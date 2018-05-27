DHA YURT BÜLTENİ- 5

Otomobil takla attı: 6 yaralı

Aksaray- Adana karayolunda kontrol çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Taşpınar Mevkii\'nde meydana geldi. Cuma Koçyiğit yönetiminde 16 DD 051 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada sürücü Koçyiğit ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Bugün takımlarının Mersin\'de oynanacak olan maçına giden Sakaryaspor taraftarı, araç içindeki yaralıları çıkartıp yardım etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların kurtarılması ( Cep Telefonu)

- Kaza yerinden detay (Cep Telefonu)

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ/KONYA,(DHA)

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Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kumluca\'da dün gece 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildi. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.\'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı. Kumluca Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla Antalya\'ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Devlet hastanesi dış plan görüntüler

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HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı



Artvin’in Arhavi İlçesinde domuzların tarlaya girmemesi için kurulan tuzağa düşen ayı, ekiplerce kurtarıldı.

Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dağ yolu mevkiinde, ormanlık alanda kurulan domuz tuzağına bir boz ayının düştüğünü görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapandaki ayıya uyuşturucu iğne attı. İğnenin etkisiyle bayılan ayı, tuzaktan kurtarıldı. Bir süre sonra kendine gelen ayı, ormanlık alanda gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)

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Çocuğun parmağında sıkışan yüzük çıkarıldı

Şanlıurfa\'da 2 yaşındaki E.Y.\'nin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, Devteşti Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde oyun oynarken bulduğu yüzüğü parmağına takan E.Y. bir süre sonra ağlayınca ailesi de yüzüğü çıkarmak için bir süre uğraştı. Onlar da başarılı olamayınca E.Y.\'yi Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil servise alınan çocuktan, itfaiye görevlilerinin yardımıyla ilaçlı su ve krem sürülen yüzük çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanenin acil servisi

- Küçük çocuğun eline sıkışan yüzük

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA)



