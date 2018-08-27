DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÇEŞME\'DE 183 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan toplam 183 kaçak göçmen yakalandı. Geçen cumartesi günü saat 08.04’te, Çeşme ilçesi Alev Adası önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye gönderildi. Yasa dışı olarak Sakız Adası\'na doğru giden lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekibi tarafından durduruldu. Lastik bottaki 21\'i Suriye, 10\'u Filistin ve 13\'ü Irak uyruklu toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Dün (pazar) saat 01.50\'de de Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi doğusundaki Mersinli Koyu\'nda, Sahil Güvenlik uçağı tarafından, 3 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından, Sakız Adası\'na doğru ilerleyen lastik botlar durduruldu. Lastik botlarda bulunan 4\'ü Suriye, 2\'si Mısır, 5\'i Senegal, 55\'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Togo, 4\'ü Fildişi Sahili, 3\'ü Mali, 11\'i Kongo, 19\'u Filistin, 2\'si Sierra Leone, 20\'si Irak, 6\'sı Yemen, 4\'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Angola uyruklu toplam 139 kaçak göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda yakalanıp kıyıya getirilen toplam 183 kaçak göçmenin, kimlik tespitlerinin yapılıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sahil Güvenlik uçağından kaçak göçmenlerin görüntüsü

- Sahil Güvenlik botunun kaçakların botunu durdurması

- Kaçakların kıyıya çıkarılması

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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2)EŞİNİ YARALAYIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan İsmail Çetinkıran (26), bir süre ayrı yaşadıktan sonra barıştığı eşi Hülya Çetinkıran’ı (23) tabancayla yaralamasının ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavi edilen Hülya Çetinkıran’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İsmail Çetinkıran’ın durumunun kritik olduğu bildirildi. İsmail Çetinkıran ile eşi Hülya Çetinkıran, bir süre ayrı yaşadıktan sonra barışarak Muradiye Mahallesi’ndeki evlerinde tekrar bir arada yaşamaya başladı. İddiaya göre, çift henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartıştı. İsmail Çetinkıran, tabancasıyla eşini sağ kolundan yaraladıktan sonra balkona çıkarak başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti ambulansla bir hastaneye götürdü. Hülya Çetinkıran’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyatı devam eden İsmail Çetinkıran’ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Toplanan kalabalık ve ambulans

-Hastaneye yaralı adamın ambulansla getirilmesi

-Acilden görüntü

-Olay yerindeki polis ve kalabalık

-Olay yerinde yerdeki kanlar ve kanlı tabancanın görüntüsü

-Hastanede sedyedeki yaralı kadının fotoğrafı

-Çevreden görüntüler

SÜRE: 02\'08\" BOYUT: 91 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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3)KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ KOMŞUNU TABANCAYLA AĞIR YARALADI

KONYA\'da Muammer D. (52), kendisini takip ettiğini düşündüğü husumetli olduğu komşusu Mevlüt Akbaş\'ı (37) pazarda tornavidayı sırtına saplayıp, tabancayla ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbaş\'ın gömlek cebindeki cep telefonuna da bir kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.Olay, dün saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak\'ta meydana geldi. 3 yıldır husumetli olan Muammer D. ile alt komşusu Mevlüt Akbaş, bir ay önce apartmanın bahçesine malzeme konulması nedeniyle kavga etti. Muammer D., dün de alışveriş için gittiği pazarda, komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Muammer D., kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş\'ı tornavidayla yaraladı, ardından da kurusıkıdan bozma tabancaya peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Mevlüt Akbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Mevlüt Akbaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Mevlüt Akbaş\'ın gömleğinin cebindeki cep telefonuna da bir kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.

Muammer D. ise evinin yakınındaki Bosna Hersek Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. Sağlık kontrolüne götürülen Muammer D., basın mensuplarının \"Neden yaptınız?\" sorusuna, \"Yolumu kesti, beni takip ediyordu\" diye cevap verdi.

Muammer D.\'nin polis merkezindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılışı

-Olay yerinden görüntüler

-Kurşun isabet eden cep telefonu

-Suç aleti tabancanın görüntüsü

-Detaylar

(Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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4)DOMUZ AVINDA VURULAN KİŞİ, HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE\'nin Sumbas ilçesinde Zübeyir Avaner (48), birlikte ava çıktığı akrabalarından birinin, gelen sesin domuzdan geldiğini sanıp ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde Zübeyir Avaner ve 3 akrabası domuz avına çıktı. Avcılardan biri, domuz olduğunu düşündüğü çalılıklar arasından gelen sesin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Tüfekten çıkan mermiler, Zübeyir Avaner\'e isabet etti. Ağır yaralanan Avaner, yanındaki akrabaları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zübeyir Avaner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Avaner\'in ölümüyle ilgili birlikte ava çıktığı 3 kişiyi gözaltına alan jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansın Devlet Hastanesi\'ne gelişi

- Hastane önündeki ambulansın görüntüsü

- Detay görüntü

SÜRE: 29\" BOYUT: 55 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)

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5)AVRUPA ŞAMPİYONU OKÇULAR SAMET İLE SELİN\'İN HEDEFİ OLİMPİYAT

TÜRKİYE\'yi okçuluk sporunda olimpiyatta temsil eden anne ve babanın kızı Selin Şatır (15) ile Mersin\'de çiftçilik yapan ailenin oğlu Samet Ak (17), geçen yıl seçildikleri okçuluk milli takımında iki ay birlikte antrenman yaparak Avrupa şampiyonluğu kazandı. Gençlik Olimpiyatları\'nda altın madalya hedefleyen Selin ile Samet, \"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılmak\" dedi. Okçulukta 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları\'nda 5\'incilik elde eden milli takımda yer alan Serdar Şatır ile Sidney\'in ardından, 2004 Atina\'da, 2008 Pekin\'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin\'in kızı Selin Şatır ile Mersin\'de çiftçilik yapan ailenin oğlu Samet Ak\'ın yolları, okçuluk milli takımında kesişti. Ailesinin başarısından etkilenerek 6 yıldır okçulukla uğraşan Selin ile evinin yakınındaki tesislerde antrenman yapan sporculara özenerek başladığı okçulukta farklı yaş gruplarında Türkiye şampiyonluğu yaşayan Samet, 1 yıldır ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

SELİN İLE SAMET\'İN BAŞARISI

Milli takımla katıldıkları turnuvalardaki başarılı atışlarıyla 4 ay önce Klasik Yay Karışık Kadet Takımı\'nda birlikte antrenmanlara başlayan Selin ile Samet, Yunanistan\'da 26 Haziran\'da düzenlenen Gençler Kadet Avrupa Şampiyonası\'nda finalde Almanya\'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımdaki ilk yıllarında birlikte yaptıkları kısa süreli antrenman sonrası Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak, Türk okçuluk sporunda adını duyuran Selin ile Samet, bu başarılarıyla Arjantin\'de 6 Ekim\'de yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları\'na katılmaya hak kazandı. Her ülkenin en fazla iki sporcuyla katılabildiği gençlik olimpiyatlarında Türkiye\'ye de iki kota hakkı kazandıran Selin ile Samet, hazırlıklarına Antalya 100. Yıl Tesisleri\'nde devam ediyor. Milli takım antrenörlerinin gözetiminde günde iki antrenman yapan milli okçular, olimpiyata katılıp, madalya kazanma hayaliyle hedefe ok atıyor.

İLK ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA

Okçuluk milli takımında bir yıldır yer aldığını anlatan Samet Ak, \"Takım arkadaşım Selin ile yaklaşık 2 ay kampta antrenman yaptıktan sonra Yunanistan\'daki Avrupa şampiyonasında karışık milli takım kadet kategorisinde altın madalya kazandık. Bu bizim için çok iyi deneyim oldu. İlk yarışmamda bu dereceyi elde edebilmem benim için çok büyük onur. Selin ile uzun yıllar milli takımda forma giyip başarılar elde etmek istiyorum\" dedi.

\'HAYALİMİZ OLİMPİYAT MADALYASI\'

Gençlik Olimpiyatları\'na takım arkadaşı Samet ile hazırlandığını anlatan Selin Şatir ise \"2 ay sonra gençlik olimpiyatlarına gideceğiz. Orada ikimiz de hem karışık milli takım, hem bireysel altın madalya kazanmak istiyoruz. Avrupa şampiyonasında kazandığımız madalya başarısını gençlik olimpiyatlarına da taşımak istiyoruz. Önümüzde çok yarış var. Beraber gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve sonrasındaki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak en büyük hedefimiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Selin ve Samet’in yaylarıyla gelişi

- Selin ve Samet’in atış çalışması

- Hedef tahtası detay

- Samet Ak röportaj

- Selin ve Samet atış yaparken detay

- Selin Şatır röportaj

- Selin ve Samet’ten detay

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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6)UŞAK\'TA TRAFİK DRONE\'LA DENETLENDİ

UŞAK\'ta polis ekipleri, bayram tatili sonrası dönüşlerin de olmasıyla yoğunlaşan trafikte havadan drone\'la denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder\'in de katılımıyla, Uşak- İzmir Karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda havadan drone\'la araç sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Şerit ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi. Polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesti.

Uşak\'ta 2017 yılına göre 2018 yılındaki trafik kazalarında yüzde 25 oranında azalma olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, \"Trafik kurallarına uyma bilincinin gelişmişlik göstergesi olduğu unutulmamalıdır. Trafik kurallarına önce biz uyalım, diğerlerinin de değiştiğini göreceğiz. Trafikte hoşgörü ve saygı, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Karayolundan ve polislerden detay

- Drone\'la trafik denetiminden görüntü

- Polislerin sürücüleri uyarması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)