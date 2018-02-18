DHA YURT BÜLTENİ-5 

Afrin bölgesindeki YPG hedefleri Fırtına Obüs\'leri ile vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay Hassa ilçesinin karşı tarafındaki Afrin\'de yer alan YPG hedefleri Fırtına Obüs\'leri tarafından vuruldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yükselen dumanlar

-detaylar

Haber-Kamera: HASSA (HATAY) (DHA)

================================================

Hassa sınırında helikopter hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay Hassa ilçesi sınırında bugün helikopter hareketliliği yaşandı. Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için ellerindeki Türk bayrakları ile bölgeye gelen vatandaşlar helikopterler hareketliliğini izledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Helikopter hareketliliği

-Ellerindeki Türk bayrakları ile bölgeye gelen vatandaşların helikopterleri izlemesi

-detaylar

Haber: HASSA (HATAY) (DHA)

==================================================

Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Kilis\'in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye gelen 3 helikopter Darmık Dağı bölgesinde bir süre uçtu. Helikopter hareketliliği Kilis\'in Beşenli bölgesinden gözlendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Helikopter hareketliliği

-Darmık dağı bölgesinden görüntü

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

====================================================

Şehit Piyade Uzman Çavuş\'u, Çorum\'da 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in cenazesi, memleketi Çorum\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in cenazesi memleketi Çorum\'a getirildi. 4 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Eker için kent merkezindeki Meydan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Necmettin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, askerler, şehit babası 70 yaşındaki Hasan Eker ile aynı yaştaki eşi Fatma Eker, şehidin kardeşleri İbrahim, Mikail, Asım ve Gülcan Eker, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit annesi Fatma Eker ve şehidin 4 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden şehit babası Hasan Eker ise metanetini korudu. Oğulunun tabutu başında gözyaşı döküp, \"Oğlum, Mustafam bizi bırakma\" diyerek ağıt yakan acılı şehit annesi Fatma Eker, güçlükle ayakta durabildi.

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Eker\'in cenazesi Kalehisar Köyü\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şehidin tabutunun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Yakınlarının ağlaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

====================================

Derik\'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

SEL NEDENİYLE GAP ŞELALESİ İLK KEZ BU AYDA AKTI

Derik ilçesindeki etkili olan aşırı yağış, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulanan GAP şelalesinin bu ayda akmasına neden oldu. Genelikle Nisan ve Kasım aylarında akan GAP şelalesi, dün gece etkili olan yağışlardan dolayı ilk kez Şubat ayında akmaya başladı. Şelalenin aktığını duyan çok sayıda kişi bölge giderek, ilk kez Şubat ayında akan şelaleli izleyerek cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti. Şelalelin akması zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.

Görüntü Dökümü:

-Şelalenin akışı

-Şelalenin akışını izleyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),(DHA)-

============================

Minik öğrencilerden askere mektup

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, Gıda Anonim Şirketi Anaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

Nurdağı Gıda Anonim Şirketi Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı. Öğrenciler, yazdıkları mektupları Afrin\'e ulaştırılması için öğretmenleriyle birlikte PTT şubesine gelerek sırasıyla mektupları yolladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- İlçe merkezi

- öğrenciler PTT şubesi önünde

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

==============================================

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki Ahmet Etki (28) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam Molla Gürani Mahallesi Molla Gürani Camisi önünde meydana geldi. Rampa aşağı inen ve sürücüsü belirlenemeyen 15 LE 371 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobildeki Ahmet Etki, kardeşi Bayram Etki, Serdar Çam ve kuzeni Mustafa Çam yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Ahmet Etki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yeri

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Polis otoları

- Çekicinin gidişi

- Ahmet Etki\'nin sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

================================================

Çöp kamyonu eve girdi: 3 yaralı

ANTALYA\'da otomobille çarpışan çöp kamyonu metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Kazada, kamyon şoförü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Habipler Mahallesi Kırçıçeği Caddesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kepez Belediyesi\'ne temizlik hizmeti veren Temay Temizlik firmasında çalışan Ömer Yılan yönetimindeki 34 GT 4915 plakalı çöp kamyonu, Emine Tetik yönetimindeki 31 LK 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan çöp kamyonu, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki Rasim Doğan\'a ait eve çarptı. Salon duvarını yıkarak durabilen kamyonun şoförü Ömer Yılan sıkıştı. Yılan, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan Yılan ile otomobil sürücüsü Emine Tetik ve yanındaki Mehmet Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

\'KAHVALTI YAPTIRIYORDUM\'

Ev sahibi Rasim Doğan\'ın eşi Menşure Doğan, bir gün önce ameliyat olan eşine kahvaltı yaptırdığını söyleyerek, “Birden evin içinde büyük bir gürültü duydum. Neye uğradığımı şaşırdım. Kısa sürede kendime gelip baktığımda, arabanın evin içine girdiğini gördüm. Sağlığımız yerinde çok şükür, ama evde büyük hasar var. Şikayetçiyim\" dedi.

Rasim Doğan ise yaşadığı şoku anlatırken, “Kahvaltı yaparken büyük bir gürültü duydum. Eşime \'Deprem mi oldu\' dedim. O da \'Salona araba girdi\' dedi. Odanın kapısını açtığımda ortalık toz dumandı. Kamyon sürücüsü bizden yardım istedi. Ben de genç birine telefonu verip yardım istemesini rica ettim\" diye konuştu.

\'KAZA DÜN OLSAYDI FELAKET OLURDU\'

Rasim Doğan\'ın oğlu Özkan Doğan ise babasının dün hastaneden taburcu olduğunu belirterek, “Dün bu salonda 30 kişi vardı. Babamı ziyarete gelmişlerdi. Kaza dün olsaydı, çok daha kötü bir durum ortaya çıkabilirdi. Burada ihmal var. Defalarca söylememize rağmen bu kavşağa bir önlem alınmadı\" dedi.

\'YOLU KAPATTILAR\'

Mahalle sakini Sadık Kazancı ise kavşak sistemine ışıklandırma yapılmadığı için yolu trafiğe kapattıklarını belirterek, bölgede çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiğini ve önlem alınmasını istedi.

Gelen polis ekipleri yola konulan ilan tabelaları ve taşları kaldırarak yolu trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Eve giren kamyondan görüntüler

- Evin içinden ve kamyondan detay görüntüler

- Ekiplerin çalışması

- Çekiciye yüklenmiş otomobilin görüntüsü

- Olay yerinden genel görüntüler

- RÖP 1: Menşure Doğan (Ev sahibi)

- RÖP 2: Özkan Doğan (Ev sahibinin oğlu)

- RÖP 3: Rasim Doğan (Ev sahibi)

- Evin zarar gören bölümünden görüntüler

- Özkan Doğan’ın evin içinde konuşması

- Olay yerinden detay görüntüler

- RÖP 4: Sadık Kazancı (Mahalle sakini)

- Polis ekiplerinin çalışması

- Kaza sonrası çekilmiş vatandaş cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

======================================

Otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Bozdoğan-Nazilli Karayolu\'nun Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Bozdoğan yönüne giden Akın Can\'ın (41) kullandığı 09 CAN 75 plakalı cip, karşıdan gelen Abdullah Karahan (45) yönetimindeki 20 V 9340 plakalı otomobille çarpıştı. Cip sürücüsü Akın Can kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Serkan Aksoy (32), Hasan Süme (27), Mehmet Erdinç (30) ile diğer araç sürücüsü Abdullah Karahan (45) ile yanındaki oğlu Mehmet Karahan (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Karahan ve oğlu Mehmet Karahan, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

====================================

Bolu\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

BOLU\'da, D-100 Karayolu\'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, Yusuf İlhan idaresindeki 14 GD 864 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yaman idaresindeki 34 UU 4218 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Ceştan\'ın kullandığı 34 AEF 18, İsmail Turhan yönetimindeki 14 LE 482 ve Mustafa Melih Ozan\'ın kullandığı 35 UJL 93 plakalı otomobiller de hasar gördü. 5 aracın hasar gördüğü kazada, Yusuf İlhan, Emre Yaman ve Celal Sevim yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre emniyet şeridinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yara almayan araç sürücüleri ile röportaj

-Kaza yapan araçlar

-Yoldan görüntüler

-Meraklı kalabalık

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=============================================