DHA YURT BÜLTENİ-5 

Orgeneral Akar, F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni nedeniyle gittiği Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'ndaki denetlemeleri esnasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Törenine katılmak üzere dün Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni kapsamında personele hitap ederek eğitim yılının başarılı geçmesini temenni eden Orgeneral Hulusi Akar konuşmasında; Hava Kuvvetlerinin ülkemizin göklerdeki gücünün, başarı ve idealinin çelikleşmiş simgesi olduğunu, sahip olduğu nitelikli personel, uçaklar, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığı içerisinde saygın bir yere ulaştığını ifade etti.

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, tören kapsamında geleneksel kurban kesim merasimine katıldıktan sonra sırasıyla 113’üncü ve 111’inci Jet Filo Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar filoların denetlenmesi esnasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında incelemelerini tamamlayan Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, müteakiben Eskişehir Valisi Sayın Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-UÇUŞ FOTOĞRAFLARI

Haber: ESKİŞEHİR (DHA)

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Bakan Fakıbaba: Zehirli yumurta Türkiye\'ye sürülen bir lekedir

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de zehirli yumurta olmasının söz konusu olmadığını belirtirken, \"Şu ana kadar zehirli yumurta tespiti yapılmamıştır. Yumurta sektörü batıda zor durumdadır, Türkiye\'yi de zor duruma düşürmek bu sektöre sürülen bir leke gibi. Sanki Türkiye\'yi bu sektörde ekonomik olarak vurmak istiyorlar. Bizim sıkıntımız yok, ihracat yapıyoruz\" dedi.

Ankara\'nın Polatlı İlçesi\'nde düzenlenen \'Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı\' programına katılan Bakan Fakıbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batılı haber ajanslarında yer alan AB ülkelerindeki zehirli yumurtanın Türkiye\'de de olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Bazı batı ajanslarına göre Türkiye\'de zehirli (Fipronil) yumurta olduğu iddia edildi. Ben her şeyden önce hekimim, insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Şu an akadar en küçük bir sorun yok, yarın ne olur onu bilemeyiz tabi. Biz zaten yumurtayı ihraç ediyoruz, 148 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bizim alımış olduğumuz yumurtalar damızlık yumurtadır. Bunların kontrollerini yapıp öyle alıyoruz. Bir hekim olarak bu işin üzerinde ciddi bir şekilde duruyorum. Şu ana kadar zehirli yumurta tespiti yapılmamıştır. Yumurta sektörü batıda zor durumdadır, Türkiye\'yi de zor duruma düşürmek bu sektöre sürülen bir leke gibi. Sanki Türkiye\'yi bu sektörde ekonomik olarak vurmak istiyorlar. Bizim sıkıntımız yok, ihracat yapıyoruz. Eğer bir şey olursa vatandaşlarımıza bunu en önce ben açıklarım.\"

GÜNEYDOĞUYA SALDIRMALARININ NEDENİ BEREKETLİ TOPRAKLARDIR

Polatlı\'da düzenlenen \'Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı\'nda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'deki tarımsal üretimi artırmak ve ülke olarak kendi kendine yeter üretimi elde etmek için sulama alanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara\'da sulanabilen ve sulamaya hazır olan tarımsal arazi miktarının 2 milyon dekar olduğunu hatırlatan Fakıbaba, “GAP bölgesinde 20 milyon dekar tarımsal arazi sulanmaktadır. Türkiye düşmanlarının güneydoğuya saldırmalarının en önemli nedenlerinden birisi de bereketli topraklarıdır\" dedi.

Vahşi sulama konusunda çiftçileri uyaran Bakan Fakıbaba, \"Türkiye genelinde tarımsal sulamanın yüzde 60\'ı vahşi sulama yöntemiyle yapılıyor. Bu yanlıştır, suyun israf edilmesidir. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde akan bir nehirde su kullanırken bile israf edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Bakanlığımızın basınçlı sulama sistemi konusunda hibe destekleri var\" dedi.

GÖKÇEK: KIRSAL HİZMETLERİ İÇİN KAYNAK YETERSİZ

Çalıştayda konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, tarımda sulama altyapısının geliştirilmesi, girdilerin ucuzlatılması, sulama kooperatiflerinin sorunlarının çözümü için çabaladıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, 2014 yılında özel idare yetkilerinin kanunla büyükşehir belediyelerine devredildiğini hatırtalarak, \"kırsal kalkınma yetkisinin büyükşehir belediyelerine devredilmesinden sonra pek çok hizmetler yaptık. Kırsala bugüne kadar 54 milyon lira destek sağladık. Ancak, özel idare yetkisi bize devredilmesine rağmen kaynakları devredilmedi. Dolayısıyla istediğimiz anlamda hizmet edemiyoruz. Bu kaynak sorununun hükümetimiz tarafından çözümlenmesini bekliyoruzö dedi.

Çalıştayda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar Ankara\'daki tarımsal üretim ve sulama alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya bakanlık bürokratları, tarımsal kuruluşların temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çalıştaydan genel görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşması

- Ankara Valisi Ercan Topaca\'nın kısa konuşması

- Salondan detay

- Bakan Fakıbaba\'nın gazetecilere dışarıda yumurta ile ilgili sorularını cevaplaması

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR-Gökhan CEYLAN/POLATLI(Ankara), (DHA)-

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Bolu\'da trafik kazaları mobese kamerasında

BOLU\'da son 3 ayda meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğüne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

Mobese kayıtlarında Bahçelievler Kavşağı\'nda sürücüsü manevra yapan otomobil ile motosiketin çarpışması, Sanayi Kavşağı\'nda ambulansla kavşaktan sürücüsü kontrolsüz geçen otomobilin çarpışması, Beşkavaklar Kavşağı\'nda 2 otomobilin çarpışması, Karakol Kavşağı\'nda sola doğru manevra yapan otomobille üzerinde 2 kişi bulunan motosikletin çarpışması ve kentteki bazı kavşaklarda meydana gelen diğer kazalar yer aldı.

Görüntü dökümü:

-Mobese kameralarına yansıyan kaza görüntüleri

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Yerfıstığında düşük rekolte üreticiyi üzdü

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde hasadına başlanan yerfıstığında verimin düşük olması çiftçiyi üzdü.

Kadirli\'de 39 bin 570 dekar alana ekim yapıldığını belirten Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, geçen yıl dekara 400 kilo ürün alındığını bu yıl ise 250 ile 350 kilo arasında ürün alındığını söyledi. Kadirli\'de erken ekim ve erken hasat nedeniyle verimin düşük olduğunu belirten Hanifi İspir, fıstığın kilosunun 5 liradan alıcı bulması halinde çiftçinin zararın biraz da olsa telefi edebileceğini kaydetti.

Kadirli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü F. Rüştü Özeser de Osmaniye\'nin Türkiye\'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşıladığını belirterek, \"Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan birinci ürün yerfıstığı hasadımız başladı. Yaklaşık 39 bin 570 dekarda ekimi yapılan yerfıstığında ilk hasat başladı. Geçen yıl rekoltemiz 25 bin ton olmuştu\" dedi.

Tarlasında hasat yapan çiftçi Ömer Ela ise, \"Normalde Eylül ayının 25\'inden sonra hasat yaptığımız yerfıstığını bu yıl Eylül ayının başında hasat ettik. Verim biraz düşük ama fiyat 5 lira gibi olursa çiftçinin verimden kaybı bu şekilde giderilebilir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Fıstık tarlasında fıstık sökme makinesinin çalışmaları

- Genel ve Detay görüntüler

- Toplanan fıstık görüntüleri

- Fıstık üreticisi ile röp

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/Kadirli (OSMANİYE), (DHA)

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Tarihi köprüde 5 metrelik define kazısı

BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde Roma döneminde yapılan tarihi Kemerdere Köprüsü\'nün altında defineciler tarafından 5 metrelik kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi\'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü, bakımsızlık ve definecilerin talan etmesi sonucu hasar gördü. Büyük kaya parçalarından yapılan ve ayağında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşını anlatan silik kabartma bulunan köprünün altında kimliği belirsiz kişilerce yeni bir kazı yapıldığı belirlendi. Bir kişi tarafından fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçan kişilerin köprünün altını yaklaşık 5 metre kazdığı belirlendi. Daha önce Bartın-Amasra yol yapım çalışmaları sırasında yukarıdan gelen hafriyatın da zarar verdiği köprüde restorasyon çalışması yapılması bekleniyor.

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, köprünün Roma döneminde yapıldığını bildiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Kemerdere Köprüsü, Kuşkayası yol anıtının devamı olarak yapılan Roma döneminden kalan en önemli eserler arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde bizlere ihbar geldi. Gittik inceleme yaptık. Köprünün altında yaklaşık 5 metrelik kaçak kazı yapılmış. Biz de durumu polise ekiplerine bildirdik. Şimdi savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kaçak kazı yapılan yerden bir tarihi eser çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.\"

Aydın, köprüde restorasyon çalışması için ihaleye çıkılacağını, bunun için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Görüntü dökümü:

-Köprüden detay görüntüler

-Kazı yapılan alan

-Kazıda kullanılan malzemeler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Elmalı\'da temsili Yörük Göçü

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında temsili Yörük Göçü canlandırıldı.

Elmalı Belediyesi tarafından bu yıl 665\'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında 5\'inci Yörük Göçü yapıldı. Etkinliğe, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, Elmalı Güreş Ağası Tarık Sarvan, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaş katıldı.

Yörük Göçü kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayıp şehir turunun ardından yine meydanda sona eren kortej geçişi yapıldı. Korteje Yörükler yöresel kıyafetleriyle katılırken, gelenekler canlandırıldı. Kağnı üzerinde eski eşyalar sergilendi, Yörükler traktörlerin çektiği römorklar üzerinde ayran yayıp, yün eğirdi. Türk bayraklarının taşındığı kortej ilgiyle izlendi.

Yörük Göçü sonrasında akşam Yaren Gecesi düzenlendi. Gecede şarkıcı Başkal ve Fatoş Kadıoğlu konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yörük göçü kortejinden görüntüler

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA)

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