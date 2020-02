DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MHP\'DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI ALKIŞLARLA KARŞILANDI

MHP Genel Merkezinin isteği üzerine partisinden istifa eden Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, personel tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Karaçanta, \"Görevimin başındayım\" diyerek hizmetine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP\'den Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta, dün Genel Merkezi’nin isteği üzerine partisinden istifa etti. Bugün sabah belediyeki görevine gelen Başkan Karaçanta, personel tarafından alkışlarla karşılandı.Aracından inen Karaçanta\'yı belediye binası önünde bekleyen personel, \"En büyük başkan bizim başkan\" sloganları attı. Başkan Murtaza Karaçanta, çalışanların \"Allah yardımcın olsun\" duasına \"Amin\" diyerek karşılık verdi. Başkan Karaçanta, \"Görevimin başındayım\" diyerek hizmetine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Murtaza Karaçanta, ekip arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Ankara’ya gitmek için makamdan ayrıldı.

2)3 SAAT SONRA FARK EDİLEN KAZADA, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜ BULUNDU

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarındaki arazide bir inşaatın duvarına çarparak yan dönmüş otomobil, yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat sonra fark edildi. Yoldan savrulduğu belirlenen araçta, sürücü Şükrü Tüzel\'in (25) hayatını kaybettiği belirlendi.Kaza, Soğuksu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldiği düşünülen kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından saat 09.00 sıralarında fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, 41 DB 686 plakalı otomobilin sürücüsünü bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtan çıkartılan Şükrü Tüzel\'e ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü Tüzel\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu\'na kaldırılırken, inşaat halindeki binanın duvarında asılı kalan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)AFRİN GAZİSİ BULUT: RAPORUM BİTER BİTMEZ GÖREVE BAŞLAYACAĞIM

ZEYTİN Dalı Harekatı\'nda vücuduna şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut (24) tedavisinin ardından memleketi Burdur\'a geldi. Emrah Bulut, \"15 günlük tedavi sonucunda buradayım. Ufak tefek şarapneller var sırtımda. Raporum biter bitmez en kısa zamanda göreve başlayacağım. Hastanede \'gidebilir miyim\' diye sorduğumda \'evet\' dediler. Mesleki açıdan bir sorunum yok. Gideceğim oraya. Allah Suriye\'deki arkadaşlarıma kolaylık versin. Hepsine selam olsun\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) PKK,KCK,PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütüne yönelik Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın üçüncü gününde çıkan çatışmada sırt bölgesine isabet eden şarapnel parçaları sonucu yaralanan 10 aylık Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut, Hatay\'daki ilk tedavisinin ardından Ankara GATA\'ya gönderildi. Burada da 15 gün tedavi gören Emrah Bulut, taburcu edildikten sonra memleketi Burdur\'daki evine geldi.

\'BÖLÜK KOMUTANIMIZ VURULDU\'

Yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlatan Emrah Bulut, \"20 Ocak günü saat 01.20\'de Hatay\'daki Hac Konaklama Tesislerinden Suriye\'ye hareket ettik. Saat 04.30- 05.00 gibi içeriye girmeye başladık. Bu sırada sıcak temaslar yaşadık. Bir esir aldık. İlerlemeye devam ettik. Bölük komutanımız vuruldu. Onu emniyetli şekilde aşağıya indirdik ve ambulansa bindirdik. Gece 12\'de bize verilen hedefe ulaşmak için devam ettik. Hava şartları çok zordu. Yağmur, kar, çamur, fırtına\" dedi.

\'UFAK TEFEK ŞARAPNELLER VAR SIRTIMDA\'

Arama tarana çalışmaları sırasında kol komutanı Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın şehit olduğunu aktaran Emrah Bulut, \"Sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya girdik. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile aramızda 10 metre vardı. İlk önce bana şarapnel geldi. O kanas ile boynundan vurulmuş. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi\'ne geçtik. Orada 3 gün üçüncü seviyede yoğun bakımda kaldıktan sonra bizi GATA\'ya sevk ettiler. GATA\'da sağ olsunlar Kutay Yarbay ve doktorlarımız tarafından çok iyi bakıldık. 15 günlük tedavi sonucunda buradayım. Ufak tefek şarapneller var sırtımda. Raporum biter bitmez en kısa zamanda göreve başlayacağım. Hastanede \'gidebilir miyim\' diye sorduğumda \'evet\' dediler. Mesleki açıdan bir sorunum yok. Gideceğim oraya. Allah Suriye\'deki arkadaşlarıma kolaylık versin. Hepsine selam olsun\" diye konuştu.

\'İYİ Kİ BU MESLEĞE GİRMİŞİM\'

Daha kötü durumda olan arkadaşları olduğunu anlatan Emrah Bulut, \"Allah\'a şükrediyorum, aldığım her nefese, yaşadığım her ana. İyi ki bu mesleğe girmişim, iyi ki bu mesleği seçmişim\" dedi.

\'AĞABEYLERİ BENDEN SAKLAMIŞ\'

Anne Hatice Bulut (68) da \"Oğlumun Suriye operasyonuna katıldığını biliyordum ama vurulduğundan haberim yoktu. Ağabeyleri benden saklamış. Sağ salim kavuştuğum için çok mutluyum. Dün gelince gördüm. İzne geleceğini söylemişti. İzne gelecek diye bekliyordum\" diye konuştu.

4)SURİYE\'YE SAVAŞMAYA GİDEN TERÖRİSTLER YAKALANDI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde DEAŞ adına Suriye\'ye savaşmaya giden 1\'i kadın 4 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Hatay istikametine giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçtaki 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.E.\'nin Hizb-ut Tahrir terör örgütü üyesi olduğu, İstanbul ve Erzurum\'da terör örgütü kurma yönetme ve terör örgütü üyesi olma suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu, M.K.ve M.A.Z.\'nın da bu kişiyi kaçak olarak Suriye\'ye götürdüğü belirlendi.Ayrıca M.K.\'nin de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, örgütün son günlerde aldığı darbeler üzerine El Nusra Terör örgütüne katıldığı ve sözde Cihat amacıyla yasadışı yollardan Suriye\'ye gitmeye çalıştığı tespit edildi.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., M.A.Z., R. E. tutuklanırken F.N.G. adlı kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

5)DOĞU EKSPRESİ YOLCULARINA ÇORBA VE HELVA İKRAMI

ANKARA\'dan Kars\'a gelen Doğu Ekspresi yolcularına tren garında çorba ve helva ikram edildi. Doğu Ekspresi treniyle Ankara\'dan yola çıkıp yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars\'a gelen yolculara önce Sarıkamış ilçesinde sonra da Kars Tren Garı\'nda karanfillerle sürpriz karşılama yapıldı. Sarıkamış Belediyesi\'nce düzenlenen karşılama etkinliğinde ilçede, trene AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve il genel meclisi üyelerinin yanı sıra Karslı aşıklar da bindi. Trene binerek vagonları ziyaret eden heyet Kars\'a kadar Doğu Ekspresi misafirlerine eşlik etti.Kars\'a geldiklerinde de coşkulu bir karşılamayla karşılaşan Doğu Ekspresi yolcuları, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karslı aşıkların sazlarla eşlik ettiği karşılama töreninde misafirlere Sarıkamış Belediyesi\'nce sıcak çorba ve helva ikramında bulunuldu. Yolcularından Sena Atabinmez, \"Keyifli bir yolculuktu. Yaklaşık 25 saat süren bir yolculuktu ama tahmin ettiğimizden çok daha rahat geldik, yataklar da oldukça rahattı. Kesinlikle burada böyle bir karşılama beklemiyordum. Milletvekili ve belediye başkanının vagonlara gelmesiyle şok olduk ve burada hazırlanan karşılama da oldukça güzeldi\" dedi.

İlginin her geçen gün arttığını söyleyen Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Doğu Ekspresi ile yaklaşık 15 bin kişinin Kars\'a gelmek için sıra beklediğini vurguladı. Başkan Toksoy şunları söyledi:

\"Aşıklarımız Kars\'a gelen misafirlerimizi kahramanlık türküleriyle karşıladı. Şu anda Kars Garı\'nda hazırlanan etkinliklerle kendilerine bir kez daha \'hoşgeldiniz\' dedik. Sarıkamış Belediyesi olarak Doğu Ekspresi yolcularımıza çorba ve helva ikramımız oldu. Onlara Kars hakkında bilgiler aktardık. Kars merkez, Çıldır, Ani, Sarıkamış ve Kars\'ın ilçelerini dolaşmaları yönünde rotalar sunduk. Bizler yerel yönetim olarak misafirlerimizi memnun etmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve ümit ediyoruz ki misafirlerimiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da Kars\'tan mutlu ayrılacaklar.\"

6)MEHMETÇİĞİN KIYAFET VE TEÇHİZAT ANALİZLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ\'NDE YAPILIYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli zorlu görevlere, Ege Üniversitesi uzmanlarının onayından geçen kıyafet ve teçhizat ile çıkıyor.

Mehmetçiğin can güvenliğini sağlayacak çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların yanı sıra güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartlarından en az oranda etkilenmelerini sağlamak için özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları, koruyucu örtüler, uyku tulumlarının testleri de merkezde gerçekleştiriliyor.

TEKAUM\'u ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkezin tam donanımlı laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmalarını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Budak, \"Askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın her türlü iklim koşullarına ve her türlü askeri mühimmata karşı korunmalarının sağlanmasında Ege Üniversitemiz olağanüstü bir çaba içerisinde. Bu konuda tek bir amacımız var o da; vatan müdafaası için seve seve canını vermeye hazır olan Mehmetçiğimizi her türlü olumsuzluğa karşı korumak. Devletimizden konu ile ilgili alt yapı desteği aldığımız taktirde, üniversitemizin bu alanda çok daha büyük atılımlar yapacağını ve bu konuda güvenlik güçlerimize daha fazla destek vereceğini düşünüyorum\" dedi.

TESCİLLİ VE AKREDİTE MERKEZ

Uzun yıllar yurtdışından temin edilen test, analiz ve araştırmaları artık EÜ-TEKAUM bünyesinde yapabildiklerini belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ise \"Askerlerimizin ve polislerimizin kullanacağı bu malzemelerin analizleri ve her türlü çalışmaları üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneğini olarak merkezimiz bünyesinde yapılıyor. Böylece milyonlarca doların, teknik bilginin yurtdışına gitmesini önlüyoruz. Ayrıca ülkemiz zaman kayıpları ve ambargolardan etkilenmeden bu hizmeti kolayca alabiliyor\" dedi.

Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi\'nin Türk Patent Enstitüsü\'nden tescilli bir markası olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kuruluşlardan akredite belgesine de sahip olan merkez aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Portalı üyesi ve Stratejik Araştırma Merkezi konumunda bulunuyor. Merkez, yeni projelerle akredite testlerde üst aşamalarda faaliyetler göstermeyi hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan proje Kalkınma Bakanlığı\'ndan onay bekliyor.

MERKEZDE YAPILAN TESTLER

Merkezde güvenlik görevlilerinin bulundukları kuvvetlere uygun, renk ve özelliklerde iç ve dış giysilerinin lif, iplik, kumaş ve konfeksiyon özellikleri incelenerek performans ve konfor özellikleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar ile güvenlik görevlilerinin görevlerini tam anlamı ile yapabilmelerine destek veriliyor. Özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları test ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan güvenlik personelinin kullandığı kıyafet ve teçhizatların; fiziksel, kimyasal tekstil muayeneleri, yıkama, nano teknolojik işlemleri EGE TEKAUM\'un bünyesinde bulunan tam donanımlı laboratuvarlarda yapılıyor. Merkezin balistik laboratuvarında yapılan analizler, testler, araştırmalar ile teçhizatın zorlu koşullara uygunluğu deneniyor. Çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların da testleri yapılıyor. Merkez bünyesinde güvenlik güçlerinin savaş ortamında her türlü mermiye, şarapnale ve patlayıcılara karşı korunmaları ve can güvenliklerinin korunmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucular merkezin balistik laboratuvarında test ediliyor.

7)BURSA\'DA 50 YILDIR BOZUK DAKTİLOLARA ADETA CAN VERİYOR

BURSA\'da 75 yaşındaki Yunus Vardar, 50 yıl önce başladığı daktilo tamirciliğine ilk günkü aşk ile devam ediyor. Yarım asırdır bozuk daktilolara adeta can veren Vardar, \"Daktilo tamirciliği ile artık geçinilmez. Para kazanmak için yapmıyorum, hizmet için yapıyorum\" dedi.Bursa\'da yaşayan Yunus Vardar, 50 yıldır bozuk daktilolara can veriyor. Askerlik görevini yaparken komutanının isteğiyle ilk daktilo tamirini gerçekleştiren Vardar, Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı\'ndaki küçük dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. İlerleyen teknolojiye rağmen pes etmeyen Vardar, 100 yıllık daktiloları bile tamir ediyor. Daktilo tamirine askeri görevini yaparken başladığını belirten Yunus Vardar, \"Erzurum\'da askerlik görevini yaparken komutanımın isteği üzerine bozulmuş bir daktiloyu tamir ettim. Bu benim tamir ettiğim ilk daktiloydu. Askerliğim boyunca birliğimizin daktilolarını tamir ettim. Askerden sonra Bursa\'da dükkan açtım. 50 yıldır bu dükkanda daktilo tamiri yapıyorum. Bursa\'da bu işi yapan son kişiyim. Belki de Türkiye\'de bu eski daktiloları tamir edebilecek başka usta yoktur\" dedi.

\"PARA KAZANMAK İÇİN DEĞİL HİZMET İÇİN YAPIYORUM\"

Daktilolara merakının çok olduğunu söyleyen Yunus Vardar, \"Bu makineleri tamir etmek kolay değil. Normalde kimse bunların yüzüne bile bakmaz. Ama ben onları çalışır vaziyete getiriyorum. Kimi zaman bozuk makineleri topluyorum daha sonra tamir ederek satıyorum. Talep çok var, özellikle üniversite öğrencisi gençler gelerek daktilo satın alıyor. Daktiloları Türkiye\'nin her yerine gönderiyorum. Bu meslek için birilerini yetiştiremiyoruz. Bir insanın bu meslek ile geçinmesi artık zor. Para kazanmak için yapmıyorum, çünkü fazla para kazanamıyoruz, hizmet için yapıyorum. Bilgisayar ve teknoloji herkes gibi bizi de etkledi. Daktiloyu kullanan insanlar da yok değil, ama kullanım şu anda çok azaldı. Hatta bazı insanlar daktilonun ne olduğunu bile bilmez\" diye konuştu.

