DHA YURT BÜLTENİ-5 

HDP Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 Ocak günü tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 29 Ocak\'ta gözaltına alınan, Sulh Ceza Hakimliği\'nce serbest bırakılan, daha sonra savcılığın yaptığı itiraz üzerine 31 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konulan HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in, aylık tutukluluk değerlendirme duruşması bugün yapıldı.

Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yaptığı aylık tutukluluk değerlendirmesinde, \'Terör örgütü üyesi olmak\', \'Suç işlemeye alenen tahrik\' ve \'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma\' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen ve Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Ayhan Bilgen\'in tahliyesine karar verdi. Mahkemenin Bilgen\'in serbest bırakılması için hazırladığı tahliye müzekkeresi, Silivri Cezaevi\'ne iletilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

Haber: Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA) -

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Şırnak\'ta çatışma: 4 terörist öldürüldü



ŞIRNAK\'ın Güçlükonak İlçesi yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısında tespit edilen 5 PKK\'lının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güçlükonak İlçesi Taşkonak Köyü bölgesinden geçen Dicle Nehri kıyısında saat 00.20 sıralarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Güçlükonak ilçesi Taşkonak Köyü Bölgesi Dicle Nehri kıyısında 08.09.2017 saat 00.20 sıralarında 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında 5 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiştir. Derhal taarruz helikopter kolu bölgeye sevk edilmiş, bölücü terör örgütü mensupları ateş altına alınmıştır. Genel maksatlı helikopterlerle bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri indirilmiş, unsurlarımız ile bölücü terör örgütleri arasında sıcak temas sağlanarak 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

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Şanlıurfa\'da toprağa gömülü 5 otomatik tüfek ele geçti

ŞANLIURFA\'da polis tarafından toprağa gömülü poşette, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu düşünülen 5 otomatik tüfek ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Silahların, kentte görev yapan üst düzey yöneticilere yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Karaköprü\'de bulunan ormanlık alanda toprağa gömülü silahların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı aramada toprağa gömülmüş poşette içerisinde 5 otomatik tüfek ve 18 şarjör ele geçti. Silahlara el koyan polis, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Balistik inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderilen tüfeklerin, kentte görev yapan mülki erkana yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis toprak altında bulunduğu silahları çıkarması

- Ele geçirilen tüfekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA-DHA)

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7 yıldır kayıp kızının acısına dayanamadı

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde 7 yıldır, 23 yaşındayken kaybolan ve bir daha haber alınamayan kayıp kızını arayan işçi emeklisi,12 çocuk babası Mustafa Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Derik İlçesi\'nde 7 yıl önce 23 yaşındayken rahatsızlığı için hastaneye giden ve bir daha hiç haber alamadığı kızı Ceylan Kaya\'yı arayan baba 66 yaşındaki Mustafa Kaya, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşarak önce Derik ardından da kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 Ağustos 2010 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek üzere evden çıkan kızı Ceylan Kaya\'yı her yerde arayan ve geçtiğimiz yıl başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere bütün devlet yetkililerinden yardım isteyen baba Mustafa Kaya, hayat mücadelesine yenik düştü.

Mardin Devlet Hastanesi\'nden yakınları tarafından alınan Mustafa Kaya\'nın cenazesi gece yarısı Derik Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Abdullah Akın mezarlığı\'na getirilerek burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Hayatını kaybeden baba Mustafa Kaya\'nın 2014 ve 2016\'da kızının bulunması için yaptığı konuşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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(Özel) - Taban suyu yükseldi, Suruç Venedik\'e döndü

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, taban suyu yükselmesi nedeniyle cadde ve sokaklar Venedik\'e benzedi. Tedirginliğe yol açan taban suyundan korunmak isteyen vatandaşlar, evlerini girişlerine kum torbasıyla barikat yapıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı\'nda yer alan dünyanın en uzun 5\'inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında kanallara su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Yaklaşık 6 bin nüfusun yaşadığı Aligör Mahallesi’nde taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Taban suyunun yükselmesi nedeniyle evlerinin yıkılmakla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sabri Çelik, \"Barajdan bölgeye su verilmeye başlamasıyla birlikte yıllardır susuz olan mahallemizde taban suyu aniden yükselmeye başladı. Drenaj kanalları yapılmadığından dolayı mahalle bataklık halindedir. Bu suyun yükselmesi nedeniyle salgın hastalıklarda ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş evini terk etmek zorunda kalıyor. Ekinlerimiz sular altında, hayvanlarımızı otlatmaya götürüp getiremiyoruz\" dedi.

Öte yandan taban suyunun yükselmesiyle birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken çocuklar günün büyük bir bölümünü bu su içerisinde oynayarak geçirmeye çalışıyor. Aligör Mahallesi\'nde yaşanan taban suyu yükselmesiyle ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü\'nden bir heyetin bölgede inceleme yapacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahallede yükselen taban suyu

- Cadde ve sokaklarda taşan taban suyu

- Suyun içinde oynayan çocuklar

- Evlerine su gelmemesi için kum torbasını kapılarına yerleştiren vatandaşlar

- Mahalle sakinleriyle yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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