DHA YURT BÜLTENİ-6

Atiker Konyaspor Ahmet Şan istifa etti

ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdi. Şan, bugün istifa ettiğini belirterek, \"Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum.\"dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. 5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı\'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.

Şan\'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu, gece yarası sosyal medyadaki grup hesabından Şan\'a istifa çağrısında bulundu.

Ahmet Şan, bugün görevinden istifa etti. Avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında, kulübe zarar gelmemesi için istifa ettiğini belirten Şan, açıklamasında \"Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık. Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir\"dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan, uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şan, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Haber: KONYA (DHA)

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Siverek\'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gengeç ve Özer ailelerinin fertleri Adnan Menderes Bulvarı\'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki Veli Özer ile bu sırada yoldan geçen Yakup Can Geyik ve İsa Tutay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Özer doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, kavgaya karışıp kaçan ve tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Çevredeki kalabalık

- Yerdeki Mermi çekirdekleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Kocaeli\'de FETÖ operasyonunda 8 astsubay adliyeye sevk edildi

KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28\'i muvazzaf 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Kocaeli, Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla\'da düzenlenen operasyonlarla 27 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından gözaltına alınan 8 astsubay Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Mısır tarlasına düşen İHA\'ın enkazı, İncirlik Üssü\'ne götürüldü

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'ndeki mısır ekili tarlaya dün düşen ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait İnsansız Hava Aracı\'nın (İHA) enkazı, incelenmek üzere İncirlik\'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı\'na götürüldü.

ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait uzaktan kumanda edilen MQ-1 Predator İnsansız Hava Aracı, dün öğle saatlerinde Suriye sınır hattında keşif uçuşu yaptığı sırada ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yolbilen Mahallesi\'nde bulunan Abdulkadir Üçağaç\'a ait mısır ekili tarlaya düştü. Parçalanan İHA için bölgeye, Adana İncilik Üssünde görevli ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı ekipleri geldi. Mısır tarlasında kaza kırım çalışmasını sürdüren ABD’li ekip, topladıkları parçaları özel kutulara yerleştirerek beraberinde getirdikleri askeri kamyonlara yükledi. İncelemek üzere İncilik Üssü\'ne götürülen İHA’nın düştüğü mısır tarlasında ise ekili geniş bir alan zarar gördü.

\'ZARARIMIZI KARŞILAYACAKLAR\'

Kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede enkaz çalışmasının ardından tarlasını kontrol eden Abdulkadir Üçağaç, \"Ben tarlada çalıştığım sırada gökyüzünde alçak uçuş yapan İHA birkaç manevra yaptıktan sonra büyük bir gürültüyle tarlaya düştü. İlk başta çok korktum sonra durumu jandarmaya bildirdik. Bunun üzerine bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı. ADB’li heyet geldi. Tarlaya 2 helikopter indi. Uzun süren çalışmaların ardından toplanan parçalar kamyonlar yüklenerek Adana’ya götürüldü. Tarlada meydana gelen zarar için bizden bir dilekçe istenerek zararımızın karşılanacağını söylediler\" dedi.

Bölgede enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından kapatılan yol açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İHA’nın düştüğü mısır tarlası

- Tarlada oluşan zarar

- Abdulkadir Üçağaç ile röp.

- Ali Leylak anons

- ABD araçlarının gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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İşten çıkarılan 144 işçi fabrika önünde eylem yaptı

DÜZCE\'de otomobillere fitil üretimi yapan fabrikada işten çıkarılan 144 işçi işyeri önünde protesto eylemi yaparken Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar\'da işçilerin işlerine son verilmesine tepki gösterdi.

Konuralp mevkiinde kurulu bulunan Standart Profil fabrikasında çalışan 144 işçi, fabrika yönetimi tarafından iki gün önce toplu halde işten çıkarıldı. İş akitleri feshedilen Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler fabrika önünde eylem yaparak fabrika yönetimini protesto ettiler. \'Bizim sözümüz senet, ya sizin imzanız ne?\' yazılı pankart açan işçiler fabrika yönetimine tepki gösterdiler. Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar\'da fabrikaya gelerek işçilere destek verdi.

İşçilerin tuzak kurularak işten çıkarıldığını belirten Yaşar, \"Arkadaşlarımızın işten çıkarılmasını protesto etmek için bugün buradayız. Burada verdiğimiz mesaj şudur. İşverenlik hiç kimse ile görüşmeden, hiç kimseye bildirimde bulunmadan, SGK\'ya bile 1 ay öncesinden bildirimde bulunması gerekirken bunu da yapmadan ve en önemlisi bundan yaklaşık 3 ay önceki toplu sözleşme ekinde bulunan ve özellikle istihdamı korumaya dönük, devamında bize verdiği söz, bu dönem sonuna kadar yani 2 yıllık yaptığımız sözleşmenin 2018\'in 31 Aralık ayına kadar süren sözleşmenin adam atmayacağına dair protokol altındaki imzalarıyla birlikte ekarte edilmiştir. Ben bir kez daha devlet yetkilerine sesleniyorum. Petrol-İş Sendikası çok önemli kurumlarının, çok önemli devlet kurumlarının amiral gemisi pozisyonunda örgütlendiği bir sivil toplum örgütüdür. Bu amiral sivil toplum örgütünün bu tip adamlarla baş edebilmesi kendi çerçevesinde mümkün. Ancak buradan devlet yetkililerinin de nasıl OHAL\'de grevler erteleniyorsa, OHAL sebebi ile bir an önce buraya el konularak işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Burada usulsüzce, kanunsuzca yapılan, hiç bir bildirimde bulunmadan yapılan işlem vardır. Tuzak kurularak insanların izinde olduğu dönemde bunun yapılıyor olması fevkalade terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Bize, SGK\'ya, işçiye bir gerekçe sunmamışlar. Kendileri de ortada yoklar. Görevli bir arkadaş benim söylediklerimi kamera marifetiyle çekiyor ve işverene gösterecek. Atmış oldukları imzaya sahip çıkmalarını hatırlatıyoruz\" dedi.

İşçiler, Petrol-İş Sendikası yöneticileri ile yaptıkları toplantı sonrası Kurban Bayramı\'nın ardından eylemlerine devam etme kararı aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fabrika önünde eylem yapan işçiler

-Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar\'ın açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)

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Van YYÜ Rektörü Prof.Dr. Battal, projelerini tanıttı

VAN\'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampusu\'nde değişim, dönüşüm kapsamında hayata geçirilen projeler devam ederken, Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, fiziki mekanların tamamlanmasıyla birlikte YYÜ\'nün daha cazip hale geleceğini söyledi.

YYÜ\'de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi vermek için gazeteciler ile bir araya gelen Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yaptıkları çalışmaları anlattı. Spor kompleksi, kütüphane, yemekhane, alle yolu ve anfi salonu projeleri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Battal, uygulamaya konulan projeler ve üniversitenin Van Gölü kıyısında olması nedeniyle öğrenciler için cazip bir hale geldiğini söyledi.

3 BİN 500 KİŞİLİK SPOR KOMPLEKSİ

Yıl sonu tamamlanması planlanan spor kompleksinin üniversite açısından önemli bir tesis olacağını anlatan Prof.Dr. Battal, şöyle dedi:

\"Kompleksimiz 3 bin 500 kişilik tribünü, uluslar arası basketbol müsabakalarının yapılabileceği sahasıyla beraber, ferdi bireysel spor faaliyetlerinin sürdürülebileceği, yarı olimpik yüzme havuzu ve hamamlarıyla beraber Van\'ımıza yakışır bir kompleks olarak inşallah bu sene sonuna kadar bitmiş olacak. Vanımız ve üniversitemiz açısından çok önemli bir tesisi bitirmiş olacağız. Bunun yanında yaya yolumuz gerek peyzajıyla gerekse çarşısı ve havuzlarıyla beraber yine Van Yüzüncü yıl Üniversitemize yakışır proje olarak bitmiş olacak. Gerek öğrencilerimiz gerekse de cazibe noktalarının oluşturulması bakımından oldukça güzel bir proje. Bu da üniversitemizin cazibesini artırmış olacak.\"

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ YEMEKHANE

Yapımı devam eden kütüphane binasının elektronik altyapısı bakımında önemli kütüphanelerden bir tanesi olacağını söyleyen Battal, kütüphanenin 7/24 hizmet vereceğini ifade etti. Mevcut yemekhane dışında 6 bin kişilik yeni bir yemekhane yaptıklarını anlatan Prof.Dr. Battal, şöyle dedi:

\"Yemekhanemiz hem manzarası, ferah ortamı, hem de altyapısı açısından çok güzel hizmet sunabileceğimiz bir yemekhanedir. Binamız bitti. İnşallah Eylül ayı itibariyle öğrencilerimiz geldiğinde o yemekhanemizi hizmete açmayı planlıyoruz. Yemekhanemiz yaklaşık 6 bin kişinin yemek yiyebileceği ve aynı zaman da yemek pişirme altyapısı ve depoları ile birlikte 20-30 bin kişiye rahatlıkla yemek verebilecek bir altyapıya sahip.\"

YYÜ CAZİP HALE GELECEK

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte YYÜ\'nün Türkiye\'de öğrenciler açısından en cazip üniversitelerden bir tanesi olacağını söyleyen Prof. Dr. Battal, şöyle konuştu:

\"Bu projelerimiz bittiği zaman kesinlikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye\'de öğrenciler açısından en cazip üniversitelerden bir tanesi olacak. Zira hem kampüsümüz fiziki mekan itibariyle bu güzel projelerle süslenmiş olacak hem de kampüsümüzün denizin hemen kıyısında olması nedeniyle de Türkiye\'de birkaç üniversiteden biri durumda. Bu fiziki mekanlarımız ile birlikte denizimizin varlığı Van YYÜ\'yü Türkiye\'de cazip hale getirecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın hayata geçirilen projeleri incelemesi

-Devam eden projelerden görüntüler

-YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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Oltu\'da 10 hektar orman yandı

ERZURUM ormanlarının büyük bölümünün bulunduğu Oltu İlçesi\'nde Ağustos ayında çıkan ikinci orman yangını söndürüldü. İlk yangında 20, son yangında ise 10 hektar orman kül oldu.

Oltu\'ya 19 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kırdağ Şenlikleri\'nin yapıldığı bölgede dün saat 14.00\'te çıkan orman yangını saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesine ait İtfaiye ekipleri sabaha kadar tamamen sördürdü. Yaklaşık 10 hektar ormanın yandığına dikkati çeken yetkililer, \"5 Ağustos\'ta çıkan ve 4 gün süren yangında büyük deneyim kazandık. Özellikle Orman İşletme ve Oltu İtfaiye ekipleri, çok büyük bir yangını 8 saat içinde kontrol altına almayı başardı. Deneyimsiz bir ekip solsaydı Kırdağ\'da tek çam kalmaz yanardı\" dedi.

Oltu İlçesi\'ne bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi ormanlık alanında 5 Ağustos günü başlayan yangın havadan, karadan 4 gün süren mücadele sonucu söndürülmüş ve 20 hektarlık ormanlık alanı yanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın yeri uzaktan

-Yanan yerlerden detay

- İtfaiye araçlarının müdahalesi

- İtfaiyenin soğutma çalışmaları

- İtfaiyecilerle röp

haber- kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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Rize\'de şelalelere turist akını

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki şelaleler yaz sıcaklarından bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelale gölüne giren turistler yüzerek serinliyor.

Çamlıhemşin İlçesi Kaplıca Köyü\'nde yer alan ve Tar Deresini boyunca 2 kilometrelik patika yoldan yürünerek ulaşılan Bulut Şelalesi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaz sıcaklarından bunalan turistler yeşil doğa eşliğindeki yürüyüşün ardından ulaştığı şelale gölüne girerek serinleme imkanı buluyor. Gölde yüzen turistler, yemyeşil doğanın ve manzaranın tadını çıkarıyor. Turistler sıcak havalarda gölde serinlediklerini belirterek gölde yüzmenin keyifli olduğunu belirttiler. Rize\'de sayıları 100\'ü bulan çeşitli uzunlukta şelale yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şelale detayları

Şelale gölünde yüzenler

Turistlerle röp.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

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