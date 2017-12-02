DHA YURT BÜLTENİ-5 

Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu\'nun iddiaları için konuştu: \'Bunlar paçavra\'



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Man Adası\'ndaki para transferleri iddiaları ile ilgili, \"Hiçbir hükmü olmayan bir takım bankacılık paçavralarını koymuşlardır. En üzücü taraf; CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önce FETÖ\'nün partisi oldu, şimdi de kumpasların partisi olmaya devam ediyor\" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri\'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu\'nun geçen salı günü partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddiaların hatırlatılması üzerine Özhaseki, şöyle konuştu: \"Ben inkarcı bu adamın yaptıklarına alıştım. Kayseri bu konuda çok tecrübeli. Genel başkanlığının ilk gününden itibaren Meclis\'te salladığı bir dosyadan sonra Kayseri\'yi de hatırlarsanız grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları gibi milletvekili sıfatı taşıyan 25 kişilik ekibiyle çıkarma yapmıştı. Yapmaya çalıştıkları bir algı operasyonu; \'Burada bir kötülük var, burada bir kirlilik var\' demeye çalışıyorlardı. İlk geldiklerinde yanlış hatırlamıyorsam 289 sayfalık bir dosya getirmişlerdi. Daha sonra dosyaya baktığınız zaman affedersiniz tuvalet kağıdından farksız, hiçbir belgesi olmayan uyduruk belgeleri götürüp savcılığa verdiler. Savcılar bunları inceleyip ciddiye aldılar. Aylarca ikinci kez incelendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu belge dedikleri paçavraları, Kayseri\'de ikinci kez incelendi ve suratlarına çarpıldı. Yüzü kızaran, utananı gördünüz mü? \'Biz aylarca kamuoyunu meşgul ettik, masum insanlara iftira ettik ama yalan\' diyeni gördünüz mü? Pişkin pişkin devam ettiler.\"

Özhaseki, Kılıçdaroğlu\'nun \"Şimdi aynı numara devam ettiğini\" söylerken; şöyle devam etti: \"Man\' diye bir ada, orada bir şirket var. Cumhurbaşkanımız ve yakınlarının oraya milyonlarca para aktardıkları söyleniyor. Bütün bankacılık işlemleri tarandı. Böyle bir adaya milyonlarca dolar değil, tek kuruş gitmemiş. Şimdi nasıl olacak? \'Belgeleri verin\' demeye başlandı. Efendim belgeler geliyordu, gidiyordu. Ya \'Geliyordu- gidiyordusu\' olur mu? Verin belgeleri. En sonunda baktılar ki daraldılar, \'Pazartesi savcılığa vereceğiz\' diyorlar. Takip ediyoruz. O günü de göreceğiz. Hiçbir hükmü olmayan bir takım bankacılık paçavralarını koymuşlardır. En üzücü taraf; CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önce FETÖ\'nün partisi oldu, şimdi de kumpasların partisi olmaya devam ediyor. Kendisi de zaten FETÖ kumpası ile gelmişti. Zaten çok yakışıyor. FETÖ\'nün Deniz Baykal\'a kurduğu kumpas kesinleşti. Eski Genel Başkan gitti, bu Başkan gelmişti. Bu kumpaslarına devam ediyor. FETÖ\'nün sözcülüğüne de soyundu. Hayırlı olsun. Birbirlerini çok iyi buldular. Allah sonunu hayırlı etsin.\"

Görüntü Dökümü:

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki\'nin konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu çamur adam



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı belgelerle ilgili , \"Bundan önce elinde çamurla dolaşan Kılıçdaroğlu çamurdan adam modeline girmiş, maalesef sürekli herkese çamur bulaştırma gayreti içindedir\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"Man Adası\" ile ilgili iddialarına katıldığı toplantıda değinen Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, \"Kemal Kılıçdaroğlu\'nun elinde salladığı evrak parçalarıyla parti sözcüsünün açıkladığı kağıtlar bir ticari şirketin ana sözleşmelerinin örnekleri ne derece doğru olduğu belli değil noter tasdik ıslah imzaları var mıdır? tam bilmiyorum ama tamamen bir itibar suikastı, çamur siyasetenden başka bir şey değildir. Bundan önce elinde çamurla dolaşan Kılıçdaroğlu çamurdan adam modeline girmiş, maalesef sürekli herkese çamur bulaştırma gayreti içindedir. Gösterdiği kağıt parçasında Cumhurbaşkanlarımızın yakınlarının yurtdışına para transfer ettiğiyle ilgili halbuki açıkladıkları kağıt parçalarıyla anlıyoruz ki yurtdışından gelen hatta yurtiçinde iki bankanın birbirine döviz transferlerinin numaralarını okuyarak büyük bir hata ve yanılgıya akıl tutulmasıyla karşı karşıya kalmış Kılıçdaroğlu\'nu gördük. Muhataplar derhal mahkemeye verdiler. Savcılığa suç duyurusunda bulundular. İnternetten o belgeyi açıklayacağız diye indirdikleri kağıt parçalarını kamuoyu ile paylaşma mecburiyetinde bulundular\" ifadelerini kullandı. Elitaş konuşmasını şöyle sürdürdü: \" Bu iddialar zaten daha önce internette yayınlanmış, algı operasyonu ortaya çıkarılmış en son da geçtiğimiz Mayıs ayında güncellenmiş yayınlardır. Aslı, astarı olmayan internette FETÖ terör örgütü tarafından yayınlanmış o bilgileri bugün Amerika Birleşik Devletlerinde Türkiye aleyhine açılmış bir dava ile görüşülürken Kılıçdaroğlu\'nın FETÖ örgütünün taşeronu olarak kullanılması anamuhalefet partisi adına üzücü bir hadisedir. Cumhuriyet Halk Partisi adına kötü bir hadise. Ülkem adına üzüntü duyuyorum. Mayıs 2017\'de internette yayınlanan belgelerin nerelere uzandığına baktığınızda tamamen FETÖ ile irtibatlıdır. Kılıçdaroğlu şuan FETÖ\'nün elemanı gibi gayret göstermekte, anamuhalefet değil ihanetin en başında olan muhalefet partisi düşmektedir. Ben sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililere ihanet noktasına giden Kılıçdaroğlu\'nu havale ediyorum. Umarım yakın bir zamanda kendine gelir.\"

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Elitaş\'ın konuşması

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Hopa\'da, 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde hamsi festivali düzenlendi. Festivalde mangallarda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılar tarafından 2 saatte tüketildi.

Hopa Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Geleneksel Hamsi Festivali Hopa Meydanında yapıldı. Festivale Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu Hopa meydanında kurulan mangallarda 2 ton dolayında hamsi pişirildi. Vali ve Belediye Başkanı da ızgara başına geçerek hamsi pişirmeye eşlik etti. Vatandaşlar pişirilen hamsilerin tadına bakabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Pişirilen hamsiler vatandaşlar tarafından 2 saatte tüketildi.

Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, hamsinin Karadeniz kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirterek \"Hamsi Marmara\'da ağlar, Sinop\'ta rahatlar ve Hopa\'da güler, diye bir fıkra vardır. Bunun sebebi de şu, kar suyunun denize inmesiyle birlikte Hopa en son iskelemiz olduğu için burada suyun soğumasıyla hamsi daha lezzetli ve bol olurdu\" diyerek balıkçılara \'Rast gele\' dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

hamsi pişirilme detayları

Vatandaş detayları

Hamsinin tüketilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Hayati AKBAŞ ARTVİN- (DHA)

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Şarampole yuvarlanan kamyondan son anda atladı

KARAMAN’da mermer yüklü kamyonun kontrolünü yitiren 42 yaşındaki sürücü Ramazan Akman, kamyonun devrileceğin anlayınca kendini dışarıya attı. Akman hafif yaralanırken, kamyon, şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Çakırdağ Mevvkii\'ndeki mermer ocağından 70 HE 714 plakalı kamyonuna mermer yükleyen Ramazan Akman, ocağın çıkışında kamyonun şarampole kaydığını fark etti. Akman, kamyonun kapısını açarak kendini boşluğa bırakırken, kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyondan son anda atlayarak kurtulan ve hafif şekilde yaralanan Ramazan Akman, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Yaralının hastaneye getirilişi

- Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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