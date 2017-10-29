DHA YURT BÜLTENİ-5 

\'O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin\'

Eskişehir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eskehir Büyükşehir Belediyesi twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak , \"O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin.. Cumhuriyet bu duyarlılık ile ilelebet payidar kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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--Yaşlı kadının bilboardı temizlemesi

Haber: ESKİŞEHİR (DHA)

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Rize\'deki selde kayboldu; cansız bedeni, Gürcistan sahilinde bulundu

RİZE\'de, 16 Ekim\'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplarken suya kapılıp, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'un cansız bedeni, 64 kilometre uzaklıktaki Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum sahilinde bulundu. Yakınlarının, boynundaki kolyeden teşhis ettiği Çabuk\'un cenazesi, Türkiye\'ye getirilecek.

Fındıklı İlçesi\'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışla Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, sürüklendiği denizde kaybolan Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik\'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. İki hafta sürdürülen çalışmalarda, Çaykur emeklisi Çabuk\'a ulaşılamadı. Deniz akıntısının yönünü dikkate alan yetkililer, Çabuk\'un bedeninin sürüklenme ihtimaline karşı Gürcistan makamlarını bilgilendirdi.

KOLYESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kenti sahilinde, dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze için Türk makamlarını bilgilendiren Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Türk yetkililere gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk\'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterildi. Tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk\'a ait olduğunu belirleyen yakınları, Batum\'a gitti. Çabuk\'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre sürüklenerek, Batum sahiline vurduğu anlaşıldı. Çabuk\'un cenazesinin, Gürcistan\'da yapılan işlemlerin ardından yarın teslim alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLAR

ARŞİV

-sel görüntüleri

Haber : Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA) -

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir\'de coşkuyla kutlandı

İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vatandaşlarını büyük ilgisiyle kutlandı. Yediden yemişe İzmirli\'nin katıldığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalarda, güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, \"Bu zaferin ardından Atatürk, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir\" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız\'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı da alkış aldı.

GÜNÜN KONUŞMASI VALİ AYYILDIZ\'DAN

Kutlama konuşmasını yapan Vali Ayyıldız, Cumhuriyet\'in ilanının 94\'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ayyıldız, şunları söyledi:

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inançla yürütülen Kurtuluş Savaşı, zaferle sonuçlandı. Bu zaferin ardından Atatürk, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyet döneminde yapılan köklü değişikliklerle muassır medeniyet yolunda büyük ilerlemeler kaydetti. Her alanda büyük gelişme yaşandı. Türkiye\'nin, dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için özveriyle, yılmadan çalışılmaya devam edilmeli. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz.\"

15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi milletin, devletin ve demokrasinin her koşulda korunması gerektiğini de söyleyen Vali Ayyıldız, \"15 Temmuz direnişi, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, Birinci Dünya Savaşı\'nda olduğu gibi artık üzerinde operasyon yapılamayacağını herkese bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz\'da büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen aziz milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir\" dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bornova Halk Eğitim Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu\'nun halk oyunları gösterileri, öğrencilerin şiir okumasından sonra geçit törenine geçildi. Törende coşkunun yanı sıra güvenlik önlemlerinin de ön planda olduğu görüldü. Otomatik makinalı tüfekli polisler, geçit törenindeki meslektaşlarını korudu. Bazı askerlerin piyade tüfeklerinin tetik bölümlerinde ise olası bir kazanın yada olayın önüne geçmek için tetik güvenliği olan küçük kutular takıldı. Geçen yılların aksine daha kalabalık ve coşkulu olan kutlamalarda, işadamlarından belediye çalışanlarına farklı sivil toplum örgütü temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede geçit töreni oldu. Özellikle asker ve polislerini geçişi sırasında vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Ellerindeki karangilleri çiçekleri üzerlerine attı. Törende geçenlerde ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın konuşması,

- Geçit töreni

- Gösteriler

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR (DHA)

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Adana\'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

ADANA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Program sırasında yağmur başlamasına rağmen geçit töreninde öğrenciler ve hizmet araçları geçiş yaptı. Uğur Mumcu Meydanı\'nda düzenlenen törende ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ıncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tüm General Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üstü açık araca binerek vatandaşların bayramını kutladı. Törene, kent protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Demirtaş, 29 Ekim\'in bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan ender bir milletin mensuplarıyız. Aziz milletimizin kahramanlık destanlarıyla Orta Asya bozkırlarında başlayan tarih yolculuğumuz, Avrupa ortalarından Afrika çöllerine kadar geniş bir coğrafyaya uzanmaktadır. 94 yıl önce Sakarya\'da, Dumlupınar\'da ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletimiz, kendisine pranga vurulamayacağını o devrin işgalcilerine göstermiştir. O gün bozguna uğrayanlar, bu topraklar üzerindeki emellerinden aslında hiç vazgeçmediler. Türlü bahanelerle, oyunlarla niyetlerini açık veya gizli hep gösterdiler. Ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri pek çok argümanı sahaya sürmekten kaçınmadılar. Oyun üstüne oyun kurdular. Plan üstüne plan yaptılar. Bunların en büyüğünü, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediler. 15 Temmuz\'da, Kurtuluş Savaşı\'nın modern zamanlardaki iz düşümü, yeniden tezahür etti. Kurtuluş Savaşında göğüs göğüse süngü savaşı verenlerle, 15 Temmuz da atılan kurşuna karşı yürüyen, tankın önüne yatan, bombalara kulak asmayan bu vatanın yiğit evlatları arasında hiçbir fark yoktur.\"

Demirtaş\'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri düzenlerken öğrenciler şiir okudu. Geçit töreni sırasında başlayan yağmura rağmen aralarında gazi ve öğrencilerin de olduğu okullar ve dernekler devam etti. Geçit töreninin de askeri ve hizmet araçlarının geçişini vatandaşların ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılan vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile görüntüsü

- Törene katılan çocuklardan detay

- Bir binanın çatısındaki keskin nişancıların görüntüsü

- Tören alanında üzerinde ay yıldız olan balonla oynayan küçük çocuktan görüntüler

- Vali Demirtaş ve Tüm General Atınç ve Başkan Sözlü\'nün üstü açık araçta vatandaşların bayramını kutlaması

- Protokolden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bando takımı geçit yaparken

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Bir öğrencinin İstiklal Marşı\'nı okuması

- Halk oyunları gösterisinden görüntüler

- Ödüllerin verilmesi

- Bando takımının gösterisi

- Geçit töreninden görüntüler

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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Niğde’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

NİĞDE\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Ömer Halisdemir Meydanı\'nda düzenlenen kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ağır Ceza Mahkesi Başkanı Osman Soydal, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, \"Şüphesiz ki ulu önder Atatürk\'ün, \'Türk Milletinin karakterine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir\' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir\" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu, Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi. Kutlamalar tören geçişiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Bayrak sallayan çocuk

- Vali halkın bayramını kutlarken

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Niğde Valisinin konuşması

- Halk oyunları gösterisi

- Mehter takımı gösterisi

- Tören alanından detay görüntü

- Okulların tören geçişinden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Cumhuriyet Bayramı Sivas\'ta coşkuyla kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kuruluş 94\'üncü yıl dönümü Sivas\'ta coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kent merkezinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleştirildi. İlk olarak Vali Gül makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra kutlama programına geçildi. Program Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın tören aracı ile halkın bayramını kutlaması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, \"Cumhuriyetimizin 94\'üncü kuruluş yılını Cumhuriyet kenti Sivas\'ta sizlerle birlikte büyük onu ve coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Sivas halkı tüm baskı ve zorlamalara rağmen Mustafa Kemal Atatürk\'ü 108 gün boyunca bağrına basmış, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Sivas Kongresi\'ne ev sahipliği yapmış, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara\'da Cumhuriyetin ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti\'nin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunmak, gelecek kuşaklara cumhuriyetin temel değerleriyle yoğrulmuş güçlü yarınlar bırakmaktır\" dedi. Konuşmanın ardından resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

ATATÜRK\'LÜ TOMA

Tören de ayrıca halk oyunları folklor ekibi gösteri yaptı. Program askerler ve öğrencilerin katıldığı tören geçidi ile sona erdi. Tören geçidine katılan araçlar arasında yer alan Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA aracının ayna kısmında bulunan Atatürk silüeti ise dikkat çekti. Kapalı ve rüzgarlı havaya rağmen vatandaşların törene ilgi gösterdikleri görüldü.

Törenin ardından protokol üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi\'nde düzenlenen \'Cumhuriyet ve Atatürk\' fotoğrafları ve konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Tören alanından görüntüler

-Valinin konuşması

-Şiir ve folklor gösterisi

-Tören geçişi

-Atatürk silüetli TOMA\'nın görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Manavgat\'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Manavgat\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri yağışlı hava nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Çolaklı Jandarma Eğitim ve Dinlenme Kampı Komutanı Albay Enver Sungur, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, meslek odalarının başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan törende konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, cumhuriyetin ilanının 94\'üncü yılının kutlandığını belirterek, \"Cumhuriyetin başarıları şunu göstermektedir; her yeri istila edilmiş, orduları dağıtılmış, savaşlarla bitkin düşmüş, şehirleri yanmış yakılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gelebileceğini en güzel biçimde gözler önüne sermektedir\" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılabın amacı Türkiye Cumhuriyeti halkının tümüyle çağdaş ve tam anlamıyla medeni bir toplum durumuna getirmektir\" dediğini hatırlatan Kaymakam Mustafa Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Her cumhuriyet ferdi, güzel bir Türkiye için çevresini kirletmeyen, caddeleri sokakları daha düzenli, yapıları, binaları sağlam, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan ve tarihi değerlerini koruyan bir ülke hayal etmeli ve bunun için yaşamalıdır. Aynı zamanda toplumun dezavantajlı kesiminin haklarını gözeten, birbirine ve insanlığa saygılı olan ve yaptığı işin hakkını veren bireylerden oluşan bir toplum yaratma peşinde olmalıyız. Elbette bütün bu hedefler, eğitilmiş bireylerle ve çalışan insanlarla gerçekleşecektir. İçinde yaşadığımız çağ, bilgi çağıdır. Böyle bir çağa ayak uydurmak, bilgiye değer veren ve bilgiyi ülkesinin geleceği olan çocukları için kullanan bireylerle mümkün olacaktır. O halde sahip olduğumuz eğitim kurumlarını göz bebeğimiz gibi korumalı ve sahip çıkmalıyız.\"

Törende öğrenciler tarafından cumhuriyet temalı çeşitli şiirler okundu. Manavgat\'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Mustafa Yiğit ve Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın tarafından verildi. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Kaymakam Mustafa Yiğit\'in konuşması

- Öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuması

- Yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesi

- Halk oyunları gösterisi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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Amasya\'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

AMASYA\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Amasya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yılı etkinlikleri Yavuz Selim Meydanı\'nda yapılan törenle kutlandı. Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, tören aracına binerek öğrencileri ve halkı selamladı.

Törende konuşan Amasya Valisi Osman Varol, \"Cumhuriyetimizin kurulduğundan beri nice zorlu günler yaşamış, nice sıkıntılar geçirmiştir. Bunlardan en sonuncusu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişimidir. Vatana bağlılık yeminine ihanet eden bir grup asker, sivil, kamu görevlisi ve onların kamu dışındaki işbirlikçileri efendilerinden aldıkları talimatlarla milli iradeyi yok etmek istediler. Milletin meclisi, milletin kurumları kendi uçakları kendi tankları ile vuruldu. Silahsız sivil insanlar acımasızca katledildi. Hain darbe planı en ince teferruatına kadar hesap edilmiştir. Ancak hesap edemedikleri tek şey Türk Milleti’nin milli iradeye ve Cumhuriyetine sahip çıkmaktaki azim ve kararıydıö dedi.

Vali Varol\'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Kutlamalar tören geçişinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Amasya yavuz selim meydanı tören alanı detay

-Valinin konuşması

-Şiirlerin okunması detay

-Halk oyunları gösterisi detay

-Tören geçişi detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Ordu\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Ordu\'da da coşkuyla kutlandı.

Ordu\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulünün ardından kutlamalar Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında devam etti. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, protokol mensupları, adli ve askeri personel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Herkesin Cumhuriyet bayramını kutlayan Vali Seddar Yavuz, \"Bu cennet vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimiz; Atatürk önderliğinde, cihat ruhu ve iman kuvveti ile şehadet şerbetini gül bahçesine girercesine içerek, bu aziz vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır\" dedi.

Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'Cumhuriyet\' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile boks, atletizm, judo, hentbol, masa tenisi, satranç, okçuluk, güreş, badminton spor müsabakalarında dereceye giren genç sporculara ödül ve madalyaları Vali Seddar Yavuz ve prptokol üyeleri tarafından verildi. Kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi. Motosiklet sürücülerinin tören geçişinde yaptığı kısa gösteride büyük beğeni topladı.

-Görüntü Dökümü

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-Vali Seddar Yavuz\'un konuşması

-Vali Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın halkın bayramını kutlaması

-Tören geçişinden görüntü

-Halk oyunları gösterisinden görüntü

-Şiir okuyan öğrenciden görüntü

-Motosiklet gösterisinden görüntü

-Diğer detaylar



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

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Şırnak\'ta Cumhuriyet bayramı coşku ile kutlandı

ŞIRNAK\'ta, Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıl dönümü kutlamalarında konuşan Vali Mehmet Aktaş, bölgemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin önemle incelenmeli ve bunlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, \"Tüm dış mihrakların ve şer odaklarının etrafımıza üşüştüğü, milletimizi ve devletimizi ayrıştırmak için fırsat kolladığı bir dönemden geçmekteyiz\"dedi.

Şırnak\'taki kutlamalar, Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ve Vali Mehmet Aktaş\'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Şehir Stadında devam eden programa, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasından sonra Şırnak Valisi Aktaş, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Vali Aktaş, Cumhuriyetin 94\'üncü yılını büyük bir şevk, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtirek, şöyle dedi:\"Bölgemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler önemle incelenmeli ve bunlardan ders çıkarılmalıdır. Tüm dış mihrakların ve şer odaklarının etrafımıza üşüştüğü, milletimizi ve devletimizi ayrıştırmak için fırsat kolladığı bir dönemden geçmekteyiz. Emperyalist ve siyonist güçler ile onların taşeron örgütleri, güzel ülkemizi bölmek için fırsat kollamaktalar. Suriye\'de, Irak\'ta, Filistin\'de, Somali\'de, Arakan\'da, Myanmar\'da, Mescid-i Aksa\'da ve dünyanın bir çok yerinde mazlumun ve Müslümanların kanını döken bu insanlık dışı zihniyet, omuz omuza vermediğimiz takdirde, fırsatını bulduğu anda Anadolu\'da da aynı zulmü yapmak için harekete geçecektir. Nitekim 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti\'ni darbe teşebbüsleriyle ve her türlü terör belasıyla bölmek isteyenler karşısında, kahraman milletimiz dimdik durmuş, Emperyalist ve siyonist güçler ile onların taşeron örgütlerine fırsat vermemiştir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından hareketle, birbirimize gösterdiğimiz sevgiler, karşılıklı olarak sunduğumuz ikramlar, şuurla destek verdiğimiz kardeşlik bağları hiçbir kötü emelin ve kalleş niyetin başını kaldırmasına müsaade etmeyecektir.\"

Vali Mehmet Aktaş\'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, Resim, Kompozisyon, Basketbol ve voleybol dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu tarafından verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalyarı ödül töreninden sonra yapılan resmi geçit töreni ile program sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Atatürk anatına çelenk sunulması ve Vali Aktaş\'ın tebrikleri kabul etmesi

-Stadyumda Vali ve protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sakvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

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Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

KIRIKKALE’de Cumhuriyetin Kuruluşunun 94. Yıldönümü hava muhalefeti nedeni ile Kültür Merkezi Salonunda kutlandı. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz törendeki konuşmasında, “Bu topraklar bizim için canımızdan kutsaldır. Bu güne kadar ne FETÖ’ye ne PKK’ya venede diğer terör örgütlerinin saldırısına bu millet boyun eğmedi, eğmeyecektirö dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Kültür Merkezinde başlayan törende konuşan Vali Haktankaçmaz, “Cumhuriyet, istiklalimiz ve istikbalimiz için milletçe yekvücut olarak verilen mücadelenin zaferle taçlandırılmasının adıdır. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türk yurdu haline gelmiştir. Her santimetre karesi aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kanları ile sulanmış bu topraklar bizim için canımızdan kutsaldır. Bu günü kadar ne FETÖ, NE PKK’ya ve nede diğer terör örgütlerinin saldırısına bu millet boyun eğmedi, eğmeyecektir. TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, bizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak’ için daha çok çalışacağızö dedi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı verdi.

Şiirlerin okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Bu arada Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi’nde askeri ve diğer kurumların hizmet araçlarının geçişi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kırıkkale Kültür Merkezi salonundan detay görüntüler

Saygı duruşu istiklal marşı

Vali haktankaçmaz ın konuşması

Ödül töreni

Şiir okunması

Halk oyunları gösterisi

Resmi geçit töreni

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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