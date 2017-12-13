DHA YURT BÜLTENİ-5

POLİS MEMURU, ÖĞRETMEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (EK)

1)ÇOCUKLARINI BAŞKA ODAYA GÖNDERİP VURDU

Suşehri ilçesinde 37 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin, eşi 33 yaşındaki Meryem Küpeli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olay sırasında evde polis memurunun kayıvalidesi 54 yaşındaki Dudu Çıtır le çiftin çocukları 8 yaşındaki Efe Berk ile 1.5 yaşındaki Ecem Zümra\'nın da bulunduğu öğrenildi. Tartışma sonrasında polis memurunun kayınvalidesi ile çocuklarını başka bir odaya gönderdiği, daha sonra kendi odalarında tartıştığı eşini tabancayla vurduğu öğrenildi. Eşini vurduktan sonra odadan çıkan polis memurunun kayınvalidesinden sağlık ekiplerini aramasını istediği, sonra da tabancayla kendini vurarak intihar ettiği bilgisine ulaşıldı. Büyük şok yaşayan kayınvalide ile torunları, olay sonrası binadaki komşulara sığındı. Meryem Küpeli\'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin cesedi de aynı morga konuldu. Çiftin cenazelerinin otopsi için Sivas kent merkezine gönderileceği öğrenildi. Ölen, Küpeli çiftinin Tokat\'ın Niksar ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirlendi.

SİVAS/DHA

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2)RUS SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ\'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, Akdeniz\'de inmek üzere yol aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, Suriye\'deki askerini çekme kararının ardından gözler, birkaç yıldır savaş gemileriyle bu ülkeye askeri malzeme taşıyan Rusya\'nın, Türk boğazlarındaki gemi trafiğine çevrildi. Suriye\'deki askeri deniz üssüne çok defa gidip gelen Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' adlı savaş gemisi, bugün bir kez daha Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptıktan sonra saat 10.30\'da Çanakkale önlerine ulaşan Rus savaş gemisi Minsk\'e, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait bir bot eşlik etti. Rus savaş gemisi Minsk\'in, Ege Denizi\'ne açıldıktan sonra Suriye\'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz\'e ineceği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Rus savaş gemisinin geçişinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)KAPIKULE\'DE 12 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU OPERASYONU

EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen iki farklı aracın gizli bölmelerinde piyasa değeri 12 milyon lira olan 417 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki operasyona ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Almanya\'dan yola çıkan ve Türkiye\'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Türk sürücü T.G.\'nin kullandığı otomobil şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Bagaj ve tamponunda farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına çekildi. Narkotik dedektör köpeği \'Teo\'nun da katıldığı detaylı aramada aracın arka tampon boşluğunda ve araç bagaj döşemesinin altındaki boşluklara gizlenmiş 86 kilo 538 gram gelen yaklaşık 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili aracın Türk sürücüsü T.G. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan K.F.U. gözaltına alındı. Kapıkule\'de işlemleri tamamlanan şüpheliler T.G. ve K.F.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin 10 milyon 380 bin lira olduğu kaydedildi.

OTOMOBİLDEN 67 BİN HAP ÇIKTI

Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki ikinci operasyonda ise Hollanda\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen Türk sürücü M.Ö.\'nün kullandığı araç şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Araçta farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dedektör köpeği \'Jack\'in tepki gösterdiği aracın sağ ve sol arka lastiklerinin üzerindeki boşluklara gizlenmiş 27 kilo 68 gram gelen 67 bin 670 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Türk sürücü M.Ö. ve yanındaki yolcu M.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden sürücü M.Ö. tutuklanırken, yolcu M.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin 2 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Aracın X-Ray taraması

-Aracın aranması

-Dedektör köpeği

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-İkinci aracın aranması

-Köpeğin tepki vermesi

-Araçta bulunan uyuşturucu haplar

-Genel görünüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)AMANOSLARDA PKK\'YA AİT ERZAK DEPOSU BULUNDU



OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait erzak deposu bulundu. Toprağa gömülü kova içerisinde ele geçirilen yaşam malzemesi imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 80 litrelik bidon bulundu. Bidon içerisinde 5 kilo çay, bir çift eldiven, kıyafet ile not defteri ele geçirildi.Yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilirken, not defteri ise incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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5)TRABZON\'DA YIKILAN BİNANIN ALTINDAN TARİHİ TAŞ KEMER KÖPRÜ ÇIKTI

TRABZON\'un Pazarkapı Mahallesi\'nde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın altından tarihi taş kemer görünümlü köprü çıktı, yıkım durduruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bağlı uzman ekipler, Osmanlı dönemine ait olduğu sanılan köprüde teknik inceleme başlattı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi\'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binaların altından tarihi taş kemere rastlanıldı. Bunun üzerine yıkım çalışmalarını durduran belediye ekibi yetkili mercilere durumu iletti. Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen kemer ve çevresi korumaya alındı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzeler Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Trabzon Belediyesi\'nce bölgede inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından tarihi kalıntı hakkında açıklama yapılacak.

BÖLGEDE FARKLI YAPILAR DA VAR

Trabzon İl Kültür ve Turizm müdürü Ali Ayvazoğlu bulunan tarihi kemerin mahiyetini öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Ayvazoğlu, \"Yapılan kentsel dönüşüm esnasında binaların yıkımı sonucunda Tabakhane Deresi üzerinde bir kemer ortaya cıktı. Bulduğumuz kemer Osmanlı döneminde derenin üzerini kapatılmak üzere yapılmış bir kemer olduğunu tespit ettik. Bu kemer, bu derenin kapatılmasında kullanılan bir yapının bir kısmı. O bölgede tam gün yüzüne çıkartılmayan değişik farklı yapılar var. Bu yer, Osmanlı döneminde derenin etrafında esnafların dükkânların bulunduğu bir yerdi. Osmanlı döneminde buranın üstü kapatılarak kullanılmıştır. Bu gün yapılan yıkım sonucunda ortaya çıkan kemer ve çevresi uzmanlarımız tarafından inceleniyor. O bölgede kentsel dönüşüm devam ediyor. Bölgenin incelemesini müzeden arkadaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burayla ilgili daha ayrıntılı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız\" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TARİH ORTAYA ÇIKACAK

Bu arada kentin tarihi 8 direkli hamamdan, Trabzon surlarına kadar olan bölgede 10 dönümlük alanı kapsayan ve Trabzon Büyükşehir Belediye tarafında yürütülen \'Pazarkapı Kentsel Dönüşüm\' projesi kapsamında bölgede yıkım çalışmalarına bu yıl başlanmıştı. Yapılan çalışmayla Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi\'ne eklenmesi planlanan Pazarkapı bölgesinde 41 bina kamulaştırılıp yıkılacak. Kamulaştırma maliyeti 41 milyon lirayı bulması ön görülen projede yapılan çalışmalarla kent tarihinin de ortaya çıkarılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Tarihi kemerden görüntüler

İl müdürü Ayvazoğu konuşma

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-TRABZON-DHA

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6)3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında avukat ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün Aksaray başta olmak üzere Ankara ve Konya\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaray\'da 7, Ankara\'da 2, Konya\'dan da 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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7)250 TL\'Yİ ÇALDI BOŞ CÜZDANI BIRAKTI

ANTALYA\'da bir kamyonetin kapısını açıp içerde bulunan cüzdandaki 250 TL\'yi çalan M.G. ile bir iş yerinden hamur makinesi çalan V.D. ve R.Y. yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Kepez ilçesi Toptancı Hal Komleksi\'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetin kapısını açan M.G., içinde bulunan cüzdandaki 250 lirayı alıp boşunu bırakıp kaçtı. Polis hırsızın peşine düşerken aynı bölgede bir işyerinden hamur makinesi çalındı. Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği cüzdan hırsızı M.G. ile hamur makinesini çalan V.D. ve R.Y\'yi yakaladı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünden detay görüntü

- Hırsızların emniyetten çıkarılışı

- Emniyet dış plan görüntüsü

- Hırsızın güvenlik kamerasına yakalanan görüntüsü

150 MB /// 1.20\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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8)SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KIRGIZ KADINA \'TAHRİK VE İYİ HAL\' İNDİRİMİYLE 12.5 YIL HAPİS



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı (31) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgız Aigul Nurbek Kyzy (34), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Manavgat\'ta, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı sanayideki işyerinde alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy\'ın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aigul Nurbek Kyzy, Rusça tercüman ve bilirkişi, Salim Sarıkaya\'nın annesi Emine Sarıkaya ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları katıldı.

\'KASTEN ÖLDÜRME\' DEĞİL

Mahkeme başkanının izinli olması nedeniyle üye hakim Zekiye Aybeniz Karaaslan başkanlığında yapılan duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın yeni baştan incelendiği hatırlatıldı. Mahkeme başkanı dosyada karar aşamasına gelindiğini belirterek, sanık avukatı Hatime Kılınçoğlu\'na söz verdi. Avukat Kılınçoğlu, müvekkilinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu şekliyle Salim Sarıkaya\'ya sadece bir defa bıçak darbesi vurarak sağ kolundan yaraladığını, bunun nedeninin de gördüğü şiddet nedeniyle kendini savunmak olduğunu söyledi. Bu nedenle yargılamanın \'kasten öldürme\' suçundan değil, \'neticesi itibariyle ağırlaştırılmış yaralama\' suçundan yapılması gerektiğini aktaran Kılınçoğlu, \'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez\' maddesinin uygulanmasını, müvekkilinin tahliyesi ve beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Aigul Nurbek Kyzy da cinayeti hatırlamadığını tekrar ederek, \"Bu cinayeti işlemişsem, bilerek böyle bir eylemde bulunmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim\" dedi.

İYİ HALDEN İNDİRİM

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Aigul Nurbek Kyzy\'yı Salim Sarıkaya\'yı öldürmekten önce ömür boyu hapse mahkum etti. Olayın haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme heyeti, Aigul Nurbek Kyzy\'nın cezasını önce 15 yıla, ardından iyi hal ve davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 aya indirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

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9)GAZİPAŞA\'DA SERADA ZENCEFİL ÜRETİMİ YAPILDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 10 dekarlık serada zencefil üretimi yapıldı. Üretici Süleyman Tuncer, yerli zencefili üretmeyi başardıklarını belirterek, \"Türkiye\'de ilk üretimi biz yapıyoruz\" dedi. İthal zencefilin kilosu 25- 40 lira arasında değiştiğini anlatan Tuncer, yerli zencefili 10- 15 liraya piyasaya sunmayı planladıklarını aktardı.

Gazipaşa\'da örtü altında sebze ve meyve üretimi yapan Süleyman Tuncer, geçen yıl deneme ekimini yaptığı zencefilden başarılı sonuç elde edince 10 dekar serada zencefil üretmeye başladı. Olgunlaşma süresi 8- 10 ay arasında değişen zencefilleri yetiştiren Tuncer, hasadına da başladı. Kök başına 3- 5 kilo arasında verim alınan ve yeşil kısımları da çay olarak değerlendirilen yerli zencefilin kilosu 10- 15 lira arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

İLK DEFA GAZİPAŞA\'DA ÜRETİLDİ

Türkiye\'de ilk kez zencefil fidesi ekerek üretim yaptığını söyleyen Süleyman Tuncer, \"Açık veya kapalı alanda, nem ve sıcaklık arayan tropik bir bitki olan zencefil, Türkiye koşullarında ilk defa burada, yani Gazipaşa\'da üretimine başlanmıştır. Bundan sonra resmi kumlarımızca belli desteklemeleri de yapılırsa, üründen de verim alırsak, Antalya bölgesinde kapalı alanda alternatif bir üretim yapabileceğiz\" dedi.

\"GEÇEN YIL DENEME EKİMİ YAPTIK\"

Zencefil tohumlarını mart ve nisan aylarında diktiklerini anlatan Süleyman Tuncer, \"Olgunlaşma süresi 8 ile 10 ay arasında, bulunduğu konum ve hava şartlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Bu bitki dünyanın tanıdığı en eski baharatlardan. Değerli ve insan sağlığı için bir o kadar da yararlı bir ürün. Resmi rakamlara göre Türkiye bu ürünü 1500 ton civarında ithal ediyor. Biz kendi koşullarımızda, Gazipaşa\'da seramızda üretmeyi denedik. Geçen yıl küçük bir alanda deneme ekimi yaptık. Kök başına 3 ile 5 kilo arasında bir verim aldık. Bu yıl da 10 dekar üzerine kurulu seramızda üretime başladık. Mart- nisan gibi ekimini yaptığımız ürünlerin hasadına başladık. Şubat ayı içinde de hasadını tamamlayıp piyasaya sunacağız\" diye konuştu.

\"TÜRKİYEDE\'DE İLK ÜRETİMİ BİZ YAPIYORUZ\"

Ürünlerin tamamen yerli ve aromasının çok yüksek olduğunu kaydeden Tuncer, şöyle dedi:

\"Türkiye\'de ilk üretimi biz yapıyoruz. Açıkta üretimi yapılmıyor. Tropik bir bitki olan zencefili, Türkiye\'de açıkta üretmek çok zor. Sıcaklık ve nem isteyen bir ürün. Bilimsel çalışmaları yapılıp, adaptasyonu sağlanırsa, nem oranı Gazipaşa gibi yüksek yerlerde, açık alanda da üretiminin yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak bunun resmi kurumlarımızca ve üniversitelerimizce gerekli bilimsel çalışmasının yapılması gerekiyor. Çalışmalar yapılır ve olumlu bir sonuç alınırsa, üreticimiz alternatif bir ürüne sahip olur.\"

\"10 İLE 15 LİRA ARASINDA PİYASAYA VERECEĞİZ\"

Ürettikleri zencefillerin Çin ve Güney Asya\'dan ithal edilen ürünlere göre aromasının daha yüksek olduğunu ve buna ilişkin analizlerin de Akdeniz Üniversitesi\'nde yapıldığını anlatan Süleyman Tuncer, \"Ülkemizde taze zencefil 20 ile 40 lira arasında tüketiciye pazarlanıyor. Biz çok daha yararlı olduğuna inadımız kendi ürünümüzü 10 ile 15 lira arasında piyasaya vereceğiz. Benim isteğim Türkiye\'nin zencefili hiç ithal etmeden vatandaşla buluşturması. İlerleyen zamanlarda zencefilde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Toplumumuza inşallah hayırlı olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Seradan dış plan görüntü

- Seranın içinden görüntü

- Üretici Süleyman Tuncer\'in ürünleri incelemesi

- Zencefillerden görüntüler

- RÖP: Süleyman Tuncer (üretici)

- Zencefil hasadından görüntü

- Zencefilden detay

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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10)DERİKLİ ÇİFTÇİLERE 37 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HİBE EDİLDİ

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde genç çiftçi projesi kapsamında 9 genç çiftçiye, 35\'i koyun, 2\'si koç olmak üzere toplam 37 küçükbaş hayvan hibe olarak verildi.

Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Bahçelievler Mahallesi\'nde çiftçiler ile bir araya geldi. Kaymakam Kafkas, devlet olarak her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, \"İlçe genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığını istenilen seviyeye çıkartabilmek ve bu projelerin devamını getirilmek için gayret sarfedeceğiz. Genç çiftçilerden aileleri, ilçenin ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için bu projeye dört elle sarılmasını istiyoruz. Projeler sayesinde hayvancılığın istenilen seviyeye getirileceğine inanıyoruz. Projenin genç çiftçilere hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

Genç çiftçilerden 39 yaşındaki Burhan Denli, evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen işsiz olduğunu belirterek, \"İşsizdim, genç iftçi projesi sayesinde koyun sahibi oldum. Artık işim olduğunu biliyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bu projelere devam edilmesini istiyorum. Ben iş sahibi oldum, benim gibi işsizler de iş sahibi olabilir\" diye konuştu.

Daha sonra genç çiftçi projesi kapsamında 9 genç çiftçiye, 35\'i koyun, 2\'si koç olmak üzere toplam 37 küçükbaş hayvan hibe olarak verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonlarda bekletilen küçükbaş hayvanlar

-Kaymakam Hakan Kafkas ve beraberindekiler

-Kaymakam Kafkas\'ın çifçilerle konuşması

-Hayvanların koşuşturmaları

-Çifçilerden Burhan Denli\'nin konuşması

-Çifçilerden Metin Kömürcü\'nün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-