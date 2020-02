DHA YURT BÜLTENİ-5

Adıyaman\'da kaza: 1 yaralı

Adıyaman\'da, iki otomobilin çarpışmasıyla 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Binevler yakınlarında Abuzer Süngü idaresindeki 02 HV 660 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Gezer yönetimindeki 44 EL 317 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobillerin sürücülerinden Mehmet Gezer, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Yaralının ambulansa alınması

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

=========================================

Mühürlenen Furkan Vakfı yurtlarında konferans salonu, mutfak ve buzhane varmış



Adana\'da, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlenen, izin alınmadan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na bağlı yurt olarak kullanılan binalarda konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler olduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne 2012 yılında yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı yetkililerinin, 2013\'te kaçak olduğu tespit edilen yurtları eşyalı olarak yıllığı 3 bin liraya kiraya verdiği, kontrat yaparak, buraları \'ev\' gibi gösterip, kapatılmasını engellediği belirlendi.

YURTLAR BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ

Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların \'öğrenci evi\' gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.

KONFERANS SALONLARI, MUTFAKLAR, BUZHANELER VARMIŞ

Sosyal medya üzerinden kapatılan yerlerin yurt değil, ev olduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine polis, yaptığı çalışmada, bu yurtlara ailelerin yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı binalarda; konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler ile yüzlerce kiloluk et, kavurma ve sucuk bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polislerin içeri girmesi

- Yerdeki salça ve zeytin dolu bidonlar

- Derin dondurucunun içindeki poşetlenmiş etler

- Mutfaktan görüntü

- Kolilerin içindeki pastırmalar

- Tepsilerdeki etler

- Çuvalların içindeki sucuklar

- Tencere ve tavalardan görüntüler

- Baharatlar

- Su sayaçları

- Çuvallardaki makarna ve bakliyatlar

- Mescitten görüntü

- Broşürler

- Tenis masası

- Polislerin mescitte arama yapması

SÜRE: 03\'55\" BOYUT:239 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

===========================================

Liseli kızların kavgası kamerada

Sivas\'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Eskikale Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokağa giren bir grup kız, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Liseli kızların kavgası ise diğer gençler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde birbirlerini saçlarından tutarak tekmeleyen kızları bir arkadaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Güçlükle ayrılan kızlar, daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kızların kavga görüntüsü

-Genel Detay

(64 MB)

Haber:Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)



===========================================

Öğrencilerden kurduğu 50 kişilik koroyla, Irak sınırında konser verdi



Hakkari\'de Şemdinli ilçesinde Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik beldesindeki İmam Hatip Orta Okulu\'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Nihal Salda, bir zamanlar terör olaylarının yaşandığı Koçyiğit köyünde konser verdi. Eğittiği öğrencilerden oluşan 50 kişilik korosuyla bahar şenlikleri için sahneye çıkan Nihal Salda, izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nihal Salda, 2 yıl önce Şemdinli İlçesine bağlı Derecik beldesinde İmam Hatip Ortaokulu’na atandı. Yaptığı sosyal faaliyetlerle kısa sürede belde halkının sevgisini kazanan Salda, öğrencilerinden bir koro kurdu. Çocuklar için yardım kampanyası başlatan Salda\'nın sesine kulak veren arkadaşları ve dostları koro için bağlama bağışladı. Koçyiğit ve Derecik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 30’u kız, 50 kişilik koro, Balkaya Dağları eteklerindeki nergislerin açtığı tarlada prova yaptı. Prova çalışmalarında Salda, koro ekibi ile Dağlıca şehitleri için besteledikleri şarkıları seslendirdi. Koro, Derecik Belediye’nin katkılarıyla, bu yıl ilk kez düzenlenen Bahar şenliklerinde sahneye çıktı. Koçyiğit köyündeki şenlikte Salda ve kora ekibi, dev Türk bayraklarının asıldığı sahne önünde, birbirinden güzel şarkılarlar seslendirerek Dereciklilere unutulmaz bir gün yaşattı. Komutanlar ,öğrenciler ve 2 bine yakın Derecikli’nin katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Konsere katılan öğretmenler, vatandaşlarla kol kola girerek söylenen şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu arada etkinlikler kapsamında, beldede bisiklet turu da yapıldı.

\'DERECİK\'TE ARTIK ŞARKILAR YÜKSELECEK\'

Sanatçı Nihal Salda, Derecik’te artık silah sesleri değil, şarkı seslerinin yankılanacağını belirterek, \"Derecik, doğası muhteşem bir yer. Koro ekibimizle birlikte provalarımızı, Balkaya Dağları eteklerinde bulunan bir çiçek tarlasında yapıyoruz. 2 yıl önce buraya geldiğimde, aslında tam da niyetim buydu. Silah sesleri yerine, çocukların o güzel sesleriyle türküler yükselsin istedim. Geldiğimde çocuklar için yardım kampanyası başlatmıştım. Kampanya çerçevesinde, sevdiğim dostlardan koro ekibim için bağlamalar geldi. Şimdi de çocuklarım, o bağlamalarıyla konser verdiler. Bu benim içim inanılmaz bir mutluluk. Koro ekibimiz, 50 kişiden oluşuyor. Aslında ben kapıyı araladığımı düşünüyorum. Sanıyorum diğer sanatçı arkadaşlar içeri girip o güzel türkülerini, şarkılarını seslendireceklerdir. Bütün sanatçı arkadaşları buraya bekliyoruz. Burası inanılmaz bir doğaya sahip\" dedi. Koroda yer alan öğrenciler ise kendilerini müzikle tanıştırdığı için Nihal Salda\'ya teşekkür etti.Konserin düzenlenmesinde büyük katkısı olan Derecik beldesindeki Elif Otel\'in sahibi Aydın Sevim de bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı beldede ilk kez bir konser düzenlendiğini, burada emeği geçen sanatçı Nihal Salda ve koro ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Derecikten genel görüntü

-Nihal Salda\'nın görev yaptığ okul

-Okulda öğrneci korosunu çalıştırırken

-Nihal Salda ve korosu Balkaya dağların eteklerindeki çiçek tarlasına giderken

-Tarladaki çiçekler arasında koro çalışması yaparken

-Koro ekibi şarkılar söylerken genel ve detaylar

-Sanatçı Nihal Salda ile röportaj

-Balkaya dağı

-Esengül Şimşek isimli kız öğrenci ile röportaj

-Çiçekleri toplayan öğrenciler

-Koçyiğit toprak sahasında koro ekibi ile sahneye çıkıp şarkı söyleyen Nihal Salda

-Genel ve detaylar

-Konsere gelenlerden detaylar

-Halk oyunları gösterii

-Nihal Salda şarkı söylerken

-Alkış yapanlar

-Aydın Sevim isimli esnaf ile röportaj

-Halay çekenlerden genel ve detaylar

BOYUT:612 MB

Haber:Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

===========================================

90 yaşındaki 8 çocuk babası her gün bastonuyla spor yapmaya gidiyor

Mardin\'in Derik ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Adsay, her gün eşofmanlarını giyerek bastonuyla oturduğu mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan kapalı spor salonunda spor yapması görenleri şaşırtıyor. Adsay, \"Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum, salona gidin. Spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun\"diyerek gençlere çağrıda bulundu.

Derik ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası 90 yaşındaki Ahmet Adsay, yaşının ilerlemesine rağmen spor yapma tutkusundan vazgeçmiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünun, \"Koşabiliyorsan Koş\" projesi kapsamında etkinliklere katılan Adsay\'ın, oturduğu mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan spor salonuna her gün giderek spor yapması görenleri hayrete düşürüyor. Evinden eşofmanları ve spor ayakkabılarıyla çıkan Ahmet Adsay, bastonuyla her gün spora gidiyor. Yaptığı sporla ilgili olarak konuşan Adsay, \"Koşabiliyorsan Koş\" projesi kapsamında sporun yaşam kalitesini ne kadar artırdığını göstermek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Devletin kendisine rahat spor yapabilmesi için eşofman takımı, atlet, çorap ve spor ayakkabısı hediye ettiğini belirten Ahmet Adsay, \"90 yaşındayım, sporu seviyorum. Ben avcılık yapmışım. 5\'inci Zırhlı Tugay da Ankara\'da 2 yıl askerlik yapmışım. 8 çocuk babasıyım, ben devamlı yürüyüş yapıyorum, spor salonunu seviyorum. Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum; salona gidin, spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- 90 yaşındaki Ahmet Adsay\'ın yürümesi

- Eşofman ve spor ayakkabı giymesi

- Spor yapması

- Ahmet Adsay ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)

============================================

(ÖZEL) - Kahramanmaraş\'ta uğur böceği müzesi kurulacak

Kahramanmaraş\'ın merkez Onikişubat İlçe Belediyesi, uğur böceği müzesi kuracak. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam Üniversitesi ile yürüttükleri ortak çalışmada uğur böceklerinin kapalı ortamlarda yaşamalarını sağladıklarını belirterek, \"Dünyada böyle bir atmosferde, yani kapalı bir atmosferde uğur böceğinin yaratıldığı bir sistem yok. Doğada yaşıyorlardı, şimdi biz bir sistem kurarak onu belirli bir sistem içerisinde yetiştirerek insanlarımızın onları görmelerini ve izlemelerini sağlayacağız\" dedi.

Bilimsel adı Coccinella Septempunctata olan ancak halk dilinde gelin böceği, uç uç böceği, cennet böceği, hanım böceği, 7 noktalı gelin böceği gibi birçok isimle bilinen ve Kahramanmaraş\'ın simgelerinden olan 7 noktalı uğur böceği, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Uludaz Tepesi\'nde koloniler halinde yaşıyor. Adına festivallerde düzenlenen uğur böceği, çok yakında herkes tarafından Onikişubat Belediyesi tarafından yaptırılacak Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi içerisinde görülebilecek. Müze ise 580 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek rekreasyon alanı içerisinde yer alacak. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak olan, bin 100 kişinin de istihdam edileceği ve içerisinde golf sahasından çocuk oyun alanına, düğün salonundan spor salonuna, restoranından kafeteryasına, lunaparkından aquaparkına, çarşısından kültür merkezine kadar birçok yaşam ve eğlence yerlerinin olacağı rekreasyon alanının en dikkat çeken bölümlerinden birinin Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi olacağını söyledi.

MAHÇİÇEK: UĞUR BÖCEKLERİNİ KAPALI ORTAMDA YETİŞTİRMEYİ BAŞARDIK

Kelebeklerin ithal edilerek getirileceğini ve onların müzede rahatlıkla yaşamlarını sürdürebileceğini ifade eden Mahçiçek, bunun birçok örneklerinin de olduğunu söyledi. Ancak uğur böcekleri için durumunun farklı olduğunu, o nedenle de onları kapalı alanda hayatta tutmak adına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi ile ortak bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Mahçiçek, şunları söyledi:

\"Kelebek işi kolay, onları dışarıdan ithal diyorsunuz, getirip burada yaşam ortamı temin ediyorsunuz Türkiye\'de yok çünkü. Ama uğur böceğinin merkezi Kahramanmaraş bildiğiniz gibi. 7 benekli. Adı da zaten ondan güzel, \'Uğur böcekleri\' deniyor kırmızılı ve siyahlı. Bunları yaşatabilmek için, yaşatabileceğimiz ortamı temin edebilmek için ziraat fakültemizle beraber çalışmalara başladık. Onlarla küçük bir yaşam ünitesi yaptık ve yaklaşık 15 günden bu yana üretmeye başladık. Bu böceğimiz bitki biti yiyor. Bir gelişim süreci izleyerek uğur böcekleri oluşmaya başladı. Yani yaşatmayı başardık Allah\'a şükür o ortamda. Çünkü dağlardan getirip oralarda o böcekleri yaşatma imkanınız yoktu. O böceklerin yaşama ortamını atmosferini sağlamanız lazımdı. Bunları sağladık.\"

\'DÜNYADA İLK\'

Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi\'nin başta Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye\'nin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, \"Gerçekten Türkiye\'nin belki ilk defa 7 benekli uğur böceğini yaşatabilecek ortamı temin edeceğiz ve inşallah orası sadece Kahramanmaraş\'ımızın değil, kelebekle beraber aynı atmosfer içerisinde kelebek ve uğur böceği müzesi olarak bütün ülkemizin beğenisine sunacağız. Dünyada böyle bir atmosferde, yani kapalı bir atmosferde uğur böceğinin yaratıldığı bir sistem yok. Doğada yaşıyorlardı, şimdi biz bir sistem kurarak onu belirli bir sistem içerisinde yetiştirerek insanlarımızın onları görmelerini ve izlemelerini sağlayacağız\" dedi.

IŞIKBER: MÜZEDE YAPRAK BİTİ İLE BESLENECEKLER

Uğur böceklerinin müzede yaşayabilmeleri için gerekli bilimsel şartları ise KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber\'in başkanlığındaki 10 kişilik bir ekip sağlayacak. Bunun için yaklaşık 1 yıl araştırma yapan ekip, geçen ay itibariyle laboratuvar ortamında uğur böceğinin üretimine başladı ve müze kurulduğunda devamlı olarak uğur böceği üretimi yapacak. Yaşam döngüsünü yumurta, larva, pupa ve ergen olmak üzere 4 aşamada tamamlayan uğur böceklerinin avcı böcek olduğunu ve yaprak bitiyle beslendiklerini söyledi. Bu kapsamda bakla başta olmak üzere müzede yaprak bitinin beslenebileceği tropikal bitkilerin yer alacağını kaydeden Işıkber, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

\"7 noktalı uğur böceğinin üretimini yapabilmek için öncelikle biz bakla bitkilerini yetiştiriyoruz. Bakla bitkilerine yaprak bitini bulaştırıyoruz. Yaprak bitleri bu gelin böceklerinin besinleri oluyor. Yani gelin böceklerini yaprak bitlerinin üzerinde besliyoruz. Bunları öncelikle çiftleştiriyoruz daha sonra yumurta bırakıyor bunlar. Yumurta bıraktıktan sonra bunların yavruları açılıyor ve bu yavrular yaprak bitleriyle besleniyorlar, daha sonra pupa oluyorlar. Daha sonra pupadan erginler çıkıyor. Daha sonra bu erginler tekrar çiftleşip yumurta bırakıyorlar. O yüzden öncelikle bunları yetiştirebilmemiz için bunlara besin olarak yaprak biti yetiştirmemiz lazım. Böcekleri müzede yaprak bitiyle besleyeceğiz ve bunlar kendi kendilerine de çoğalabiliyorlar. Ancak biz yine de laboratuarlarda yetiştirdiğimiz gelin böceklerinin müzeye salimlerini da bölüm bölüm gerçekleştirileceğiz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi\'nin animasyonu

- Başkan Hanefi Mahçiçek

- Mahçiçek ile röp.

- Laboratuarda yapılan çalışmalar

- Böceklerin mikroskobik görüntüleri

- Çalışmayı yürüten ekip

- laboratuvardan detay

- Uğur böceklerinden detay

- Prof. Dr. Ali Arda Işıkber ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 338 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)