DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÇUKURCA\'DA PKK\'DAN YOL İŞÇİLERİNE SALDIRI: 1 YARALI

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi Üzümlü köyü kırsalında yol yapımında çalışan işçilerin bulunduğu

bölgeye PKK\'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etiği bir işçi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Çukurca İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Köyü yakınlarında meydana geldi. Güvenlik yolu çalışmaları sırasında bir grup terörist tarafından iş makinelerinin bulunduğu bölgeye iki roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıya yolda güvenlik önlemi alan askerler anında karşılık verirken, şaraplen parçalarını isabet ettiği bir işçi yaralandı. Yaralı işçi Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BİLGİ İÇİN

HAKKARİ/DHA

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2)MESUT MERTCAN VEFAT ETTİ



TRT\'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi\'nde yaşamını yitirdi. Son yıllarını Adana Huzurevi\'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Mesut Mercan gençliğinde Adana\'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yaptı, reklam ajansılarında çalıştı. 1973\'de TRT spikeri oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde sabaha karşı radyoda 1 numaralı MGK bildirisini okumasıyla tanınmıştı.Daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği, sunuculuk yaptı. 4 kez evlilik yapan,son eşinden 2012\'de ayrılan 2 çocuk babası ünlü spiker son eşinden de 2012\'de ayrıldı. Önce İstanbul’da son yıllarda da Adana Huzurevi\'nde yaşamını sürdürürken, hastalıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. \'Şimdi Şiirler\' adlı bir şiir albümü bulunuyor. Mertcan 1996-2009 arasında bazı uzun metrajlı filmlerde de rol almıştı.

Mesut Mertcan, kısa süre önce TRT 1\'deki ana habere konuk olmuş, TRT\'de geçen yıllarını anlatmıştı. Programda duygu dolu anlar yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Mesut Mertcan ın Arşiv görüntüleri

ADANA/DHA

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3)AYÇEKİRDEĞİ KURUTMAK İÇİN ÇEVRE YOLUNU KAPATTILAR

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, Türkiye’nin tek tescilli ayçekirdeği olan “İnegöl Alasıö üreticileri kurutma işlemleri için Ahmet Türkel Çevre yolunu kapattı. Çiftçiler çevre yolunun tek şeridini trafiğe kapatarak kurutma işlemlerini sürdürüyorlar. Kurutma için yer sıkıntısından yakınan çiftçiler, büyük ve geniş alanda kurutma yeri yapılmasını istediler.İnegöl’ün çeşitli kırsal mahallelerinden ayçekirdeği hasadı yapan çiftçiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi önceki yıllarda olduğu gibi Çevre yolunu kapatmakta buldular. Çevre yolunun gidiş ve dönüşünde iki ayrı şerit üzerine çekirdeklerini kurutma işlemi yapan çiftçiler, yetkililerden daha geniş ve güvenli kurutma yerleri talebinde bulundular. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde tescilli ayçekirdeğini kurutma işlemi yapan çiftçi Erdal Yumak, “Ayçekirdeği kesim işlemlerinin ardından ayırdığımız çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna geldik. Kurutma ile ilgili yer sıkıntımız var. Görüyorsunuz çevre yolunun tek şeridine çekirdeklerimizi serdik. Araçlar gelip geçiyor. Buna da şükür. Kurutma yeri diye yol yaptılar, o yol yeterli değildi bizde burada kurutuyoruzö dedi.

FİYATLAR İYİ, REKOLTE DÜŞÜK

Tescilli ayçekirdeği fiyatlarının iyi olduğunu aktaran Yumak, “4 Lira ile 6.5 TL arasında değişen fiyatlar var. Rakamlar oldukça iyi. Bu sene biraz rekolte düşük. 70 dönüm alanda üretim yaptık. Çekirdeklerimizi çevre yolu üzerinde kurutuyoruz. Gece saatlerinde geldik, gün boyu burada nöbet tutuyoruz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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Çiftçilerin çekirdekleri yol üzerine serme görüntüleri

Çekirdeklerin yan şeridinden araçların geçişi

Çiftçi açıklama

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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4)25 BİN SURİYELİ BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geçişleri devam ediyor. Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 25 bine ulaştı.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Bazı yaşlıların tekerlekli sandalye ve el arabalarıyla taşındığı sınır kapısında, zaman zaman da sıra nedeniyle izdiham oldu.

Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, 25 binin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.

Suriyeli Muhammed Mustafa, Kurban Bayramı\'ndan sonra yeniden Türkiye\'ye döneceğini belirterek, \"Yıllardan beri ülkemize gitmiyorduk. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederim. İnşallah bayramı geçirdikten sonra yeniden Türkiye’ye geleceğiz\" dedi. Neşet Hasan ise, geçişler sırasında düzensizlik olduğunu savunarak, yetkililerden yaşanan izdihamların önlenmesi için çalışma yapmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Sınır Kapısı

- Ülkesine giden Suriyeliler

- Yaşlıların el arabasıyla taşınması

- Tekerlekli sandalye ile taşınan yaşlılar

- Kapaların açılması ile gelen Suriyeliler

- Uzun kuyruklar

- Röpler.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 417 MB

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5)AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAMANİ\'NİN KIZI GÖREVE İADE EDİLDİ-YENİDEN



ÖNCEKİ KHK\'da ihraç listesinde yer alan Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani\'nin kızı Betül Samani Gökay, yeni KHK ile görevine iade edildi. Samani, daha önce istifa etmiş kızının göreve başlamayacağını söyledi. Olağanüstü Hal kapsamında, 14 Temmuz akşamı yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani\'nin kızı Betül Samani Gökay\'ın adı da ihraç listesinde yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde mimar olarak görev yaparken memurluktan istifa eden Betül Samani Gökay için babası Hüseyin Samani, ihracında bir yanlışlık olabileceğini söyledi. Samani, kızının adına otomobil almak için Bank Asya\'da 1 günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söyledi. Samani, \"Kızım karardan bir yıl önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız\" dedi.

\'KIZIM GÖREVE BAŞLAMAYACAK\'

Resmi Gazete\'de yayımlanan son KHK ile görevine iade edilen 57 kişi arasında Betül Samani Gökay da yer aldı. İhraç sonrası bir yanlışlık olduğunu dile getirdiğini anımsatan Hüseyin Samani, yayımlanan KHK ile bu düşüncesinin doğruluğunun ortaya çıktığını söyledi. İhraca itiraz ettiklerini belirten Samani, “İtirazımız düşüncemiz çerçevesinde şekillendi. Sonuçta çok sayıda açığa alınan var. Bugüne kadar açığa alınanlardan 35 bin kişi görevine dönen oldu. Son KHK ile de dönenler oldu. Bunların içinde benim kızım da var. Kızım daha öncesinden istifa etmişti, göreve başlamayacak. Mesele göreve başlama meselesi değil zaten. Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu. Bizim için önemli olan, durumun öyle olmadığıydı\" dedi.

FOTOLAR

ANTALYA/DHA

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6)AMERİKA\'DAN GELEN PARALARI FETÖ/PDY ÜYELERİNE DAĞITAN BİR KİŞİ YAKALANDI

BURSA Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 60 yaşındaki M.S. İzmir’in Bergama İlçesi’nde bankadan dolar çekerken yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) operasyonlarını sürdürüyor. Emekli devlet memuru olan M.S.’nin Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY\'den gözaltına alınmış veya KHK\'lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. Oğlu da terör örgütü üyeliğinden tutuklanan ve İzmir’de oturan M.S’ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S, İzmir\'in Bergama ilçesinde bin 25 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlıya ortalama her hafta 10 bin lira kadar para geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı.

Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan M.S, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kuruyordu. Buradan para verilecek ailelerle irtibata geçen M.S\'nin moral artırmaya yönelik mesajlar da attığı tespit edildi. M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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Şüpleli adliyeye çıkartılırken

(SÜRE. 0.25dk) (22.1mb)

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)-

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7)BAŞKAN KOCADON\'DAN \'SEVGİ VE HOŞGÖRÜ KENTİ\' AÇIKLAMASI

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, son günlerde Bodrum\'da yaşanan asayiş olayları ile ilgili olarak Bodrum\'un sevgi ve hoşgörüden beslenen bir barış kenti olduğunu, bu güzellikleri bozmaya da kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kurban Bayramı öncesi bugün yaptığı yazılı açıklama ile Bodrum\'un bir barış, kültür, sanat ve turizm kenti olduğunu belirterek \"Asırlardan bu yana birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Bodrum, özellikle huzurdan ve barıştan yana olanların bir arada yaşadığı, dünyaca ünlü örnek bir destinasyon olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum\'da farklı din, dil ve ırktan insanlar bir arada yaşarlar ve hayatı sevgi tohumlarını ekerek paylaşırlar. Son aylarda bölgemizde yaşanan bir kaç münferit olayın ise bu atmosferi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Bodrum\'un bu güzelliklerini bozmaya çalışanlar bilsinler ki, amaçlarına ulaşamayacaklar\" dedi.

Kocadon, emniyet güçlerinin yoğun çalışmalarının bu tür münferit olayların önüne geçeceğini de sözlerine ekleyerek Bodrum\'un sahipsiz olmadığını \"Geçtiğimiz günlerde Türkbükü mahallemizde genç bir kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan talihsiz olayın ardından süreci yakından takip eden jandarma güçleri, olayı kısa sürede aydınlatmış ve failleri adli makamlara teslim etmiştir. Detaylı ve planlı bir çalışma sonucunda failleri yakalayarak adli mercilere teslim eden Bodrum İlçe Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Bodrum\'un güvenliği için gece gündüz çalışan tüm emniyet güçlerimize, Bodrum\'un ekonomisine katkı sağlayan ve bu tür olayların yaşanmaması için çaba harcayan işletmecilerimize de ayrıca teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Mehmet Kocadon ile röportaj,

-Kentteki turistlerden görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, Muğla (DHA)

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8)15 TEMMUZ DÖVMELİ ADAM, FETÖ\'DEN HAKİM KARŞISINDA

KAYSERİ\'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında hain darbe girişimini övüp destekleyen ve FETÖ/PDY propagandası yapan bir kişi, gözaltına alındı. Kolunda \'Yurtta Sulh Konseyi\', \'15 Temmuz TSK\' dövmeleri bulunan kişi, polisteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmaya istinaden sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve devlet büyüklerine ağır küfür ve hakaretler eden, darbe girişimini yapan sözde \"Yurtta Sulh Konseyi\' isimli oluşumu destekleyici ve övücü paylaşımlarda bulunan, ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütü propagandası yapan Kaan Ayhan Akbulut yakalandı. Tekel bayisinde çalıştığı bildirilen Akbulut, polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye göndenildi. Bu kişinin şahsın koluna \"Yurtta Sulh Konseyi\' ve \'15 Temmuz\' yazılı dövmeler yaptırdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 1 dakika, 22 saniye/43,8 MB

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9)FETÖ\'NÜN YURDUNU DİYANET VAKFI ALDI



ERZURUM\'un Palandöken İlçesi\'nde Fetullah Gülen\'in babasının adına yaptırılan Ramiz Efendi Camisi\'nin adının Millet Camisi olarak değiştirilmesinin ardından, külliyede bulunan öğrenci yurdu da Türk Diyanet Vakfı\'na devredildi. Vakıf tarafından yenilenen yurt hizmete açıldı.

Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in babasının adının verildiği Ramiz Efendi Camisi\'nin ardı, 15 Temmuz sonrası Millet Cami olarak değiştirildi. Külliye olarak inşa edilen camiyle birlikte yaptırılan 140 öğrenci kapasiteli yurt ise gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra 11 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı’na devredildi. Türkiye Diyanet Vakfı uzmanlarının inceleme yaptığı yurtta çalışma başlatıldı. Baştan sona yenilenen yurt binasında 2 ve 4’er kişilik banyolu öğrenci odaları oluşturulurken, her türlü teknolojik altyapı ihtiyacı karşılandı. Okuma salonundan kütüphaneye, spor salonundan çamaşırhaneye kadar öğrencilerin barınmaları için her türlü detaylar düşünüldü.

VELİLER ÇOCUKLARINI TAKİP EDEBİLECEK

Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun bir başka özelliği, velilere çocuklarını takip etme olanağı verilmesi. Yurda alınacak öğrencilere verilecek kartlar sayesinde veliler çocuklarının yurda gelip gelmediğini görebilecek. Yurt girişine konulan digital okuyucu sayesinde öğrenci giriş kartını okutmadığı zaman sadece yönetim değil, veliye de anında mesaj gidecek.

\'AĞIRLIKLI OLARAK İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ KALACAK\'

Darbe girişimi sonrası camiyle birlikte yurdun Palandöken Müftülüğüne devredildiğini belirten Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Lokman Çakmak, şunları söyledi:

“Müftülük, yurt binasını 11 Aralık 2016’da Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi. Bunun üzerine Erzurum’da yurt açılması için çalışma başlatıldı. Tamamen harabeye dönen yurt adeta baştan ayağı yenilendi. 2 ve 4’er kişilik odalarla öğrencilerin rahat etmesi hedeflendi. Çamaşırhaneden, banyoya, okuma salonlarından kütüphaneye, ütü odasına varana kadar bütün ihtiyaçlar düşünüldü. Mescit, konferans salonu, yemekhanesiyle öğrenciler için adeta kendilerini evlerinde hissettirecek bir yurt inşa edildi. Fiber internet alt yapısı ve diğer teknik donanımları öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak. Yurtta ağırlıklı olarak ilahiyat fakültesi öğrencileri olacak. Diğer fakültelerden de öğrenci alacağız. Yurt için müracaatlar başladı. Eylül ayında resmi açılış yapmayı planlıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay

-Yurdun girişi

-Yurt müdürünün yurdu gezdirmesi

-Odalardan detay

-Mescit,Kütüphane,yemekhane,spor salonu,konferans salonundan detay

-Yurt Müdürü Lokman Çakmak ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

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10)KAYSERİ\'DE ANNE İLE OĞLU UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda, 71.50 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi İlçesi\'nde,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik gerçekleştirilen openasyonda 11 kişi yakalandı. Bu kişilerden A.U. (22) ve annesi G.U.\'nun (54) üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 71.50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve oğlu, polisteki sorgularının ardından Adli Tabip\'likte sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucudan gözaltına alınan aanne ile oğlunun Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: AA, İHA

1 Dosya 1 dakika, 10 saniye/37,3 MB