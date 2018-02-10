DHA YURT BÜLTENİ-5 

Van\'daki terör operasyonunda 8 gözaltı

VAN\'da polis, terör örgütü PKK/PYD-YPG\'nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı bahane eden terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarının kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı, molotoflu saldırılarını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen çeşitli dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin evlere yaptığı operasyon

-Kapıların koç başı ile açılması

-Polislerin binaya girişi

-Gözaltına alınanların emniyete getirilişi

-Detay görüntüler

Haber: VAN, (DHA)-

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Eşinin öldürdüğü Asiye, olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış

KONYA\'da Halit Kılıçer\'in (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Asiye Kılıçer\'i (31) tabancayla başına ateş ederek öldürüp, eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen amcasının oğlu Adem Kılıçer\'i (31) de yaralayarak intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Asiye Kılıçer\'in olaydan birkaç gün önce hap içerek intihara kalkıştığı, çiftin de önceki gün boşanmak için avukatla görüştüğü belirtildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki kamyon garajında meydana geldi. Ereğli\'de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye\'nin cep telefonuna gelen mesajlarından, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, bacanağı Bayram Oğul (44) ile birlikte 68 BA 562 plakalı otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında kavga çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer\'in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşi ve Bayram Oğul ile birlikte geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Halit Kılıçer, yolda eşi Asiye Kılıçer\'in başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayram Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı’nda durup polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer\'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

\'NEFSİME YENİK DÜŞTÜM\'

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer\'in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen, \'Ben namussuzun birisiyim. Çok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halit\'im, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım\' yazılı mektup bulundu. Kılıçer çiftinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.

15 GÜN ÖNCE ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ

Olayın tek görgü tanığı olan kamyon şoförü Bayram Oğul, ifadesinde bacanağı Halit Kılıçer\'in, yaklaşık 15 gün önce eşinin, kendisini amcasının oğluyla aldattığını öğrendiğini ileri sürdü. Oğul, \"Halit bize, \'Ben eşimden şüpheleniyorum, eşimin kullandığı telefon numarasının dökümünü çıkarttım. Eşim beni amcamınoğlu Adem ile aldatmış\' dedi\" diye konuştu.

Konuyu Asiye Kılıçer ile de konuştuğunu ifade eden Oğul, \"Asiye, Adem\'in kendisine ödemeli olarak çağrı attığını, numarasını bilmediği için de akrabalarımdan biridir diyerek aradığında karşısındaki kişinin Adem olduğunu anladığını söyledi. Adem\'in kendisine \'İlk sen beni aradın, bundan sonra sen beni arayacaksın, yoksa eşine söylerim\' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle de Adem ile telefonla görüştüğünü ve konuşmaların sıklaştığını söyledi\" dedi.

Oğul, aldatma olayının ortaya çıkmasının ardından Asiye ve Halit\'in arasında sorunlar başladığını, Halit ile Adem\'in ise olay gününe kadar hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Halit Kılıçer\'in, üzerinde çıkan mektubu Asiye Kılıçer\'in yazdığını ileri süren Oğul, \"Asiye 3 gün önce falan mektup yazıp, hap içerek intihara kalkışmış. Halit\'in haberi olunca mektubu Asiye\'den almış\" dedi.

BİR GÜN ÖNCE BOŞANMAK İÇİN AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞLER

Oğul, Asiye Kılıçer\'in son iki gündür evlerinde misafir olarak kaldığını ve olaydan bir gün önce baldızı ve bacanağının boşanmak için avukatla görüştüğünü belirtti. Oğul, bacanağı Halit Kılıçer\'in, aynı gün akşam eve gelip, eşi ile Adem\'i yüzleştirmek istediğini ve bunun için birlikte Konya\'ya gitmeyi teklif ettiğini söyledi.

\'OLAYI ANLATTI\'

Bacanağı Halit Kılıçer\'in, böyle bir olay yapacağını bilmediğini ifade eden Oğul, \"Halit, bana yüzleştireceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Adem\'in ağabeyinin otomobiliyle ben, Halit ve Asiye Konya\'ya gelmek için yola çıktı. Gece Konya\'ya geldik. Halit, bizi ağabeyinin evine götüreceğini söyledi, ama götürmedi. Kamyon garajındaki sanayi yakınlarında sabaha kadar üçümüz otomobilde bekledik. Kamyon garajına gittiğimizde, ben ve Halit arabadan inerek Adem\'in yanına doğru gittik. Halit, Adem\'e \'Gel bakalım yüzleşeceğiz\' dedi. Adem, \'Ne yüzleşeceğiz?\' dedi. Birbirlerini itekleyip yumruklaşmaya başladılar. Daha sonra Halit\'in elinde bir silah gördüm. Adem\'e doğrultup iki el ateş etti. Bu esnada Halit\'e yapma diye bağırdım ama Halit beni dinlemedi\" şeklinde konuştu.

Halit Kılıçer\'in, Adem Kılıçer\'i vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olacağını söylediğini ve bunun üzerine yola çıktıklarını belirten Oğul, \"Halit, bana \'Bacanak beni polis karakoluna götür\' dedi. Asiye ise Halit\'e, silahı enişteme ver diye yalvarıyordu. Ancak Halit silahı vermedi. \'Bir şey yapmayacağım beni polis merkezine götürün\' dedi. Yolda giderken Halit\'e, silahı bana vermesini söyledim, vermedi. Seyir halindeyken arkada oturan Halit, \'Benim namusumla kimse oynayamaz\' dedi ve Asiye\'nin kafasına tabancayla ateş etti. Asiye, koltuğun üzerine doğru yığıldı. Aradan bir iki saniye sonra silahı kendi kafasına doğrultup bir el ateş etti. Halit de, Asiye\'nin üzerine doğru yığıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. O şokla yakında Saman Pazarı alanına gittim. Polise aradım\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Cenazelerin kaldırılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Bodrum\'da 56 kaçak yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak, devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerince yakaladı.

Akyarlar Mahallesi\'ndeki Aspat açıklarında devriye görevi yapan 1 Nolu Sahil Güvenlik Botu ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) 8 metrelik lastik botla geçmeye çalışan 56 kaçağı fark etti. Lodos nedeniyle dalgalı olan denizde zor anlar yaşayan kaçakların içinde bulunduğu bota, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibiyle müdahale edildi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesindeki \'Yaşam\' isimli deniz ambulansı da bölgeye çağrıldı. Kaçakların büyük bir bölümü, sahil güvenlik botuna alındı. Bir kısmı ise \'Yaşam\' ambulansına alınarak Bodrum Limanı\'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahil güvenlik ekiplerinin limana gelişi

- Ambulansın limana gelişi

- Sahil güvenlik komutanlığına yanaşması

- Kaçakların indirilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Çanakkale\'de 10 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, gece yarısı Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grup kaçak göçmen\'in lastik botla denize açıldığını tespit etti. \"TCSG 80\" Bot Komutanlığınca kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Akraba oldukları tespit edilen Suriyeli kaçaklar, \"KB 4301\" Botu tarafından Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Mehmetçik\'e 60 ton portakal gönderildi

ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nden, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere ulaştırılmak üzere 60 ton portakal gönderildi

Kozan Hal Kompleksi\'nde toplanan esnaflara, Kozan Kaymakamı Şafak Gülçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı destek verdi. İlçede toplanan 60 ton portakal, 3 TIR\'a yüklenerek Afrin\'de görevli askerlere ulaştırılmak üzere Kilis ve Hatay sınırlarına gönderildi. Etkinlikte konuşan esnaflardan Süleyman Delibaş, \"Kahraman askerlerimize Kozan\'dan dua ve desteklerimizi gönderiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kasalardaki portakallar kamyonun kasasına taşınırken

- Genel görüntü

- Askerler için dua edilirken

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)

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Van\'da 84.5 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 84 kilo 521 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van\'ın Cevdetpaşa Mahallesi\'nde buluna bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. İnşaat halindeki 2 katlı eve yapılan operasyonda \'Şila\' adlı özel eğitimli köpekle arama yapıldı. Şila\'nın evin ikinci katında bulunan mazot deposuna tepki vermesi üzerine, depo kesildi. Depoda 164 paket halinde 84 kilo 521 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin binaya girmesi

-İnşaat halinderki evde yapılan arama

-Dedektör köpekten detaylar

-Köpeğin tepki vermesi

-Deponun kesilmesi

-Eroin paketlerinin yakıt deposundan çıkarılması

-Detaylar

Haber: VAN (DHA)

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(Özel) - Siirt\'in büryanına, Şanlıurfa\'da ilgi

SİİRT\'in meşhur kuyu kebabı büryanın Şanlıurfa\'da açılan bir restoranda ilk kez yapılması, damak zevkine önem veren kent sakinlerinden ilgi gördü.

Bitlis\'ten Şanlıurfa\'ya gelen 30 yıllık kuyu kebabı ustası Abdurrahman Demir (55), Yenişehir Mahallesi\'nde açtığı restoranda kuyu kebabı büryan yapıyor. Demir\'in, Şanlıurfalıların beğenisine sunduğu büryan, kısa sürede ilgi görmeye başladı. Büryan yapıldığını duyan kent sakirlerinin soluğu restoranında aldığı Abdurrahman Demir, kuyu kebabı lezzetini tattırmak için Şanlıurfa\'ya yerleştiğini söyledi. Abdurrahman Demir, asırlık tarihiyle, önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzetine doyum olmadığını söyledi.

Kebabın yapılmasından çok, kuyunun yakılmasının zaman aldığını belirten Abdurrahman Demir, \"Şanlıurfa deyince, bütün kebaplar akıllara geliyor. Ancak bir tek kuyu büryan kebabı yoktu. Biz de bu lezzeti bu kentte tattırmak için buraya geldik. Özel olarak çiftlikte yetiştirdiğimiz dişi kuzuları, özel aroması ve tuzlamasını yaptıktan sonra özel yapılan kuyuda 800 derecelik ateşte pişiriyoruz. Kuyuda etrafını çamurla kapattığımız büryadan akan yağlardan oluşan ilik suyuyla Avşor çorbasını hazırlayıp, müşterilerimize sunuyoruz. Oldukça şifalı olan bu çorbanın da tadına doyum olunmuyor\" dedi.

Şanlıurfalıların kuyu büryan kebabını çok sevdiğini, gelen taleplerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Demir, \"Restoranda bulunan 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryan için meşe ağacından ateşini hazırlıyoruz. Yanan ateşin köz haline gelmesinin ardından hazırlanan içi su ve kemik dolu bakır kazan kuyunun içine indirilerek ilk aşamasının yapıyoruz. Ardından ikinci aşamasında kemiklerinden sıyrılmış kuzu etlerinin monte edilmiş çengellere asılarak, havada kalacak şekilde kuyunun içine sarkıtıp daha sonra kuyunun üzeri kapakla kapatıldıktan sonra hava geçirmeyecek şekilde kapağının çamur haline getirilen kül ile örtüp kendi buharıyla pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra kuyudan çıkardığımız çıtır çıtır kızarmış kuyu büryan kebabını özel olarak hazırladığımız ekmeğin üzerinde dilimlenen büryanın tuzlanıp, sonra müşteriye servis ediyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuyuya yerleştiren büryan kebabı

- Kuyunun etrafı çamurla kapatılması

- Büryan kebabını kuyudan çıkarması

- Lokantaya gelen müşteriler telefonla kuyu kebanı çekmesi

- Büryan ustası Abdurrahman Demir ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Toros Dağları\'nda karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İlçenin kuzey kesimindeki Gülek Mahallesi\'nin 1370 rakımlı Kandilsırtı ve Karboğazı mevkilerinde son dönemde oldukça etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz şekilde etkiliyor. Kar nedeniyle birçok yaban hayvanı olumsuz kış şartlarından etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Mersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, yılkı atları için saman, arpa, küspe, vahşi hayvanlar ve kimsesiz köpekler için mama, kuşlar için de mısır ve buğdaydan oluşan 1.5 ton yem haftada 1 kez gerekli görüldüğü takdirde 2 kez doğaya bırakılıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, \"Özellikle kış aylarında doğada yaşam süren hayvanların zorlandığı dönemlerde yemleme yapıyoruz. Biz bu yemleme işini rutin hale getirdik. Haftalık olarak yemleme yapıyoruz, yaptığımız yemleme yılkı atlarına yönelik değil, doğada bulunan tüm vahşi hayvanlara ve kuşlara yönelikte yemlemeyi yapıyoruz. Buralarda tilki, çakal, kurt ve köpek benzeri yırtıcı hayvanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor bu nedenle onlara da kedi köpek maması türünde yemeler bırakarak bu hayvanları da göz ardı etmiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mersin Büyükşehir Belediyesine ait pikap\'ın üzeri saman yüklü halde görüntüsü

- Görevlinin samanları ve mamaları doğaya bırakması

- Hizmet aracının farklı bir noktaya samanları taşıması

- Sırtında yem torbası ile yürüyen görevli

- Samanların taşınması ve yemi gören atların görevlinin yanına gelerek yem yemeleri

- Özellikle Karboğazı mevkiinde farklı noktalara yem taşınmasından detay

- Saman balyasını sırtında taşıyan bir görevlinin görüntüsü

- Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir\'in yem bırakılacak noktaları işaret etmesi

- Görevlinin ağaç dibine döktüğü yemi hangi tür hayvanların yediğini söylemesi

- Görevlinin tişörtündeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yazısı

- Yemlemeden detaylar

- Görevlinin piknik alanında insanlar olduğu için hayvanlar şu an gelmez piknikçiler çekilince gelir yerler demesi

- Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir ile röp

- Bırakılan yem\'e gelen ve yem yiyen bir yılkı atının görüntüsü



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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Açakale\'de Çamaşır Yıkama Merkezi açıldı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency iş birliğiyle yapımı tamamlanan ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Açılışa; Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan\'ın yanı sıra eşi Ayşenur Ayhan, Topluluk İstikrar Geliştirici ve Hane Tadilatı Projeleri Şanlıurfa Temsilcisi Serdar Yalınkılıç, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency temsilcileri, Suriyeli misafirler ve vatandaşlar katıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, öncelikle Suriyeli misafirler için düşünülen Çamaşır Yıkama Merkezi’nden ihtiyaç sahibi ilçe halkının da yararlanabileceğini ifade etti. Merkezde yıkanan çamaşırların kurutulup, ütülendikten sonra sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Ayhan, “Bizden sadece yer talep etti. Gereken desteği verdik. Şimdilik 16 çamaşır makinesi kuruldu. İhtiyaç olduğunda belediyemiz tarafından yeni makineler ilave edilecek. Belediyemize devir edilen merkeze gelen Suriyeli ve Dar gelirli Türk vatandaşlarımıza bu hizmet vereceğizö dedi.

Programın sonunda Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency Gaziantep Ofisi adına mühendis Süleyman Demir, Proje Mühendisi Aştivan Erdem, Topluluk İstikrar Geliştirici ve Hane Tadilatı Projeleri Şanlıurfa Temsilcisi Serdar Yalınkılıç’a ilçeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çamaşır Yıkama Merkezi

- Açılış

- Belediye Başkanının konuşması

- Plaket töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

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Şanlıurfa\'da kaza, baba-oğul yaralandı

ŞANLIURFA\'da kontrolden çıkıp üst geçidin bariyerlerine çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen Mehmet Fatih Yüksel\'in kullandığı 22 AN 260 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin bariyerlerine çarparak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Fatih Yüksel ile yanında bulunan babası Mustafa Azim Yüksel yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolda devrilen araç

- Çekiciye yüklenen araç

- Kaza yerinde bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Mimar Sinan\'ın eseri restore ediliyor

İZMİT kent merkezinde bulunan 439 yıl önce Mimar Sinan tarafından yapılan Yeni Cuma Camii olarak bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii\'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmasının ihaleye göre yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Karabaş Mahallesi\'nde bulunan Mimar Sinan\'ın eseri Yeni Cuma Camii\'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete ara verildi. Camii önünde bulunan parka vatandaşların ibadet edebilecekleri prefabrik bir mescit yapıldı. Restorasyon çalışmaları sona erene kadar vatandaşlar prefabrik mescitte ibadetlerini sürdürecek. Caminin restorasyonun ihale bedeli 4 milyon 255 bin TL olarak belirlendi. İhale sözleşmesine göre yıl sonunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami yeniden ibadete açılacak.

Padişah II. Selim\'in 2. veziri Pertev Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra vasiyeti üzerine kethüdası Sinan ağa tarafından yaptırılan cami 1579 yılında tamamlandı. Camii ile birlikte sübyan mektebi ve hamam kalıntısı ayakta duruyor. Cami ve külliye Mimar Sinan\'in eserleri. Cami ve çeşme özelliklerini koruyarak günümüze kadar geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yeni Cuma Camii restorasyon çalışmaları

-Çeşitli açılardan camiinin görüntüsü

-Anons

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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