DHA YURT BÜLTENİ-5 

Konyaspor taraftarından, Üniversiteli Galatasaray öğrencisine saldırı

KONYA\'da, geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor- Galatasaray maçı öncesi üniversite öğrencisi Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu, elindeki poşette sarı- kırmızılı forma bulunduğu sırada bir grup, Konyaspor taraftarının saldırısına uğradı. Saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konyaspor’un taraftar grubu olan Nalçacılar Derneği de Karaoğlu\'nu ziyaret etti.

Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray\'ı konuk etti. 2-0 Galatasaray\'ın üstünlüğüyle sona eren maç öncesi üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, elindeki poşet içinde sarı kırmızı forma bulunduğu sırada Konyaspor taraftarının saldırısına uğradı. Saldırı anı görüntüleri de dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde yerde olduğu görülen Karaoğlu\'nun aslen Muğlalı olduğunu ve öğrenci olduğunu belirterek, formayı almak isteyen saldırganlara, \"Poşeti vereyim. İçindeki benim olsun para verdim abi öğrenciyim. \"demesi dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaoğlu\'nun ifadesine başvuran polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konyaspor taraftar grubu olan Nalçacılar Derneği Başkanı İbrahim Apalı da, dernek üyeleri ve Galatasaray taraftarıyla birlikte dün akşam Karaoğlu\'nun evinde ziyaret edip, Atiker Konyaspor\'un, 19 Ekim perşembe günü kendi sahasında Salzbugr ile oynayacağı UEFA Avrupa ligi maçına davet etti. Karaoğlu\'nun ise sarı- kırmızılı formayla katılacağı öğrenildi. Karaoğlu da ziyareti kendi sosyal paylaşım hesabından yayınladı.

Atiker Konyaspor Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, saldırıyı kesinlikle tasvip etmediklerini, rakipleriyle olan mücadelenin sadece saha içinde olduğunu centilmenliğe sığmayan davranışların kulübe zarar verdiği belirtildi. Atiker Konyaspor yönetim kurulu olarak ta Hakan Karaoğlu\'nun Salzburg mazına davet ettiklerini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırı anı görüntüleri

- Konyaspor taraftarının ziyaret fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA)

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Dikili\'de 53 kaçak denizde yakalandı

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nden yasa dışı yollarla ve lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri bugün saat 05.00\'te, yasa dışı yollarla Midilli\'ye gitmeye çalışan kaçakların içinde bulunduğu lastik botu, Bademli Mahallesi açıklarında fark etti. Müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Gana, Angola, Afgan ve Suriye uyruklu 53 kaçağı yakaladı. Yakalananlar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kaçaklara insani yardım yaptı. Yakalananların, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakalanan kaçakların Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki görüntüleri

Haber- Kamrea: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Beton mikserinde 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi,

ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurulup aranan beton mikserinde 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunda oluşturulan kontrol noktasında M.D., yönetimindeki plakası açıklanmayan beton mikseri durdurup arama yaptı. Yapılan aramada mikser içerisinde gizlenen gümrük kaçağı 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Kaçak sigaralara el konulurken sürücü M.D. gözaltına alındı. M.D.\'nin terör örgütü PKK üyeliğinden hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Beton mikserin açılması

- Mikser içinde bulunan sigaralar

- Polislerin sigaraları sayması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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Sazlık alan yine yandı

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Kocagöl mevkiindeki sulak alanda çıkan dün de yangın çıktı. Alevler gece geç saatte kontrol altına alınabildi.

Kaş\'a bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahalleleri arasındaki Kocagöl adlı sulak alanda önceki günün ardından dün öğleden sonra yine yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangın sulak alanın iç kesimlerinde başladığı için ilk anda müdahale edilemedi. Yangın ilerleyen saatlerde yayılmaya, sulak alanın kıyısındaki seraları tehdit etmeye başladı. Yangına, Kaş Belediyesi\'ne ait iş makinesi, 2\'si Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6\'sı Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı 8 arazözle müdahale edildi.

Alevler kıyıdan çevrilirken, bataklık olan iç kesimlere arazözler giremedi. Geç saatte söndürülen yangında sazlık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangının başladığı bölümden gündüz görüntüleri

- Gece yanan bölümler

- Söndürme çalışmaları

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)

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Ivana Sert Mersin\'e geldi, alışveriş arkadaşını kendisi seçti



MERSİN\'in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Mersin\'in Forum Fashion Week kapsamında düzenlediği yarışmada birinci olan Sümeyra Koçak ve en yüksek alışverişi yapan Asiye Aydın, Ivana Sert ile alışveriş yapmak şansı yakaladı.

Forum Mersin\'in Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri\'nde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Forum Fashion Week etkinlikleri kapsamında Ivana Sert\'in katılımıyla bir yarışma düzenledi. Alışveriş zevkine güvenen kadınlar #MersinKombini etiketiyle sosyal medyadan yaptıkları kombinleri paylaştı. Sert, birinci seçtiği Sümeyra Koçak ve Asiye Aydın ile beraber Forum Mersin\'de alışverişe çıktı. Alınan ürünlerin kazanan yarışmacıya hediye edildiği alışveriş turunu Mersinliler de yakından takip etti. Alışveriş turu sonrasında hayranlarıyla buluşan Ivana Sert, moda trendleri ve stil önerilerinin konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bu arada, etkinlik öncesi Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nin 10\'ncü yıl pastasını kesen Ivana Sert, Mersin\'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yeni projelerinden söz eden Ivana Sert, \"Kasım ayında Kanal D\'de Alış Veriş Meleği adlı yeni moda programı yapıyoruz. Çok heyecanlıyım, çünkü bambaşka bir şey olacak. Bir de Peker Açıkalın da bulunduğu bir kadro ile bir sinema filmi çekeceğiz. Komedi çekeceğiz. Eğlenceli bir komedi olacak. Çok profesyonel bir ekip ile çalışacağım. Ben de onların bir parçası olacağım için mutluyum\" dedi.

Moda tüyoları da veren Ivana Sert, \"Kadınların modayı renkleri ve desenleri iyi takip etmesi gerekiyor. Ama en önemlisi kendi vücuduna, yaşına, saç rengine göre her şeyine bakması gerekiyor. Moda kurbanı olmaması gerekiyor. Kadınların kendilerini ve bedenlerini tanıyarak giyinmeleri gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-

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Oğuzhan Koç ve Ferman Akgül ilk kez Manisa\'da

MANİSALILAR\'ın alıveriş ve eğlence merkezi Forum Magnesia, Forum Fashion Week kapsamında Oğuzhan Koç ve Ferman Akgül\'ü ağırladı. Forum Magnesia, cumartesi ve pazar günleri şarkıcıların hayranlarının akınına uğradı.

Manisa Forum Magnesia, düzenlediği moda haftası etkinlikleri kapsamında iki sevilen sanatçının konserlerine evsahipliği yaptı. Hafta sonu iki ünlü sanatçıyı konuk eden Forum Magnesia\'da ilk gün şarkılarıyla gençlerin gönüllerine taht kuran Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç, öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Koç, 27 Ekim tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerini en yakın arkadaşlarından İbrahim Büyükak ile paylaştıkları \'Yol Arkadaşım\' filmiyle ilgili olarak, \"Benim için yeni bir şey. Heyecanla bekliyoruz. Çekimler çok heyecanlı geçti. Filmimiz 27 Ekim\'de vizyonda olacak. Tüm Manisalıları da bu filme bekliyoruz. Yaptığımız işe kefiliz. İlk defa bu kadar iddialı konuşuyorum. İnşallah izleyenler de beğeneceklerdir\" diye konuştu.

Kariyerinde müzik, tiyatro ve sinema oyunculuğuna aynı önemi vererek devam edeceğini aktaran Koç, röportajını şu sözlerle tamamladı:

\"Hayatımda hepsine aynı önemde öncelik vereceğim. İlla birini seçip, diğerini yapmamak gibi bir şey yok. Biz, Çok Güzel Hareketler Bunlar\'da hepsini bir arada yapabildik. Tiyatro ve skeç oynarken aynı anda şarkı söyleyebiliyordum. 3 Adam\'da buna çok uygun bir format. Buraya geldim, şarkı söyleyeceğim. 10 gün sonra filmimiz geliyor, yılbaşından sonra da \'3 Adam\' gelecek. Gücümüz yettiği kadar hepsine devam edeceğiz.\"

Basın toplantısının ardından Oğuzhan Koç, Forum Magneisa\'da sahne alarak \"Aşinayız\", \"Küsme Aşka\", \"Ben Hala Rüyada\" ve \"Bulutlara Esir Olduk\" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonrası hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkıcı, ziyaretçilere imza dağıttı.

MANGA FERMAN\'DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Forum Magnesia Alışveriş Merkesi Fashion Week kapsamında hafta sonu ikinci gün, Türk Rock Müziği\'nin sevilen ismi Ferman Akgül\'ü ağırladı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferman Akgül, hem yeni klibinin hem de Manga\'dan yeni albümün müjdesini verdi. Yeni albüm çalışmaları için önümüzdeki haftalarda stüdyoya gireceklerini söyleyen Akgül, \"Solo çalışmalarımın ilk turnesini bitirdim. \'Düş Sırtında\' adlı parça için klip çektik. İskender Paydaş\'ın da eşlik ettiği bir parça. Ondan sonra belki bir süre sonra üçüncü klibi çekerim. Ama asıl Manga\'nın çalışmaları başladı. Solo albümün yeni klibini verdiğim sıralarda ben stüdyoda olacağım. Yeni albüm mart gibi çıkacak. 3- 4 şarkılık ufak bir sürpriz yapacağız. Marttan sonra tekrar stüdyo çalışmalarına girerek eylül, ekim gibi yeni albümü çıkartacağız. Manga\'nın albümü için de Demir Demirkan ile anlaştık. Şu an kendisi ABD\'de,

dönmesini bekliyoruz\" dedi. Ferman Akgül ayrıca oyunculuk ile ilgili de projelerinin de olduğunu söyledi. Basın toplantısının ardından Ferman Akgül, mini konser ile hayranlarıyla bir araya geldi. Türk Rock müziğinin sevilen yüzü Ferman Akgül, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıların ardından hayranlarından gelen soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi. Konser, Ferman Akgül\'ün imza günüyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Oğuzhan Koç\'un konser öncesi basın toplantısı

-Oğuzhan Koç\'un konseri öncesi hayranlarından görüntü

-Oğuzhan Koç\'un sahne performansından görüntü

-Oğuzhan Koç\'un imza gününden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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