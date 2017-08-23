DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SURİYELİLERİN SINIR KAPISINDAKİ BAYRAM GEÇİŞİNDE İZDİHAM

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda geçiş sırasında izdihama yol açtı. Kilis Valiliği\'nin Kurban Bayramı izni nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 9\'uncu gününde de sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, kapının açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle sonlandırılan izdihamda Suriyeli bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sıra nedeniyle Suriyeliler arasındaki tartışma da görevliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, 17 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sınır Kapısı

- Oluşan uzun kuyruklar

- Yoğun kalabalık

- Suriyeliler arasındaki tartışmalar

- Kapıların açılmasıyla birlikte koşan Suriyeliler

- Suriyelilerin koşarak içeriye girmesi

- Yaşanan izdiham

- Eşyalarını taşamakta zorlanan Suriyellier

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:469 MB

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2)MERSİN\'DE TOMBALA OPERASYONU

MERSİN polisi, bir derneğe yaptığı operasyonda tombala oynayan 59 kişiyi suçüstü yakaladı.

Merkez Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi\'nde faaliyet gösteren \'Mersin Kimene Yarenler Kültür Derneği\'nde kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti .Derneğe giden polis, içeride bulunanlardan kapıyı açmalarını istedi. Ancak içeride bulunanlar tüm uyarılara rağmen kapıyı açmayınca, polis koç başı ile kırarak girdiği iş yerinde 59 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda değişik renklerde tombala çekiliş kartı, tombala kapama pulu ve projeksiyon cihazı ele geçirildi. 59 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı 227 TL olmak üzere toplam 13 bin 399 lira ceza kesildi. 5 kişi de, \'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede 4\'ü yurt dışı yasağı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü

- Polisin kapıyı açmaları için çağırda bulunması

- Polisin koç başı ile kapıyı kırmaya çalışması

- Kapının açılması

- Polis kapı önündekileri gözaltına alırken

- İçeride oturanların görüntüsü

- Polislerin inceleme yapması

- Ele geçen tombala pulları

- Polisin havalandırma yerinde inceleme yapması

SÜRE: 04\'21\" BOYUT:438 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,(DHA)

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3)EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR\'A ÇARPAN KAMYONDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde lastiği patlayan ve emniyet şeridine çekilen TIR\'a arkadan çarpan kamyonda bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyondaki zeytinler karayoluna döküldü. Kaza Ergene İlçesi\'nin çevreyolunda meydana geldi. Edirne istikametine giden Kenan Saygılı yönetimindeki 16 VL 465 plakalı zeytin yüklü kamyon Sağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde lastiği patladığı için emniyet şeridine park edilen Mehmet Ali Çelik yönetimindeki 06 SAN 75 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonda bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ölürken, sürücü Kenan Saygılı yaralandı.

TIR sürücüsü Çevik\'in haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyondan karayoluna saçılan zeytinler karayolunun kapanmasına neden oldu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri karayoluna dökülen zeytinleri temizleyip, yolu trafiğe açtı. TIR sürücüsü Mehmet Ali Çevik, \"Aracın lastiği patlaktı ve park halindeydim. Kamyon arkadan gelip vurdu. Hemen polisi ve ambulansı arayıp kaza olduğunu bildirdim\" dedi. Kazada ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Kazaya karışan araçlar

Yola dökülen zeytinler

Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

Cesedin taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) -

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4)TELEFONUNU ŞARJ ETMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde cep tetefonunu şarj etmek için fişi prize takmak isteyen 15 yaşındaki Ahmet Akkuş, kablodan kaçak yapan akıma kapılarak öldü.Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Arıcan Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde cep telefonunu şarj etmek için fişi prize takmaya çalışan Ahmet Akkuş, iddiaya göre şarj cihazından kaçak yapan elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Ahmet Akkuş\'u gören ailesi 112\'ye haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Akkuş\'u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Akkuş’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulu.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera - Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

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5)ÇANAKKALE\'DE BYLOCK\'DAN 2 TUTUKLAMA

ÇANAKKALE\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli yazışma programı ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden dün (salı) 5\'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca bugün şüphelilerden 5\'i daha, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2 kişi, emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 8 kişinin halen arandığı belirtildi.

Dün (salı) adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Emniyette sorguları tamamlanan diğer şüphelilerden 5\'i ise, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeye getirilen FETÖ şüphelilerinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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6)POLİS HIRSIZLARA GÖZ AÇTIRMADI

MERSİN\'de polis artan hırsızlık şikayetlerinden yola çıkarak güvenlik kameralarından yaptığı incelemede 10 hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi yakaladı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki marketler, inşaat ofizleri, emlak ve gayrimenkul, hırsızlık yapıldığı yönünde şikayet aldı. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, mağdurlarla görüşüp, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda zanlıların beyaz bir otomobille hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlendi. Araç plakasının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Yenişehir İlçesi\'nde bir işyerinden hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine giden ekipler araca farklı bir plaka takan zanlılardan G.B. ve Z.S. çaldıkları elektronik eşyalarla birlikte olay yerinde, kaçan F.A. ise saklandığı evde yakalandı.Zanlıların 3 gün içinde 10 farklı iş yerinden, 7 monitör, 6 bilgisayar kasası, 6 televizyon, 2 cep telefonu, 2 yazıcı, 1 fotoğraf makinesi, 2 laptop, 1 kol saati, 3 şarj cihazı, 1 fotokopi makinesi, yaklaşık 6 bin TL\'lik sigara ve bozuk para çaldığı belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu,

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların market içerisinde gezmesi

- Hırsızların market içerisinde sigara ve çekmeceden para alması

- Poşetlere doldurup götürürken

- Dışarda bulunan televizyonu sökmeye çalışırken

- Polislerin iş yeri içerisinde arama yapması

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Elleri kelepçeli olarak götürülmesi

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracı giderken

SÜRE: 03\'21\" BOYUT:408 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,(DHA)