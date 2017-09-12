DHA YURT BÜLTENİ-6

93 KİŞİNİN ZEHİRLENDİĞİ AKTAŞ KÖYÜ\'NDE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

1)VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

SİİRT merkeze bağlı, dün akşam saatlerinde bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş Köyü\'nde yaşam bugün normale döndü. Hastaneye kaldırılan 50 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kimyasal maddenin bulunduğu ve zehirlenme vakalarına yol açtığı belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş Köyü\'nde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 93 kişiden 50\'si tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı.

Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, dün akşam saat 17.00 sıralarında köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, \"Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu\"dedi. Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, \"Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz\"diye konuştular.

MUHTAR: KUYUDAKİ VARİLİ GENÇLER HURDA İÇİN GETİRDİ

Zehirlenme olayının yaşandığı Aktaş Köyü Muhtarı Mehmet Can Gezer, Siirt\'in Kurtalan Belediyesi\'ne ait ve Başur Çayı mesire alanındaki kuyularda bulunan varilin hurda olarak satmak için köye getirilmesi nedeniyle bu olayın yaşandığını belirtirek, \"Kurtalan Belediyesi\'ne ait içme suyu kuyuları varmış. Bu tüpler büyük tüpler, 400-500 kilo ağırlığında, bu tüpler hastalık yaymasın diye kuyu içinde ve suyun içinde bulunuyormuş. Ancak Kurtalan İlçesi\'ne içme suyu getirilince bu kuyular iptal olmuş. Bu varil de ordaymış ve köyün gençleri de gidip bunları hurda olarak satmak için araçla köye getirmişler. Köyün içine saat 15.00 sıralarında getiriyorlar. Varilin üzerinde vana ve sibop var. Bu vana açılınca köyün içine gaz sızmış. Bu gençlerin amaçları bu varili kırarak hurda olarak satmaktı. Bu varil tamamı dökme demirdir ve bunu hurda olarak satacaklardı. Bu vanayı açmak istemişler, yani su mu çıkacak başka bir şey mi çıkacak diye. Ancak açınca varilden zehirli gaz çıkmış\" diye konuştu.

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Siirt\'in Aktaş Köyü\'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Aktaş Köyü\'nde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş Köyü\'nde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç, C.C, A.K isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.’ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlatılan soruşturma devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Aktaş köyü girişinde muhabir anonsu

-Köyden genel görüntüler

-Hastaneden taburcu olan köylüler ile röportaj

-Köy halkı il röportaj

-Köyde bulunan çocukların görüntüleri

-Hastane Acil servisinde detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-

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2)OTELDEKİ GECEDE FECİ ÖLÜM

Antalya\'ya eşi ile birlikte tatile giden röntgen uzmanı Hilmi Turan (51), otelde katıldığı Türk Gecesi\'ndeki halay çekerken zemine düşerek yaşamını yitirdi. Turan ın halay çekerkenki son görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

Görüntü Dökümü

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-Hilmi Turan ın halay çekerken görüntüleri

-Yerdeki görüntüsü

MANAVGAT/DHA

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3)TEKİRDAĞ\'DA MHP\'DEN 270 KİŞİ İSTİFA ETTİ

TEKİRDAĞ\'da MHP\'den aralarında 3 belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 270 kişi partilerinden istifa etti. Tekirdağ eski MHP İl Başkanı Enes Kaplan, Meral Akşener\'in kuracağı partiye katılacaklarını söyledi. Tekirdağ\'da aralarında daha önce partiden istifa eden MHP eski İl Başkanı Esnes Kaplan, eski Merkez İlçe Başkanı Sertaç Alkaya ile halen görevde olan merkez Süleymanpaşa Belediyesi\'nin MHP\'li Meclis üyeleri Haluk Yılmaz, Rüştü Özgün ve Ali Darıcı\'nın da aralarında bulunduğu 270 üye partilerinden istifa etti. İstifa eden partililer Tekirdağ Yüksek Seçim Kurulu\'na giderek istifa dilekçelerini sundu.

İstifa işlemlerinin ardından grup adına konuşan MHP eski Tekirdağ İl Başkanı Enes Kaplan, \"1 Kasım seçimlerinden sonra 17 ay parti içinde muhalefet ettik. Ancak sonuca ulaşamadık. Bu süreçte bizlere her türlü hakareti yapan üst yöneticilerin olduğu MHP\'de yapacak bir şey kalmadığı gibi, MHP\'nin de yapacağı bir şey kalmadığı inancına vardık. Bu nedenle MHP\'den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye\" dedi.

Kaplan, istifalarının ardından MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener\'in yeni kuracağı partiye katılacaklarını belirterek, \"Mecliste 80 milletvekilinden 40 milletvekiline düşmüş başarısız bir genel merkezin, söylem ve eylemlerinin tam tersi istikamette hareket ettiğinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bizler muhalefete başladık. Bizlerin haklı olan mücadelemizde genel kurul yaptırmadılar ve 655 adet verilen imzayı kaile almadılar. Tüzüğe uymadılar. Sayın genel başkanımızın daha önce bizlere söylediği, \'Ver Bilal\'i, al Hilal\'i\' diye söylemleri vardı. Ama ne Bilal\'i alabildik nede Hilal\'i aldık. Bizler bu saten sonra Milliyetçi Hareket Partisi\'nin bu ülkeye yapacağı hiçbir şeyin olmadığına inandığımızdan dolayı, MHP\'den istifa ediyoruz. İstifamızdan sonra sayın Meral Akşener\'in yeni kuracağı partiye üye olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tekirdağ Adliyesi tabelası

-Adliye önünde toplanan partililer

-Partililerin istifa dilekçelerini doldurmaları

-Topluca adliyeye girmeleri

-Eski il Başkanı Kaplan\'ın açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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4)YUNAN İŞADAMININ YATINDA YANGIN ÇIKTI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne tatile gelen Yunan işadamının 40 metrelik lüks motoryatında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın başladı. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yunanistan\'ın Pire Kentinden 7 personeli eşliğinde ve 4 yakını ile tatil için Ege\'ye açılan, ismi öğrenilemeyen Yunan işadamının İngiliz bayraklı \'Blue Breeze\' isimli 40 metrelik lüks motoryatının motor dairesinde, bugün saat 11.00\'de, Akyarlar açıklarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonrası yattan acil yardım isteği gönderildi. Devriye görevindeki 302 Nolu Sahil Güvenlik Botu, bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yunan işadamı, yakınları ve personeli zodyak bota binerek yatı terk etti, Akyarlar Limanı\'na çıktı. Bir restoranda oturan Yunan işadamının sakin olduğu görüldü.

Yatın motor dairesinde ağır hasar meydana geldiği, önce Yalıkavak Limanı\'na çekileceği, itfaiyenin yapacağı araştırma ve vereceği raporun ardından İstanköy (Kos) Adası\'na götürüleceği öğrenildi.

Olayın görgü tanığı yat kaptanı 55 yaşındaki İbrahim Sülün, \"Akyarlar limanında teknedeydik. Birden açıktaki yattan dumanlar yükseldi, motor dairesinde arıza varmış. Bölgedeki sahil güvenlik hızla gidip müdahale etti. Müdahale edilmeseydi yat tamamen yanabilirdi, şansları vardı sahil güvenlik botu yakınlardaydı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yatın uzaktan görüntüsü sahil güvenlik botu

- Bot ile Yunanlı patronun ve personelin tahliyesi

- Genel detay görüntüler

- Patronun ve personelin limanda karaya çıkması

Haber-Kamera: yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)CHP’Lİ PEKŞEN\'DEN YOMRA BELEDİYE BAŞKANI İÇİN SUÇ DUYURUSU

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun Hükmünü İhlal’ suçlamasıyla, Yomra Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Sağıroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, avukat Hande Burma aracılığı ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Belediye Başkanı Sağıroğlu\'nun 3 bin 628 sayılı \'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun\' hükmünü ihlal ettiğini öne sürdü.Milletvekili Pekşen, suç duyurusu dilekçesinde Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu’nun belediye başkanlığı döneminde kendisi ve aile fertlerinin şirket varlıklarında olağanüstü artışa rastlandığını öne sürdü. Pekşen, suç duyurusunda şöyle dedi:“Şüpheli İbrahim Sağıroğlu belediye başkanı olarak göreve başladığı bugüne kadar kendisi, ailesi, kardeşleri ve çocuklarının sahip olduğu resmi ya da gayri resmi şirket varlıklarında olağanüstü büyük bir artışa rastlanmaktadır. Kamuoyunda yaygın olarak malum ve meşhur olduğu üzere Yomra ilçesinin birçok imar ve inşaat konusunda, devletin resmi kayıtları ile sabit ve her gün yenileri eklenen yolsuzluklar büyük bir yasa tanımazlık ve vurdumduymazlık içerisinde yapılmaktadır. Belediye hizmeti olarak sunulan yol yapımlarındaki malzeme alımlarından akaryakıt alımına, plansız yapılaşmadan kaçak yapılaşmaya, hafriyat döküm mevzuatının yok sayılmasından imar planlarının uygulanmasına kadar sayılamayacak hukuksuzluk ve usulsüzlük devletin resmi kayıtları ile sabit ve kamuoyunun malumu haline gelmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEMİ

İlçede birçok yapılaşmanın hızla yükseldiğine dikkat çekilen suç duyurusunda, ilçede yüzlerce konuttan oluşan binaların imar planı olmaksızın inşa edilmeye devam ettiği ifade edildi.Belediye Başkanı Sağıroğlu’nun yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığından soruşturma izni verilmesi yönünde izin prosedürüne başvurulması gerekmemekte olduğunu anlatılan suç duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:\"Özetle; Yomra Belediye Başkanı, 3 bin 628 sayılı \'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun\' hükmünü ihlal ederek, açıkça suç işlemiştir. Bilindiği üzere 3 bin 628 sayılı yasaya muhalefet sebebiyle oluşan suçlarda, soruşturmanın başlatılabilmesi için izin sistemi öngörülmemiştir. Yani, Sayın savcılık makamınızca, iş bu suç duyurumuza konu suça konu eylemler sebebiyle belediye başkanının yargılanması için İçişleri Bakanlığı\'ndan soruşturma izni verilmesi yönünde izin prosedürüne başvurulması gerekmemektedir. Re\'sen soruşturma başlatılabilecektir.\"

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Suç duyurusunda kamuoyunda, Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu’nun yaşama standardı ile harcamaları arasında uyarlılık olmadığı yönünde, son derece önemli söylentilerin yer aldığı ifade edilirken, şöyle devam edildi:

\"3 bin 628 sayılı yasa gereği kamu çalışanları edindikleri mal varlıklarının haklı ve yasal olduğunu kanıtlamakla yükümlüdürler. Bu itibarla şüphelinin, gerek harcamaları yaşama standardı ve gerekse edindiği mal varlığının yasa gereğince soruşturma konusu yapılması gerektiği açıktır. Nitekim şüpheli belediye başkanının sadece belediye başkanlığından olabilecek resmi gelirle doğru orantılı olmayan mal varlığına sahip olduğu, ayrıca ailesi ve yakınlarının da aynı şekilde mal varlığına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Açıklanan nedenlerle; şüphelinin bu eylemi başlı başına suç teşkil etmekte olup adı geçen aleyhinde savcılığınızın nezdinde suç duyurusunda bulunma zarureti hâsıl olmuştur. Şüpheli ve tüm ilgililer hakkında müsnet suçtan ve re\'sen gözetilen suçlar için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

\'SIRA ARKADAŞIM NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ\'

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da suç duyurusu ve hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi. CHP’li Pekşen’in okulda sıra arkadaşı olduğunu belirten Başkan Sağıroğlu hakkındaki suçlamalara ilişkin şöyle dedi:

\"Sıra arkadaşım ne yapacağını şaşırmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz aydın. Nihayet sözünü tuttu ve suç duyurusunda bulundu. Kendisine yaklaşık olarak 3 yıldır sürdürdüğü karalama eylemini adli yargıya taşıdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkes rahat etti. Adalet mülkün temelidir. ‘Bizim abdestimizden şüphemiz yok’ dedik. Verilecek hesabımız varsa, çıkar veririz. Çekilecek cezamızı da çekeriz. Yenilgilerinin hesabını karalama kampanyalarınla görmek istiyorsun ya bunu başaramayacaksın. Yine yenileceksin. Yine galip gelemeyeceksin. Milletimin defalarca sandıkta vurduğu tokatı bu kez de yargıdan yiyeceksin. Günün Atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.ö



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-

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Bursa\'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı (EK)

6)UÇAK TERS DÖNDÜ

Bursa\'nın Yenişehir İlçesi\'nde kırıma uğrayan eğitim uçağıyla ilgili soruşturmaya başlandı. Zorunlu iniş yaparken ters dönen uçaktan yara almadan kurtulan Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi doktor kontrolünden geçirildi.

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7)EVİN BAHÇESİNDE AKREP SOKTU

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, evin bahçesinde sebze toplarken elini akrep sokan 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, hastanede tedaviye alındı.

İslahiye\'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülseren Cançelik, sebze toplarken, sağ el bileğini akrep soktu. Olayın ardından Cançelik, yakınları tarafından otomobille İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan kadının tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Devlet Hastanesi acil servisi

- Gülseren Cançelik ile röp

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 23 MB

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8)SAMSUN\'DA 19 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

SAMSUN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6\'sı kadın 19 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen 6 Eylül\'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında üniversite öğrencileri ve serbest meslek sahiplerinin bulunduğu 6\'sı kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet dışından detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

(SÜRE:2.11 Dk) (BOYUT:72.00 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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9)DEVLET\'TE İŞ BULAMAYAN YÜKSEKOKUL MEZUNU GENÇ, FİDAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri bölümünden 4 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki Davut Ufak, bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulamayınca, 6 bin lira sermaye ile bir dönümlük alanda, zeytin, incir, ceviz, kiraz, hurma ve kaysı fidanı üretimine başladı.

Derik İlçesi\'nde yaşayan ve Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri bölümünden mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca girdiği sınavlarda devlet kapısındaki herhangi bir kuruma yerleşemeyen Davut Ufak, eğtimini gördüğü alanda kendi işini kurmaya karar verdi. 2 yıl sonra GAP kanalları ile sulanacak topraklar için şimdiden meyve fidanı yetiştirmek için proje hazırlayan Ufak, Bahçelievler Mahallesi\'nde, 6 bin lira sermaye ile bir dönümlük alanda çalışmalara başladı.

Bahçe ve bitkileri çok sevdiğnden bu bölümü okuyan, hem işsiz kalmamak hem de tarımın gelişmesine katkıda bulunmak için böyle bir girişimde bulunduğunu anlatan Ufak, \"Bu işi kurmamdaki amacım, zeytinin anavatanı Derik\'te, halhal zeytin ve diğer çeşitleri çoğaltmak. Derik asma (Boçık) İncir çeşitlerimizi daha farklı yörelere tanıtmak. Bunun yanında Mardin Yeşilli kirazını da topraklarımızla buluşturup, Derik\'te de kiraz ağaçlarını çoğaltmayı hedefledim. İlçemizde böyle bir tesisin açılması bir ilktir. 5-6 bin fidanla başladık, amacımız daha da çok geliştirmek, Derik zeytinini, incirini ve Mardin kirazını daha değişik kesimlere sunmak, değişik boyutlara getirmektir. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için yetkililerden destek bekliyorum. Yetkililer bize destek verirse bir ilki başarmış oluruz. Bunu Dünyaya\'da da tanıtmak istiyorum. Derik zeytini için talep de var. 2 sene sonra GAP projesi ile daha da verimli olacak topraklarımızda, çiftçilerimiz 50-100 dönümlük alanda ekim yapacak. Bu fidanları, şimdiden isteyen ve sipariş veren oldu. Eğer tesisimizi büyütebilsek buraları zeytin, incir, ceviz, kaysı ve hurma ile kiraz ağaçlarıyla donatacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Davut Ufak\'ın fidanları yetiştirdiği bahçeyi göstermesi

-Davut Ufak\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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10)KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI KÖYLÜLER KURTARDI

MUŞ\'un Varto İlçesi\'nde, kayalıklarda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 5\'i köylüler tarafından kurtarılırken, 2\'si düşerek telef oldu.

Varto İlçesi\'nin Yeni Mahalle Küme Evlerde hayvancılık yapan Melik Avinç ve Ahmet Güneş\'e ait 7 büyükbaş hayvan, Manidar mevkindeki kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Hayvanlardan 2\'si kayalıklardan düşerek telef oldu. Kalan 5 hayvanın kurtarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Yetkililer, dağcı ekiplerinin Ankara\'da görevli olduğunu ve bu hayvanlarında havadan alınması gibi bir imkanlarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine kolları sıvayan köy halkı kendi imkanlarıy kurtarma operasyonu düzenledi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu hayvanları indirmeyi başaran köylüler telef olan iki hayvana üzüldü.

Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş, AFAD ekiplerinden yardım alamayınca kendilerince bir kurtarma planı hazırladıklarını söyledi. Kayalıkta mahsur kalan hayvanların geçiş güzergahına bir kalas yerleştirmeye karar verdiklerini belirten muhtar Bektaş, \"Köyün gençlerinden Vedat Güneş\'i hayvanların mahsur kaldığı yere ip yardımı ile çıkardık. Daha sonra hayvanların geçmekte zonlandığı dar alana kalaslarla yol yaptı. Hayvanlar bu kalasların üzerine basarak ilerledi ve kayalık alandan çıkmayı başardı. Biraz tehlikeliydi ama başka çaremiz yoktu. Eğer biz bunu yapmasak 5 hayvan da diğerleri gibi telef olacaktı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar

-Telef olan hayvanlar

-Kurtarılma anı

-Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş röp

-Hayvanları kurtaran Vedat Güneş röp.

-Pakize Avinç adlı kadın ile röp

(Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

(SÜRE: 149 boyut: MB 04 dk 51 sn)