DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SIĞINMACILARIN SURİYE\'YE GEÇİŞİ SÜRÜYOR

KİLİS Valiliği\'nin verdiği izinle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri sürerken, jandarmalar yaşlı ve engellilere yardımcı oluyor.

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 5\'inci gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken, geçişlerine öncelik verilen yaşlı ve engellilere sınırda görevli askerler yardımcı oldu. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için 44 bin 322 Suriyeli\'nin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Bekleyen sığınmacılar

- Askerlerin yaşlı kadını taşımaları

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB

==================================================

2)ORGANİZASYON ŞİRKETİ VE İŞÇİ SENDİKASINA 7\'NCİ KUMAR BASKINI



MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde daha önce de 6 kez basılan organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası\'na 7\'nci kez düzenlenen kumar operasyonunda, tombala oynayan 107 kişi suçüstü yakalandı. Yenice Mahallesi\'nde bir organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası\'nda kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Uyarılara rağmen demir kapının açılmaması üzerine koçbaşı diye tabir edilen balyozla kapıyı kıran ekipler, binanın otoparkında tombala oynayan 8\'i kadın 107 kişiyi suçüstü yakaladı. Daha önce 3\'üncü katı valilik, 2\'nci ve 1\'nci katı belediye tarafından mühürlenen kumarhanede, kapalı alanda sigara içen 35 kişi hakkında da işlem yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bilgi verildi. Tombala oynayan kişilerin yapılan GBT sorgulamasında bir kişinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlenirken, zanlının üzerinde 2 gram esrar da ele geçirildi.

Çok sayıda tombala malzemesinin ele geçtiği olayla ilgili soruşturma sürerken 107 kişiye Kabahatler Kanunu\'na muhalefetten kişi başı 227 TL olmak üzere toplam 24 bin 289 TL para cezası kesildi. Taşımacılık İşçi Sendikası Dernek Başkanı Nedim Özbiçer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Jandarmaların kapıyı kırmaya çalışmaları

- Jandarmaların kumarhaneye girmesi

- Jandarmanın baskın anı

- Masalarda oturanlar

- Jandarmanın kimlik kontrolu yapması

- İçeride dolaşan jandarmanlar

- Tombala malzemelerinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

=================================================

3)SEVGİLİSİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP, İNTİHARA KALKIŞTI

KONYA\'da Karapınar İlçesi Adalet Mahallesi Muhtarı evli 3 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Çakan, sevgilisi 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Göral\'ı, birlikte yedikleri kavunu doğradığı bıçakla boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi vücuduna saplayarak yaralanan Mustafa Çakan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakan\'ın ilk ifadesinde aralarında çıkan mobilya satın alma tartışması sonucu sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü söylediği öğrenildi. Olay, bugün saat 09.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre yolu Kozağaç Mevkii\'nde meydana geldi. Karapınar İlçesi\'nde fırıncılık yapan Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan, 5 yıllık sevgilisi Hacer Göral ile birlikte yönetimindeki 42 JD 310 plakalı otomobille, Antalya- Çevre yolu Kozağaç Mevkii yakınında gelip, aracını yolun kenarına park etti. Daha sonra yolda gelirken satın aldıkları kavunu aracın yakınındaki bir ağacın altında kesip, sevgilisiyle birlikte yemeye başladı. Kavun yerken sohbet eden iki sevgilisi iddiaya göre satın alacakları mobilya nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Çakan, kavunu doğradığı bıçakla, otomobilde sürücü koltuğunun yanında oturan sevgilisi Hacer Göral\'a, saldırdı. Sevgilisinin boğazına ve vücudunun 4 yerine bıçak saplayan Çakan, sevgilisini kanlar içinde görünce bu kez de bıçağı kendi vücuduna saplamaya başladı. Bıçağı 3 kez kendi vücuduna saplayan Çakan, kanlar içinde yere yığıldı. İki kişiyi kanlar içinde gören çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hacer Göral\'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Çakan da ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede kadının sol avucunun içinde ıslak mendil ve yediği kavununda yere düşmüş olduğunu belirledi.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

Mustafa Çakan\'ın, polise verdiği ilk ifadesinde dün gece sevgilisi Hacer Göral\'ın evinde kaldığı ve evde sevgilisinin çocukları ve kardeşiyle birlikte oturup sohbet ettiklerini, burada sevgilisi Göral\'ın, yeni mobilya almasını ve sürekli birlikte yaşamak istediğini söylediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Sabah saatlerinde de sevgilisiyle birlikte mobilya satın almaya çıktıklarını belirten Çakan\'ın, \"Hacer ile mobilya satın almaya çıktık. Ancak mobilyacılar kapalıydı. Açılıncaya kadar zaman geçirmek için kavun yemeye gittik. Kavunu doğrayıp bir dilim kendime bir dilimde ona verdim. \'Beni kavunla mı kandıracaksın, benim evime bundan sonra her gün geleceksin, değilse senin kızlarını, torunlarını satarım\' deyip küfür etti. O sırada kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım. Sonra onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım. Çevredekiler gelip yardım etti.\" dediği öğrenildi.

15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sevgilisi tarafından öldürülen Hacer Göral\'ın, daha önce Karapınar\'da oturduğu eşinden boşandığı ve 2 yıl önce Konya\'ya taşındığı belirtildi. Göral\'ın, yaklaşık 15 gün öncede merkez Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi\'ne giderek, kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayette bulunduğu, oğlu ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cesetten detay

-Aractan ve kavundan detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

- Ölen kadın ve yaralının fotoğrafı

(Haber- Kamera:Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

=====================================================

4)MEDİA MARKT\'IN 50\'NCİ MAĞAZASI ANTALYA\'DA AÇILDI

PERAKENDE elektronik mağaza zincirlerinden Media Markt Türkiye\'de 50\'nci mağazasını Antalya\'da Mall Of Antalya Alışveriş Merkezi\'nde açtı. Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye\'de yatırımlara devam edeceklerini açıkladı. Açılışa özel indirim kampanyaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde mağaza önünde bekleyen vatandaşlar ürünleri alabilmek için yarıştı.

TÜRKİYE genelinde 50\'nci Antalya\'da 3\'üncü mağazasını Mall of Antalya Alışveriş Merkezi\'nde açan MediaMarkt yönetimi, açılış öncesi gazetecilerle dün gece 7 Mehmet Restaurant\'ta bir araya geldi. Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Son 22 aydır kesintisiz olarak Türkiye\'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen elektronik perakendecisi olduklarını söyledi. Gökyıldırım, \"Son 18 ayda 18 mağaza açtık. Büyüme trendimizi taçlandıran Antalya\'da üçüncü, Türkiye\'de ise 50\'inci mağazamızı Antalya\'da açtık. Son 2 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirdik\" dedi.

Bugün Türkiye\'de toplam 130 bin metrekarelik satış alanı ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye\'nin en büyük satış alanına sahip olduklarını anlatan Yenal Gökyıldırım, ürün yelpazesi bakımında da rakiplerinin 2 katını aşan seçenekle tüketicileri buluşturduklarını söyledi. Önümüzdeki 40 günlük süreçte Türkiye\'de 4 yeni mağaza daha açacaklarını bildiren \"Gökyıldırım, yılsonuna kadar bu dört mağaza ile birlikte toplam 8 mağaza daha açacağız\" diye konuştu.

Media Markt\'ın dünyanın 15 ülkesinde faaliyet gösteren 1016 mağazasında 65 bin çalışanı olan bir firma olduğunu anlatan Gökyıldırım, bir soru üzerine Türkiye ile Almanla arasındaki sorunları da değerlendirdi. Türkiye ile Almanya arasında çok köklü ilişkilerin olduğunu bildiren Yenal Gökyıldırım, iki ülke arasındaki sorunların kısa sürede çözümleneceğine inandığını söyledi.

Türkiye\'deki teknoloji marketlerinde en çok cep telefonlarının satıldığını da belirten Gökyıldırım, arkasından televizyon ve bilgisayarlar ile büyük ev aletlerinin geldiğini anlattı. Gökyıldım diğer ülkelerde ise bu sıralamanın farklı olduğunu belirterek Almanya\'da ilk sırada kahve makinalarının geldiğine dikkati çekti.

Günler öncesinden açılışa özel indirim kampanyaları ile 50\'nci mağazanın açılacağını duyuran Media Markt yönetimi açılış kurdelesini ise sabah saat 08.00\'de kesti. Sabahın erken saatinde mağaza önünde toplanan kalabalık, indirimleri ürünleri almak için uzun süre sırada bekledi. AVM\'nin arka bahçesinde bir ambulans olabilecek izdihamda rahatsızlanabilecekler için hazır bekletildi.

Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye Operasyon Direktörü Remko Rjinders, Ege- Akdeniz Bölge Direktörü Levent Bulut, Mall of Antalya Mağaza Müdürü Nurkan Taşlıca ve mağaza çalışanlarının katıldığı kurdele kesimi yapıldı. Ardından kapıda kuyruk oluşturan vatandaşlar teker teker içeri alındı. Mağazaya giren vatandaşlar almak istedikleri ürünlerin başında toplandı. Klima, cep telefonları ve televizyon standları önünde toplanan kalabalık, alışveriş yaparken birbirleriyle yarıştı.

Görüntü Dökümü1

-----------------

Dışarda bekleyenlerden detay görüntü

medya mark icra kurulu bşk yenal gökyıldırımın konuşması

kurdale kesimi

magazaya giren müşterilerden detay görüntü

müşterilerin koşuşturmasından görüntü

müşterilerin aldıkları ürünlerden görüntü

ürün almak için oluşan kalabalıktan görüntü

214 MB /// 03.08\"

Görüntü Dökümü 2

--------------

Media Markt Türkiye icra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım\'ın basın toplantısı

149 MB /// 04.41\"

Haber: İbrahim LALELİ- Mustafa KOZAK: Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)