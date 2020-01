DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KÖYCEĞİZ\'DE 5 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)

BİNBAŞI YARALANDI

Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK\'lı 7 teröristen 5\'inin öldürüldüğü, diğer 2\'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. PKK\'lı töreristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandı. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir\'in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı\'ndan ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi.

Cavit AKGÜN-Cihan KAYA//MUĞLA, (DHA)

2)BOŞANDIĞI EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜREN KOCA ADLİYEDE

GAZİANTEP\'te, boşandığı eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 25 yaşındaki Suat Söğüt\'ü av tüfeğiyle öldüren 33 yaşındaki Mehmet B. ile ona yardım ettiği öne sürülen 30 yaşındaki Mustafa D., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet B., boşandığı eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Suat Söğüt\'ü konuşmak için sokağa çağırdı. İki kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet B., yanındaki av tüfeğiyle Söğüt\'e ateş açtı. Saçmalara hedef olan Söğüt yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Söğüt, doktorların çabasına rağmen öldü. Bölgede çalışma yapan polis, arkadaşını öldüren Mehmet B. ile arkadaşı Mustafa D.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

3)LİSELİ ENGELLİ TUANA\'YA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde doğuştan engelli tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan 15 yaşındaki Tuana Akar, belediyenin tahsis ettiği engelli rampası bulunan 27 kişilik halk otobüsünde annesiyle birlikte okuluna gidip geliyor.

Babası 12 yıl nöce mide kanserinden ölen Tuana Akar, annesi 44 yaşındaki Filiz Akar ile birlikte Sofular Mahallesi\'ndeki evinde yaşıyor. Doğuştan engelli Tuana Akar, ilk ve ortaokulu, evine yakın olduğu için kimi zaman annesinin sırtında gidip gelerek bitirdi. Tuana, bu yıl Pehlivanlar Mahallesi\'nde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi\'ni kazandı. Anne Filiz Akar, kızının evden 3.5 kilometre uzaklıktaki okula gidip gelebilmesi için Çaycuma Belediye Başkanı Nihat Kantarcı\'dan destek istedi. Başkan Kantarcı, belediyeye ait engelli rampası bulunan halk otobüsünü Tuana\'ya ücretsiz tahsis etti. Tuana, her sabah evinin önüne gelen 27 kişilik halk otobüsüne rampa sayesinde annesiyle rahatlıkla binip akşam da aynı otobüsle geri dönüyor.

\'OKULA BÖYLE BİR ARAÇLA GİTMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU\'

Tuana Akar, engelli rampası olan otobüse rahatlıkla binip indiğini ve okuluna gidebildiğini söyleyerek, \"Belediye başkanımız başarımı sürdürebilmeme vesile oldu. Bu imkânı sağladı. Bir hayalim var. Hukuk okuyup hâkim olmak istiyorum. Çünkü ortaokulda ezilmeler ve adaletsizlikler yaşadım. Bu adaletsizliklerin bitmesi için de hukukçu olmak istiyorum. Mesela, 7’inci sınıftayken asansör bozulduğu için okula gidememiştim. Okula böyle bir araçla kolayca gidip gelmek çok güzel bir duygu\" dedi.

Anne Filiz Akar ise kızının eğitimini sürdürebilmesi için yıllardır mücadele ettiğini söyledi. Kızını çoğu zaman sırtında taşıyarak okul merdivenlerini çıktığını anlatan Filiz Akar, \"Yeni okulun mesafesi çok uzak. Servise versem engelli merdiveni yok. Biz de belediye başkanımızdan yardım istedik. O da bize engelli merdiveni olan belediye otobüsünden faydalanmamızı istedi. Bize yardımcı olduğu için teşekkür ederim\" diye konuştu.

\'ENGELLİLERİN HER TÜRLÜ HİZMETE ERİŞEBİLECEĞİ BİR ÇAYCUMA\'

Başkan Kantarcı, \"Geldiğim günden beri tüm çalışmalarımız dezavantajlı grupların ilçede kolay yaşamalarını sağlamaya yönelik. Yükseltisiz yol tasarımını da bunun için geliştirdik. Hastaneye yaya ulaşımını sağlayacak eğik asansörü de bunun için planladık. Hedefimiz hareket edebilir durumdaki tüm engellilerin hiç kimsenin yardımı olmadan her türlü hizmete erişebileceği bir Çaycuma yaratmak. Tuana yavrumuzla ailesinin yüzündeki gülüş de bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor.\" dedi.

4)ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Kayseri\'de mahkeme çıkışı alacak verecek tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 34 yaşındaki Muhsin Tekel, 27 yaşındaki Mustafa Kahraman\'ı 2 yerinde bıçakladı.

Merkez Kocasinan İlçesinde bulunan Kayseri Adliye önünde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan ve Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen \" Basit Yaralama, Hakaret ve Birden Fazla Kişi ile Tehdit\" suçlamasında yargılama sonunda adliye içinde başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında bıçaklı kavgaya döndü. Bıçaklı kavgada Muhsin Tekel, kaldırımlar arasına sakladığı bıçağı çıkartarak davalı olduğu Mustafa Kahraman\'ı kalbinin altından ve elinde bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Kahraman\'a ilk müdahaleyi adliye polisi yaparken, bıçaklayan Muhsin Tekel ise suç aleti ile birlikte yakalandı. Olay yerine çağırılan ambulans gelene kadar polis ekipleri, bıçaklanan gence müdahale ederken yakınları sinir krizi geçirdi. Ağır yaralı olan genç Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

5)CHP\'LİLERDEN \'MTV ZAMMI\' PROTESTOSU



CHP Konak İlçe Başkanlığı, yapılması planlanan MTV zammı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \"Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın\" çağrısını protesto etti. Zamlara karşı \'AK SLX\' adını verdikleri el arabasını kullanacaklarını söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, \"İnsanlar bırakın çeyrek altın almayı, yeni çıkarılan 1 gram altını takmakta zorlanıyor. Tasarruf edip yastık altına altın koymayı bırakın, geçimini tam olarak sağlayamıyor\" dedi.

CHP Konak İlçe Başkanlığı öncülüğünde Konak Meydanı\'nda bir araya gelen partililer, yapılması planlanan MTV zammını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın\" çağrısını protesto etti. İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, şöyle dedi:

\"Ülkede üreten bir siyaset değil, tüketen bir siyaset anlayışı hâkim kılınmıştır. Bu ekonomik istikrarsızlık ve bu kara tablonun bedelinin 80 milyonun üzerine yüklendiğini görmekteyiz. Yüzde 40\'lara varan MTV zamlarıyla bir yandan emekçinin cebine el atarak dar ve orta gelirli memurun, işçinin vergisini arttırıyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi özgürlük peşinde koşan gençlerin internetine yeni vergiler getiriyorsunuz. Ne yazık ki geçmişte insanlar maaşlarından, mutfak masraflarından kısarak kötü günler için aldıkları altınları yastık altına koyuyorlardı. O kötü gün için ayrılan altınları sünnet, düğün, nişan ve okul masraflarında harcadılar. Şimdi düğüne davetli insanlar bırakın çeyrek altın almayı, yeni çıkarılan 1 gram altını takmakta zorlanıyor. Tasarruf edip yastık altına altın koymayı bırakın, geçimini tam olarak sağlayamıyor. İktidarın getirdiği durum ortada.\"

KONAK MEYDANI\'NDA ARACI TANITTI

Açıklama ardından Başak, zamlardan sonra tasarladıklarını belirttiği \'AK SLX\' adını verdikleri el arabasını tanıttı. Hindistan, Vietnam, Kamboçya ve Çin\'de kullanılan el arabasının artık Türkiye\'de otomobillerin yerini alacağını söyleyen Başak, \"Bu aracı İlçe Başkanlığı olarak hazırladık. Bir nebze olsun istihdam ve milli gelire faydası olacağını düşünüyoruz. Modeli \'AK SLX\'. Çeyrek altının yerini gram altın, şehir içi araçlarının yerini de el arabalarının aldığı 15 yıllık iktidarın Türkiye\'yi getirdiği durum ortadadır\" diye konuştu. Eylem, partili bir kadının el arabasına binerek meydanda tur atmasıyla sona erdi.

6)TÜROFED BAŞKANI AYIK: 30 MİLYON BANDINI AŞARIZ

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, \"Bu yıl 30 milyon turist bandını tekrar aşarız diye düşünüyoruz. Kişi başı gelirlerde bu yıl büyük artış olmasını beklemek mümkün değil ama toplam turizm gelirinde önemli bir katkı olacak\" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü açısından 2015 ve 2016\'da yaşanan sıkıntıların ardından 2017\'nin çıkış yılı olduğunu söyledi. Orta Avrupa pazarında başta Almanya ve İskandinav ülkelerinde sıkıntılar devam etse de bu sene Türk turizminde önemli bir ivme yakalanmasının arkasındaki temel nedenlerden birinin Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerin düzelmeye başlaması olduğunu belirten Osman Ayık, \"İvmenin 2017\'de de yoğun şekilde devam etmesi ve bunu destekleyen yan pazarlar olarak başta Ukrayna, eski demir perde ülkeleri olmak üzere Ortadoğu pazarından da ciddi bir hareketliliğin olması ile birlikte Türkiye 2017 yılında tekrardan eski özlediği seviyelere yavaş yavaş geliyor\" dedi.

\"ANTALYA 10 MİLYON RAKAMINI TELAFFUZ EDER HALE GELDİ\"

Bu sene sonu itibariyle kıyı bölgelerinde ciddi hareketlilik olduğunu vurgulayan Osman Ayık, \"Önemli artışlar var, başta Antalya olmak üzere ki Antalya\'daki artış rakamları da ciddi sayılara ulaştı. Antalya 10 milyon turist rakamını telaffuz eder hale geldi. Sadece artış oranları açısından bakıldığında İstanbul\'da da bir düzelme söz konusu ama İstanbul\'da hala yüzde 10\'lar seviyesinde giden bir artışla seyrediyor rakamlar\" diye konuştu.

EKİMDE RUSYA\'DAN HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Rusya Federasyonu\'ndan gelen ziyaretçi sayılarının 2014 rakamlarına doğru gittiğini, ekim, kasım ve aralık aylarında bu temponun devam etmesini beklediklerini kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Ekim ayı başlarından itibaren diğer alternatif destinasyonlara kaymalar vardı başta Mısır olmak üzere. Şu an itibariyle Mısır destinasyonu, Rusya\'dan uçuşa henüz açılmadı. Birtakım söylentiler var ama görünen o ki bugünlerde de açılmayacak. Bunun açılmaması ister istemez oraya gidecek misafirlerin aslında ülkemizdeki iklim şartları da bu şekilde devam etmesi durumunda bize kayması daha muhtemel. Yani ekim ayında da Rusya Federasyonu\'ndan ülkemize yoğun hareketlilik bekliyorum. Kasım ayında özellikle Antalya ve diğer kıyı bölgelerimizde Muğla Fethiye ve Marmaris bölgesinde de iyi geçer. Oralara da ciddi bir hareketliliğin olmasını bekliyorum. Kasımın sonu itibariyle de bu rakamlarda bir miktar yavaşlama olabilir ama geçmiş yıllarla kıyaslandığında yine de alıştığımızın çok üstünde Rusya Federasyonu\'ndan ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden hareketliliği bölgemizde görmemiz mümkün.\"

\"TURİZM GELİRİNDE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA OLABİLİR\"

Avrupa pazarında da yavaş yavaş Türkiye\'ye dönüş beklediklerine işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:

\"Normal kış dönemindeki misafirlerimizi önümüzdeki günlerde getirebilirsek Avrupa\'dan, Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu\'dan gelecek misafirlerle bunu desteklersek, kıyı bölgelerimiz önümüzdeki dönem yoğun bir misafir trafiğiyle karşı karşıya kalabilir. Zaten İstanbul\'u biliyorsunuz, kış aylarında İstanbul\'a eğilim başka şekilde gerçekleşir ve orada da bir yoğunluk bugünlerde olur. Dolayısıyla 2017 yılı aslında bizim beklentilerimiz çerçevesinde gelişebilir. 30 milyon bandını 2017 yılında tekrardan aşarız diye düşünüyoruz. Tabi burada önemli olan noktalardan biri bunların gelirlere yansıması. Kişi başı gelirlerde bu yıl büyük artış olmasını beklemek mümkün değil ama toplam turizm gelirinde önemli bir katkı olacak. Çünkü sayılarda ciddi bir artış bekliyoruz bu sene. Dolayısıyla toplam turizm gelirinde önemli bir sıçrama olabilir ama bunun kişi başı gelirlere yansıması, birkaç yıl sonra, fiyatların tekrardan eski seviyelerine gelmesiyle ancak mümkün.\"

Şu an net rakamlar açıklanmamakla birlikte, yıl başından bu yana Türkiye\'ye gelen turist sayısı 24 milyon civarında.

7)ŞIRNAK\'TAKİ İLK Z KÜTÜPHANE KURULDU

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak kent merkezinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu\'nda Zenginleştirilmiş Z Kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik tarafından uygulanan Zenginleştirilmiş Z Kütüphane\'nin açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Törene Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, milli eğitim şube müdürleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekiler kendilerini karşılayan öğrencilerle kısa süreli sohbet ederek, okulların ilk günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Açılış kurdelesini kesen Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kütüphanedeki kitapları inceledikten sonra gazetecilere konuşan Vali Aktaş, \"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı\'nın işbirliği ile yapılan bir projenin bir uygulaması için buradayız. Bu kapsamda Şırnak ilimize toplamda 8 okula emniyet müdürlüğümüzün katkısıyla Z kütüphane yani zenginleştirilmiş kütüphane yapımı gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesinin açılışını yapmış olduk. Bu kütüphanede yaklaşık 40 öğrencimiz aynı anda kitaplardan istifade edebilecek. Oldukça kaliteli malzemelerden hazırlanmış bir kütüphane. Ve çok sayıda kitap ve dokümanın olduğu bir kütüphane oldu. Bin civarında kitabın olduğu çok güzel bir Z kütüphane olmuş. Ben bu kütüphanenin ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere katkı verenlere yürekten teşekkür ediyorum\" dedi.

8)REKTÖR KİBAR: HER 100 ÇOCUKTAN 65\'İ İLERİDE İCAT EDİLMEMİŞ İŞLERDE ÇALIŞACAK

ADANA\'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, bugün her 100 çocuktan 65\'inin ileride henüz icat edilmemiş işlerde çalışacağını söyledi. Öğrencilere seslenen Prof.Dr. Kibar, \"Bu bakımdan çok çalışmak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız\" dedi. Toplam 56 bin 235 öğrencisi ve 2 bin 294 akademik personeli bulunan ÇÜ\'nün 2017-18 Akademik Yılı açılış töreni, Balcalı Yerleşkesi\'nde Mithat Özsan Amfisi\'nde yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay, belediye başkanları, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı törende, öğrenciler adına konuşan Eczacılık Fakültesi öğrencisi Göksü Eylül İlkar, çağdaş ve gelişmiş bir ülke için durmaksızın çalışacaklarını belirtti. \"FARK YARATAN BİREYLER OLUN\" Kürsüye çıkarak öğrencilere, öğretim üyelerine ve konuklara seslenen ÇÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Kibar ise şunları kaydetti: \"Çukurova Üniversitesi olarak, demokrasimize, Cumhuriyetimize, ülkemizin kuruluş felsefesine ve bölünmez bütünlüğüne ve Büyük Atatürk\'ün aydınlık bir gelecek için miras bıraktığı ideallere bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Ötekileştirmeden, farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilinciyle çağdaş bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Kendinizi sadece akademik olarak değil, her açıdan geliştirmeniz gerekmektedir. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre bugün çocuk olan 100 kişiden 65\'i ileride daha icat edilmemiş işlerde çalışacaklar. Bu bakımdan, çok çalışarak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız. Son derece rekabetçi hale gelen bu yeni yüzyılda kendinize yer edinmenizin en önemli koşulu budur. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini arttırabilmelerini, takım çalışması, gelecek tasarımı ve hedef belirleme süreçlerinde liderlik yapabilme becerisi kazanabilmelerini, kültürel ve sosyal gelişimlerini hızlandırabilmelerini önemsiyor ve destekliyoruz. Sizlerden isteğimiz, size sunulan olanakları değerlendirip toplumda fark yaratan bireyler olmanızdır.\" DİNLETİYLE RENKLENDİ Üniversitelerin toplumların geleceğini hazırladığını vurgulayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş da öğrencilere yeni eğitim döneminde başarı diledi. Konuşmaların ardından ÇÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası, törene katılanlar için klasik müzik dinletisi sundu. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar da \'Bilim, Eğitim ve Kalkınma\' konulu açılış dersini verdi.

9)HIRSIZLAR ÇALDIKLARI MALZEMELERİ ÇUVALLARA DOLDURUP KAÇTI

ÇORUM’da faaliyet gösteren bir market, bir gecede dört defa soyuldu. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlar çaldıkları malzemeleri çuvallara doldurarak götürdü.

Olay, Çorum’un Kale Mahallesi Ata 8. Sokak’ta bulunan bir markette gerçekleşti. Gece saat 03:30 sıralarında işyerine gelen iki kişi marketin korkuluklarını söküp camı kırıp içeri girdi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerine göre, aynı kişiler iki saat içinde 4 defa markete gelerek, hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

İşyerinden 20 bin liralık tekel ürünü çalan hırsızların rahat hareketleri ise dikkat çekti. Gülhan A.’nın işletmeciliğini yaptığı markette 15 ila 20 bin liralık maddi zarar olduğu öğrenildi.

10)GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK\'TEN ADIYAMAN VALİSİ KALKANCI\'YA ZİYARET

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı\'yı makamında ziyaret etti.

Özbek, Adıyamanlı olan ve kente 2 okul yaptıracak olan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte Vali Kalkancı\'yı ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette gazetecilerin sorularını cevaplayan Özbek, video hakem uygulamasının hakem hatalarını asgariye indirmek için güzel bir uygulama olduğunu belirterek, \"Video hakem uygulaması Avrupa\'da bazı ülkelerde başladı. Özellikle hakem hatalarına yönelik tartışmaları sonlandırmak amacıyla Türkiye liglerinde de video hakem uygulamasına geçeceğiz. Tartışmaların büyük kısmını ortadan kaldıracaktır. Bu manada çalışmalar yapıldı. Federasyon organizasyonu başarı ile götürüyor. Çok kısa sürede video hakem uygulamasına geçilecek. Hakem hatalarının asgariye inmesi ve oyunun dinamizmi içinde bazen görüş mesafe içinde dışında olabiliyor, pozisyonu tam takip etme şansı olmuyor. Ağırlaştırılmış çekimdeki gibi değil olaylar daha çok hızlı akıyor. Video hakem uygulaması güzel bir hakem uygulaması olacak\" dedi.

Kulüpler Birliği olarak yabancı hakem uygulamasına ilişkin bir gündemlerinin olmadığını da vurgulayan Özbek, \"Şu anda yabancı kuralı ile ilgili herhangi bir gündemimiz yok. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir araya geldiğimiz zaman konuşacağımız bir olay\" diye konuştu.

Galatasaray\'ın her maçına final havasında çıktığını da ifade eden Özbek, \"Galatasaray her maçına bir final havası çerçevesinde çıkıyor. Dolayısıyla yedi maçta çok iyi pozisyona geldi Galatasaray bu hiçbir zaman bize bir rehavet vermiyor. Her maçımızın ayrı önemi var, bugün Galatasaray\'ın puan cetvelindeki durumuna rağmen disiplini bir üst seviyededir. Dolayısıyla sezon sonu mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her maç bizim için önemli seviyededir. Biz takımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz\" şeklinde konuştu.

11)GENÇ ROMANLAR FEDERASYONU’NDAN ‘DÜĞÜNÜMDE SİLAH ATMA PROJESİ\'

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Genç Romanlar Federasyonu’nun başlattığı ‘Düğünümde Silah Atma Projesi\'ne destek olmak için Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen nişan törenine katıldı.

Yalova’da Genç Romanlar Federasyonu tarafından ‘Düğünümde Silah Atma’ projesi başlatıldı. Projeye destek olmak amacıyla Bağlarbaşı Mahallesi’ne giden Başkan Vefa Salman, projenin mimarları ile bir araya geldi. Nişan töreninde proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yalova Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu, “Mutlu günleri silaha sarılarak kutlamanın yanlış olduğunu bu şekilde bir kampanya başlatarak göstermek istedik. Başkanımıza da bizlere verdiği destekten ötürü teşekkür ederimö dedi.

Başkan Vefa Salman, \"Bu akşam Yalova’da bir ilke imza atılıyorö derken, şöyle konuştu:

\"Bağlarbaşı Mahallemiz özel bir lokasyon. Burada nişan, düğünler farklı olur. Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu kardeşimiz, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri insanların kafalarındaki yanlış imajların, bazı roman kökenli vatandaşlarımıza yapılan yanlış algıların temizlenmesi ve olumlu bir algıya dönüştürülmesi adına farkı projelere imza atıyorlar. Yaptıkları bu proje de bence en önemlisi. Ülkemizde silaha olan özenti son yıllarda giderek arttı. Bunlar da istenmeyen yaralanmalara ve ölümlere sebep oluyor. Bunun son bulması için bu mahallede yapılacak nişanla beraber ilk adım atılmış olacak. İnşallah bütün Türkiye buna gerekli duyarlılığı gösterir ve bundan sonra hiçbir nişanda, düğünde, maçlardan sonra veya herhangi bir kutlamada silah atılarak olası yaralanmaya ve ölüme sebebiyet verilmez. Bütün Türkiye’ye örnek olacak bu projeye öncülük ettikleri için Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu’yu, yönetim kurulu üyelerini ve tüm mahalle sakinlerini kutluyorum,\"

Açıklama ardından nişan törenine katılan Başkan Salman, gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak kız isteme merasimi gerçekleştiren çiftin ailesi ile bir araya geldi. Eğlenceler eşliğinde devam eden nişan töreninde genç çifti de ziyaret eden Başkan Salman, kendilerine mutluluk diledi.

