiçek takdimi

-Salondan genel ve detaylar

-İran\'ın \"Dalgaö grubunun konseri

-Kongre Başkanı Prof. Dr. Rafig İmrani\'nin konuşması

-Plaket ve çiçek takdimi



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

======================================================

ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN KERMES

TOKAT’ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencileri gelirinin sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak için kullanılacağı gıda kermesi düzenledi.

Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Orta Okulu 5-E sınıfı öğrencileri farkındalık oluşturmak amacı ile sınıflarında gıda kermesi düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlattıkları yiyecekler, teneffüste satışa sunuldu. Sokak hayvanları için kermes düzenlediklerini söyleyen 5-E sınıfı öğrencilerinden Bilal İpekli, \"Biz yiyoruz, içiyoruz. Ama biz onları hiç düşünmüyoruz. Bizde sokak hayvanları için bir kermes düzenledik. Buradan toplanan para ile onlara mama alacağız\" dedi. Farkındalık oluşturmak için gıda kermesini düzenlediklerini kaydeden sınıf öğretmeni Elvan Çolak Bektaşoğlu ise, \"Çocuklarımız burada hayvanlar için bir şeyler yapmanın ne kadar önemli bir değer olduğunu, hayvanların da dünyada insanlar gibi yeme hakkı olduğunu öğrendiler. Bunun için bir şeyler yapmanın keyfine vardılar. Büyüdüklerinde yetişkin bir birey olduklarında bu bilinçle davranırlar. İnsanlar için de hayvanlar için de dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilirler. Biz bu amaç için hareket ediyoruz. Buradaki gelir hayvan barınağına verilecek\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kermesten görüntüler

-Öğrencilerin satış yapması

-Öğrencilerin konuşması

-Öğretmenin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(168 mb)

