DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DONANMA KOMUTANLIĞI\'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı davanın görülmesine başlandı.Kocaeli\'de aralarında amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, subay ve astsubaylar ile örgüt abilerini bulunduğu 53\'ü tutuklu 13\'ü firari 26\'sı tutuksuz yargılanan asker 92 sanıklı FETÖ/PDY davasında ilk duruşma bugün Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'n dönüştürülen salonda başladı. Sanıklar duruşma salonuna geniş güvenlik önemleri altında getirildi. Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, bir süre önce emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbe girişimi sırasında kaçırılan Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal ile birlikte 8 kişi müşteki olarak bulunuyor. Şüpheliler arasında bir numarada FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in adına yer verilirken, darbe girişimini yöneten Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, subay ve astsubaylar, örgütün mahrem abileri konumunda bulunan 92 sanıkla ilgili duruşma başladı. 92 sanık hakkında \'Silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Kişileri hürriyetinden yoksun kılmak\' suçlarından müebbet hapis ve 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi. Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemşettin Ceyhan duruşmayı izlemek için salona geldi.



AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ TAKİP ETTİ

Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi ile ilgili davayı takip etti. Duruşma salonu girişinde açıklama yapan Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, \"15 Temmuz darbe girişimi süreciyle alakalı Kocaeli ayağında mahkeme süreci başladı. Bu anlamda bizler de milletvekillerimizle beraber duruşmaya katılmak için ve hem süreci takip etmek, hem de bu davayı neticeleninceye kadar bizler de tarafımızı belli etmek adına buradayız. Özellikle darbe sürecinde Kocaeli, Kocaeli\'nin özelinde de Gölcük Donanma Komutanlığı önemli bir özelliğe sahipti. Ama hamdolsun Kocaeli halkı, hem de Gölcük halkı, bu darbenin püskürtülmesiyle ilgili askeri alanların önüne barikat kurulması da dahil olmak üzere elinden gelen gayreti gösterdi. Neticesinde de bugün özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu davaları takip etme şansına sahip olduk. İnşallah umut ediyorum ki darbeciler gereken cezayı alacak. Bizler de hem milletin hakkını ve hukukunu korumak, hem de bir daha böylesine bir darbe girişiminin olmaması adına duruşumuzu ifade etmek için buradayız. İnşallah davanın neticesinde herkes hak ettiği cezayı alacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sanıkların duruşma salonuna getirilmesi

-Alınan güvenlik önlemleri

-Duruşma salonunun dışından detaylar

-Röp

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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2)GÖREV BAŞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİSE TÖREN

ANTALYA\'da görev başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru 45 yaşındaki Mevlüt Demir, Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı.Antalya\'da hırsızlık operasyonu öncesi atış yapmak için gittiği poligonda rahatsızlanan polis memuru Mevlüt Demir, kalp krizi geçirdi. Demir, ilk müdahaleyi yapan mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yolda kalbi duran Demir, yarım saatlik kalp masajıyla yeniden hayata döndü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 günden bu yana tedavi altında olan Demir, bugün saat 04.00 sıralarında kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA TAKDİRNAME 30 MAAŞ ÖDÜLÜ

Demir için görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Mevlüt Demir\'in ailesi, mesai arkadaşları ve Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya katıldı. 21 yıllık polis olduğu belirtilen Mevlüt Demir\'in, 13 yıldan bu yana Antalya\'da görev yaptığı, başarılı çalışmaları nedeniyle çok sayıda takdirname ve 30 maaş ile ödüllendirildiği kaydedildi. Evli ve 2 çocuk babası Demir\'in başarılı bir polis olduğunu belirten Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, şöyle dedi:\"Bizim meslekte ceza almadan görev yapmak neredeyse imkansız. Sabah törene katılmadan dosyasına baktım. Bu güne kadar meslek hayatında almış olduğu tek bir cezası yok. Öncelikle görevini, mesleğini ilke edinmiş bir kardeşimiz. Tabii genç yaşta kalp krizi geçirmesi sonucu aramızdan ayrılması hem ailesi hem bizi son derece üzmüştür. Allah\'tan gelene yapacak bir şey yok. Kendisine rahmet, ailesine sabır diliyoruz.\"

Demir\'in cenazesi okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar\'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının asayiş şubeye gelişi

Ölen polisin yakınlarının ağlaması

Emniyet müdürü ölen polisin yakınlarına baş bağlığı dilemesi

Hocanın dua okuması

Emniyet müdürü Celal Uzunkaya nın konuşması

Cenazenin memleketine uğurlanması

Ölen polis memuru Mevlüt Demir\'in resimleri

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)VAN\'DAKİ OKULLAR YENİLENİYOR, ÖĞRETMENLER DE DESTEK OLUYOR

VAN Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde 238 okulda başlattığı bakım ve onarım seferberliği sürüyor. Onarımı devam eden okullarda belediye personeline öğretmenler de gönüllü olarak yardım ediyor. 2017-2018 eğitim- öğretim yılının açılışına kısa bir süre kala Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla merkez ve ilçelerde bulunan 238 okulda bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından eskiyen okulların ihata duvarı, boya, çevre düzenlemesi, tuvaletleri, camları, çatısı, masa ve sandalyeleri titizlikle onarılıyor.

Çalışmalar kapsamında İran sınırında bulunan Saray İlçesinin Keçikayası Mahallesi\'ndeki 50 yıllık 4 derslikli ilkokul ve lojmanın da onarım yapıldı. Okul ve lojmanın tüm camları, çatısı ve boyası çalışmalar kapsamında yenilendi. Keçikayası İlkokulu\'nda ustaların çalışması devam ederken, tatilden dönen Amasyalı öğretmen 25 yaşındaki Kübra Gökçe de çalışmalara gönüllü olarak yardım etti. Okulun boya badanasına yardım eden, duvarları kapıları boyayan Kübra öğretmen öğrencileriyle de sınıfları temizledi.

Öğrencilerine kavuştuğuna sevinen Kübra öğretmen, \"Tekrar köyüme ve okuluma döndüğüm için çok mutluyum. Köye geldiğimde belediye personeli tarafından okulda onarım yapılıyordu. Bende onlara yardımcı olmak ve bir işin ucundan tutmak adına yardım ettim. Hayatımda ilk kez boya yapıyorum. Bence bu deneyim inanılmaz keyifli ve güzel. Çünkü bu öğrencilere her şey değer. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımıza bu hizmeti için teşekkür ediyorum\" dedi.

Yol Yapım Daire Başkanlığı ekipleri de merkez İpekyolu ilçesindeki okullarda çalışmaya devam ediyor. Ekipler, Selimbey Mahallesi’nde bulunan Şehit Kemal Görgülü ve Tuşba İlçesi\'ndeki İnci Kefali Anakolu ile Tuşba Anaokulu’nun da onarım yaptı. Okulların bahçe düzenlemesi yenilenirken, kaldırım ve yolları da parke taşıyla döşendi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Okulu boyayan öğretmen ve işçiler

-Öğretmen ile röp

-Boya ve çalışmalardan detaylar

-Öğrenci ile röp.

-Detaylar

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -

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4)AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNE 15 KİLO ALTIN TAKILDI

VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde \'Ertuşi Aşireti\'nin önde gelen ismi İskender Ertuş\'un oğlunun düğününe aralarında İran ve Irak\'dan gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Yaklaşık 200 koyunun kesildiği düğünde, zarfların içerisine yaklaşık 1 milyon lira para bırakılırken, geline ise yaklaşık 15 kilo altın takıldı.

Bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertuşi\'nin lideri İskender Ertuş\'un inşaat mühendisi oğlu Şeref Ertuş, yaşamını AK Parti eski ilçe başkanı ve işadamı Muhsin Aydın\'ın kızı ile birleştirdi. 2 gün, 2 gece süren düğüne, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Tefik Abaşıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, CHP ve HDP eski Hakkari Milletvekili Esat Canan ile aralarında İran ve Irak\'tan gelen misafirlerinde bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 200 koyun kesilip, misafirlere, kavurma pilav ve cacık ikram edildi.

Birçok yerel sanatçının okuduğu Kürtçe türküler eşliğinde uzun halayların çekildiği düğünde aşiret lideri Ertuş, davetlilere dolar taktı. Bu düğünde \'Mendil serme\' geleneği de kaldırılıp, yerine para takmak isteyen davetlilere zarf verildi ve para takmak isteyenler parayı zarfa bırakıp damadın yanında bulunan kutuya bıraktı. Yaklaşık 1 milyon lira paranın geldiği düğünde, geline yaklaşık 15 kilo altın takıldı. Gelinin bileklerinde yer kalmayınca da bilezikler beline bağlandı. Aşiret lideri İskender Ertuş, düğün sonunda kendilerini yanlız bırakmayan davetlilere teşükkür etti.

Görüntü Dökümü

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-İskender Ertuş\'un davetlileri karşılaması

-İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Tefik Abbaşıoğlu davetlilerin düğün törenine katılması

-Davetlilerin halay çekmesi

-Davetlilerin takı takması ve zarf atması

-Düğünden genel görüntüler

-İskender Ertuş ile ropörtaj

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) -

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5)SÜRÜCÜSÜ SARA NÖBETİ GEÇİRE OTOMOBİL İŞYERİNE DALDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil kullanırken sara nöbeti geçiren Oğuzhan C.\'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp süt ürünleri satan işyerine çarptı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada sürücü yaralandı.İnegöl\'ün Yenice Mahallesi\'ndeki kaza bu sabah saat 07.00\'de meydana geldi. ilçede bir lokantada çalışan ve sara hastası olduğu öğrenilen Oğuzhan C., kullandığı 16 PF 630 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Demircizade Sokak\'ta aracın kontrolünü kaybedip henüz açmamış olan süt ürünleri satan işyerine daldı. Sürücünün kriz geçirmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan Oğuzhan C., ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soıruşturmaya başlandı

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

İşyeri ve aracın görüntüsü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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6)ODUN PARÇALARKEN İKİ PARMAĞI KOPTU

KARAMAN\'da 53 yaşındaki Serpil Kanat, kışlık yakacak için ağaç dallarına tahra ile küçük parçalara ayırırken, tahrayı eline vurması sonucu sağ elinin iki parmağı koptu. Kopan iki parmağı poşet içine konan ve hastaneye kaldırılan Kanat, parmaklarının dikilmesi için ameliyatı alındı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Ayrancı İlçesi\'nde meydana geldi. Serpil Kanat, kış aylarında sobada yakmak için daha öncesinden kesilmiş ağaç dallarını tahra ile küçük parçalara ayırırken, tahrayı eline vurdu. Kanat\'ın sağ elini işaret ve orta parmağı koparken, yardımına komşuları koştu. Kopan iki parmak komşuları tarafından bir poşete kondu. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kanat, kopan iki parmaklarının dikilmesi için ameliyatı alındı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulastan yaralının indirilişi ve kopan parmaklar

- Ambulans ve hastaneden detay

Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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7)UYUM HAFTASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN İLK GÜN HEYECANI

SAMSUN\'da, okula uyum haftası etkinliği kapsamında anasınıfı, 1\'inci sınıf, 5\'inci sınıf öğrencileri ile bu yıl ilk defa 9\'uncu sınıf öğrencileri bir hafta önce okula başladı. Samsun\'da bugün 77 bin 586 öğrenci sıralarına oturdu.

Milil Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-2007 eğitim- öğretim döneminden bu yana uygulanan okula uyum haftası etkinliği kapsamında bu gün anasınıfı, 1\'inci sınıf, 5\'inci sınıf ve bu yıl ilk defa 9\'uncu sınıf öğrencileri için yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Öğrencilerin okula uyum sağlamalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında Samsun\'da 19 bin 758 anasınıfı, 21 bin 221 1\'inci sınıf, 17 bin 574 5\'inci sınıf ve 19 bin 33 9\'uncu sınıf öğrencisi bugün okula giderek sıralarına oturdu. Özellikle okula yeni başlayan anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ise büyük heyecan yaşadı. Öğrenci velileri de sınıflarda çocukları ile beraber oturdu. İlk defa okul heyecanı yaşayan çocuklar öğrenmenlerini ve okullarını tanıdı.

2017-2018 eğitim öğretim dönemini tüm sınıflardaki öğrenciler için ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018\'de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim- öğretim yılı sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sınıftaki birici sınıf öğrencileri ve velilerden detay

-Okul dışından detay

-Sınıf dışından detaylar

(SÜRE:2.48 Dk) (BOYUT:89.91 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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8)BURSA\'DA EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYON

BURSA\'DA 600 polisin katılımıyla 35 farklı adrese eş zamanlı uyuşturu operasyonu düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bugün uyuştucu operasyonu düzenledi. Daha önceden uyuşturucu ticareti yapıtığı belirlenen 8 mahallede 35 farklı adreste gerçekleşen operasyonlarda toplam 600 polik görev aldı. Toplam 10 adet zırhlı araç ve Toma\'nın hazır bekletildiği operasyonlarda uyuştucu eğitimi alan 2 narkotik köpeğide bulunduruldu.

Gün boyu devam eden operasyonlarda Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şubesi\'nin yanı sıra TEM, Asayiş Şubesi ve Çevik Kuvvet polisleride görev aldı.

Görüntü dökümü

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Operasyondan görüntüler

Detaylar



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -