DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MARDİN MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: 25 SUBAY İÇİN YAKALAMA KARARI



MARDİN merkezli ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde sürdürülen soruşturmada 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY\'ye karşı yürüttülen çalışmaların devamı olarak askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bugün sabah itibariyle; Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli ve KKTC olmak üzere eşzamanlı operasyon planlaması yapıldığı belirtilerek, bu sabah itibarıyla gözaltına alınacak değişik rütbelerde 25 subay hakkında yakalama ve arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Nezir GÜNEŞ-MARDİN, (DHA) -

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2)DEREDE BALIK ÖLÜMLERİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde denize dökülen Bıçkıcı Çayı\'ndaki balık, yılan ve kurbağa ölümleri yaşandı. Bölge halkından Mustafa Mustafaoğulları, \"Bu canlıların ölümlerini sanayi sitesinden akan fosseptiğe bağlıyorum\" dedi.

Gazipaşa\'daki Bıçkıcı Çayı içinde yaklaşık 1.5 kilometre uzunlukta su, kuru sazlık ve otluk alandan oluşan bölgede son dönemde balık, yılan ve kurbağa gibi canlılar ölmeye başladı. Çürüyen hayvan kokularının etrafa yayılması bölge halkını rahatsız etti. Vatandaş canlı ölümlerinin nedeninin bulunmasını istedi.

Bölge halkından Mustafa Mustafaoğulları, \"Bıçkıcı Çayı\'nda birçok balık ölümleri gerçekleşmiş. Bu bir tabiat katliamıdır. Birçok balığın yanı sıra yılan, kurbağa ölümleri olmuş. Vatandaş olarak yetkililerden bilgi istiyorum. Tabiatın dengesini korunmasını istiyoruz. Bu canlıların ölümlerini sanayi sitesinden akan fosseptiğe bağlıyorum. 3 yıldır mücadele veriyoruz. Bu sorun çözülmedi. Hala bu fosseptik dereye akıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dereden görüntüler

- Balık ölüleri

- RÖP: Mustafa Mustafaoğulları

- Dereden ve ölü hayvanlardan detay

63.3 MB /// 01.59\"

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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3)ARTVİN’DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

ARTVİN’de, park halindeki otomobilin motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay dün gece yarısı meydana geldi. Dere Mahallesi’nde park halindeki Hüseyin Kılıç’a ait 08 AP 830 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

İtfaiyenin söndürmesi

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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4)OĞLU DURUŞMADA İFADE VERİRKEN BAYILDI

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geçen yıl çıkan orman yangınıyla ilgili tutuksuz yargılanan 15 yaşındaki Y.A. mahkemede ifade verirken, babası 47 yaşındaki Abdulkadir A. baygınlık geçirdi. Duruşma salonunda müdahale edilen baba, sağlık ekipleri eşliğinde adliyeden çıkarılıp hastaneye götürüldü. Manavgat Türkbeleni\'nde geçen yıl kasım ayında çıkan orman yangınıyla ilgili 4\'ü de 18 yaş altındaki sanıkların tutuksuz yargılandığı davaya dün Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Y.A. ve A.İ. ile avukatları ve yakınları katılırken, C.K. ve Y.Ş. katılmadı.

ŞAKALAŞIRKEN YANGIN ÇIKTI

Duruşmada ifade veren 15 yaşındaki Y.A., olay günü Türkbeleni\'nde ormanlık alanda C.K., Y.Ş. ve A.İ. ile birlikte çakmak gazı çektiklerini, çakmak gazının uyuşturucu etkisi yaptığını anlattı. Bu sırada A.İ. ve Y.Ş.\'nin birbirleriyle şakalaşmak amacıyla yaktıkları ağaç yapraklarını birbirlerine attıklarını söyleyen Y.A., bu sırada küçük çaplı bir yangın çıktığını kaydetti. C.K.\'nin üzerindeki eşofmanı alarak çıkan yangını söndürdüğünü ve eşofmanı da orada bırakarak olay yerinden ayrıldıklarını belirten Y.A., birkaç gün sonra polisin eşofmandan yola çıkarak kendilerini gözaltına aldığını aktardı.

OĞLU İFADE VERİRKEN BAYILDI

Y.A. yaşananları anlatmaya devam ederken, duruşma salonunda hazır bulunan babası Abdulkadir A., fenalık geçirdi. Yakınlarının durumu anlatması üzerine duruşmaya aran veren mahkeme başkanı Önder Kürşat Mutlu, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden derhal sağlık ekibi ve ambulans talep edilmesini istedi. Abdulkadir A.\'ya ilk müdahale duruşma salonunda yere yatırılmasının ardından, mahkemede görevli mübaşir ve polis memurları tarafından yapıldı. Eşi, Abdulkadir A.\'nın hipertansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu, kalp rahatsızlığıyla ilgili gelecek ay ameliyat olmayı planladığını anlattı. Mahkeme salonuna gelen 112 ekipleri Abdulkadir A.\'nın tansiyonunu ölçtükten sonra katlanan tekerlekli sedyeyle adliye dışına çıkardı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülen Abdulkadir A.\'nın tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Verilen aranın ardından devam eden duruşmada A.İ.\'nin de ifadesi alındı. Tanıkların dinlenilmesinden sonra duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Abdulkadir A.\'nın ambulansa götürülmesi

55 MB /// 01.45\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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5)DÜĞÜN MAGANDALARI GÖZALTINA ALINDI

KONYA\'da, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş eden 4 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında \'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak\' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin silahlarla ateş açma anı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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6)TARSUS\'TAKİ ESRARENGİZ KAZIDA SONDAJ ÇALIŞMASI

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde, gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 11 aydır sürüyor. Göçüklere neden olan ve giriş-çıkışlara izin verilmeyen kazı alanında, sondaj çalışması yapıldığı görüldü. Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı\'nın da alana alınmadığı bahçede, sondaj çalışması yapıldığı görüldü. İlk kez görüntülenen evin bahçesinde bulunan sondaj makinesi ve su boruları dikkat çekti. Daha önce kazı nedeniyle mahallede göçükler meydana gelmesi üzerine binanın çevresindeki eski yapıların güvenliği için zemin katmanlarının saptanmasına yönelik sondaj çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

MAHALLELİ RAHAT DEĞİL

Başbakanlık, CHP\'li Atıcı\'nın soru önergesine verdiği yanıtta kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü\'nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan kazı süresinin uzaması ve göçükler nedeniyle çevrede oturanlar, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Kazının yapıldığı bölgede oturan 83 yaşındaki Tevfik Selen, yaşanan süreçte tedirginliklerinin arttığını söyledi. Yanı başlarında süren kazının, kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten Selen, kazıyla ilgili hala bilgilendirilmediklerini söyledi. Polis barikatlarıyla korunan sokakta belirsizlik sürerken, yaşanabilecek bir çökmenin sokakta bulunan eski yapıların yıkılmasına da yol açabileceği bildirildi.

POLİSİN İNTİHARINDAKİ SIR

Tarsus\'ta 4 yıl önce, \'silahla şaka yaparken\' öldürüldüğü belirtilen polis memuru Mithat Erdal\'ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus\'ta esrarengiz kazıların yapıldığının duyulması üzerine eşi Sibel Erdal, define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevde olan eşinin, deşifre olunca infaz edildiğini, cinayetin, gizemli kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.

Görüntü Dökümü

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- Mavi brandanın arkasında yürütülen kazıda kullanılan sondaj makinesi

- Sondaj Makinesinin çalışması ve çıkardığı duman

- Makine yanındaki iki kişinin çalışma yürütmesi

- Kazı alanının dış duvarı

- Kazının içinden kısa görüntü ( ilk kez görüntüleniyor)

- İçerdeki borular kazının yukardan görülmemesi için mavi branda ile kamufle edilmiş hali

- Kazı alanına asılan Türk bayrağı

- Kazının yapıldığı evin sokağındaki polis bariyerleri

- Mahalle sakini kazı yapılan evin komşusu Tevfik Selen\'in açıklaması

- Sokak tabelası

- Çalışma yapılan alana komşu işyerinde çalışan esnafın konuşması

- Evin bulunduğu alandan ve mavi brandalı bölümlerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03:44 BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),(DHA)

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7)ANTİK KENTTE KONSER

İZMİR\'de Bergama Krallığı\'nın en büyük ticaret merkezi kabul edilen Metropolis antik kentinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları tarafından konser verildi. Torbalı Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konser büyük ilgi gördü.

Metropolis antik kentinin kazıları sırasında ortaya çıkarılan açık hava tiyatrosunda verilen konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de katıldı. Bin 600 kişilik antik tiyatronun tamamının konser öncesi vatandaşlar tarafından doldurması İZDOB sanatçılarını memnun etti. Konser öncesi basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Metropolis antik kentinin önemine vurgu yaptı. Sanat, kültür ve tarihi bir arada konserlerle vatandaşla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek \" Torbalı\'daki Metropolis Antik kenti sadece Torbalı ve Ege için değil bütün ülkemiz için çok büyük bir değer, vatandaşlarımızın görmelerini öneriyorum. Küçük Menderes Ovası\'na tamamen hakim noktada, bir çağın bütün izlerini, tiyatroyu, hamamı, teras evlerini, akropolu, hamamı ile çok sayıda yapıyı barındırmaktadır. Ayrıca Bizans döneminde inşa edilen bir de kalesi vardır. Burası İzmir\'e çok yakın ve mutlaka görülmeye değer bir ören yeridir\" dedi.

Daha sonra İZDOB sanatçıları tarafından \"Metropolis Toprağımızdan Sesler\" adlı konsere geçildi. Birbirinden güzel ezgileri soprano Filiz Güneş, tenor Oğuz Çimen ve bas Tevfik Rodos seslendirdi. İzmir Opera Orkestrası\'nın da yer aldığı konserde orkestra şefliğini Tulio Gagliardo yaparken, piyanoda Tuğçe Özaytekin yer aldı. Konserde şu eserler seslendirildi;

\"Sabahın Seherinde, Uzun İnce Bir Yoldayım, Çalın Davulları, Karahisar Kalesi, Mazi Kalbimde Yaradır, Fikrimin İnce Gülü, Çökertme, Anan Var midur, Hoca, İzmir\'in Kavakları, Yine Bir Gülnihal.\"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Metropolis antik kentinin Torbalı\'nın yanı başında olmasına rağmen yeterince bilinmediğini, hak ettiği ilgiyi göremediğini belirterek, \"Tanıtım faaliyetlerimiz, sosyal, kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Sanatçılarımızın performansı, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Unutulmaz bir gece yaşadık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konserden görüntüler

İZMİR/DHA

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