DHA YURT BÜLTENİ-5 

Darbeci general Terzi\'ye bağlı Özel Kuvvetler\'in yargılanmasına Gaziantep\'te başlandı

DARBE girişimi gecesi Astsubay Ömer Halisdemir\'in silahla vurarak, öldürdüğü Semih Terzi\'nin emir ve komuta ettiği Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na bağlı olan ve Silopi\'de görevliyken tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılanmasına güvenlik gerekçesiyle Gaziantep\'te başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, darbeci Tümgeneral Semih Terzi tarafından görevlendirildiği belirtilen, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen, darbenin \'Güneydoğu yapılanması\'nı oluşturan ve aralarında savaş uçağı pilotlarının da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nde başlandı. Darbe girişimine yönelik Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Özel Kuvvetler Harekat Üssü\'nde yaşananlara ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ve Gaziantep 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, 17 tutuklu sanık hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme\', \'Kasten öldürmeye teşebbüs\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' ve \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep’te başlayan Şırnak merkezli ana davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatlarından Ali Kemal Akdoğan katılırken, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci de duruşmayı gözlemci olarak izledi. Duruşma öncesi konuşan avukat Akdoğan, darbe girişimi sırasında yaşananların, dosyadaki delillerle açıkça ortada olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

\"Davada, toplamda 17 sanık var. Bu sanıklar, ölen hain Semih Terzi’den talimat almaları doğrultusunda Şırnak merkezli olarak Van’da ve Şırnak’ta bazı operasyonlar yapmaya kalkışıyorlar. İki korgeneralimizi gözaltına almaya çalışıyorlar; ancak oradaki vatandaşlarımız ve askerlerimiz, uyanık davranarak, bu hainlere derdest ediyorlar. Bu hainler, bugün burada, Gaziantep’te yargılanacaklar. Biz de burada, Gaziantepli vatandaşlar ve avukatlar olarak bu davaya müdahil olacağız. İnşallah davanın sonuna kadar bu hainlerin yargılanmasını ve ceza almalarını bekleyeceğiz. Bunların içerisinde uçak pilotları, yüzbaşı ve albaylar var. Bu şekilde dava söz konusu. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları isteniyor; çünkü burada Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni, Cumhurbaşkanı\'mızı ve Türkiye devletine, darbe yapmaya çalışmaları aşikar. Dosyadaki tüm delillere bakıldığında bunlar, gayet açık ve net şekilde ortada olduğu görülüyor. Aynı şekilde ölen hain darbeci Semih Terzi, bu darbecileri görevlendiriyor. Bu dosyadaki delillerle de açık bir şekilde ortadadır.\"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçici ise davaya müdahil olmadıklarını, duruşmaya gözlemci olarak katıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Asker kılığına girmiş, kutsal asker kılığında çıkan hainler, 15 Temmuz akşamı maalesef hain bir darbe teşebbüs ettiler. Umduklarını bulamadılar, karşılarında halk vardı. Allah, hepsinden razı olsun. Bizim burada bulunmamızın sebebi, bugün başlayacak olan Şırnak merkezli Güneydoğu’daki hainlerin yargılanması burada başlayacak. Biz, yüce Türk adaletine güveniyoruz. Yüce Türk adaleti, gereken tüm değerlendirmeleri yapacak; inceleyecek ve hainler hak ettiği cezayı illa alacak. Biz, davalara müdahil olmayacağız; yalnızca gözlemciyiz burada. Cumhurbaşkanı\'mız bize vermiş olduğu talimatla tüm davalara biz müdahil olmayacağız, gözlemciyiz sadece ama izleyeceğiz. Davaların arkasında olacağız. Biz, burada 80 milyonu temsil ediyoruz. 80 milyon adına biz buradayız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Adliyesi

- Eyüp Özkeçeci\'nin konuşması

- Ali Kemal Akdoğan\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI, Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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Mersin\'de akaryakıt istasyonu müdürlerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde akaryakıt istasyonu müdürü 46 yaşındaki Erkan Özçivi, otomobille bankaya para götürürken, bir motosikletten tüfekle açılan ateş sonucu öldü. Saldırıda, Özçivi\'nin yanındaki muhasebe müdürü Gökçen G. de yaralandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan ve bankaya para götürdüğü öğrenilen Erkan Özçivi yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobilin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Başlarında kask takılı saldırganlar, Özçivi\'yi aracını yolun sağına park etmeye zorladı. Özçivi, konuşmak için sürücü koltuğunun yanındaki camı indirirken, motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırıda Erkan Özçivi, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen G. yaralandı.

Yaralı Gökçen G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öldürülen Erkan Özçivi\'nin fotoğrafı

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Ekip otoları ve ambulans

- Parmak izi çalışması

- Otomobilin sağ camındaki bilye izleri

- Güvenlik şeridi ile olay yerinin çevrelenip delil aranması

- Cesedin tabuta konuluşu



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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Trabzon\'da 2 ayrı kazada mucize kurtuluş

TRABZON\'da, Karadeniz Sahil Yolu\'nda, 5 kilometre arayla aynı saatlerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında kontrolden çıkan 2 otomobil takla atarak ters döndü. Kazalarda iki sürücü de hurdaya dönen otomobillerden burnu kanamadan kurtulmalarına inanamadı.

Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki ilk kaza saat 09.00 sıralarında Sürmene İlçesi girişinde meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 35 yaşındaki Mehmet Demir\'in kullandığı 61 AT 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak 3 takla attı.Kazada sürücü Demir, ters dönerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Burnu bile kanamadan atlattığı kazaya kendi de inanamayan sürücü Demir, \"Ne oldu anlamadım. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Takla atıp ters döndüm. Araçtan kendim çıktım. Bana bir şey olmadı\" dedi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı, bir süre tek şeritten ulaşım verilen yol trafiğe açıldı.

TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki ikinci kaza ise saat 09:30 sıralarında Araklı ilçesi Yalıboyu mevkiinde meydana geldi. Trabzon\'dan Rize yönüne giden 32 yaşındaki Rıfat Gider idaresindeki 61 NA 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak karşı şeride geçti. Yaya kaldırımında ters dönerek duran otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedbir amacıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen sürücü Rıfat Gider, taburcu edildi. 6 ay öncede yine bir kaza yaşadığını anlatan sürücü Rıfat Gider, \"O kaza da aracım pert olmuştu. Bu kazada da aynı oldu. Ama çok şükür iyiyim\" dedi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlk kaza detayları

Takla atana araç ve sürücü detayları

Sürücü ile röp.

İkinci kaza detayları

Takla atan araç detayı

Hastanede sürücü ile röp.

Kaza nı güvenlik kamerası

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

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Suriyeliler\'in kampında kalan El Nusra üyesi yakalandı

HATAY\'ın Yayladağı İlçesi\'nden kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapıp, Osmaniye\'deki konteyner kentte barındığı belirlenen Suriye uyruklu, terör örgütü El Nusra üyesi 23 yaşındaki M.Ş. yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü El Nusra mensubu M.Ş.\'nin, Osmaniye\'deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi\'nde kalan kız kardeşi R.Ş.\'nin yanına geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Cevdetiye Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.Ş.\'yi, Barınma Merkezi T2 mahallesi 9. Sokak\'taki adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Hatay\'ın Yayladağı İlçesi sınırından Türkiye\'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen M.Ş.\'nin sorgusu sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

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Hatay\'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı



HATAY\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Reyhanlı, Erzin ve Antakya\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde örgüt üyesi olduğu, DEAŞ\'a eleman kazandırdığı ve eleman kazandırmak için yasa dışı sınır geçişleri yaptığı belirtilen 5\'i Suriyeli, 1\'i Türk 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) -

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TEM\'de bitkisel yağ yüklü tankerin çekicisi yandı

DÜZCE\'de, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan bitkisel yağ yüklü tankerin çekicisi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ankara yönüne giden Mehmet Kaya yönetimindeki 27 DE 651 plakalı bitkisel yağ taşıyan tankerin ön tarafındaki motor kısmında, saat 10.30 sıralarında TEM\'in Gümüşova Rampları mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Çekiciyi tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışması sonucu arkada bulunan yağ yüklü tankere sıçramadan söndürüldü.

Çalışma nedeniyle TEM\'in Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yangının tamamen söndürülmesi ve çalışmanın tamamlanması ardından, yaklaşık 40 dakika kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-İtfaiyenin çalışması

-Tanker

-Yanan çekici

-Soğutma çalışması

-Yolda oluşan konvoy

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Perge\'deki 2 bin yıllık anıt mezarlara demir kapı (Tekrar)

PERGE Antik Kenti\'nde uzun yıllardır devam eden kazı çalışmalarında bir süre önce ortaya çıkarılan Batı Nekropol alanındaki \'Medusa\' ve \'Okeanos\' motifli mozaiklerin bulunduğu anıt mezarların korunması için 2 bin yıllık tarihi taşlar delinerek demir kapı monte edildi.

Dünyanın en önemli ve büyük antik kentlerinden Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge\'de kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. \'Türkiye\'nin ikinci Zeugması\' olarak da adlandırılan nekropol alanında 2003 yılında içinde \'Medusa\' ve \'Okeanos\' mozaiklerinin bulunduğu anıt mezarlar ortaya çıkarıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nden Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan ve Türkiye\'de ilk olduğu belirtilen denizler tanrıçası \'Okeanos\' ve gözlerine bakan kişiyi taşa çevirdiğine inanılan \'Medusa\' figürlü iki mozaiğin bulunduğu anıt mezarların korunması için bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu kapsamda nekropol alanına giriş ziyarete kapatılırken, milattan sonra 3\'üncü yüzyıla ait lahit ve mozaiklerin birebir optik görüntüleri çekildi. Alan ise güvenlik kamera sistemiyle 24 saat koruma altında tutuluyor. Güvenlik önlemleri kapsamında iki önemli mozaiğin bulunduğu oda mezarların kapılarına demir kapı takıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip anıt mezarların girişindeki taşlar delinerek demir kapılar monte edildi.

DEVRİNE UYGUN KAPILAR TERCİH EDİLEBİLİRDİ

Söz konusu yapının antik mezarlık alanı içinde ortaya çıkan eserler açısından öncelikle korunması gerektiğini belirten Arkeoloji ve Sanat dergisinin kurucusu, Perge ile ilgili kitapları da bulunan arkeolog Nezih Başgelen, \"Ülkemizde en önemli sorun bu tip eserlerin arazide ya da bulunduğu yerlerde definecilere karşı korunamaması. Bu açıdan ilgili kurulun böyle bir kapıyı gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Bu eser daha iyi korunan bir alanda olsaydı devrine uygun daha farklı çözüm geliştirilebilirdi. Ama ne yazık ki ülkemiz bu bilinç düzeyinde değil. Bu örnekte de anıt mezarların içindeki eserler ve mozaiklerin korunması amaçlanmış. Söz konusu yapı Perge\'nin ziyarete kapalı kesiminde, açık bir alanda olduğundan kazı başkanlığının böyle bir koruma önlemine mecbur kaldığı anlaşılmakta\" dedi.

KORUNMASI İÇİN GEREKİYOR

Birçok tarihi alanda da bu tarz koruma tedbirlerini alma zorunluluğunda kalındığını belirten Başgelen, \"Böyle yerler denetim altında. Kameralı güvenlik sitemi olsa dahi örneğin İstanbul\'da Silivrikapı hipojesinde yaşandığı gibi, semt karakolunun hemen yakınındaki benzersiz bir anıt mezar gerekli her türlü koruma önlemine rağmen yerinde korunamamış, hırsızlık ve tahribata maruz kalmıştı. Keşke daha güvenli bir ortamda ve medeni bir çevrede olsa. Böyle bir yapıya yakışan, devrine uygun kapılar yaptırılıp konmasıdır. Ancak bulundukları yer nedeniyle bu mümkün olamıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Perge antik kenti dewtay

- Kapalı alandan fotoğraflar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Okulun duvarından atlarken koluna demir saplandı

ŞANLIURFA\'da okul bahçesinde oyun oynarken, bahçe duvarının üstünden atlamaya çalışan 12 yaşındaki Fatih Öztürk\'ün kolu, demire saplandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Devteşti İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki okulun bahçesinde oynayan Fatih Öztürk, duvarın üstünden atlamak istedi. Bu esnada sağ kolu demire saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri demiri keserek kurtardı. Acıdan kıvranan Fatih Öztürk, kolundaki demirle kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Öztürk\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri

- Demir korkuluğu kesmeye çalışan ekipler

- Koluna demir saplanan çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Parmaklarını kesti, ameliyat için 3 bin lira istendiğini iddia etti



KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde ağaç kesme motoruyla serçe ve yüzük parmağının bir bölümünü kesen 21 yaşındaki Soner Tozan, tedavi için gittiği Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde, ameliyat için kendisinden 3 bin lira istendiğini iddia etti. Sağlık güvencesi olmayan Tozan, bunun üzerine Devlet Hastanesi\'ne giderken, tepkisini dile getirdi.

Kandıra\'nın Karaağaç Köyü\'nde oturan Soner Tozan ağaç kesme motoru ile odunları kestiği sırada sağ elinin serçe ve yüzük parmağının bir bölümünü kesti. Ağabeyi Sinan Tozan hemen kardeşini Kandıra Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada, Soner Tozan\'ın parmağındaki kesik nedeniyle plastik cerrahiye gösterilmesi gerektiği belirtildi. Soner Tozan bunan üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Soner Tozan\'a müdahalede bulunulurken, iddiaya göre sağlık güvencesi olmayan Soner Tozan\'dan ameliyat ücreti olarak 3 bin lira istendi. Soner Tozan para istenilmesi nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, tedavi altına alındı. Soner Tozan para istenilmesine tepki göstererek, şöyle dedi: \"Ağaç kesme motoru ile iki parmağımı kestim, serçe parmağım kırıldı. Tıp fakültesi hastanesine geldim, ilgilenmediler, para istediler. Askerden yeni geldiğim için sigortam yok, acilden giriş yapmama rağmen benimle ilgilenmediler. Canım da çok yanıyordu, tedavi olmak için uğraşıyordum. Beni sedyeye yatırdılar. Ağabeyimden 3 bin lira para istemişler ve \'Bu parayı vermediğimiz sürece ameliyat edemeyiz\' demişler. Ondan sonra ben orada bayıldım beni Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne götürmüşler. Nöbetçi doktor ilgilendi benimle, ameliyat olacağım.\"

Ağabey Sinan Tozan ise \"Kardeşim parmağını kestikten sonra hemen kendisini Kandıra Devlet Hastanesi\'ne kaldırdım. \'Plastik cerrahiye gösterilmesi lazım, hasar var\' dediler. Ben de aldım kardeşimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirdim. Girişi yapıldı, her şey normal ve olması gerektiği gibi devam ediyordu. Sonra ameliyat olması gerektiğini söylediler ve röntgen çekildi. Doktor hanım geldi biz hastanın yatışını yapacağız diyerek bunun için 3 bin veya mutlaka 2 bin lira para vermemiz gerektiğini söyledi. Orada anlaşmazlıklar oldu, Devlet Hastanesi\'ne geldim. Devlet Hastanesi\'ne giriş yaptık, orada ilgilendiler. Plastik cerrahiye yönlendirdiler, o doktor da kabul etti, ameliyatı yapacağını söyledi.\"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yöneticileri, hastaya gerekli müdahalelerin yapıldığını, ancak sağlık güvencesinin olmaması nedeniyle yönetmelik gereği ameliyat için para istenildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parmakları kesilen Soner Tozan ile röp

-Ağabeyi Sinan Tozan ile röp.

-Ağabey kardeşten detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

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Van\'da 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi



VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu denetim noktasında durdurduğu araçta, dedektör köpek \'Şila\' ile yapılan aramada 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurararak arama yaptı. Narkotik eğitimli köpek \'Şila\' ile araçta yapılan aramalarda aracın ön kapı içlerine gizlenen 70 paket halindeki 35 kilo 780 gram eroin, ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.N.D. ve A.Ş. gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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Sonbahar, Kapadokya’nın gezi mevsimi

Ekim ayının son haftasından itibaren güneşin yaz boyunca kavurucu sıcağına dayanamayan meyve ağaçlarının, altın sarısına dönüşmeye başladığı Kapadokya bölgesi, sonbaharın özelliklerini tüm ihtişamı ile ziyaretçilerine aktarıyor.

Her mevsimin özelliklerini tüm içtenliği ile yansıtan ender coğrafyaya sahip Kapadokya, Sonbahar’ı diğer mevsimlerden ayrı kılan değerleri ile yine binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor.

Kapadokya bölgesinde özellikle vadi içlerinde artan kızıla bürünen ve çoğunluğu da altın sarısına dönüşen meyve ağaçlarının yaprakları ile fantastik görünüm ortaya koyuyor.

Özellikle fotoğraf meraklılarının çekim için en ideal mevsim olarak da değerlendirdikleri Sonbahar’da, peribacaları altın sarısı yaprak görünümleri ile uyuşan ortamı ile hayranlık uyandırıyor.

Kore’den Gelen ve isminin Cansu olduğunu söyleyen Koreli turist Kapadoya’ya 4.defa geldiğini berterek Şöyle konuştu:Kapadokya yazında güzel sonbaharda yapraklar çok güzel yapalaklar sarı Ben gezmeyi seviyorum, Dünyada 120 Ülkeyi gezdim ama Türkiye’deki bu Kapadokya sadece Türkiye’de burada,Dünyanın neresine giderseniz gidin Kapadokya’yı bulamazsınız,gerçekten harika başaka kelime bulamıyorum.Herkes gelip baksın arkadaşlarım geldi onları getirdim,onlarda çok memnunlar.Çok farklı harika tarihsel olarak da çok özel öyle söylediler diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

-Deve Turu atan Turistten genelgörüntü

-Bölgeye gelen Çin ve Koreli Turistlerden genel ve detay görüntü

-Sonbaharda sararan yapraklar ve peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistlerden genel ve detay görüntü

-Türkçe konuşan ve bölgeyi anlatan Cansu ismindeki Koreli ile röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Yayladağı\'nda kaza: 2 yaralı

HATAY\'ın Yayladağı İlçesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çamaltı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 26 yaşındaki Muhammed Hüseyin yönetimindeki 31 H 1580 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 31 MD 401 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 27 yaşındaki İmet Çertik ve 30 yaşındaki Muhammed Hastacı, savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından Yayladağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsü Muhammed Hüseyin\'i ifadesine almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın gelişi

- Yaralının bağırması

- Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi

- Sedyenin getirilmesi

- Olay yerindeki ambulanslardan görüntü

- Yaralının sedyeye alınması

Haber:Emek ÇAKILI-Kamera:YAYLADAĞI,(Hatay), (DHA)

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Gaziantep\'te Cumhuriyet Resepsiyonu

GAZİANTEP\'te, Vali Ali Yerlikaya ev sahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri katıldı. Vali Ali Yerli kaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, davetlileri karşılayıp bir süre sohbet etti.

Resepsiyonda konuşan Vali Yerlikaya, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şöyle dedi:

\"Tüm kararlarda milletim ne der ilkesiyle hareket edilerek bugün dünyada ilk 20 ekonomi içinde, 16\'ncı ekonomi olarak bulunmaktayız. 80 milyon aziz milletimizle beraber o birlik ve beraberliğe sahip bir milletiz. O ruha sahip, o emanete sahip çıkarak inşallah 21\'inci yüzyılda dostlarına güvenerek, düşmanlarını mahcup ederek kararlı azimli muhasır medeniyetlerin de üstünde bir millet olacağımıza inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Resepsiyona katılanlar

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Başkan Günaydın, İlkan ile düet yaptı

ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte konser veren Ahmet Selçuk İlkan ile düet yaptı.

Isparta Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakkapı Meydanı\'nda fener alayı, ardından da konser etkinliği düzenledi. Konserde Ahmet Selçuk İlkan ve Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

Konserin ardından sanatçılarla bir kafeye giden Başkan Günaydın, burada Ahmet Selçuk İlkan ile sahneye çıktı. Başkan Günaydın ve Ahmet Selçuk İlkan, Zeki Müren\'in \'Sevemez Kimse Seni\' adlı şarkısını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkan Günaydın ve Ahmet Selçuk İlkan\'ın düeti

HABER- KAMERA: ISPARTA, (DHA)

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