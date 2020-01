DHA YURT BÜLTENİ-6 

Park alanında yangın çıktı, 4 otobüs yandı

ANTALYA\'da, bir turizm firmasına ait araç hurdalığında çıkan yangında kullanılmayan 4 otobüs yandı.

Aksu İlçesi Tesisler Caddesi\'nde bir turizm firmasına ait kullanılmayan ve hurdaya ayrılan otobüslerin park edildiği otoparkta saat 12.30 sıralarında kaynakla parça sökümü sırasında yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek birbirine yakın park edilen 3 otobüse daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler öncelikle yangının diğer araçlara da sıçramasını önlemek için çalışma yaptı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 3 otobüs tamamen yanarken bir otobüs ise kısmen yandı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (2)

4 CESET VE KURTARILANLAR KIYIYA ÇIKARTILDI

38 MÜLTECİNİN KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ

Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 mülteci sağ olarak kurtarılarak Kefken\'de bulunan Kovanağzı Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Burada bulunan çok sayıdaki 112 acil ekibi, kurtarılanları sağlık kontrolünden geçirdi. Askerler boğularak ölen 4 kişinin cesedini de kıyıya çıkardı.

GENELKURMAY AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01:35’te Kefken/Kocaeli’nin 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunması üzerine; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak arama kurtarma harekatı başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetine TCG Kilimli (Olay yeri koordinatörü) ve TCG Tuzla karakol gemileri ile 1 deniz karakol uçağı ve 2 Sikorsky SH-70 deniz helikopteri katılmaktadır. Bölgede kurtarılan pek çok kazazeden biri olan yaralı kız çocuğu ileri tıbbi müdahale maksadıyla helikopter tarafından bölgeden tahliye edilerek Kocaeli Cengiz Topel Hava Üssü’ne intikal ettirilmiş ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir.\"

-Sahil Güvenlik ceset ve kurtarılanları kıyıya getirmesi

Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA)

Çeşme\'de 28 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 11.30 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu. Bottaki 28 Suriyeli kaçak, sahil güvenlik botuna alınıp, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. İçlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri bildirildi.

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı



İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve etkinlik pişmanlıktan yararlanan zanlıların itirafları doğrultusunda, aralarında 33 avukatın yer aldığı 44 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin avukat yapılanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, büyük bölümü avukat olan 26 şüpheli gözaltına alındı. Bazılarının, örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilirken şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

OPERASYONLAR O MERKEZDE PLANLANMIŞ

İzmir\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi\'ne üye oldukları öğrenildi. İzmir\'deki, casusluk davası olarak bilinen ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma soruşturması başta olmak üzere birçok operasyonu, FETÖ üyesi emniyet görevlilerinin bu merkeze gelip planladıkları ileri sürüldü.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

Bakan Soylu çocuklarla buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, Afyonkarahisar\'da misafir edilen Tuncelili çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 50 bin çocuğun batı illerini gezmesini öngören \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Tunceli\'den Afyonkarahisar\'da misafir edilen çocuklarla bir araya geldi. Oruçoğlu Termal Tesislerindeki kahvaltıda konuşan Bakan Soylu, Türk medeniyetinin ulu bir çınar olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin büyük bir medeniyet olduğunu belirten Bakan Soylu, \"Medeniyet ne demektir; kültür, inanç, değer, tarih, insan ve birikmişlerimiz. Acılarımız, sevinçlerimiz, kazandıklarımız ve kaybettiklerimiz. Ailelerimiz, edebiyatımız ve sanatımız. Farklılıklarımız, hepsi bizim medeniyetimiz. Kimisi bu tarafa doğru gitmiş, kimisi yukarı doğru çıkmış ama hepsi aynı gövdeye bağlı. Ama kökleri derinde ulu bir çınar. Göğe doğru uzanmış, öz güveni yüksek, altındaki herkese eminlik veren, güven veren bir ulu çınar. Bizim medeniyetimiz; Tunceli, Trabzon, Artvin, Edirne, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir\'e, medeniyetimiz, binlerce yıl önce geldiğimiz Moğol steplerinden, her birinden kendisine güç bulmuş bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz sadece biriktirmemiş, hep sınavda olmuş. Aynen sizin imtihanlarınız gibi. Etrafımızdaki coğrafyada kah yangın olmuş, mazlumlara, insanlara hak etmedikleri davranışlarda bulunmuşlar. Bizim medeniyetimiz kapısını açmış. Güven sağlamış. \'Merak etmeyin, bu büyük çınarın altında size de yer ve huzur var\' demiş\" dedi.

\"BÜYÜK MEDENİYETİN PARÇALARIYIZ\"

Çocuklara seslenen Bakan Soylu, bazı odakların bu güçten rahatsız olduğunu ve ayırmaya çalışılan milletin de bu ulu çınarın gövdesiyle bir arada tuttuğunu dile getirdi. Parçası olmaktan onur duyduğu büyük milletin, Çanakkale\'de ve 15 Temmuz\'da üstün anlayışı ortaya koyduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:

\"Büyük medeniyetin parçalarıyız. Bu medeniyetin içinde; İbni Sina, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal, Akşemsettin, Osman Gazi, Orhan Gazi var. Bizim medeniyetimiz büyük bir medeniyettir. Gövdesiyle bizi bir arada tutan ulu çınar bize sadece huzur vermiyor. Aslında onu uzaktan fark eden, gören bütün insanlığa güven veriyor. Sadece kendi bulunduğu alanı serinletmiyor, emin yapmıyor. Bu medeniyet aslında bütün coğrafyaya, dünyaya bu zenginliği aktarmaya çalışıyor. Onun için her birinizden o kadar çok umudumuz var ki, o kadar çok ümitliyiz ki. Doktor, mühendis, iyi bir bilgisayarcı, yazılımcı, iyi bir öğretmen ve vatandaş olmanızı istiyoruz. Medeniyetimize, inancımıza, kültürümüze ve değerlerimize, en önemlisi birbirinize sadakatle bağlı olmanızı istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Bunun için çalışıyoruz. Gece 3\'ü, 4\'ü ve 5\'i demiyoruz. Tayyip Erdoğan amcanız ve Binali Yıldırım amcanız bunun için çalışıyor. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var, esas bunun karşılanması gerekir. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Bunu ve bu üstünlüğümüzü ortadan kaldırabilmek için neler yapıyorlar. Tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar.\"

Bakan Soylu konuşmasının ardından çocuklarla selfi çekti, onlarla sohbet etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Davutoğlu\'nun konvoyunu durdurup Çorum leblebisi ikram etmek istediler

ÇORUM\'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kuralları konusunda bilgilendirilen sürücü ve yolculara leblebi ikramında bulunuldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konvoyu da aynı güzergahtan geçtiği sırada Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç ve beraberindekiler Çorum leblebisi ikramında bulunmak istedi. Ancak konvoy hızlı olduğu için durdurulamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve konuya ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla uygulama yapıldı. Çorum Samsun Karayolu Bölge trafik noktasında gerçekleştirilen uygulamaya ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli katıldı. Başkanlar trafik ekiplerince durdurulan sürücülere Çorum\'u tanıtan broşür ve leblebi ikramında bulunup kurallara uyulması yönünde bilgiler verdi.

Bu arada ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç ve beraberindekiler, Tokat\'taki çeşitli programlara katılmak üzere karayoluyla Ankara\'dan Tokat\'a giden eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu\'nun konvoyunu durdurup Çorum leblebisi ikram etmek istedi. Ancak, konvoy çok hızlı geçiş yaptığı için konvoyu durduramadı. Bir saat süren leblebi ikramı uygulaması daha sonra sona erdi.

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM- (DHA)

Davutoğlu Tokat\'ta

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu’nun babaannesinin köyü olan Necip Köyünü ziyareti için Tokat\'a geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına adaylığı ididası sorulan Davutoğlu, \"Buraya sadece Tokat\'ı ziyarete geldim. O yüzden bununla sınırlı kalsın\" cevabını verdi.

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve kayınpederi Hulusi Misge ile birlikte eşinin köyü olan Tokat\'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünü ziyaret için Ankara’dan karayolu ile Tokat’ta geldi. Davutoğlu ilk olarak Tokat Valisi Ömer Toraman\'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti. Valilik çıkışında Tokat\'a geliş sebebi ile ilgili açıklama yapan Davutoğlu, \"Buraya gelmemizin bir çok sebebi var aslında. Bunlardan ilki Tokat\'a bir önceki gelişimizde buraya tekrar gelmeyi taahhüt etmiştik. İkinci asli özellik ise Sare Hanım\'ın babaannesi Tokat\'tan. Bunu biliyorduk ama gerçekleştirilen mitingde Necip köyünün bize seslenen bir flamasını görünce; \'Mutlaka bekliyoruz enişte\' diye, güzel de bir bağ oluşmuş oldu, Sare hanımla ve babamla birlikte. Onun ötesinde Tokat bizim çok önem verdiğimiz, tarihi olarak kültürümüzün, medeniyetimizin beşiği olmuş bir şehir. Evliya Çelebi\'nin, Hacı Bektaş\'ın, Mevlana\'nın överek \'ilim ve irfan diyarıdır\' dediği bir şehir. Güzel insanların olduğu şehir diye Evliya Çelebi bahseder. Tokat\'ın bu anlamda Çanakkale Savaşına kadar giden onbeşliler destanı olmak üzere bütün Türkiye\'nin yüreğinde özel bir yeri vardır. Bizim de birer ilim adamı olarak, Tokat\'ın bu geçmişini yakından bilen biri olarak her zaman bu diyara özel bir muhabbet besledik. Gazi Osman Paşa\'nın, Molla Hüsrev\'in, İbn-i Kemal\'in diyarıdır. Devlet adamı olarak da Tokat ile ilgili bütün projeleri yakından takip ettik, elimizden gelen bütün katkıyı vermeye çalıştık. Şimdi de Vali Bey\'den bu projelerin seyri ile ilgili bilgi alacağız. Güzel haberleri hep alıyoruz. Bir taraftan da dediğim gibi sıla-i rahim yapacağız. Orada da 2 bin dönümlük bir arazide güzel bir bağ oluşumu olmuştu, bir hatıra olarak. Gerek milletvekillerimize, gerek valimize, belediye başkanımıza bu hizmetlerindeki emekleri dolayısıyla teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah güzel bir hatıra olacaktır diye düşünüyorum’’ dedi.

\'MECLİS BAŞKANLIĞI SORSUNU YANITLAMADI

Bir basın mensubunun, \'TBMM başkanlığına adaylığınız söz konusu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?\' sorusu üzerine, \"Buraya sadece Tokat\'ı ziyarete geldim. O yüzden bununla sınırlı kalsın\" şeklinde cevap verdi.

Davutoğlu, daha sonra Vali Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır ve Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ersoy, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Ahmet Bay ile birlikte Ali Paşa Camisi\'nde cuma namazı kıldıktan sonra Turhal ilçesine bağlı Necip köyüne hareket etti.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

Elektrik akımına kapılan kepçe operatörü öldü

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde bir taş kırma tesisinde çalışan 47 yaşındaki kepçe operatörü Yusuf Koçak, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Gölyüzü Mevkii’ndeki bir taş kırma tesisinde meydana geldi. Kepçe operatörü Yusuf Koçak, iddiaya kepçeye takılan elektrik kablosunu çekmek isterken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Koçak\'ın öldüğünü belirledi. Koçak\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

- Olen operatörün vesikalığı

Haber- Kamera: SEYDİŞEHİR KONYA (DHA)

Danıştay\'dan Silivri, Çerkezköy arasında kurulacak termik santrale durdurma

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi ile İstanbul\'un Silivri İlçesi arasına özel şirket tarafından kurulması planlanan termik santral için Bakanlar Kurulu\'nun verdiği \'Acele Kamulaştırma\' kararını Danıştay 6\'ncı Dairesi durdurdu. Daire, ÇED raporunun bulunmadığı, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre planı değişikliğinin kesinleşmediği, Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi Ambardere mevkii ile İstanbul\'un Silivri İlçesi Çayırdere arasında özel bir şirket tarafından yapılması planlanan termik santral projesi için Bakanlar Kurulu 23 Ocak 2016 tarihinde \'Acele Kamulaştırma\' kararı aldı. Kararın ardından firma bölgede kamulaştırma çalışmalarına başlarken, Çerkezköy Belediyesi, taşınmazların kamulaştırılmasında kamu yararı bulunmadığı, buna bağlı olarak sağlık sorunlarının telafisi olanaksız sıkıntılara yol açacağı, işlemin maksat ve şekil açısından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, Danıştay\'a yürütmeyi durdurma ve kamulaştırma iptal edilmesi için başvurdu.

Çerkezköy Belediyesi\'nin başvurusunun ardından Danıştay Tetkik Hakimi Nuran Doğan Çakmak, yaptığı inceleme sonrasında, \"Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerekeceği düşünülmektedir\" yönünde görüş bildirdi.

KAMU YARARI OLMALI

Danıştay 6\'ncı Dairesi, Çerkezköy Belediyesi\'nin başvurusunu değerlendirip, termik santral için ÇED raporunun bulunmadığı, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre planı değişikliğinin kesinleşmediği, Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. Danıştay\'ın 13 Temmuz 2017\'de aldığı kararda, şöyle denildi: \"Anayasa\'nın 13\'ncü ve 35\'nci madde hükümleri uyarınca mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla Anayasa\'ya uygun olarak yasayla sınırlandırılması mümkündür. Ancak buna ilişkin düzenlemeler öncelikle kamu yararına dayanmalıdır. Ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin ek 1 nolu protokolüyle de mülkiyet hakkı bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve bu hakkın orantılık ilkesi çerçevesinde kamu yararı gözetilerek sınırlandırılabileceği ifade edilmiştir. Buna göre bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile kaldırılması (mülkiyetin el değiştirilmesi) kamu yararının karşılaması zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır.\"

Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı yasanın 3 durumda acele kamulaştırma yolu ile taşınmaza el konulmasına olanak tanıdığı belirtilen kararda, \"Bu üç koşuldan ikisi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu\'nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği, bu kapsamda üçüncü koşul olan aceleliğine Bakanlar Kurulu\'nca karar verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerekmektedir\" denildi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLEŞMEDİ

Dosyanın incelenmesinde yapılması planlanan termik santralin alının bir kısmının İstanbul Çevre Düzeni Planı, bir kısmının da Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı içerisinde kaldığını belirten kararda, plan üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 27.10 2016 tarihinde yapılan değişiklikle termik santral yapılacak sahaya \'enerji üretim alanı\' kullanımı getirdiği ve plan değişikliğinin henüz kesinleşmediğine vurgu yapıldı. Anılan çevre planı değişikliğine karşı dairede açılmış birden çok dava bulunduğu, belirtilen kararda şu görüşlere yer verildi: \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 13.06 2017 tarihli 13412 sayılı yazısına göre uyuşmazlık konusu termik santral için bakanlığa ÇED başvurusu yapılmadığı, bununla birlikte herhangi bir ÇED kararı da bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamulaştırma işlemlerinde acelelik halinin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu kararında, acelelik hali ve bu hali gerekli kılan durumlar ile gerek acele kamulaştırmanın konusu, gerekse acele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelilik halinin dışındaki durumlar için Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını sağlayacak ayrıntıya kararda yer verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede dava konusu işleme dayanak oluşturan Bakanlar Kurulu kararı incelendiğinde İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde tesis edilecek termik santralin inşası amacıyla bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiği, karar ekinde bulunan krokide sınır ve koordinatları belirtilen sahaya isabet eden taşınmazların ada ve parsel olarak ayrıntılı şekilde gösterilmediği, mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek zedelendiği görülmektedir. Bu durumda acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre planı değişikliğinin kesinleşmediği, alınan plan değişikliğine karşı davaların açılmış olduğu, termik santral için ÇED raporunun bulunmadığı gibi, uyuşmazlık konusu Bakanlar Kurulu kararının ekinde termik santral yapılacak sahaya isabet eden taşınmazların ada ve parsel numaralarına yer verilmeyerek mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik oluşturulduğu, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek zedelendiği sonucuna varıldığından dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılması yönünde tesis edilen Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle 2577 sayısı İdari Yargılama Usulü Kanunu\'nun 27\'nci maddesine öngörülen koşulların bulunması nedeniyle dava konusun işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı kanunun 20/A maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu\'na itiraz yolunun kapalı olduğunun durulmasına oy birliği ile karar verildi.\"

BAŞKAN: KARAR TEBLİĞ EDİLMEDİ, UYAP\'TAN ALDIK

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Danıştay\'ın 13 Temmuz günü aldığı kararın kendilerine henüz tebliğ edilmediğini, kendilerinin dün UYAP\'tan öğrenerek aldıklarını söyledi. Termik santralin kurulacağı ve Bakanlar Kurulu\'nun \'Acele kamulaştırma\' kararı aldığı bölgede belediye olarak kendilerinin de arsalarının bulunduğunu belirten Akay, \"Bölgede 40\'e yakan da vatandaşın arazisi bulunuyor. Biz vatandaşlarla birlikte hareket ederek, belediye de kendi arsası için yürütmenin durdurulması için başvurduk. Şimdi böyle bir karar çıktı\" dedi.

YENİ HAZIRLIK VAR

Danıştay kararına karşın endişelerinin sürdüğünü söyleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, \"Şimdi termik santrali yer değişikliği yapılarak kurulmak istendiği yönünde çalışmaların olduğunu öğrendik,. Çerkezköy-Kapaklı bölgesinde kurulması için hazırlık içini girildi. Endişelerimiz giderilmedi, başından beri kendi pencerelerinden bakarak işi devam ettirme görüşündeler. Şimdi Çerkezköy-Kapaklı bölgesinde 300 bini aşan nüfusun olduğu bölgede kurulmak isteniyor. Termik santral su kullanımına, havaya etkileri nasıl olacak? Atıklar nereye atılacak, nasıl taşınacak? Taşınacak kömürlerin suyu nereye boşaltılacak? Vatandaş ve bizim kafamızdaki soru işaretleri devam ediyor. Devletin enerji politikası var ama burada 300 bin nüfus var. Devam eden göçle birlikte 600 bin nüfustan bahsedeceğiz. Biz çözümü göremiyoruz, tereddütlerimiz devam ettiği için de karşı duruşumuzu devam ettiriyoruz\" dedi.

Haber :Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-

20 günde 6 ev soydu

ANTALYA\'da 20 günde 6 evden hırsızlık yapan 18 yaşındaki M.A.A, operasyonla yakalandı.

Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi\'nde bir evden cep telefonu ve tablet çalınmasının adından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yakın bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin M.A.A. olduğunu ve Kepez İlçesi Kültür Mahallesi\'nde bir pansiyonda ikamet ettiğini belirledi.

Dün akşam saatlerinde pansiyona operasyon düzenleyen polis, M.A.A.\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A.A\'nın parmak izi çalışmasında, 20 günde toplam 6 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan M.A.A, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI: Kamera: ANTALYA,(DHA)

===============================================

Gasp anı güvenlik kamerasında

ADANA\'da 3 ayrı gasp olayına karışan 20 yaşındaki Alaaddin Doğan G., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin parasını vermek istemeyen bir kişiyi bacağından bıçaklama anı ise kameralara yansıdı.

İlk olay, 2 Eylül\'de merkez Seyhan İlçesi\'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle evine giden Abdülsamet Öztürk\'ün yanına yaklaşan Alaaddin Doğan G. ile Mustafa O., pompalı tüfek doğrultarak elektrikli bisikletini alıp kaçtı. Olayın ardından Öztürk polise giderek şikayetçi oldu. İkinci ve üçüncü olay ise 13 Eylül\'de bir saat arayla Aydınlar ve Fevzipaşa mahallelerinde meydana geldi. Alaaddin Doğan G. ile 16 yaşındaki M.S.A. gece yarısı Fevzipaşa\'da evine giden Yusuf Işak\'ı durdurup bıçak çekip üzerindeki paraları ve değerli eşyalarını aldı. Alaaddin Doğan G. ile M.S.A., bu kez Fatih Yiğit\'in yolunu kesip parasını istedi. Şüpheliler direnmesi üzerine Yiğit\'i bacağından bıçakladı, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, Alaaddin Doğan G.\'yı Narlıca Mahallesi\'ndeki evinde yakalandı. Diğer zanlıları yakalamak için çalışma devam ederken Alaaddin Doğan G. ifadesinde \" Ailemle aramız çok kötü, psikolojim bozuk olduğu için gasp yaptım\" dedi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Diyarbakır\'da öğrenci servisiyle mibüs çarpıştı: 3\'ü öğrenci 7 kişi yaralandı

DİYARBAKIR\'da öğrencileri taşıyan okul servis aracı ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3\'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 225\'nci Sokak\'ta seyir halindeki okul servis aracı ile şehir içi yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yolcu minibüsünün çarpışma sonrası park duvarına çarparak durmasından sonra, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 3\'ü öğrenci 7 kişi yaralanırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan okul servis aracında 7 öğrencinin bulunduğu öğrenilirken, kaza haberinin duyulması üzerine öğrenci velileri kaza yeri ve hastanelere giderek çocuklarının durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

Uyuşturucu operasyonununda gözaltına alınan 10 kişi adliyede

SAMSUN\'da polisin 2 gün önce düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 gün önce İlkadım, Tekkeköy, Atakum ve Canik ilçelerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S, A.C.İ, Y.Ö., H.U, S.K, M.C.M. F.İ, F.S, M.A. ve K.Y., \'uyuşturucu ticareti\' suçundan bugün adliyesine sevk edildi.

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

Çeltiğin DNA parmak izi bulundu

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından yürütülen 2 yıllık çalışmalar sonucunda Türkiye\'de yetişen çeltiğin yerel türlerinin ve piyasaya sunulan çeltik çeşitlerinin kimliklendirme çalışmalarında, DNA parmak izi çıkarıldı.

Türkiye\'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Edirne\'de TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü akademisyenleri tarafından Trakya Üniversitesi Moleküler Tarımsal Tanı Laboratuvarı\'nda geliştirilen çalışmalar sayesinde çeltiğin DNA parmak izi çıkartıldı. TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Moleküler Tarımsal Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Semra Hasançebi, çalışmalar sayesinde çeltik için bir veri tabanı oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle dedi: \"Bu çalışmaya çeltik çeşitlerinin her birinin özel bölgelerini tespit ediyoruz. Projeyi iki yıldır sürdürüyoruz. Hem Türkiye\'deki yerel türleri hem de dünyadaki gen banklarından elde ettiğimiz çeltik türlerini inceledik. Bu çeşitler arasındaki DNA farklılıklarını bulmak üzere bir takım genetik araçlarımız var. 50 farklı DNA bölgesinde çalışma yaparak çeşitler arasındaki farklılıkları ortaya koyuyoruz. Üretici ya da sanayici elindeki ürünle gelip \'bu benim istediğim ürün mü?\' diye sorabilir ve bizde buna cevap verebiliriz. Bu projeyle çeltikte DNA parmak izini çıkarmış durumdayız. İleri de de çeltik DNA parmak izi veri tabanını kuracağız. Bu da Türkiye\'deki çeltikle ilgili hem tüketici hem üretici açısından hakların korunmasıyla ilgili çok önemli. Hem üreticinin hem tüketicinin haklarını korumak. Haksız rekabetin önüne geçecek ve çeltiklerdeki karışıklığın bertaraf edilmesini sağlayacak. Çeltik için bir veri tabanı oluşturup, ondan sonra gelen her hangi bir talebe cevap vereceğiz.\"

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Piyasada satılan Türk menşeli olmayan ama üzerine kaliteli Türk pirincinin ismi yazılan ürünleri, yapılan çalışma sayesinde çeşidinin ne olduğunu rahatlıkla öğrenebileceğini söyleyen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Beşer de haksız rekabetin önüne geçileceğini vurguladı. Beşer, \"Amacımız özellikle Türkiye\'deki pirinç çeşitlerinin genetik olarak birbirinden ayırıcı yönlerini bulmak. Ayrıca en önemli kısmı da marketlerde satılan pirinçlerin ayırıcı genetik özelliklerden yararlanarak bu pirinçlerin hangi çeşit olduklarını tespit etmek. Piyasaya sunulan parlatılmış, paketlenmiş beyaz pirinçte sürekli şikayetler geliyor. İçinde farklı çeşitlerin karışımı olabiliyor. Biz paketin üzerinden örnekler alarak her pirinç tanesinin hangi çeşit olduğunu veya kaç tanesinin hangi çeşit olduğunu birbirinden ayıran DNA özelliklerini bulmak için bu projeyi yaptık\" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Jale AVYÜZEN/ EDİRNE, (DHA)-

Çanakkale Açık Cezaevi\'nin yanan çatısı onarılacak

ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda korkuya neden olan yangında zarar gören tekstil atölyesinin çatısı, kısa sürede onarılacak.

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda farklı alanlarda üretimin gerçekleştiği 6 bin metrekareyi bulan atölyelerin çatısının onarım çalışmaları sırasında, dün (perşembe) akşam çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde çatıda başlatılan kapsamlı onarım nedeniyle, tekstil üretiminin yapıldığı bölümün çatı kısmında mebran kaplama işi yapıldıktan sonra, saat 17.00\'de, işçiler paydos etti. Pürmüz yardımıyla yapılan mebran kaplama çalışmasından bir süre sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını soğutma çalışması, gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu sabah ise hasar meydana gelen çatıda zarar tespiti çalışmalarına başlandı. Yangında 6 bin metrekarelik çatı alanının yaklaşık 500 metrekarelik bölümünün zarar gördüğü, alevler sirayet etmediği için tekstil atölyesindeki ürünlerin yangından etkilenmediği öğrenildi. Çatıdaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından yanan alanın onarım çalışmasına başlanacağı bildirildi.

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

Polonyalı Monika, Müslüman oldu

KAYSERİ\'de İl Müftülüğü\'ne başvuran Polonyalı 34 yaşındaki Monika Patrycja Bialowas Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftülüğü\'ne Müslüman olmak için başvuran Monika Patrycja Bialowas, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan ihtida merasimine, İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Şaban Çakır, Müslüman olan Monika\'nın ailesi katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Güven, \"İhtida töreni için müracaat eden Polonya vatandaşı Monika kardeşimiz için İslam\'a geçiş ihtida merasimi için birlikteyiz. Türkiye genelinde il müftülüklerimiz, yurt dışında da Diyanet ve Diyanet Vakfı Teşkilatımızın bulunmuş olduğu camilerde sürekli olarak ihtida merasimleri düzenlemekteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz. Daha sonraki hayatlarında bu belge, özellikle hac ve umreye gidecekleri zaman sadece Müslüman olanların hac ve umreye gidebileceğinden dolayı kolaylaştırmış oluyor\" diye konuştu.

Yücel Erdoğan ile evli olan Monika Patrycja Bialowas, Müslüman olduktan sonra \'Meryem\' adını aldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

Tedavi edilen 3 caretta caretta denizle buluştu

AYDIN ve İzmir kıyılarında çeşitli dönemlerde yaralı bulunarak Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde (DEKAMER) tedavi edilen caretta caretta türü 3 deniz kaplumbağası, Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nden doğal ortamlarına bırakıldı.

DEKAMER\'deki tedavileri sırasında isimleri konulan deniz kaplumbağalarından 65 yaşındaki \'Türker\', 45 yaşındaki \'Nazlı\' ile 20 yaşındaki \'Batu\', Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nden doğal ortamlarına bırakıldı. İzmir ve Aydın kıyılarında çeşitli dönemlerde yaralı bulundukları için kaplumbağalar, bu iki ile sınırı bulunan en yakın nokta \'Pygale Plajı\'ndan doğaya salındı. Kafatasındaki yara nedeniyle ciddi tahribat yaşayan ve bir gözünde görme kaybı yaşayan \'Türker\', denize güçlükle ulaştı. Nazlı ile Batu ise büyük bir hızla özledikleri ortama kavuştu. Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İzmir ve Aydın şube müdürleri, kurum temsilcileri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yöneticileri törene katıldı. Caretta carettalar bir süre Kuşadası Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve EKODOSD ekipleriyle takip edilerek denizle buluşmaları kayıt altına alındı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettaların aldıkları yaralar nedeniyle 1 ila 1.5 yıl arasında süren tedavilerin tamamlandığını belirterek, \"İzmir bölgesinden gelen 1, Aydın bölgesinden gelen 2 kaplumbağanın tedavisi tamamlandı. Testleri başarıyla tamamlanıp doğal ortamlarına bırakıyoruz. Bunlardan biri neredeyse kafatasının üçte ikisi parçalanan Türker isimli deniz kaplumbağası. Bu yaklaşık 1.5 yıla aşkın süre tedavi gördü. Batu\'nun boğazında misina ve olta iğnesi vardı. Onları çıkarttık. Diğeri yine kafasından darbe alan Nazlı. Hepsi doğal ortamlarına dönüyor. Yaralı olmasını ihbar eden, bize ulaştırılmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum. Balıkçılarımıza bir mesajımız var. Denizde dalamayan, yüzemeyen herhangi bir kaplumbağa gördüklerinde bize haber versinler. Biz bakım ve tedavilerini sağlayıp doğal ortamlarına ulaştırırız\" dedi.

KUŞADASI\'NI SEVDİLER

Başkan Kayalı ise son 5-6 yılda yumurtlamak için caretta carettaların Kuşadası sahillerini seçtiğini, bölgedeki sayılarının arttığına dikkat çekti. Kuşadası insanlarının duyarlılığı nedeniyle birkaç yaralı kaplumbağanın zamanında DEKAMER\'e ulaştırdıklarını söyleyen Kayalı, \"Kuşadası\'nda tedaviye gönderdiğimiz çok oldu. Bu canlılara sahip çıkmak demek çevreye sahip çıkmak demektir. Çevreye sahip çıkmak insana sahip çıkmaktır. Son 5-6 yıldır Kuşadası sahillerinde yumurtlamaya gelen caretta carettaların sayısı çoğalıyor. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Eğer insanlığı geleceğe taşımak istiyorsak bu canlıları da yaşatmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise bakanlıkla DEKAMER\'in caretta carettalar için özel bir protokol imzalandığını, çalışmaların bu çerçevede yürütüldüğünü söyledi. Antalya\'dan Çanakkale\'ye kadar sahillerdeki tüm yaralı caretta ihbarlarına anında müdahale ettiklerini kaydeden Gençoğlu, yaralı kaplumbağaların kurumun araçlarıyla DEKAMER\'e ulaştırıldığını söyledi.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Vali Güzeloğlu, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek madalya alan sporcuları makamında tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde atletizim dalında uluslararası alanda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. 12\'nci dünya yıldızlar ile Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda dallarında bronz ve gümüş madalya kazanan sporcuları kutlayan Vali Güzeloğlu, sporcularla bir süre sohbet etti. 12\'nci Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası\'nda dünya 3\'üncüsü olan ve bronz madalya kazanan Şirin Karabal, bronz madalya kazanan Meryem Bekmez, bronz madalya kazanan Ayşe Tekdal\'ı makamında ağırlayan Vali Güzeloplu, başarılı sporcuların yanında olduğunu belirterek her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

Dünya çapında ve Avrupa\'da atletizm dalında 3 gencin büyük başarı sağladığını belirten Vali Güzeloğlu, \"Şirin, Meryem ve Ayşe sadece Diyarbakır\'ın değil Türkiye\'nin de gururu oldu. Bayrağımızı, marşımızı göndere çekip dinlettiler. Ve alanında atletizmin yürüyüş gibi, bu güne kadar hiç madalya almadığımız bir alanda madalya taşıdılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları çabayı taktir ediyorum. Onları yetiştiren antrenörlerini de tebrik ediyorum. Her birinin Diyarbakır\'da uluslararası alana ulaşan hikayeleri var. Bundan çok büyük mutluluk duydum. Kendilerine her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fazlasıyla sunacağız. Bütün imkanlarımız hem şampiyonlarımızın, hem de onları izleyip örnek alacak bütün gençlerimizin hizmetinde\" dedi.

Vali Güzeloğlu makamında ağırladığı sporculara altın ve çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

İzmir\'deki kazada aynı aileden 3 kişi öldü



İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdi.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve eşi Nilgün Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır Yaralanan Zeynep Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı aileden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Kenan Doğru, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

