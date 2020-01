DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TRABZON’DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK 1.5 METRE DAHA DENİZE KAYDI

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçak bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Harekete geçen ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarını güçlendirdi. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.

UÇAĞIN ÇEVRESİNDE DOLGU YAPILIYOR

Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugünde devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.

1.5 METRE DAHA KAYDI

Pistten çıkarak yamaçta çamura sağlanarak durabilen uçağın daha önce yapılan sabitleme çalışmalarına rağmen uçağın sabah saatlerinde yapılan kontroller sırasında 1.5 metre daha denize doğru kaydığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi.

YAKIT VE BAGAJLAR BOŞALTILACAK

Trabzon Havalimanı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi uçakla ilgili kurtarma planını netleştirdi. Plana göre, bölgeye getirilen ağır tonajlı vinç yardımıyla uçağın bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabin deki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekeri ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.

KAZA KIRIM RAPORU HAZIRLANIYOR

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi\'nce yürütülen incelemelerin sürdüğünü, rapor henüz hazırlanmadığını söyledi. Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı\'nda uçuş trafiğinde bir aksama yaşanmadığını da belirterek, kaza yapan uçağın bulunduğu yerden ne şekilde çıkarılacağı yönünde bugün bir karar alınacağını ve alınan bu karar doğrultusunda uçağın çıkartılacağını da ifade etti. Hatipoğlu, Kaza Kırım Raporu\'na ilişkin incelemelerin tamamlanarak rapor haline gelmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği de bildirdi.

YOLCULAR ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan pistten çıkarak yamaçtaki çamura saplanarak durabilen uçaktaki 162 yolculardan 5\'i havalimanındaki polis noktasında giderek \'Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğü\' gerekçesiyle yolcu uçağı şirketi hakkında şikâyette bulundu. Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürürken şikâyetçilerin savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI

Havalimanında pisten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağının bulunduğu yamaçtan çıkartılma çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu şöyle dedi:

“İnsanlarımız uçakta çok büyük bir tehlike atlattı. Bir uçağın pistten kayması neticesinde 160 yolcu 4 mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Allah’a çok şükür can kaybı olmadı. İtfaiyemiz hemen orada hazır oldu. Mıcır lazım oldu kamyon kamyon mıcır gönderdik oraya. Biz bir aileyiz. İş zamanı iş, disiplin zamanı disiplin. Düğünümüz olur, cenazemiz olur, sosyal problemlerimiz olur, her zaman birbirimizleyiz. Her zaman omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.ö

2)RİZE- ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINA GÜNDE 20 BİN TON TAŞ DÖKÜLÜYOR



RİZE\'nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde, Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı\'nda, çalışmalar sürüyor. Kamyonların yanı sıra gemi ile taşınan günlük 20 bin ton taşın döküldüğü denizde yaklaşık 6.5 milyon ton taş dolguda kullanıldı. Öte yandan, havalimanı inşaatında kullanılan taşların alındığı ocaklar da tartışmalara neden oldu. Yargıya taşınan taş ocakları için hazırlanan bilirkişi raporunda, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasının eksik ve yetersiz olduğu tespit edildi. Özellikle taş ocaklarında yapılacak patlatmalarla oluşması muhtemel heyelan riskine dikkat çekilerek, önlem alınması istendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacak.

Kamyonların aralıksız malzeme taşıdığı alanda doldurulan denize, 500 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapıldı. Bu yolu kullanmaya başlayan kamyonlar ve \'Taşır-4\' adlı hafriyat gemisi aracılığı ile 12-26 metre derinliğe taş dökülüyor. Proje sahasına 3-7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarının devreye alınmasıyla günde yaklaşık 20 bin ton taş denize dökülüyor. Bu rakamın, ilave taş ocaklarının kullanılmaya başlaması, kamyon ve gemi takviyeleri ile günde 80 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Bugüne kadar deniz dolgusu için yaklaşık 6.5 milyon ton taş denize döküldü.

BİLİRKİŞİ TAŞ OCAĞINDAKİ EKSİKLİKLERİ SIRALADI

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılacak taşların alındığı Pazar ilçesi Sivrikale, Subaşı, Hisarlı, Derebaşı ve Yavuz köylerindeki taş ocaklarına karşı yöre halkı, Rize Valiliği\'nce verilen \'ÇED gerekli değil\' kararına dava açmıştı. Bölgede yapılan bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, hazırlanan ÇED dosyasındaki eksiklikler sıralandı, taş ocaklarında yapılacak patlatmalarla oluşması muhtemel heyelan riskine dikkat çekildi.

ÇED DOSYASI EKSİK VE YETERSİZ BULUNDU

Bilirkişi raporunda, ÇED raporlarının ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma alanında açık işletme yöntemi uygulanması halinde, daha detaylı hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. ÇED raporundaki eksik ve yetersizlikler şöyle sıralandı:

\"İnşaat aşamasında ve işletme aşamasında oluşacak olan hafriyat pasa toprağı depolaması için belirlenen alan, oluşan hafriyat toprağı depolanması için yetersizdir. Personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacının mevcut yöre imkânları ve hazır sulardan karşılanacağı belirtilmiş ancak suyun mevcut yöreden nasıl ve ne şekilde temin edileceği, o yöredeki suyun paylaşımının nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılmamıştır. Proje için nakliye güzergâhı hakkında herhangi bir bilgiye proje içerisinde rastlanılmamıştır. Proje sahasına sınır olan dere ile ilgili herhangi bir önlemin, tedbirin, rapor içerisinde geçmediği tespit edilmiştir. Patlatma sonucu yamaçlarda meydana gelecek kaymalar konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Rapor içerisinde yapılan toz modellemesinde çıkan sonuçlar, 2016 yılı sınır değerlerine göre değerlendirilmiştir. Yönetmelik sınır değerleri 2018 ve sonrası için değerlendirme yapılması gerekmektedir.\"

Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu değerlendirmeye aldı. Mahkemenin, rapordaki eksiklikleri değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

HALK EYLEM YAPMIŞTI

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı için taşların alınacağı Pazar ilçesi Sivrikale, Subaşı, Hisarlı, Derebaşı ve Yavuz köylerinin sakinleri, eylem yaparak bölgelerine kurulan taş ocaklarına tepki göstermişti. Horonlar oynayan ve türküler söyleyen yöre halkı, taş ocaklarının köylerinde heyelana neden olacağını öne sürerek, \"Havalimanına karşı değiliz. Taş ocaklarına karşıyız. Başka bir yerden taş alınsın. Yoksa biz köyümüzde yaşayamaz hale geliriz\" diyerek tepkilerini dile getirmişti.

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye\'nin 56\'ncı, denize dolgu 2\'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 2 milyon yolcunun kullanması beklenen Rize- Artvin Havalimanı\'nın inşaatı, 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2021 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

3)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KARAMAN\'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişininde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice (20) idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil kavşakta Abdurrahman Evren idaresindeki 33 TS 969 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Aksay, Recep Aksoy, Abdullah Özcan, Onur Çelik ve Bekir Alan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muslu Eyice\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 6 yaralı ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

4)CANLI YAYINDA KAR DUASI YAPILDI

SİVAS\'ta, beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi nedeni ile Sivas\'ta yayın yapan yerel televizyonunun gece haber bülteninde kar duası yapıldı.

Sivas\'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Ocak ayında olunmasına rağmen kar yağışı olmaması tedirginliğe neden oldu. Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl yaşanan kuraklık yöre halkını tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği kentte, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında kar duası yapıldı. Gece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak\'ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Öncelikle görevi başında olan asker ve polisler için dua eden Budak, ardından kar yağışı için ellerini açtı. Budak, \"Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah\'ım, ülkemize ve Sivas\'ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi\" ifadelerini kullanarak, Fatiha Suresini okudu.

5)AFYONKARAHİSAR\'DA EV YANGINI

AFYONKARAHİSAR\'da meydana gelen yangında 5 ev hasar gördü.

Olay, sabaha karşı Tacı Ahmet Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 2 katlı ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yan binalara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

3 evin zarar gördüğü yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6)\'V FOR VENDETTA\' FİLMİNDEKİ MASKELERLE GASP EDEN 3 KİŞİ YAKALANDI

KARAMAN\'da izledikleri \'V For Vendetta\' filmindeki maskeli karakter etkilenip, aynı maskeyle bir kişinin motosikletini gasp eden 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 14 Ocak günü Tahsin Ünal Mahallesi 2\'nci Sokakta meydana geldi. İzledikleri V For Vendetta filmindeki maskeli karekter etkilenen 17 yaşındaki Özgür C., aynı yaşındaki Ömer Ö. ve 21 yaşındaki Ali Ö., filmdeki maskelerden takıp, av tüfeği ve bıçakla motosikletiyle yoldan geçen Abdul Ş.\'yi durdurdu. 3 kişi Abdullah Ş.\'yi tüfeğin dipçiğiyle dövüp, zorla motosikletini alıp kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Abdullah Ş., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik ve mobesse kamerasına tek tek inceledi. Polis, yapılan inceleme sonucu motosikleti zorla alan maskeli 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden Ali Ö. aynı gün kent merkezinde bir arkadaşının motosikletiyle gezdiği sırada polis, görüp durdurmak istedi. Bunun üzerine Ali Ö. de kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası Ali Ö., yakalandı. Suçunu itiraf eden Ali Ö., diğer 2 arkadaşının saklandığı yeri söyledi. Ardından şüpheliler Özgür C. ve Ömer Ö. de gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 3 kişinin, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi\'nde bir pakta iki kişiyi aynı maskelerle gasp etmeye kalkıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi.

3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(ÖZEL HABER)

7)SERA DOMATESİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ŞANLIURFA\'da jeotermal su kaynaklarının bulunduğu Karaali seralarında organik olarak arı aşılı olarak yetiştirilen domatesler, üreticinin yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Projesi\'nin (GAP) merkezi konumundaki tarım kenti Şanlıurfa\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Harran Ovası\'ndaki Karaali bölgesinde jeotermal su kaynağıyla yapılan seracılık bölge üreticisinin yüzünü güldürdü. Jeotermal seralarda başta salkım domates olmak üzere, sebze ve iç mekan süs bitkileri yetiştirilirken, bölgedeki kadın işçiler için gelir kapısı oldu. Karaali Mahallesi\'nde 50 dönümlük serada otomatik sistemle insan eli değmeden yetiştirilen salkım domatesler, iç ve dış pazara ihraç ediliyor. Serada jeotermal ısıtma ile elde edilen ürünlerin hormonsuz, naturel ve lezzetli olması ilgiyi artırıyor. Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle ürünlerin ellerinde kaldığını ifade eden üretici Mehmet Sambur, Avrupa ve Rusya pazarına açılabilmek için 15 Ocak itibariyle başlayacak kotanın kalkmasını istiyor. Türkiye\'de yetişen domateslerin başta Avrupa ülkesi olmak üzere Rusya\'da aranan ürün hale geldiğini ifade eden üretici Mehmet Sambur, seralarda döllenmeyi arılar aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve hormon kullanmadıklarını söyledi. Sambur, şunları söyledi:

\"Rusya\'daki uçak krizinden dolayı domates ihracatımız geçen 2 yıl durmuştu. Bu yüzden domates fiyatları çok düşüktü biz üreticiler oldukça zarar etmiştik. Bu yıl domates fiyatları üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Seradan domateslerin çıkış fiyatı 3 liradır. Ancak bu domateslerimiz, pazar tezgahlarında 5-6 liradan satılıyor. Bu durum ise çiftçiyi ve vatandaşı mağdur etmektedir. Bu aradaki kar payını büyük tüccarlar almaktadır. Bizim seralardan domatesin çıkış fiyatımız olan 3 lira bizleri memnun ediyor, ancak vatandaşlara sunulan fiyat ise bizleri üzüyor. Burada üretici kazanmıyor aradaki aracı kazanıyor. Bu durum ise bizleri çok üzüyor. Yine yılbaşı dolayısıyla Avrupa ülkeleri ile Rusya\'ya bu ayın 15\'inde tekrar ihracat açılırsa üreticilerimizin yüzü daha iyi gülecektir. \"

Seralarda vardiyalı olarak çalışan tarım işçisi kadınlar ise daha önceden çalışmak için batı illerine gittiklerini ancak bölgede hızla yaygınlaşan seralarda yetiştirilen sebze işinde çalışmaları sayesinde masraflarının az olduğunu ifade etti.

8)KÖPEKTEN KAÇAN KEDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki iskelede gezinirken \'Şımarık\' isimli köpekten kaçan \'Köpük\' adlı kedi denize düştü. Suya düşen kediyi, gemiciler kurtardı.

Bitez Mahallesi\'ndeki balıkçı barınağı iskelesinde, \'Şımarık\' isimli köpekten kaçmaya çalışan \'Köpük\' adlı kedi denize düştü. Balıkçılar, sahiplendikleri kedinin suya düştüğünü görünce seferber oldu. Sudan iskelenin alt bölümündeki tahtaların üstüne çıkabilen kediyi, balıkçı Ali Demir eliyle tutup alarak, kurtardı. Korkan kedi, üşümesin diye kurulandı. Yine balıkçıların baktığı Şımarık isimli köpek ise kedi Köpük\'ten uzaklaştırıldı.

9)TRAFİĞİN RENKLİ YÜZÜ KADIN ŞOFÖRLER

MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli 38 kadın şoför, belediye otobüsünün kaptan koltuğuna oturup binlerce yolcu taşıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Makina İkmal Şube Müdürlüğü\'ne giden kadınlar, erkek meslektaşları gibi kullanacakları hattaki otobüsü devralıyor. Güzergahları üzerinde ilerleyip duraklardan yolcu toplayan kadın şoförler, yoğun trafikte toplu taşıma hizmeti sunuyor. Saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor. Kimi şoförler otobüsünü evi gibi titizlikle temizlerken, kimi şoförler de makyaj yapmak için artık cep aynası değil dikiz aynasını kullanıyor. Diğer sürücüler ve yolcular tarafından zaman zaman şaşkınlıkla izlenen kadın şoförler, en büyük desteği yine hemcinsleri olan yolculardan görüyor.

İSTEDİKTEN SONRA UÇAK BİLE KULLANIRIZ

17 yıldır araç kullanan ve 3,5 yıldır da belediye otobüsü kaptanlığı yapan 47 yaşındaki Hüsniye Kurt, \"Kolay ve zor yanları var bu mesleğin. Bazen tepkilerle karşılaşıyoruz kadın olduğumuz için. Ama olumlu tepkiler aldığımız anlar daha fazla. Hemcinslerimiz bize gıpta ile bakıyor. \'Elinin hamuru ile niye direksiyon başına geçtin\' diyen de var, \'Helal olsun sana\' diyen de. Bu güçlü irade ve azim meselesi. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiç bir şey yoktur. İstedikten sonra uçak bile kullanırız, ki kullanan kadın arkadaşlarımız var. Kadınlar amaçlarına ulaşmak için mücadele etsinler. Biz bunu başardık ve tüm kadınlara tavsiye ediyoruz. Çoğu yolcular otobüs şoförlerinin tamamının kadın olmasını bile istiyor\" dedi.

ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ

4 yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan Güner Menekşe ise, \"Erkekler kadın sürücüleri otobüs yada küçük arabada görünce farklı tepkiler veriyor. Zaman zaman zorlanıyoruz. Otobüs şoförlüğü kesinlikle kadınların da yapabileceği bir iş. Kadınlar isterse her işi başarabilirler. Bu işin zor yanları trafikte erkeklerin yol vermemesi, küfürlü hareketleri, üzerimize araç sürmesi. Güzel yanı ise kendimizi daha özgür, mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Yolculardan güzel tepkiler alıyoruz. kadınlar, eğer istediğiniz herhangi bir meslek varsa sadece erkekler yapabilir diye düşünmeyin. Siz de istedikten sonra her işi başarabilirsiniz\" diye konuştu.

10)BURSA\'DA ANNESİNDEN PARA İSTEYEN YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

BURSA\'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla yeğeni Selçuk Özkeser\'i öldüren zanlı Ahmet Y. adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Özkeser (36) annesinin evine gelerek para istedi. Tartışmanın büyümemesi için şahsın dayıları araya girmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından dayı Ahmet Y. (56), Selçuk Özkeser\'i mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Selçuk Özkeser hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dayı Ahmet Y, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

11)BURSA’DA ‘MEZAR BAKIM PARASINA’ TEPKİ

BURSA’nın merkez Gürsu ilçesi kırsal Dışkaya Mahallesi sakinleri, yıllarca ücretsiz defnettikleri cenazelerini, Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle ‘Mezar bakım parası’ adı altında ücret ödeyerek defnettiklerini belirterek tepki gösterdi.

CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya ile birlikte Gürsu’nun kırsal Dışkaya Mahallesi’ne giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köy kahvesinde bir araya geldiği mahalle sakinlerinin sıkıntılarını ve dertlerini dinledi. Milletvekili Kayışoğlu, “700 yıllık tarihi olan Dışkaya köyü, büyükşehir sınırlarına alınınca kırsal mahalle statüsüne girdi. Mahallede yaşayanlar mağdur edildi. Hatta atalarını toprağa verdikleri mezarlıkta bile ‘Mezar bakım parası’ ödemeden cenazelerini toprağa veremez hale gelmişlerö dedi.

Dışkaya Mahallesi Muhtarı Veli Esen, köylerinin mahalle statüsüne alınmasıyla mağdur olduklarını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdikten sonra köyümüze yani mahallemize ait mezarlıkta makbuz karşılığı ‘Mezar bakım parası’ ödemeden cenazelerimizi toprağa veremiyoruz. Bu ücret yılbaşından önce 200 lira idi, şimdi 100 liraya düşürüldü. Mahallemizin nüfusu 325 kişi. Biz mezarlığımıza mahallemizin dışından cenaze getirilmesini istemiyoruz.\"

KAYIŞOĞLU: KONUYU TBMM’DE DİLE GETİRECEĞİM

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köy kahvesinde oturanların sıkıntılarını dinledikten sonra, şunları söyledi:

\"Buraya gelince köylünün sıkıntı ve dertlerinin çok büyük olduğunu gördük. Atalarını toprağa verdikleri mezarlık alanları artık ücretli olmuş. Köylüler mezar yerlerini para ödeyerek almamaları halinde 5 yıl sonra aynı mezara başka bir cenaze defnedilebilir. Bu da onları üzüyor. Geçen yıl 200 lira olan mezar yerini yeni yılda 100 liraya indirmiş Büyükşehir Belediyesi. Mahalle halkı mezarlığa Dışkaya dışından cenaze getirilip defnedilmemesini de istiyor. Sıkıntıları ve dertleri bir rapor halinde TBMM’de dile getireceğim.\"

