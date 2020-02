DHA YURT BÜLTENİ- 5

Otomobili, yan koltuktan kullanan sürücü gözaltına alındı

Aksaray\'da otomobilini yan koltuğa geçip ayağını gaz pedalına basıp saatte 100 kilometre hızla kullanan ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan sürücü Yusuf U. (30), gözaltına alındı. \'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\' suçundan soruşturma başlatılan ve 324 lira idari para cezası uygulanan Yusuf U., pişman olduğunu belirtti.

Yusuf O., dün gündüz saatlerinde Otogar yakınındaki caddede otomobilini, yan koltuğa geçip ayağını gaz pedalına basıp saatte 100 kilometre hızla şehir içinde araç kullandı. Zaman zaman 110 kilometre hıza çıkan Yusuf O. o anları da arka koltukta oturan arkadaşı Bahar L.’ye(31), cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Kayıt sırasında kendisinin yan koltukta araç kullandığını ve trafiğe açık bir yolda ilerlediğini belirten Yusuf O., \"Şoförsüz araba gider mi? Şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Trafiğe açık alandayız. Kesinlikle trafiğe kapalı alan değil. Ama kesinlikle sizler denemeyin. Doğru bir şey değil. Sadece biz deniyoruz. Buradan şehir içine gireceğiz, hız denemelerimiz olacağız. Erkandan da kaç hız yaptığımıza bakacağız. Şu an şoför yok. Şoför yan koltukla yanı ben. Şu an 100 kilometre hızda 110 kilometre hızdayız. Ama sizler denemeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle gençlere tavsiye etmiyoruz.\" dedi. Yusuf O., araç kullandığı o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı . Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yusuf O. ve arkadaşı Bahar L.\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf O., basın mensuplarına pişman olduğunu söyledi. Yusuf O., hakkında \'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\' suçundan soruşturma başlatıldığı ve 324 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor



Terörden temizlenen yaylalar şenlendi



Hakkari’de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen yayla ve meralar yıllar sonra halkın kullanımına açıldı.Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 258 yaylanın bulunduğunu, bunlardan 103’ünün askeri yasak bölge, geri kalan 155 yaylanın ise 1 Mayıs tarihinden itibaren serbest olduğunu, bununla birlikte özellikle küçükbaş hayvancılığının yeniden canlanacağını söyledi.

Hakkari ve ilçelerinde terörden dolayı yasaklanan yayla ve meralar, yıllar sonra halkın kullanımına açıldı. Yayla ve meraların serbest edilmesiyle birlikte besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarını yaylalara çıkarmaya başlarken, bölgede yaşayanlar da bunun mutluluğunu yaşıyor. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Hakkari ziyareti sırasında yayla ve meraların kullanımı ile ilgili verdiği müjdeyi hatırlatarak, kent genelinde halen askeri yasak bölge kapsamında olan 103 yayla hariç, diğer 155 yaylanın serbest edildiğini belirterek şöyle konuştu:\"Uzun yıllardır süren terör belası, devletimizin kararlı tutumuyla belli bir düzeye geldi. Polis, asker ve güvenlik korucularımızın hakimiyeti kurması üzerine, vatandaşlarımızın uzun zamandır mağdur olduğu bir konuda bu vesileyle çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanımız 23 Aralık\'ta Hakkari\'ye yaptığı ziyarette bu müjdeyi verdi. Uzun zamandır, terör belası nedeniyle yasaklanmış olan yaylalarda, vatandaşlarımızın hayvanlarını otlatmaları ve istifade etmelerinin önündeki bir engelin kaldırılması ile ilgili sayın Cumhurbaşmanımız talimat verdi. Bu talimat üzerine,Tugay ve İl Jandarma Komutanlarımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalarla, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, ayrıca valiliğimizce de yasaklanması gerektirdiği değerlendirilen, özel güvenlik bölgeleri hariç, yaylaların yüzde yüzü serbest hale getirildi.\"

YAYLA YASAKLARI HAYVAN SAYILARINI DÜŞÜRDÜ

Hakkari ve Yüksekova’da yayla sezonunun 1 Mayıs itibariyle başladığını kaydeden Vali Toprak,\"Bu yaylaların serbest edimesi, güvenlik güçlerimizin can siperane mücadelesiyle oldu. Bundan 5-10 sene önce çok daha yüksek rakamlarda olan hayvan sayımız, bu yayla yasakları nedeniyle büyük bir azalma yaşadı. Şu anda 750 bin civarında küçükbaş, 45 bin civarında da büyükbaş hayvan var. Bu yayla yasaklarının kalkmasını vatandaşlarımıza teşvik edici olarak değerlendiriyoruz. Hakkari ekonomisinin dinamiği ve gelir kaynağı olan hayvancılığın yeniden canlanması için çalışmalar da yapılıyor\" dedi.

HAKKARİ, CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Bir vali olarak Hakkari’ye duymuş olduğu ilgi ve sevgiyi her defasında ifade ettiğini de belirten Vali Toprak, \"Hakkari’ye ilk gelenlerin kentin doğası ve insanların misafirperverliğinden çok etkilendiğine şahit oluyoruz. Ben 2 yıldır buranın bir valisi olarak coğrafyasına ve doğasına doyamadım. Buranın yolları toz, toprak içindeydi, çamurdan geçilmiyordu ve ciddi manada bir su sıkıntısı yaşanıyordu. Şehir merkezinin bazı mahallelerine su verilemiyordu. Kanalizasyon şehir merkezinde yüzde 30, Yüksekova ilçesinde sıfır düzeyindeydi. Fakat son 2 yıldır yapılan çalışmalarla Hakkari parmakla gösterilecek bir şehir haline getirildi. Zaten yöre insanın misafirperliği, şehre daha çok misafirlerin gelmesine de vesile oluyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde gerçekten Hakkari bir cazibe merkezi haline geldi. Burada yaşayan insanlarımızın refah seviyesi yükseldi. Devlet hizmetlerinde istifade oranı de ciddi manada yükseldi \"diye konuştu.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin anıldı

İzmir\'in işgali sırasında düşmana ilk kurşunu atan şehit Gazetici Hasan Tahsin, kentteki anıtı önünde meslektaşları tarafından anıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, \"İlk kurşun milli mücadelenin simgesi oldu. İlk kurşunun atıldığı kent olan İzmir de direnişin ve aydınlığın\" dedi.

İzmir\'in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerlerine ilk kurşunu atan ve şehit edilen gazeteci Hasan Tahsin, İzmir\'in Konak Meydanı\'nda yer alan İlk Kurşun Anıtı önünde törenle anıldı. Anma törenine gazetecilerin yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, ilçe belediye başkanları, Hasan Tahsin Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra anıta İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen tarafıdan çelenk koyuldu.Törende yaptığı konuşmada Hasan Tahsin\'i anlatan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, \"Atılan ilk kurşun, Anadolu\'nun özgürlüğü, bağımsızlığı için başlayacak mücadelenin de kıvılcımlarından biri oldu. Aslında sonun başlangıcıydı İzmir işgali. Aynı günlerde Mustafa Kemal Paşa yanında kurmay heyetiyle birlikte Anadolu\'ya geçerek İzmir\'de başlayan direnişin örgütlü bir harekete dönüştürülmesi sürecini başlattı. Ve bu süreç sonunda İzmir\'de başlayan mücadele yine İzmir\'de 9 Eylül 1922 tarihinde noktalandı. Hükümet Konağı\'na çekilen Türk bayrağıyla Atatürk\'ün ifade ettiği gibi geldikleri gibi gittiler. İlk kurşun milli mücadelenin simgesi oldu, İlk kurşunun atıldığı kent olan İzmir de direnişin ve aydınlığın\" dedi. Hasan Tahsin\'in, gerçek aydının sözde değil, eylemle de halkın yanında olması gerektiğine inanan bir kahraman olduğunu dile getiren Misket Dikmen, \"Öncü olmak, gazeteci olmak o dönemde de zordu. Bedel ödemek gerekiyordu. Bu dönemde de zor. Bugün de bedel ödüyor gerçek anlamda gazetecilik yapan pek çok meslektaşımız. Tıpkı onun gibi gazetecilik mesleğinin gereklerine yerine getirdikleri, doğruyu söyleyip yazdıkları ve gerçekten halkın yanında oldukları için. O günden bu güne aynı inanca sahip pek çok gazeteci, basın özgürlüğüne sıkılan kurşunların hedefi oldu. Toplumun bilgi edinme, haber alma düşünce ve ifade özgürlüğüne inancın bedelini tıpkı Hasan Tahsin gibi yürekli nice gazeteci yaşamlarıyla ödedi\" diye konuştu.

İbrahim Erkal memleketinde anıldı

İstanbul\'da geçen yıl 11 Mayıs\'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal, ölümünün 1\'inci yıl dönümünde memleketi Erzurum\'da anıldı. Şarkılarının seslendirildiği anma programında, Erkal\'ın annesi, kardeşleri ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci İbrahim Erkal için Erzurum\'un Narman Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. İbrahim Erkal Kültür Merkrezi\'nde, \'Narman, vefatının birinci yıl dönümünde evladını anıyor\' adlı anma programına, ünlü sanatçının annesi Hatice ve kardeşleri Erdal, Abdullah Erkal, Hatice Erkal Gedik ve Hülya Beyaz\'ın yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Gecede gözyaşları dinmeyen anne Erkal, \"Oğlum çok iyiydi, Allah rahmet etsin.Oğlum babaydı, evlattı. Oğlum tekti, beni yıktı gitti\" diye konuştu. Erzurum\'un tanıtımında İbrahim Erkal\'ın büyük rolünün olduğunu belirten Yücel Ahmet İşleyen, \"İbrahim Erkal\'ı tanımak için \'birlik\' türküsünün sadece sözlerini okumak yeterlidir. Onun felsefesini, tasavvuf ehli bir insan olduğunu anlayacaksınız. İbrahim\'siz Erzurum, adına türkü yakılmamış yare benzer, İbrahim\'siz Erzurum davulsuz- zurnasız bara benzer, İbrahim\'siz Erzurum ağustosta yağan kara benzer\" diye konuştu. Konuşmaların ardından İbrahim Erkal belgeseli izlendi. Belgeseli izleyen anne Hatice Erkal ve sanatçının sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Anma programında, sanatçının veliahtı olarak görülen kardeşi Abdullah Erkal ve yerel şarkıcılar, İbrahim Erkal\'ın \'Canısı\', \'Sevme\', \'Bir sana yandım ben\', \'Ömrüm\', \'De get yalan dünya\' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdiler. Müzik öğretmeni Ayşe Atam\'ın sanatçının \'Balam\' parçasına çektiği klip ise büyük beğeni topladı.



Kampüsteki ağaçlara 1500 kitap astılar

Erzurum, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla bin 500 kitabı kampüsteki ağaçlara astı. Öğrenciler ve vatandaşlar ders, roman ve hikaye kitaplarını ipinden çözerek aldı. Askıda ekmek gibi kitaplardan ücretsiz yararlananlar, 15 dakika içinde ağaçtaki bütün kitapları aldı.

Gün boyu öğrenciler tarafından üniversite kampüsündeki ağaçlara asılan kitaplar, okuyucularla buluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak, kitaba ilginin yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için hazırladıkları projeye gönülden destek verdiklerini vurgulayan Koçak, \"Öğrencilerin dışında halk da burada. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için gelmiş. Bu çok güzel bir manzara. Kitaba olan ilgi her geçen gün artıyor\" diye konuştu. Kitap okumaya teşvik amaçlı farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten projenin mimarlarından İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Melike Güneş, \"Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda topladığımız kitaplarla böyle bir proje yapmayı düşündük. Kitap ve ağacı, kitap ve insanı bir araya getirdik. Kitapseverler tarafından ilgiyle karşılanıyoruz. Bin 500 kitabımızı isteyenlere ücretsiz olarak hediye ediyoruz\" dedi. Ellerinde makaslarla gezen görevli öğrenciler, beğendikleri kitabı almak isteyenlere yardımcı oldu. Kampüsteki ağaçlara asılan bin 500 kitap, 15 dakika içinde tükendi. Havanur Öğdüm, ağaçlara asılı olan kitaplardan alanları askıda ekmek alanlara benzettiğini söyedi.

Zenginler gemisi Kuşadası\'nda

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi limanına gelen, dünya turundaki Malta bayraklı \'Azamara Journey\' isimli kruvaziyer gemisi, uzun bir aradan sonra 850 turist getirdi. Gemi limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Azamara ile birlikte Kuşadası Limanı\'na bin yolcusu ile yanaşan bir diğer gemi Yunan bandıralı \'Celestyal Olympia\' oldu. Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer gemilerinin rotalarını tekrar Kuşadası\'na çevirmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye\'yi rotalarından çıkaran dünyanın önde gelen kurvaziyer şirketleri yavaş yavaş Türk limanlarını listelerine almaya başladı. Bu yıl Türkiye limanlarına gelmeyeceklerini açıklayan Royal Caribbean Cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, bu sabah saatlerinde Kuşadası Limanı\'na yanaştı. Azamara Journey kruvaziyer gemisinin, 2018 yılında, 60 liman 29 ülke 102 günlük dünya turu kapsamında Kuşadası limanına geldiği belirtildi. Yolcuların 100 bin ila 120 bin dolar ödediği 191 metre uzunluğundaki ultra lüks gemi, dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alıyor. Geminin rota üzerindeki limanlarında turun on günlük bölümüne katılmak isteyenler ise kamara konumuna göre 15 ila 25 bin dolar ödüyor. Gemide, tamamı zenginlerden oluşan ve ortalama günlük 400-600 dolar arasında para harcadıkları öğrenilen her iki yolcuya bir personel hizmet veriyor. Gemideki, çoğunluğunu İngiliz ve ABD\'lilerin oluşturduğu 850 yolcu Kuşadası\'nda halk oyunları ekiplerince karşılandı. Tur programlarına katılan turistler otobüslerle ören yerlerine hareket ederken, yolcuların bir bölümü ise turlara katılmayarak Kuşadası\'nda katılıp çarşılarını gezmeyi tercih etti. Azamara ile birlikte Kuşadası Limanı\'na yanaşan Yunan bandıralı \'Celestyal Olympia\' isimli gemideki bin yolcuyla birlikte Kuşadası Ege Ports limanı hareketli bir gün yaşadı.

YOLCULARDAN ESKİ GÜNLERE DÖNME TEMENNNİSİ

Azamara Journey gemisinin yolcularının bir bölümü daha önce de Türkiye\'ye geldiklerini söyledi. Yolcular,\"Türkiye\'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce de Türkiye\'ye geldik. Umarız o eski günlerine kısa sürede döner\" temennisinde bulundu.

AYNI FİRMANIN BİR GEMİSİ DAHA GELECEK

Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, aynı kruvaziyer firmasına ait Azamara Pursit gemisinin de 24 Eylül 2018 tarihinde Kuşadası Limanı\'na yanaşacağını belirterek, gemilerin rotalarını Türkiye\'ye çevirmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bu yıl ek seferlerin artacağını, 140 gemi seferi ile 120 bin yolcunun Kuşadası Yolcu Limanı\'ndan ülkeye günübirlik olarak giriş yapacağını belirten Güngör, \"Kuşadası limanı için anlamlı gün. İki misafirimiz var. Biri yıllardır gelen kötü zamanlarda bile bizi yalnız bırakmayan bir müşterimiz, diğeri ise dünya turunda olan Azamara gemisi. Bu bizler için anlamlı. Gezdiği 60 ülke arasında ülkemizin olması, ziyaret edeceği 60 liman içinde Kuşadası\'nın bulunması bizim için önemli. Bizler için bir gurur. Kurvaziyer turizmi açısından geçtiğimiz zorlu süreçte bu ziyaret güvenin pekiştirilmesi anlamında önem taşıyor. Diğer yandan bu söktürün kısa sürede toparlanacağının işareti\" dedi.

BÜYÜK FİRMALAR DÖNÜYOR

Güngör, geçen yıl kötü bir sezon yaşandığını belirterek, \"En kötü sezondu. Bu yıl çok büyük bir farklılık beklemememize rağmen, geçtiğimiz yıla göre bir nebze iyi olacak, önümüzdeki yıl biraz daha toparlanacak. Asıl toparlanma 2020 ylılında olacak. Katıldığımız fuarlarda da bunun sinyallerini alıyoruz. Bu sektörde rezervasyonlar 2 yıl önceden yapılıyor. Bu yıl 140 gemi, 120 bin yolcu bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda biraz daha artacak. Bu yılın planlı gemilerine ek olarak, Norwegian Cruise Lin kruvaziyer firmasına ait 2 gemi planlı seferlerini gerçekleştirecek. Bu iki firmanın dört seferine ev sahipliği yapacağız. 2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları deneme sefer sayılarını artıracak. İki kruvaziyer firması Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises, 2019 yılında toplam 8 ek seferi gerçekleşecek. Büyük firmaların bu seferleri, Türkiye\'yi tekrar rotalarına aldıklarının bir göstergesi\" diye konuştu.

ESNAF YİNE DERTLİ

Kuşadası turistik çarşı esnafı ise gemi yolcularının çarşıya bırakılmamasının sıkıntı yarattığını söyledi. Kuşadası\'nda hediyelik eşya mağazası işleten Varol Bozdağ \"Daha önce her yıl dünyanın en büyük gemilerinin aralarında olduğu 400 geminin yanaştığı Kuşadası Limanı\'na Azamara\'nın sadece iki seferinin olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Gemilerden esnafa hiçbir fayda yok, esnaf kan ağlıyor\" dedi.

