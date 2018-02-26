DHA YURT BÜLTENİ-5

1)JÖH VE PÖH\'LER AFRİN\'E GİRDİ



Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin\'e girdi. Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH\'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne ayrılışı ve Afrin\'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

----------------------

-İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi

-JÖH ve PÖH\'lerin çıkışı

-Vatandaşların sevgi gösterisi

-JÖH ve PÖH konvoyundan görüntü

-DHA muhabiri Taylan Yıldırım\'ın anonsları

-Tank sevkiyatından görüntü

-Detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / HATAY - KİLİS (DHA)

=============================================================

RACO - BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ, \'HİLAL\' OLUŞTU

2)BÜLBÜL BÖLGESİ DHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de yer aldığı Zeytin Dalı Hareketı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin\'deki Bülbül ve Raco bölgesinin birleşmisinin ardından Türkiye\'nin Afrin sınırlarında \'Hilal\' oluştu. Bülbül bölgesindeki yer alan Ömer köyünün teröristlerden temizlenmesinin ardından TSK ve ÖSO güçleri ilerleyişinin sürdürürken bölgedeki hareketlilik DHA tarafından görüntülendi.

\'HİLAL\' OLUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda yer alan ÖSO birlikleri ile Türkiye\'nin Kilis sınırında son olarak 9 köy teröristlerden temizlendi. Suriye\'nin Azez bölgesinden Şeyh Horoz, Bülbül Şenkal bölgelerinde hızla ilerleyen ÖSO birlikleri Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de alarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmiş oldu ve böylelikle Türkiye\'nin Afrin sınırlarında \'Hilal\' oluştu.

ÖSO SEVKİYAT SURİYE\'DEN SINIRLARI İÇERİSİNDEN YAPILACAK

Suriye\'nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için yola çıkan ÖSO birliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teöristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi. İlerleyen günlerde Şeyh El Hadid bölgesi ile Cinderes bölgesi arasındaki bölgenin de ele geçirilmesinin ardından tüm cepler kapanarak teröristlerin Türkiye sınırları ile teması tamamen kesilmiş olması bekleniyor.

BÜLBÜL BÖLGESİ DHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak Bülbül bölgesindeki Ömerli köyünü teröristlerden temizlendi. Bölgedeki askeri hareketlilik DHA tarafından görüntülendi. Şiddetli çatışmaların köyde güvenliği sağlamaya çalışan ÖSO birliklerine zaman zaman teröristler tarafından havan topu saldırıları düzenlendi. Havanların ormanlık alana isabet alması sonucu bölgede yanın çıktığı görüldü.Ormanlık alandaki bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sürüdürülen operasyonlarda terör mevzileri ateş altına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT KONTROLLERİN ARDINDAN TERÖRİSTLERE KARŞI KULLANILIYOR

Bölgede görev yapan ÖSO birliklerine Azez halkı tarafından günlük 3 öğün yemek ve içecek desteğini sağlanıyor. Geceleri ÖSO birlikleri teröristlerden temizlenen köy ve kasabalarda konuşlanıyor, bölgenin soğuk hava şartlarına rağmen ele geçirilen mevzileri tutmaya çalıştıkları belirtildi. Teröristlerin bölgede bıraktığı mühimmat ve malzemeler gerekli kontrollerin ardından yeniden teröristlere karşı kullanılıyor.

ÖSO KOMUTANLARI \'HEDEF AFRİN

ÖSO yetkilileri Afrin\'e yönelik operasyonların hız kazandığını ve Azez ile Bülbül bölgesinin birleştirilerek 9 köyün ele geçirilmesinin ardından Bülbül ile Raco bölgesi arasında Türkiye sınırında bulunan 7 köyün daha ele geçirildiğini bildirdi. Hedeflerden birisinin ise Türkiye\'nin Reyhanlı bölümüne denk gelen ve son cep boşluğunda bulunan terörist mevzileri olduğu belirtildi. Bu son cebinde birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerin Türkiye sınırlarındaki Reyhanlı\'dan Kilis\'e kadar olan tüm sınır bölgelerindeki alanların tamamı ile ele geçirileceği belirtildi. ÖSO komutanları, Afrin merkezin alınmasının böylelikle daha kolay olacağını açıkladı.

TÜRK ASKERLERİNE SEVGİ GÖSTERİSİ

Suriye\'nin Azez bölgesi ve ona yakın olan bölgelerde de sık sık Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na destek gösterileri düzenleniyor. 3 yıldızlı Özgür Suriye bayraklarından çok Türk bayrakları yollarda, elleri silah tutan ÖSO güçlerinin araçlarında dalgalanıyor. Bölgeye intikal eden Türk askerlerine sevgi gösterilerinde bulunuluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bülbül bölgesinden görüntü

-Teröristlerden temizlenen Ömerli köyü

-ÖSO birliklerinden görüntü

-Ormanlık alandan görüntü

-ÖSO birliklerinin ilerleyişi

-ÖSO komutanının kısa açıklaması

-DHA muhabiri İrfan Sapmaz\'ın anonsu

-detaylar

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / AFRİN, (Suriye) (DHA)

===================================================

3)BAŞBAKAN YILDIRIM, NAAŞINA ULAŞILAMAYAN ŞEHİDİN ANNESİ İLE GÖRÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ve naaşına ulaşılamadığı için toprağa verilemeyen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı \'nın annesi Sibel Muratdağı ile görüşen Başbakan Binalı Yıldırım, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, başsağlığı dileklerini iletti. Altı aylık evli Uzman Çavuş Muratdağı\'nın (25) Kayseri\'deki yakınları, 23 Ocak\'tan bu yana Kayseri Garnizon Komutanlığı\'nda mezarı hazırlanan oğulları Mehmet Muratdağı\'nın cenazesini toprağa vermeyi bekliyor. \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Naaşına ulaşılamayan Şehit Uzman Çavuş Muratdağı’nın Kayseri’de yaşayan annesi Sibel Muratdağı, önceki gün il konrgesi için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştü. Duygusal bir ortamda gerçekleşen görüşmede Yıldırım, Özhaseki ve Çalık anneye başsağlığı dileğinde bulunurken,

Muratdağı, \"Vatan sağolsun\" dedi..

FOTOĞRAFLAR

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)

==================================================

4)ERZURUM YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ



ERZURUM\'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü. Büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.Uzun bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiyle birlikte şiddetini artıran kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Güne karla uyanan Erzurumlular, baharı dört gözle beklediklerini söyledi.Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum\'un doğu kesimleri, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği beklendığını hatırlatan yetkililer, bölgede genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-

============================================================

5)PAKİSTANLI ÇOCUK, NİJERYALI GENCE REFAKATÇİLİK YAPIYOR

Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 2\'nci ve 3\'üncü derece donma belirtisi görülen kaçaklardan sağlık durumu iyi olan 12 yaşındaki Hamza Muhammet Racu, hem iki vatandaşına hem de kendileri gibi sınır da ayağı donarak aynı kaderi paylaşan Nijeryalı Entrail Larleri\'ye refakatçilik yapıyor. Racu, \"Pakistan\'dan birlikte kaçtığımız Sacid Hacıcan Muhammed (15) ile Cesim Zehit\'in (18) el ve ayaklarının kesilme ihtimali var. Doktorlar bizimle çok ilgileniyor. Ben hemen hemen iyileştim. Bizden birkaç gün sonra da Nijeryalı Entrail Larleri\'yi getirdiler. Ben hem iki vatandaşıma hem de Larleri\'ye refakatçilik yapıyorum\" dedi. Ağrı\'nın Doğubayatız sınırında donarak ölmek üzere iken askerler tarafından kurtarıldığını belirten 28 yaşındaki Entrail Larleri\'ye, \"İki arkadaş çalışmak için İstanbul\'a bir arkadaşımızın yanına gidecektik. Fakat soğuk hava bina izin vermedi\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Nijeryali Entrail Larleri\'nin donan ayaklarından detay

-Entrail Larleri\'ye Hamza Muhammet Racu\'nun refakat etmesi

-Hamza Muhammet Racu\'nun elinde su ile Nijeryalı Entrail Larleri\'nin yanında beklemesi

-Hamza Muhammet Racu\'nun Entrail Larleri\'ye su vermesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 01.40 BOYUT: 188 MB

========================================================

6)İLKOKUL MEZUNU SERMİN HANIMA ÜNİVERSİTEDE KONFERANS VERDİRTEN BAŞARISI

BURSA\'nın Saitabat Köyü\'nde yaşayan ilkokul mezunu Sermin Cakalıoğlu, \"İİlkokul mezunu kadınlar isterse her şeyi yapar\" diyerek çıktığı yolda kendisi gibi ilkokul mezunu olan köy kadınları ile büyük bir başarıya imza attı. Önce 9 köy kadını ile dernek kurup Türkiye\'de bir ilke imza atan Sermin Cakalıoğlu daha sonra evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satarak para kazanmaya başladılar. Köylerindeki meralık alanı alıp buraya tek katlı bina yaptırıp kahvaltı servisi yapan Saitabatlı ilkokul mezunu kadınlar, daha sonra işlerini büyütüp burayı 2 kat lı bir restoran haline getirdiler. Müşterilerine kendi yaptıkları yiyecekleri kendileri sunan Sermin Cakalıoğlu, bu başarısı ile yabancı gazete ve dergilere de konu oldu. Davet edildiği Üsküdar Üniversitesi ve bir çok belediyede verdiği konfrenslarla başarısını anlatan Sermin Cakalıoğlu, kendilerine imrenen diğer köy kadınlarının kurdukları dernekleri birleştirerek federasyon oluşturdu.Sermin Cakalıoğlu, Bursa\'nın Kestel ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Saitabat Köyü\'nde çiftçilik yapan Rabia ve İsmail çiftinin 4 çocuğundan ikincisiydi. Çok istemesine rağmen ekonomik sıkıntılar yüzünden ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine ara veren Sermin Cakalıoğlu, Ali Cakalıoğlu ile evlendi. İş adamı olan eşinden 4 kız çocuğu dünyaya getiren Sermin Cakalıoğlu\'nun en büyük özlemi köyde yaşayan ve en tahsillisi ilkokul mezunu olan kadınların isterlerse herşeyi yapabileceklerini kanıtlamaktı. Bu konuda kolları sıvayan Sermin Cakalıoğlu önce 2002 yılında ilkokul mezunu olan 9 kadın ile Türkiye\'de bir ilki başarıp Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma Kooperatifi\'ni kurdu. Denrneklerine para kazanmak için evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satan Sermin Cakalıoğılu, daha sonra ikna ettiği muhtardan köy meydanında bulunan araziyi derneklerine alıp eşinden aldığı ödünç para ile bu alana tek katlı restoran yaptırdı. Burada evlerinden getirdikleri yumurta, tereyağı, reçel ve diğer yiyecekler ile misafirlerine kahvaltı sunan Sermin Cakalıoğlu, üzerine kayıtlı evi ipotek ettirip bankadan aldıkları kredi ile tek katlı olan restoranlarının üzerine tamamen Osmanlı mimarisine örnek bir kat daha çıktı. Burada köyde bulunan 45 kadın özlemesinden muhlamasına, çeşitli peynir ve zeytinlerden yağ, bal ve reçeline kadar kendi ürettikleri yiyeceklerle müşterilere kişi başı 35 liraya kavhaltı vermeye başladı. Kısa sürede kaliteleri duyulan ve kamu oyu oluşturan Saitabat Köyü Kadın Derneği\'nin sahip olduğu şu andaki değeri 2.5 milyon lira olan rerstorantta hafta sonrları kahpvaltı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bazı günler gelen müşterilerine fiş vererek sıraya aldıklarını söyleyen Sermin Cakalıoğlu, yakaladıkları başarısının uluslararası gazete ve dergilere de manşet olduğunu beitti. Yurt dışından kendilerini görmek, kahvaltı yapmak ve görüntü almak için misafirlerinin geldiğini söyleyen Cakalıoğlu, başarısını anlatması için Üsküdar Üniversitesi\'nde arkadasları ile konferans verdiklerini, bir çok belediyeden ise düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılması için davet aldığını söyledi.

FEDERASYON KURDULAR

Bursa\'da kendilerini örnek alan 26 köy ve mahalledeki kadınların dernek kurduklarını, bunlar ile federasyon oluşturduklarını ifade eden Sermin Cakalıoğlu, \"Artık köy kadınlarının ilkokul mezunu da olsa neler yapabileceğini çok güzel kanıtladık. Saitabat Köyü\'ndeki arkadaşlarım ilkokul mezunu olmasına rağmen gelen yabancı turistlerle konuşmak için İngilizce kursuna katıldılar, ayrıca diksiyon eğitimi aldılar. Köyümüzdeki restoranımız görenleri büyülüyor. Müşterierimizin sayısı artıyor. Aynı zamanda federasyon oluşturduk, bu federasyonda merkezinde de benzer kahvaltı veriyoruz, organik ürünler satıyoruz. İlkokul mezunu olarak üniversite kürsüsünden başarının sırrını anlatmamız, öğretim üyeleri ile öğrencilerin sorularını yanıtlamamız bizi çok mutlu ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kahvaltının hazırlık aşamaları

-Mutfaktaki çalışmalardan ve gözleme yapımından görüntüler

-Salondan ve müşterilerden detaylar

-Müşterilerin karşılanması, kahvaltı servisi ve müşteri ile ilgilenme anları

-Dernek dış detayı

-Ayrı olan doğal ürün satış merkezinden detaylar

-Dernek Başkanı Sermin Cakalıoglu ve 70 yaşındaki çalışan Fatma Çelik ile röportaj

Fuat KARS/Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)

======================================================

7)OLTULU KADINLAR, MEHMETÇİK İÇİN KETE YAPTI



ERZURUM\'un Oltu ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye\'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için cevizli kete yaptı.

Oltulu kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için kolları sıvadı. 15 kadın, imece usulü olarak hazırladıkları keteleri Osman Çelebi\'ye ait fırında pişirdi. Bin adet yapılan cevizli keteler, sınırdaki Mehmetçik\'e götürülecek.

El birliği ile hazırlanan ketelerin, Mehmetçikler için güç kuvvet vereceğini söyleyen kadınlardan Tülay Çevik, \"Afrin\'de bizim için çarpışan askerlerimize Nene Hatun\'un ölmediğini, halen daha o ruhun yaşatıldığını göstermek istedik. Asker çocuklarımıza enerji olsun diye Oltumuzun ceviz içli ketesini yapıyoruz ve daha sonra kendimiz götürüp bir anne şefkati ile ellerimizle asker evlatlarımıza yedireceğiz. Allah evlatlarımıza sağlık sıhhat versin, kör kurşunlardan saklasın\" dedi.

Harçlıklarından biriktirdikleri ile tüm malzemeyi kendilerinin aldıklarını belirten Ayşe Karaca ise vatanı koruyan askelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

-Hamuru künt yaparken

-Keteye ceviz içi koyarken

-Fırına atarken

-Ketelerin fırından çıkarılışı

-Kadınlar ile röp

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre:2,58/ 324MB)



===================================================