DHA YURT BÜLTENİ-6 

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı



İSTANBUL’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Giresun İl Başkanı 46 yaşındaki Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye meclis üyesi seçilen ve 2015’in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yürüttüğü sırada pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul\'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün sabah yaşamını yitiren Hasan Ali Tütüncü’nün cenazesi, özel uçakla Giresun’a getirildi.

Tütüncü için Çıtlakkale Mahallesi\'ndeki evinin önünde ve partisinin il başkanlığı binası önünde tören düzenlenerek, helallik alındı ve dua okundu. AK Parti Giresun İl Başkanlığı binasında da Hasan Ali Tütüncü’nün fotoğrafının yer aldığı ‘Seni asla unutmayacağız’ yazılı dev pankart asıldı.

Cenaze duanın ardından daha sonra omuzlarda taşınarak Hacı Miktat Camisi\'ne getirildi. Giresunspor Kulübü 2\'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü için düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binalı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunspor’lu oyuncular, partililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım üzerinde Giresunspor forması yer alan Tütüncü’nün tabutu başında eşi Emine ile çocukları Kübra ve Hüseyin Kaan Tütüncü’yle de bir araya gelerek taziyede bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Başbakan Yıldırım’ın katıldığı cenaze töreni için de geniş güvenlik önlemleri alındı, çevre binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı, tören alanında dedektör köpeklerle arama yapıldı. Cami çevresindeki bazı yollar da bariyerle çevrilerek yaya trafiğine kapatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Başbakan Yıldırım, cenazede yan yana saf tuttuğu ve gözyaşlarına boğulan Tütüncü’nün oğlu Hüseyin Kaan’ı da teselli etti. Tütüncü\'nün cenazesi, öğle vakti merkez Hacı Miktat Camisi\'ndeki namaz sonrası Yeni Mezarlık\'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bu arada Başbakan Yıldırım, kentte yaşamını yitiren Metin Zıvalı adlı vatandaşın da aynı yerdeki cenaze namazına katılarak ailesine taziyede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CENAZE TÖRENİ (CANLI VERİLDİ)

İl başkanlığı ve evinde helallik alınması

Cami çevresi görüntüler

Başbakandan görüntüler

Çevrede alınan önlemler

Namazın kılınışı

Tabutun taşınması

Detaylar

HABER: MUHAMMET KAÇAR KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-HAKAN KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

Saray\'da taş ocağı protestosu

TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde ormanlık alana yapılması planlanan 100 hektarlık taş ocağı, ilçe halkı tarafından protesto edildi. Toplanan kalabalık ellerinde pankartlarla taş ocaklarını protesto ederken, özel şirketin bilgilendirme toplantısı ise tepkiler nedeniyle yapılamadı.

Özel bir şirket, Saray İlçesi Güngörmez Mahallesi\'ne yakın ormanlık alanda 100 hektarlık bölgeye taş ocağı açmak istedi. Bunun için halkı bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen şirket yetkilileri, toplanan kalabalık tarafından düğün salonu önünde protesto edildi. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban\'ın da yer aldığı eylemde kalabalık ellerinde, \'Meramıza, ormanımıza, tarım ve yerleşim alanlarımıza sahip çıkıyoruz\' yazılı pankartlar taşıdı.

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Mustafa Kurtul Karabulutlar, hazırlanan taş ocağı raporlarında çevre sağlığı ve kamu yararının görmezden gelindiğini ifade ederek, \"Kuzey Ormanları’nın devamı niteliğindeki Istrancalar’da taş ocağı bahanesiyle doğa talan ediliyor. Bölgede hayati öneme sahip su kaynakları, mantarcılık ve manda yetiştiriciliği raporlara yansıtılmadığını görüyoruz\" dedi.

Saray Belediye Başkanı CHP\'li Nazmi Çoban da halkın mücadelesine destek vereceğini belirtti. Güngörmez muhtarı Şefik Akdere taş ocağı gibi büyük yıkıma sebep olan faaliyetleri istemediklerini ve yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İMZA TOPLADILAR

Yasal zorunluluk olan bilgilendirme toplantısını gerçekleştiremeyen şirket yetkilileri, halkın protestosu eşliğinde Güngörmez’den ayrıldı. Bu sırada kalabalık alkışlı protestoda bulunup, \'Bu daha başlangıç mücadeleye devam\', \'Sermaye defol bu ormanlar bizim\' sloganları attı. Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Demet Karpat Erol, geri döndürülemez doğa yıkımlarına yol açacak bu girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Protestonun ardından bölgede taş ocağı istenmediğine dair imza toplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplanan kalabalık

-Avukatların konuşması

-Toplantı salonu

-Şirket yetkililerinin gidişi

-Kalabalığın şarkı ve alkışlarla aracı göndermesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

Kaçırıldığı öne sürülen 14 yaşındaki kız İzmir\'de bulundu (3)

KAÇIRILAN KIZIN BABASI: ÇOCUKLARINIZI SOSYAL MEDYADAN UZUK TUTUN

Manisa\'nın Saruhanlı İlçesi\'ndeki akraba ziyaretisinde ortadan kaybolan ve İzmir\'in Buca İlçesi\'nde, kendisini kaçırdığı iddia edilen 17 yaşındaki A.A.\'nın halasının erkek arkadaşının evinde bulunan 14 yaşındaki E.M.\'nin babası Selman M., ailelerin çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmalarını istedi. Özellikle kız çocuklarının sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılabildiğini belirten Selman M., \"Kızım arife günü kaybolmuştu. Bulunduğu için mutluyuz. Bu süreçte bizim yanımızda olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu\'ya, Manisa Valisine, Manisa Emniyetine, İzmir emniyetimize ve jandarmamıza, Manisa milletvekillerine teşekkür ederim. Gece gündüz arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ederiz. Hepsi olayı yakından takip etti. Hep telefonla irtibat halindeydik. Biz devletimize güveniyorduk. Devletimizin yapamayacağı bir şey yok. Sonuca en kısa zamanda ulaştılar. Kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. İyi olup olmadığını sordum. İyiyim dedi. Bu işi yapan ve yardım yataklık edenlerin cezasını çekmesini istiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Hiçbir aile bu sıkıntıyı yaşamasın. Ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutsunlar. Özellikle kız çocukları sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılıyorlar. Bizim kızımız da bu tuzağa düştü. Organize bir aile tarafından da kaçırıldı. Sosyal Medya üzerinden tanışmışlar. Alıkonularak kaçırıldı benim kızım. Özel bir ekip kuruldu ve kurtarıldı. Bize gece 04.00\'te haber verdiler. Eşimle de konuştuk. Özeleştiri de yapacağız. Bizim de geçmişte hatalarımız olabilir. Özellikle sosyal medya anlamında hatamız olabilir. Okuluna devam edecek. Kızım hemşire olmak istiyor. Tekrar söylemek istiyorum; çocuklarımız akıllı telefonlar yüzünden tuzaklara düşebiliyor. Ergenlik dönemindeki çocuklar takip edilmeli. Biz bu konuda hata yaptık. Aileler çocuklarını iyi takip etsin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

E.M.\'nin babasıyla röportaj

Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

Habur\'daki yeni uygulamaya taksi şoförlerinden tepki

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı\'nda ticari taksiler için yeni başlanan sabah 8, akşam 8 uygulanmasına şoförler ve firma yetkilileri tepki gösterdi. Araç sürücüleri ve firma temsilcileri, uygulamayı Habur Sınır Kapısı önünde toplanıp basın açıklaması yaparak protesto etti.

Habur Mülki İdare Amirliği\'nce yolcu taşımacılığı yapan A2 ve B2 belgesine sahip araçların sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sınır kapılarına giriş yapmalarını sağlayan yeni uygulamaya araç sahipleri ve firma yetkilileri tepki gösterdi. Yolcu taşımacılığı yapan A2 ve B2 belgesine sahip 96 ticari araç firma temsilcileri, kararı protesto etmek için Habur Sınır Kapısı önünde toplandı. Gümrük kapısı önünde kalabalığın toplanması üzerine jandarma ekipleri de burada güvenlik önlemi aldı. Gümrük kapısı önüne yığılan araçlar nedeniyle sınır kapısındaki küçük araç peronu adeta kitlendi.

Protestonun yapıldığı gümrük kapısı önüne gelen bazı siyasi parti ilçe başkanları ve Cizre Yolcu Taşımalığı Derneği Başkanı Aziz Acar, şoförleri sakinleştirerek gümrük yetkilileri ile görüşmek üzere Habur Mülki İdare Amirliği\'ne geçti. Habur Sınır Kapısı’nda gümrük yetkilileri ile görüşen heyet, kapı önünde bekleyen şoför, firma temsilcisi ve gazetecilere de bilgi verdi. Heyet adına konuşan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hacı Güneş, \"Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan şoför arkadaşlarımızın Habur Sınır Kapısı’nda akşam 8 sabah 8 saatlerinde ortaya konan yeni uygulamadan dolayı bir sıkıntı yaşamaları üzerine Habur Mülki İdare amirliğini ziyaret ettik. Başmüdür ile görüştük. Yardımcı oldular. Bu sorunu çözdük. Habur durunca İstanbul’a kadar etkileniyor\" dedi.

Gümrük Müdürlüğü\'nde gerekli görüşmeleri yaptıklarını aktaran Cizre Yolcu Taşımalığı Derneği Başkanı Aziz Acar ise, \"Sabah saat 8.00’dan akşam saat 20.00\'a kadar uygulanan bu sistemin eski haline dönmesini sağladık. Şuan eski hali ile devam edecek. Şoför arkadaşlarımızın gönlü rahat olsun. Onlardan bir ricamız var. Sadece gümrükte görevli memurlara kardeş, abi gibi saygıyı eksik etmesinler\" diye konuştu.

Öte yandan eski uygulamada şoförler, 24 saat esasına göre geçişleri sağlanıyordu.

Görüntü Dökümü:

-Habur önünde toplanan şoförler

-BBP ve Mhp ilçe başkanının şoförler konuşması

-Heyetin içeri girmesi

-Gümrük önündeki araçlar

-Jandarmanın güvenlik önlemi

-BBP il başkanı Hacı Güneş\'in açıklaması

-Dernek Başkanı Aziz Acar\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

TMO fındık alımına başladı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu\'da fındık alımlarına başladı. TMO Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan almaya başladı. TMO\'nun Ordu\'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde iki farklı depoda fındık almaya başlaması serbest piyasayı da hareketlendirdi. Önceki hafta 8.50 liradan işlem gören fındık fiyatı 9 lira seviyesini geçti. TMO\'nun Altınordu\'da ilk günde 48 üreticiden 90 bin ton fındık alımı yapacağı belirtildi. Fındık alımını yerinde inceleyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, piyasanın dengelenmesi açısından TMO\'nun varlığının önemli olduğunu belirterek, \"Bu sezon bekleme yapılmadan alım yapılacak. Üreticilerimiz randevuyla fındığını verebilecek. Hiç kimse mağdur olmayacak. Yeni fındık alım sezonu hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

TMO\'ya fındık getiren 68 yaşındaki Meryem Albayrak, mevcut fiyatın maliyeti kurtarmadığını belirterek, \"Bu fındığı bu vaziyete getireceğim diye belimi büktüm. 90 liradan yevmiye verdim. 12.50 liradan üstü kurtarıyor. TMO\'ya fındığı severek getirdim. Malımı tüccar yiyeceğine devlet yesin. Yerli işçinin yevmiyesi yüksek. Zorla çalıştırdım. Maliyet kurtarmasada TMO\'ya getirdim\" dedi.

70 yaşındaki Mehmet Gönül ise günün şartlarına göre TMO fiyatının makul olduğunu, dönüm başına alımların ise 150 kilograma çıkarılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

-Selami Akarsu ile röportaj

-Üretici Meryem Albayrak ile röportaj

-Üretici Mehmet Gönül ile röportaj

-Fındık alımından detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -

Gazeteci Nuri Sabırsız son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Onursal Başkanı ve Olay Medya Genel Yayın Yönetmeni 85 yaşındaki Nuri Sabırsız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin başkenti Lefkoşa\'da dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden gazeteci Nuri Sabırsız için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene; Sabırsız\'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ak Parti Gaziantep milletvekili Abdulkadir Yüksel, işadamları ve gazeteciler katıldı. Sabırsız\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenazeye katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)

Afyonkarahisar\'da bayram bereketi

AFYONKARAHİSAR\'da Kurban Bayramı süresince lokum ve sucuk satışlarında bayram bereketi yaşandı. Kentten geçiş yapan araç sayısında ise 4 kat artış gözlendi.

Türkiye\'nin kavşak noktasında bulunan ve Marmara\'yı Akdeniz\'e, Ege\'yi İç Anadolu Bölgesi\'ne bağlayan Afyonkarahisar karayollarında Kurban Bayramı\'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı denetimleri ve alınan önlemler dolayısıyla il genelinde ölümlü trafik kazası olmadı. 76 trafik ekibinin görev aldığı ilde 80 binlerde olan günlük araç geçişinin Kurban Bayramı dolayısıyla 300 bine kadar çıktığı belirtildi. Lokum ve şekerlemeleriyle ünlü kentte lokum satışlarında da artış oldu. Kentte yaklaşık 30 firmanın ürettiği lokumların satışının 200 tonu bulduğu kaydedildi.

Yüzyılı aşkın süredir kentte lokum imalatı yapan Altınay Lokum Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Altınay, bu bayram satışların tavan yaptığını, ürün yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Altınay, \"Bu yıl bayram tatilinin uzun olması nedeniyle insanlarımız özledikleri tatili yapabildi. İl merkezinden günlük ortalama 80 bin araç geçişi olurken bu rakam bayram nedeniyle zaman zaman 300 bini buldu. Bu da kentteki lokum satışlarını artırdı. Kentte bulunan 30 lokum imalatçısının bu bayramda sattığı lokum ve diğer ürünlerinin 200 tonu bulduğunu tahmin ediyoruz. Sadece lokum değil Kurban Bayramı olmasına rağmen sucuk satışlarında da gözle görülür bir artış oldu\" dedi.

Termal tesisleriyle ünlü Afyonkarahisar\'da Kurban Bayramı dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100\'lerde olduğu belirtildi. Merkez, Gazlıgöl, Sandıklı ve Heybeli termal bölgelerinde otel ve apart daireler doldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çevre yolu araç yoğunluğu detayları

- Lokum Satış mekanlarının detayları

- RÖP: İrfan Altınay (Altınay Lokum Yönetim Kurulu Başkanı)

- RÖP: Vatandaş

- Lokum satış mağazası detayları

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Kocadon\'dan çöp sorunu tepkisi

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bayram süresince 1.5 milyonun üzerinde nüfusu ağırlayan bir turizm kenti olarak, katı atık sorunu nedeniyle, yaklaşık 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde bugün bayram sonrası turizm değerlendirmesi yaptı. Kocadon, Bodrum\'a 300 binin üzerinde aracın giriş yaptığını 160 bin nüfuslu kentin 1.5 milyondan fazla insanı konuk ettiğini belirterek, \"Bodrumlu yerel idare esnaf ve turizmci olarak yerli ve yabancı konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık bayramlarını geçirmelerini sağladık. Yurt içi ve yurt dışı uçak sayılarında çok ciddi artışlara tanık olduk. Özellikle Anadolu\'dan gelen yerli turistlerimiz bu bayramda gerçekten bize çok destek oldu. Anadolu halkına bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

Yaşadıkları en önemli sorunun çöp olduğunu vurgulayan Kocadon, yılın büyük bölümünde gerçek nüfusunun tam on katı bir nüfusa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, \"Sadece bu bayramda 5 milyon 300 bin kilo katı atık çıktı. Yani ilçe on ayrı kentin ürettiği kadar katı atık üretiyor ve hala bir çözüm bulabilmiş değiliz. Bu 45 yıldır devam eden bir süreç. Bu süreçte katı atık sorunu için birkaç kez proje ürettik ama bir türlü hayata geçiremedik. Doğaya bırakılan vahşi depolama ile ilgili çöp sorunu Bodrum\'un sorunu olmaktan çıktı artık. Ülkenin ve Türkiye\'nin sorunu haline geldi. Bakanlıklarla hükümetle bir araya gelerek artık bu sorunu çözmemiz gerek. Nüfusunun on katı konuk ağırlayan kentlere gerekirse yeni düzenlemelerle özel statüler verilmeli. Bu tür yatırımlar geciktirilmemeli\" diye konuştu.

BODRUM TANITIM TIR\'I AVRUPA\'YI DOLAŞACAK

Kocadon olumsuzluklara rağmen turizm fuarlarında ve Avrupa ülkelerinde tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, \"Önümüzdeki kış döneminde tam 30 fuara katılarak tanıtımlarımızı sürdüreceğiz. Turizm kötü gidiyor, olumsuzluklar var bahanesinin arkasına asla sığınmadık sığınmayız. Geçtiğimiz yıl Anadolu\'ya gönderdiğimiz Bodrum Tanıtım TIR\'ını bu sezon Avrupa\'ya çıkarmak istiyoruz. Bodrum Tanıtım TIR\'ı Avrupa\'yı dolaşarak Bodrum ve ülkemizin güzelliklerini tanıtacak. İşte biz milyonlarca Euro döviz kazandırırken benim hükümetimizden ve büyüklerimizden ricam yüzlerini biraz Bodrum\'a dönsünler. Yani Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan bir kentin katı atık sorununun halen çözülememiş olması, yapılan katı atık projelerinin bir şekilde engellenmeye çalışılması Bodrum için değil ülkemiz için bir kayıp olarak görüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Kocadon\'un konuşmasından görüntü,

-Bodrum\'dan genel detay görüntüler,

-Çöplük alanından genel detay görüntüler.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

Silopi eski Belediye Başkanı\'nın, annesinin cenazesine katılmasına izin verilmedi

TERÖR örgütü PKK adına suç işlemekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Silopi Belediye Başkanı Muhsun Kunur, cezaseni çekitği cezaevinden \'yol güvenliği\' gerekçesiyle izin verilmediği için annesinin cenaze töreanine katılamadı.

Silopi ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Muhsun Kunur, \'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği\' gerekçesiyle 2012 yılında Özel Yetkili Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın Yargıtay\'da onaylanmasının ardından 9 ay önce tutuklanan Kunur, önce Şırnak daha sonra Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne gönderildi.

Muhsun Kunur\'un annesi, 87 yaşındaki Hayiç Kunur,dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Batman Devlet Hastanesi\'nde yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuru yapan Kunur\'un avukatları, annesinin cenaze töreni ve taziyesine katılabilmesi için izin verilmesini istedi. Başvuruyu değerlendiren Cumhuriyet Başsavcılığı \'yol güvenliğini gerekçe göstererek\' Kunur\'un annesinin taziyesine katılmasına izin vermedi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

Darbeci general Sönmezateş eşinden boşandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin başında bulunmaktan tutuklu yargılanan tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş\'ten, eşi Naciye Sönmezateş tek celsede boşandı.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Davanın sanıklarından olan tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş ise boşanma davasının duruşması nedeniyle bugünkü oturuma katılamadı.

Tutuklu sanıklarından tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş, eşi Naciye Sönmezateş\'ten, Muğla Aile Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davasının duruşmasına davayı açan Naciye Sönmezateş katılmazken, eşi Gökhan Şahin Sönmezateş ise hazır bulundu.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-

