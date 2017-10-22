DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİLVAN KAYMAKAMI: İZİNSİZ UÇURULAN DRONE AÇILAN ATEŞLE DÜŞÜRÜLDÜ



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi Kaymakamı Adem Çelik, ilçe üzerinde izinsiz uçurulan insansız hava aracı \'drone\'un güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak düşürüldüğünü söyledi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün gece Silvan Emniyet Müdürlüğü\'ne taciz ateşi açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kaymakam, yaptığı açıklamada, \"Bazı basın gruplarında Silvan Emniyet Müdürlüğüne taciz atesi açıldığı gibi haberler asılsızdir. İlçe merkezimizde gece saat 01.20 civarinda güvenlik güçlerimiz tarafından Silvan üzerinde uçtuğu tespit edilen drone etkisiz hale getirilmek için ateş açılmış ateş açılma sonucu drone düşürülmüştür. Vatandaşlarımızın huzur ve güveniliği bizim için önemli bu bilinçle güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri almştır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Silah seslerinin duyulması

-Genel ve detay görüntüler

İhsan YILMAZ-SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

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2)ÇENESİ ALINDI, 1,5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İZMİT\'te, 8 yıl önce diş ağrısıyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Hüseyin Gezen\'in çenesinde kitle olduğu gerekçesiyle çenesinin bir kısmı alındı. Konuşma yetisini yitiren, şırınga ile beslenen Hüseyin Gezen hatalı tedavi uygulandığını iddia ederek 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı. İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak\'ta oturan lahmacun ve pide ustası olan 6 çocuk babası Hüseyin Gezen 8 yıl önce diş ağrısı nedeniyle Nuh Çimento Diş Hastanesi\'ne gitti. Hüseyin Gezen buradan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Hüseyin Gezen\'in ağız tabanında oluşan kitle tespit edildi. Kitleden alınan biyopsi sonucunda kanser teşhisi konuldu. Hüseyin Gezen\'in ameliyatla çenesinin bir kısmı alındı. Ameliyattan sonra çeşitli enfeksiyonlar geçiren Hüseyin Gezen enfeksiyonların temizlenmesi ve kendisine yeni bir çene kemiği oluşturulması amacıyla 4 ayda 19 ameliyat edildi. Tedavisinin ardından konuşma yetisini yitiren Hüseyin Gezen şırınga yoluyla beslenmeye başladı. Hatalı tedavi uygulandığını iddia eden Hüseyin Gezen, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ş.A. hakkında Kocaeli 2. İdare Mahkemesi\'nde 1,5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Eşine kanser teşhisi koyduklarını söyleyen Ömeriye Gezen, \"Eşimin dişi ağrıdığı ve boğazı şiştiği için diş doktoruna gitti. Doktorlar ne olduğunu anlamadılar. Sonra da Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk ettiler. Eşimin çenesinden parça alındı, kitle olduğu, kanser olduğunu söylediler. Ameliyat ettiler. İlk ameliyatı biraz iyi geçti. Ağzı düzgündü. Birkaç ameliyattan sonra ağzı yamuldu ve konuşamadı. Dili şu anda tellerle bağlı, konuşamıyor. 19 kere ameliyat oldu. Eşimin asıl mesleği fırıncılıktı, lahmacun ustasıydı. Şu anda mesleğini yapamıyor. Yüzde 90 engeli bulunduğu için çalışamıyor. Malulen emekli oldu. Konuyla ilgili dava açtık, mahkemeye başvurduk. Başımıza böyle bir şey geleceği hiç aklımıza gelmezdi. Doktorlar çenesi iyileştikten sonra takma diş takılabileceğini söyledi ama iyileşmedi. Vücudundan parça aldılar. Dizlerinden, kasıklarından parçalar aldılar, ağzına eklediler ama olmadı. Yürümekte güçlük çekiyor. Kolunu kaldıramıyor. Bir kolu alçakta bir kolu yüksekte kalıyor. Omzunu kaldıramıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Gezen in çenesinden görüntü

-Hüseyin Gezen röp

-Eşi Ömeriye Gezen ile röp

-Vücudundan parça alınan yerlerden detaylar

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)(DHA) -

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3)HASTA OĞLU İÇİN FARKINDALIK KOŞUSU DÜZENLEDİ

İZMİR’de yaşayan Gökhan Güneri kistik fibrozis hastası olan oğlu 12 yaşındaki Fatih için farkındalık koşusu düzenledi. Koşuya bazı katılımcılar köpekleriyle birlikte katılarak destek verdi. İzmir’in Bornova İlçesi’nde, Gökhan Güneri kistik fibrozis hastası olan 6. sınıf öğrencisi oğlu Fatih için Yakaköy’de farkındalık koşusu düzenledi. Koşuya sivil toplum örgütleri de destek verirken, bazı katılımcılar köpekleriyle koşarak kistik fibrozis hastası Fatih’in yanında oldu. Gökhan Güneri 7.7 kilometrelik parkuru oğluyla birlikte koştu. Koşuya arkadaşına destek vermek amacıyla katıldığını söyleyen 12 yaşındaki Yağız Emre Mutlu, “Yoruldum ama arkadaşıma destek olmak amacıyla koşuyu köpeğimle tamamladım\" dedi. Köpeği Alex’le birlikte koşan Seda Akman ise \"Koşu çok güzeldi. Özellikle oğlu için bir şeyler yapmaya çalışan babaya destek vermek için köpeğim Alex’le koştuk\" diye konuştu.

Koşuyu oğlu için düzenleyen Gökhan Güneri de, “Kistik fibrozis diye bir hastalık var. Genellikle nadir rastlanılan bir hastalık. Türkiye’de de 30 bine yakın bu hastalığa yakalanan kişi var. Biz bu hastalığa dikkat çekmek için sivil toplum örgütleriyle birlikte koştuk. Bazı arkadaşlarımız köpekleriyle katıldı. Amacımız erken tanı ve tedavi merkezlerini hastanelerimize kazandırmak için gerekli mercilerin dikkati çekmek. Hastalığa farkındalık yaratmak. Bilim adamlarımız, doktorlarımız bu hastalığın tanısı ve tedavisi için çalışsınlar istiyoruz. Kistik fibrozis hastalarının yalnız olmadığını hissettirmek için ve onlara destek olmak için farkındalık yaratmak istedik\" dedi. Koşunun ardından katılımcılar düzenlenen müzik, dans gibi etkinliklerle Kistik fibrozis hastası Fatih’in yanında olurken, minik Fatih’te kendisi için koşuya katılanlara teşekkür etti.

KUTU

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI

Kistik fibrozis (KF) beyaz ırkın en sık rastlanan kalıtsal geçişli ölümcül hastalığıdır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda sıklığının 3000 doğumda 1 civarında olduğu bildirilmekle birlikte, akraba evliliğinin çok sık olduğu göz önüne alındığında, daha yüksek olabileceği de tahmin edilmektedir. Hastalık geçen yüzyılın başında erken yıllarda ölümcül seyrederken, konu ile ilgili bilgilerin artması ile birlikte hastaların yaşam süresinde belirgin uzama sağlanmıştır, ancak halen kesin bir tedavisi yoktur. Hastalardaki genetik bozukluk, hücre zarındaki su ve tuz geçişini etkileyerek solunum yolları, pankreas, mide barsak sistemi ve ter bezleri başta olmak üzere vücudun tüm salgı sistemlerini etkiler. Vücutta salgılanan sıvı içeriğinin değişmesi, akciğerlere dirençli enfeksiyon ajanlarının kolayca yerleşmesine neden olur. Bu da müzmin bir iltihaba ve akciğerlerin uzun dönemde haraplanmasına yol açar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Koşulardan görüntü

- Yağız Emre Mutlu ile röportaj

- Seda Akman ile röportaj

- Fatih Güneri ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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4)MARMARİS\'TE YEREL TOHUM VE ORGANİK PAZAR AÇILIŞI YAPILDI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği işbirliği ile organik ve yerel tohum pazarı açılışı yapıldı. Pazara yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler büyük ilgi gösterdi. Satılan organik ürün ve yerel tohumlar kısa sürede tükendi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından 2014 yılında \"Yerel Tohum ve Temiz Gıda \" adı altında proje hayata geçirildi. Oluşturulan bilimsel heyet 3 yıl boyunca ilçenin kırsal mahallelerinde köylülerle bir araya gelerek yerel tohum ve üretimi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yerel tohum ile meyve, sebze üretmek isteyen çiftçilere destek verildi. 3 yılın yılın sonunda tarlada ve serada elde edilen gıda ürünlerinin satışı için organik pazar kuruldu. Marmaris Kapalı Pazaryeri\'nde, \"Sağlıklı gelecek için yerel tohum, sağlıklı toprak\" sloganı ile hayata geçirilen organik pazarın açılışı yapıldı. Açılışa, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr.Tayfun Özkaya, üreticiler ve çok sayıda yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı.

MARMARİS ORGANİK PAZAR HALİNE GELECEK

Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, organik pazarını açılışının ardından yaptığı açıklamada, 3 yıldır köyleri dolaşarak doğal tarım yapan çiftçileri tespit ettiklerini söyledi. Ünlü, \"Büyükşehir Yasası\'yla mahalle statüsüne kavuşan 13 köyümüzde organik tarım yapmaya çalışan vatandaşımıza bilgilendirmede bulunduk. 13 köy ve merkezde organik tarım yapan üreticilerden 300 civarında numune alarak Aydın\'da bir laboratuvarda testlerden geçirdik. Yüzde 100 organik ürünler tespit edilerek yetiştiricilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Amacımız, tüketiciyi sağlıklı ürünle buluşturmaktır. Pazarımızı büyütmek için ilk adımlar atıldı. Hedef, ilçemizi organik ürünlerin tüketildiği bir şehir haline getirmektir\" dedi.

\"ESİR ALINAN YEREL TOHUMLARI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURACAĞIZ\"

3 yıldır projenin bilimsel alanda çalışmalarına katkı veren İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr.Tayfun Özkaya, yerel tohumların esir alındığını ve özgürleştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Kanunu\'nun organik üreticiye büyük zarar verdiğini öne süren Prof.Dr. Özkaya, \"Bu kanun çıktığından itibaren yerel tohum unutuldu. Bu kanun büyük tohum şirketlerin lehinedir. Bu çıkartılarak yavaştan alınan kanun pek fark edilmedi. Yerle tohum satmak zamanla yasak hale gelecektir. Yerel tohumlar esir alınmaktadır. Bu hibrit tohumlar, tarım ilaçsız ve suni gübresiz yetiştirilmiyor. Hibrit tohum kullanan üreticiler, zamanla şirketlerin ilaçlarına ve suni ürünlerine gebe kalıyor. Bu şirketlerin üç tane cebi bulunmakta. Sol cebi hibrit tohum, sağ cep tarım ilaçları ve arka cepleri ise beşeri ilaçları satıyor. Çıkartılan yasaların hepsi onların zengin olması için planlanmış durumda. Maalesef önümüzdeki yıllarda uygulanacak tarım politikaları sorunları ağırlaştıracaktır. Çitçiye bu hibrit ürünleri alması için destek paketleri sunulacak. Örneğin mazot ve çeşitli suni tohumlarda indirim sunulacak. Ekonomik olarak hibrit tohumlara yönelen üretici zamanla yerel tohumu unutacaktır. Buda yerel tohumların yok oluşu demektir. Üç yıldır uğraştığımız ve bugün hayata geçirdiğimiz organik pazar yerel tohumun özgürlüğe kavuşması için bir çıkış noktasıdır. Hedefimiz, yerel tohum üretimini artırarak çiftçimize böyle pazarlar ile ekonomik gelir elde etmesini sağlamaktır\" dedi.

11 ÜRETİCİ PAZARDA YERİNİ ALDI

Ürünlerin yüzde 100 organik olduğu test edilen 11 üretici, pazar yerinde tezgahlarını açarak satış yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticiler pırasa, zeytin, sirke, un, katı gıdalar ile sebze ve meyve satışlarına başladı. Bir yıldır organik üretim yaptığını ifade eden Nafia Balcı, \"Satışını yaptığım çeşitli unlarım taş değirmenlerde öğütülüyor. Evde yaptığım sirke çeşitleri tamamen doğal. Normal pazara göre fiyatlarımız biraz daha pahalı. Amacım, halkımıza doğal ve sağlıklı ürünler satmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek\" dedi.

Bir başka üretici Ayşe Özdemir ise, \"Tüm sebze ve meyvelerimi hayvanlarımdan elde ettiğim tezek ile gübreliyorum. Suni hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyorum. Bizlere verilen bilgiler ile organik tarım konusuna çok şeyler öğrendim ve öğrendiklerimi hayata geçirdim\" dedi.

ORGANİK ÜRÜN SATANA ÜCRETSİZ TEZGAH

Pazar fiyatlarına göre kilosu 1 ile 3 lira daha fazlaya satılan ürünlere en çok ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler ilgi gösterdi. Pırasa, mandalina, roka, maydanoz, zeytinyağ, kurutulmuş gıdalar ve un çeşitleri kısa süre içinde satışı yapıldı. İki saat içinde 11 tezgahta ürünler tamamen bitti. Marmaris Belediyesi yetkilileri ise organik tarım yaptıkları test sonuçları ile belirlenen üreticilere pazarda ücretsiz tezgah vereceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Pazaryeri girişi ve yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin satıldığı tezgahlardan görüntü

-Organik ürünlerin tezgahlarda görüntüsü

-Organik pazardan görüntü

-Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü İLE RÖP.

-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Tayfun Özkaya ile röp.

-Üretici kadınlar ile röp

(Toplam: 9 dakika 41 saniye-699 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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5)ATTDER\'DEN ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine 2 günlük temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi. ATTDER Burdur Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Tıp Teknikerliği ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü\'nde okuyan öğrencilere 2 günlük temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu\'nda paramedik olarak görev yapan Suat Sözer ve Osman Nuri Kundakçı tarafından öğrencilere ilk gün teorik, ikinci gün ise uygulamalı eğitim verildi.

ATTDER Şube Başkanı ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Esengül Aladağ, \"Teorik uygulamaların yanında pratik uygulamaları da öğrettik. Kalp masajı, suni solunum, CPR nedir, entübasyon uygulamaları ve hava yolu açılışı nasıl sağlanır, hastaya nasıl yaklaşılır, travmalarda nasıl müdahale edilir gibi konuları hem teorik hem de pratik olarak iki gün boyunca öğrencilerimize anlattık. Bundan sonra da üniversitemizin destekleriyle eğitimlerimize devam edeceğiz. Hayat kurtarmak bir ekip işidir. Biz hayat kurtarmak için varız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Eğitime katılanlardan detay

- Uygulamalı eğitim

- Esengül Aladağ ile röportaj

- Salondan detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)MARMARİS\'TE YEREL TOHUM VE ORGANİK PAZAR AÇILIŞI YAPILDI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği işbirliği ile organik ve yerel tohum pazarı açılışı yapıldı. Pazara yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler büyük ilgi gösterdi. Satılan organik ürün ve yerel tohumlar kısa sürede tükendi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından 2014 yılında \"Yerel Tohum ve Temiz Gıda \" adı altında proje hayata geçirildi. Oluşturulan bilimsel heyet 3 yıl boyunca ilçenin kırsal mahallelerinde köylülerle bir araya gelerek yerel tohum ve üretimi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yerel tohum ile meyve, sebze üretmek isteyen çiftçilere destek verildi. 3 yılın yılın sonunda tarlada ve serada elde edilen gıda ürünlerinin satışı için organik pazar kuruldu. Marmaris Kapalı Pazaryeri\'nde, \"Sağlıklı gelecek için yerel tohum, sağlıklı toprak\" sloganı ile hayata geçirilen organik pazarın açılışı yapıldı. Açılışa, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr.Tayfun Özkaya, üreticiler ve çok sayıda yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı.

MARMARİS ORGANİK PAZAR HALİNE GELECEK

Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, organik pazarını açılışının ardından yaptığı açıklamada, 3 yıldır köyleri dolaşarak doğal tarım yapan çiftçileri tespit ettiklerini söyledi. Ünlü, \"Büyükşehir Yasası\'yla mahalle statüsüne kavuşan 13 köyümüzde organik tarım yapmaya çalışan vatandaşımıza bilgilendirmede bulunduk. 13 köy ve merkezde organik tarım yapan üreticilerden 300 civarında numune alarak Aydın\'da bir laboratuvarda testlerden geçirdik. Yüzde 100 organik ürünler tespit edilerek yetiştiricilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Amacımız, tüketiciyi sağlıklı ürünle buluşturmaktır. Pazarımızı büyütmek için ilk adımlar atıldı. Hedef, ilçemizi organik ürünlerin tüketildiği bir şehir haline getirmektir\" dedi.

\"ESİR ALINAN YEREL TOHUMLARI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURACAĞIZ\"

3 yıldır projenin bilimsel alanda çalışmalarına katkı veren İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr.Tayfun Özkaya, yerel tohumların esir alındığını ve özgürleştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Kanunu\'nun organik üreticiye büyük zarar verdiğini öne süren Prof.Dr. Özkaya, \"Bu kanun çıktığından itibaren yerel tohum unutuldu. Bu kanun büyük tohum şirketlerin lehinedir. Bu çıkartılarak yavaştan alınan kanun pek fark edilmedi. Yerle tohum satmak zamanla yasak hale gelecektir. Yerel tohumlar esir alınmaktadır. Bu hibrit tohumlar, tarım ilaçsız ve suni gübresiz yetiştirilmiyor. Hibrit tohum kullanan üreticiler, zamanla şirketlerin ilaçlarına ve suni ürünlerine gebe kalıyor. Bu şirketlerin üç tane cebi bulunmakta. Sol cebi hibrit tohum, sağ cep tarım ilaçları ve arka cepleri ise beşeri ilaçları satıyor. Çıkartılan yasaların hepsi onların zengin olması için planlanmış durumda. Maalesef önümüzdeki yıllarda uygulanacak tarım politikaları sorunları ağırlaştıracaktır. Çitçiye bu hibrit ürünleri alması için destek paketleri sunulacak. Örneğin mazot ve çeşitli suni tohumlarda indirim sunulacak. Ekonomik olarak hibrit tohumlara yönelen üretici zamanla yerel tohumu unutacaktır. Buda yerel tohumların yok oluşu demektir. Üç yıldır uğraştığımız ve bugün hayata geçirdiğimiz organik pazar yerel tohumun özgürlüğe kavuşması için bir çıkış noktasıdır. Hedefimiz, yerel tohum üretimini artırarak çiftçimize böyle pazarlar ile ekonomik gelir elde etmesini sağlamaktır\" dedi.

11 ÜRETİCİ PAZARDA YERİNİ ALDI

Ürünlerin yüzde 100 organik olduğu test edilen 11 üretici, pazar yerinde tezgahlarını açarak satış yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticiler pırasa, zeytin, sirke, un, katı gıdalar ile sebze ve meyve satışlarına başladı. Bir yıldır organik üretim yaptığını ifade eden Nafia Balcı, \"Satışını yaptığım çeşitli unlarım taş değirmenlerde öğütülüyor. Evde yaptığım sirke çeşitleri tamamen doğal. Normal pazara göre fiyatlarımız biraz daha pahalı. Amacım, halkımıza doğal ve sağlıklı ürünler satmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek\" dedi.

Bir başka üretici Ayşe Özdemir ise, \"Tüm sebze ve meyvelerimi hayvanlarımdan elde ettiğim tezek ile gübreliyorum. Suni hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyorum. Bizlere verilen bilgiler ile organik tarım konusuna çok şeyler öğrendim ve öğrendiklerimi hayata geçirdim\" dedi.

ORGANİK ÜRÜN SATANA ÜCRETSİZ TEZGAH

Pazar fiyatlarına göre kilosu 1 ile 3 lira daha fazlaya satılan ürünlere en çok ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler ilgi gösterdi. Pırasa, mandalina, roka, maydanoz, zeytinyağ, kurutulmuş gıdalar ve un çeşitleri kısa süre içinde satışı yapıldı. İki saat içinde 11 tezgahta ürünler tamamen bitti. Marmaris Belediyesi yetkilileri ise organik tarım yaptıkları test sonuçları ile belirlenen üreticilere pazarda ücretsiz tezgah vereceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Pazaryeri girişi ve yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin satıldığı tezgahlardan görüntü

-Organik ürünlerin tezgahlarda görüntüsü

-Organik pazardan görüntü

-Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü İLE RÖP.

-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Tayfun Özkaya ile röp.

-Üretici kadınlar ile röp

(Toplam: 9 dakika 41 saniye-699 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)