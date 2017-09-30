DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞIRNAK\'TA OPERASYON: 5\'İ ÖLÜ 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



ŞIRNAK merkez Bestler-Dereler Bölgesi\'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 14 dakika süreyle dzenlenen hava operasyonunda, 5\'i ölü ve 1\'i sağ olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler Bölgesi\'nde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, merkez Bestler-Dereler Bölgesi\'nde, İHA ile tespit edilen terör örgütü PKK\'lı 6 teröriste yönelik 29 Eylül 2017 Cuma günü 14.09-14.23 saatleri arasında, hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Akabinde bölgeye, 1 taarruz helikopter kolu (ATAK) sevk edilerek muhtemel terörist hedefleri ateş altına alınmış olup, havanın kararmasını müteakip, hava hücum harekatı ile jandarma özel harekat timleri sevk edilerek arama tarama faaliyetine başlanılmıştır. Yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 08.20’de 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olmak üzere toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiş olup, ayrıca yapılan aramalarda; 2 M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.\"

ŞIRNAK/DHA

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2)BODRUM\'DA ÇÖPLÜK YANGINI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki katı atık depolama alanında, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında bu sabah, yangın çıktı. Çöplüğün girişindeki kuru tahta parçalarının bulunduğu alanda başlayan yangın sonrası gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, yoğun dumandan dolayı yangına müdahale etmekte zorlandı. İtfaiye ekiplerine destek için orman ekipleri de çöplüğe gelerek çalışma yaptı. Çöplük alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)ASKERİ ARAÇLAR CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI’NDAN GEÇİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı askeri araçlar Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan tampon bölgeye geçirildi. Batı illerinden trenle gelerek İskenderun Ahmet Tor Kışlası\'na ulaşan ve daha sonra da güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket eden askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'ne geldi. Aralarında rütbeli askerleri taşıyan bir otobüs ile tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar ile mühimmat yüklü araçların yanı sıra iş makinesi bulunan çok sayıda askeri araç, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nden geçirildi. Araçlar, Cilvegözü ile karşısında bulunan Suriye\'nin Bab-el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgeye geçti. Cilvegözü\'nün karşısındaki bölge, Suriye\'deki ÖSO ve diğer muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar Reyhanlı’ya gelirken

- Cilvegözü istikametine giderken

- Gümrük kapısından geçerken

SÜRE: 2’53\" BOYUT: 92 MB

Haber/Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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4)SİT ALANINDAKİ HÖYÜKTE TÜNEL AÇIP 15 METRELİK DEMİR ZİNCİRLİ MERDİVEN YERLEŞTİRMİŞLER



BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'nde sit alanında bulunan bir höyükte izinsiz kazı yaptığı ve tünel açtıkları belirlenen 13 kişi kazı yaptıkları sırada yakalandı. İl Jandarma İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir İlçesi\'ne bağlı Söylemiş Mahallesi\'ndeki sit alanı içerisinde bulunan bir höyükte kazı yapılacağı bilgisini alması üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine bildirdi. İstihbarat üzerine sevk edilen Jandarma KOM ekipleri 13 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada yakaladı. Yakalanan şüphelilerin izinsiz kazı yaparken kullandıkları 15 metre uzunluğunda demir zincirli merdiven, iskele, bu iskeleye ait 2 makara takımı, 2 kazma, 5 kürek, 11 cep tep telefonu, 1 kamyonet ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, E.O. G.K. ve M.A.\'nin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Olay yerinden fotoğraflar

-Ele geçirilen malzemelerden fotoğraf

Süre: 45 saniye Boyut: 47 MB

NiHat BIÇAK/BURSA, (DHA)-

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5)OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Topbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yunus Aydın\'ın kullandığı 67 ET 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yunus Aydın ile birlikte yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Kaza yerindeki otomobil

Süre: (1.23) Boyut: (44 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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6)ZONGULDAK\'TA 3 KATLI ESKİ BİNA YANDI

ZONGULDAK’ta kullanılmayan 3 katlı eski binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sabah saatlerinde On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'ndeki 3 katlı eski binanın çatı katında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi çatı katı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren polis inceleme yaptı. Kontrolde içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangının çıkış nedeninin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiyenin çalışması

Süre: (1.30) Boyut: (48 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



