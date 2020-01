DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KİLİS ADLİYESİ\'NDE SİLAHLI KAVGA, YARALILAR VAR

KİLİS Adliyesi\'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu. Saat 11.30 sıralarında adliye binası içerisinde birbiri ardına silah sesleri duyuldu. Kim ya da kimlerin kullandığı bilinmeyen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgada, yaralananlar oldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alınırken, bazı yaralananların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü görüldü.

2)5 KATLI ESKİ HASTANE, SANİYELER İÇERİSİNDE YIKILDI

ADIYAMAN\'da, 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu belirlenince boşaltılan eski Devlet Hastanesi, bugün yıkıldı. Patlayıcı kullanılmadan iş makineleri ile kolonları zayıflatılan 5 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Turgut Reis Mahallesi\'nde 1969 yılında 5 katlı olarak inşa edilen 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi\'ne 2 yıl önce yapılan denetimle depreme dayanıksız raporu verildi. Bu raporun ardından Sağlık Bakanlığı, yeni yapılan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin hizmet vermeye başlamasıyla eski binanın yıkımına karar verdi.

Birkaç gündür iş makinelerinin 5 katlı binanın kolonlarını zayıflatmasının ardından bugün yapılan kontrolde yıkılacağı belirlendi. Bunun üzerine bina çevresinde önlemler alındı ve yıkılması beklendi. Zayıflayan kolonlar bir süre sonra üzerindeki ağırlığı taşıyamadı ve 5 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Gürültüyle yıkılan binanın ardından toz bulutu oluşurken, yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

3)SINIR KAPISINDA VALİZDEN KADIN ÇIKTI

ARTVİN’in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeden çıkış yapmak isteyen Gürcü uyruklu 46 yaşındaki Domenti S.’nin valizinde Rus uyruklu 27 yaşındaki Angelına S. adlı kadın bulundu. Sarp Sınır Kapısı\'nda bulunan görevliler beraberinde taşıdığı büyük boy valizle Türkiye’den yaya olarak çıkış yapmak isteyen Gürcü uyruklu Domentı S.’nin hareketlerinden şüphelenildi, valizi açtırdı. Yapılan aramalarda valizin içinde cenin pozisyonunda saklanan Rus uyruklu Angelına S. adlı kadın bulundu. Türkiye’de kullandığı otomobille 1 kişinin yaralanmasına yol açan kazaya da karışan Rus uyruklu kadın Angelına S. ve valizi taşıyan Domenti S. gözaltına alındı. Domenti S. işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, valizde bulunan kadının, bahse konu trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki Rus uyruklu Angelına S. hakkında soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

4)ERMENEK\'TEKİ MADEN FACİASINDA, SANIKLARA CEZA ARTIRIMI ŞOKU

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri, karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi\'nde görülen davada sanıklardan 5\'inin cezaları az bulunup, artırıldı.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2\'si tutuklu 16 sanığın \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan yargılandığı dava 19 Temmuz 2016 tarihinde karar duruşmasıyla sona ermişti. Karar duruşmasında; tutuklu sanıklardan Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar 13 yıl 9 ay, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 13 yıl 9 ay ile \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan 2 yıl 1 ay ceza aldı.

GEÇEN YIL TAHLİYE OLMUŞTU

Olayın ardından tutuklanan ve geçen yıl 4 Mayıs günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey de, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca 6 yıl 8 ay, yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan ancak halen yakalanamayan Yavuz Özsoy 18 yıl 9 ay, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, hapis cezası aldı. Barut Biriminde görevli işçi Naci Özsoy ise evrakta sahtecilikten 3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu.

BERAAT EDENLER

Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan beraat etti.

ANKARA BÖLGE MAHKEMESİ CEZALARI AZ BULUP ARTIRDI

Karar duruşmasının ardından mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri itirazda bulundu. İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi\'nden geçen 13 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Saffet Uyar ve Ali Kurt\'un tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan Yavuz Özsoy\'un yakalanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, geçen yıl mayıs ayında tahliye olan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdullah Özbey hakkında ise tutuklama kararı verdi. Kararın ardından Özbey, geçen Ağustos ayında Silopi\'de yakalanıp tutuklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi\'nde 13 Eylül 2017 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıkların cezaları artırıldı.

Tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey ve Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi Ali Kurt\'un cezaları 19\'ar yıl 3\'er aya çıkartıldı. Halen yakalanamayan Yavuz Özsoy\'un cezası 21 yıla, tutuksuz sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca\'nın cezası da 14 yıla çıkartıdı. 5 yıl 6 ay hapis cezası alan aynı şirketin iş güvenlik uzmanı tututsuz Engin Yetim de beraat etti.



1 günlük buzağıyı kurtarmak isterken öldü (EK)

5)KANALİZASYON TEPKİSİ

Hayvan ağılında Gülizar Kartal\'ın öldüğü ve kendisini kurtarmak isteyen kayınvalidesi Rahime Kartal\'ın zehirlendiği olayın ardından foseptikin üzeri tahta ile kapatıldı. 1 çocuk annesi Gülizar Kartal\'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nda götürülürken eşi Ramazan Kartal\'ın Bodrum\'da turizm işinde çalıştığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, \"Bu mahallede kanalizasyon sistemi yok. Bu çukurlara hayvanlar, insanlar düşüyor, ölüyor. Bu çileyi biri görsün\" dedi.

6)TEM\'DE KAMYON 15 METREDEN DÜŞTÜ: 1 YARALI

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde çatı malzemeleri yüklü kamyon, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 15 metreden düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.Kaza, TEM yolu Kırkpınar Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 55 yaşındaki Erdal Aktoprak\'ın yönetimindeki 38 VF 018 plakalı çatı kaplama malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan bariyerleri yıkarak yaklaşık 15 metreden düştü.

Kazada, kamyonda bulunan yüklerin kayması sonucu sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Yaralı Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Aktoprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Dağılan çatı malzemelerini kaldırma çalışmaları sürerken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

