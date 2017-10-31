DHA YURT BÜLTENİ-5 

Kırıkkale\'de çok sayıda öğrenci çamaşır suyundan zehirlendi

KIRIKKALE Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu\'nda, çamaşır suyu ve tuzruhundan etkilenen 650 mevcutlu okulda çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Çorlu\'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Çorlu Havalimanı\'ndan eğitim için havalanan bir eğitim uçağı havalimanı yakınlarında henüz belirlenmeyen nedenle düştü. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, düşen uçakta 1 kişini yaralandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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Düzce\'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı

DÜZCE\'nin Yığılca ilçesinde, freni boşalarak kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Dere yatağının bulunduğu yamaçtan yuvarlanmaktan son anda kurtulan midibüste 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki yolun Akçaören köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda yokuş aşağıya inip ana yola çıktığı sırada freni boşaldığı iddia edilen Birol Bedir\'in kullandığı 81 BB 746 plakalı yolcu midibüsü, yoldan çıkarak devrildi. Yol kenarında dere yatağının bulunduğu yamaçtan aşağıya yuvarlanmaktan son anda kurtulan midibüste sürücü Birol Bedir ile yolculardan 11\'i yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, midibüsün freninin boşalarak devrildiğini, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulduklarını söyledi. Yolcular, gelen başka bir midibüsle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Devrilen midibüs

-Kaza yeri

-Yolcular

-Jadarmanın çalışması

-Yolcularla röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Yunanistan\'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi daha adliyede

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) kaçmaya çalışırken sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan ve FETÖ üyesi iddiasıyla arandıkları belirlenen 17 kişiden 4\'ü daha adliyeye sevk edildi. Dün (pazartesi ) adliye sevk edilen 4 kişiden ise 2\'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum\'da geçen cuma günü saat 02.00\'de, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na motoryatla kaçmaya çalışan bir gruba, sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 4\'ü Suriyeli olan 13\'ü çocuk ve 30\'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 34 kişi yakalandı. Yunanistan\'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara ve İzmir\'de ikamet eden, emniyet, milli eğitim, asker ve TİB gibi farklı meslek gruplarından olan ayrıca kamudan ihraç edildiği belirtilen FETÖ mensubu 17 kişinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4\'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. (Elif Sarı), M.B. (Meryem Bayrak) tutuklanırken, Hayriye B. ve Selma U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÖRT KADIN ŞÜPHELİ DE BUGÜN ADLİYEDE

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheliden ByLock kullandıkları tespit edilen Nesrin G., Güler T., Pervin D. ve Sultan Ş. de bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 9 kişinin işlemleri tamamladıkça adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gözaltındaki 4 kişinin adliyeye getirilmesi.

- Adliye genel detay görüntüsü.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), (DHA)

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Antalya\'da silahlı saldırı: 4 yaralı

ANTALYA\'da, Yunus K., aralarındaki husumet nedeniyle Arif İnal, Erkan Köse, Okan Uysal ve Tufan Uysal\'ı bir kafede kahvaltı yaptıkları sırada tabancayla bacaklarından vurdu.

Konyaaltı İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi 17. Cadde\'deki olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yunus K., aralarında husumet bulunan Arif İnal, Erkan Köse ile Okan Uysal ve Tufan Uysal kardeşlerin bir kafede kahvaltı yaptığını öğrendi. Lüks bir otomobille kafeye gelen Yunus K., tabancayla, aynı masadaki İnal, Köse ve Uysal kardeşlere ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından vurulan 4 kişi için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yunus K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların sedye ile taşınması

-Polisin inceleme yapması

-Olay yerinden görüntü

-Ambulansın hareket etmesi

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Kuyumcuda gündüz vakti hırsızlık kamerada

ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, kuyumcudaki 5 bin lira para ile kuyumcuya ait ruhsatlı tabancanın çalınması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen 21 Ekim\'de Yeni Mahalle\'de meydana geldi. İzollu Bozan Bey caddesindeki Mehmet Asar\'a ait kuyumcuya, gündüz vakti kapalıyken, kapısını zorlayıp giren kimliği belirsiz kişi, tezgahın altındaki 5 bin lira para ile Mehmet Asar\'a ait ruhsatlı tabancayı alıp kaçtı. Asar\'ın işyerine döndüğünde fark ettiği hırsızlık ihbarıyla harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarında şüphelinin kapısını zorlayarak açıp girdiği, işyerindeki para ve tabancayı alıp saniyeler içerisinde ayrıldığı görülüyor. Kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, 3 kişiyle birlikte Muş\'ta da girdikleri döviz bürosundan 70 bin lira çaldıkları ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Kuyumcunun işyerinden ayrılması

- Şüphelinin işyerinin önünden geçip keşif yapması

- Kuyumcunun ikinci defa işyerinden ayrılması

- Şüphelinin kapıyı zorlayıp çeri girmesi

- Şüphelinin kasa ve çekmeceleri açması

- Şüphelinin para ve tabancayı alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa UFAK-Kamera: ŞANLIURFA--DHA)

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Çorlu\'daki sokak kavgasının katil zanlısı tutuklandı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde sokak ortasında çıkan kavgada aralarında husumet olduğu belirtilen Fatih K.\'yı bıçakla öldürüp, Sezer T.\'yi de yaralayan katil zanlısı Hasan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kemalettin Mahallesi Şadırvan sokakta önceki gün aralarında husumet bulunan Hasan P., Sezer T. ve Fatih K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada Hasan P., kendisine sopayla saldırılan iki arkadaşa bıçakla karşılık verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Sezer T. ise tedavi altına alındı. Olayın ardından polise teslim olan katil zanlısı Hasan P., ifadesinde Fatih ve Sezer ile yolda karışlaştıklarını, çıkan tartışmada kendisine sopayla saldırdıklarını söyledi. Kendisini korumak için bıçak kullandığını öne süren Hasan P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlı Hasan P\'nin elleri kelepçeli, hastaneye gelşişi

-Hastane tabelası

-Zanlının çıkışı

-Zanlı araca binişi

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Cinayet anından görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU,(Tekirdağ),(DHA)-

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Ahşap iskeleden düşen işçi öldü

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir binanın cephesinde kaplama işi yapan ve güvenlik önlemi almadığı belirtilen inşaat ustası 58 yaşındaki Sait Kayaalp, 5\'inci kattaki ahşap iskeleden dengesini kaybederek düşüp, öldü.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi\'ndeki binada meydana geldi. Binanın dışında kaplama işi yapan inşaat ustası Sait Kayaalp, 5\'inci katta kurulan iskelede güvenlik önlemi olmadan çalışmaya başladı. Kayaalp, durduğu tahta kalıpta dengesini kaybedince yaklaşık 20 metreden beton zemindeki demir korkulukların üzerine düştü. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, Kayaalp\'in öldüğünü belirledi. Bir ayağı demir korkuluklara saplanan Kayaalp\'in cesedi, itfaiye yaptığı çalışmayla demirden çıkardı. Kayalap\'in iş arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Kayaalp\'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntüler

- Cesetten görüntüler

- Cesedin kaldırılması

- Ağlayanlardan görüntü

- İnşaattan görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6 çocuk babası, çalıştığı iddaa bayisinde intihar etti

ERZURUM’da, iddaa bayisinde çalışan 53 yaşındaki Nikail Karapınar, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Karapınar\'ın olaydan önce oğluna attığı cep telefonu mesajında, \'Ben sizi utandıracak bir şey yapmadım\' yazdığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası Nikail Karapınar, çalıştığı iddaa bayisinin kapısını arkadan kilitledikten sonra oğluna, \'Ben sizi utandıracak bir şey yapmadım\' mesajı attı, daha sonra da tabanca ile başına ateş etti.

Babalarından gelen mesaj üzerine olay yerine giden çocukları, işyerinin kapalı kapısını kırıp içeri girdi. Babalarının cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar sinir kirizi geçirdi. Karapınar\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İntihar eden Nikail Karapınar\'ın fotoğrafı

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Nikail Karapınar\'ın cesedinin ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gitmesi

-İddaa bayinden detay

-İddaa bayi önünde bekleyen polisler

-Olay yeri inceleme polislerinin inceleme yapması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Adana\'da üretilen narın yüzde 65\'i ihraç ediliyor

ADANA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte yılda üretilen 45 bin ton narın yüzde 65\'inin ihraç edildiğini söyledi.

Yıllık ortalama 45 bin tonluk nar üretimiyle Antalya, Mersin ve Karaman\'ın ardından Türkiye\'de 4\'üncü sırada yer alan Adana\'da, nar hasadı aralıksız sürüyor. Türkiye nar üretiminin yüzde 10\'unu karşılayan kentte, narın 1 kilogramı bahçelerde 1 liradan satılıyor. Merkez Sarıçam İlçesi\'ne bağlı Çiçekli Köyü\'nde gerçekleştirilen Nar Festivali\'nde konuşan Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"Nar iklim olarak eksi 10 dereceye kadar olan yerlerde yetişiyor. Bizim bölgemiz de nar üretimi için çok uygun bir iklime sahip\" dedi.

\'YAYGIN TÜKETİM YOK\'

Kentte yıllık ortalama 45 bin ton nar üretildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

\"Narda en büyük problem ne yazık ki çok yaygın bir tüketiminin olmaması. Nar, Rusya\'ya ihraç edilmeye başlandı. Nar ihracatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kentimize gelen Rus heyeti çok memnun kaldı ve ihracatla ilgili anlaşmayı onayladılar. Narda fiyatlar da bu sene iyi başladı. Kilogramı bahçede 1 liradan satılıyor. Ürettiğimiz 45 bin tonluk narın yüzde 65\'ini ihraç ediyoruz. Geriye kalan da iç piyasada tüketiliyor. Nar ihracatıyla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Festivalden detay görüntüler

- Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ile röp

- Müdür Muhammet Ali Tekin narlarla görüntüsü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ-ADANA, (DHA)

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Gaziantep\'te, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenecek Ürün ve El Sanatları Fuarı, 3 Kasım\'da Gaziantep\'te yapılacak.

Türkiye\'de 2017 yılında farlık şehirlerde düzenlenen ve 7\'ncisi Gaziantep\'te gerçekleştirilecek olan fuarda 60 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergileneceği ve satışı yapılacağı belirtildi.

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete, şunları söyledi:

\"İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarının açılışı 3 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda yapılacaktır. Fuar 3-9 Kasım 2017 tarihleri arasında açık kalacak ve saat 09.00-19.00 arası ziyaret edilebilecektir. Fuarda 60 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacaktır. Fuara ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Daire Başkanlığı ile Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı katılacak, bu birimler tarafından ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi verilerek ayrıca elektronik izleme uygulamaları ile ilgili çalışmalar anlatılacaktır. Dünyaya örnek olacak olan bu organizasyonlardaki temel amaç ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurumlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmektir. İşyurtları Kurumunca 2016 yılında ülkemizin altı ayrı ilinde fuar düzenlenmiş, bu fuarları yaklaşık 600.000 misafirimiz ziyaret etmiştir. Bu yıl İşyurtları Kurumunca Antalya, İstanbul, İzmir, Yozgat, Denizli ve Ankara illerinde fuarlar düzenlenmiştir. İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen bu fuarlar gerek katılan kurum sayısı, gerek ürün çeşitliliği, gerekse ziyaretçi sayısı dikkate alındığında ülkemizin ve dünyanın en büyük fuar organizasyonu olma özelliğini taşımaktadır. Fuarın stantları ve sahnesi Akhisar Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, LED Aydınlatması İskenderun Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, afişlerin ve bayrakların basımı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından imal edilecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sami Çete\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP-DHA)

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