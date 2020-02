DHA YURT BÜLTENİ-4

TIR çarpan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde, TIR\'ın çarptığı otomobil ormanlık alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ereğli- Alaplı karayolunda meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı iddia edilen Selim Gedik (37) yönetimindeki 19 UE 653 plakalı TIR, aynı yöne giden Ferhat Ateş\'in (20) kullandığı 67 TV 827 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Ferhat Ateş ile yanında bulunan Öznur Yıldırım(18) ve Barış Karakaya(26) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Selim Gedik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yeri

-Yaralılara ambulansta müdahale

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Hurdaya dönen otomobil

-Otomobile çarpan TIR

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla arkadaşını mezarlıkta bıçaklayarak öldürdü

Konya\'da Suriye uyruklu İbrahim El Hatip\'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı aynı ülke vatandaşı Malek Al Khatib (18) yakalandı. Malek Al Khatib\'in, ifadesinde İbrahim El Hatip yakın arkadaşı olduğunu ve Almanya\'daki sevgilisini rahatsız ettiği gerekçesiyle mezarlıkta kozlarını paylaşmak amacıyla buluştuklarında sevgilisi için \'Benim olsun\' demesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı içinde meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen El Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İbrahim El Hatip\'i bıçaklayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezarlık içi ve dışındaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Polis, yaptığı incelemede El Hatip\'in, kavga ettiği yine Suriye uyruklu Malek Al Khatib tarafından bıçaklandığını belirledi. Bunun üzerine Al Khatib ve olaya karışan öldürülen El Hatip\'in arkadaşı Mustafa El Yusuf (20) gözaltına alındı.

ÖLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Malek Al Khatib, öldürdüğü İbrahim El Hatip ile Suriye\'den arkadaş olduklarını ve Almanya\'da yaşayan sevgilisi Beyan Zeytir\'i, sürekli telefonla rahatsız etmesi üzerine uyardığını; ancak aralarında yaşanan küfürleşme sonucu mezarlıkta buluştuklarını ileri sürdüğü öğrenildi. Khatib, ifadesinde, \"İbrahim, benim yakın arkadaşımdı. Beyan, İbrahim\'den hoşlanmamasına rağmen İbrahim onu rahatsız ediyordu. Bende bunu İbrahim\'e söyledim. Bana küfürle mesajlar attı. Sonra kozlarımızı paylaşalım diye mezarlıkta buluşmamız gerektiğini söyledi. Oraya gittiğimde yanında Mustafa El Yusuf da vardı. Biz tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilim Beyan\'a cep telefonuyla gönderdi. Bana, \'Beyan, benim olsun\' dedi. Bende yanımdaki bıçağı İbrahim\'e sapladım.\" dedi. Yapılan sorgulamanın ardından Malek Al Khatib ile Khatib\'i döven Mustafa El Yusuf, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olay yeri detay

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

Otomobil gişe duvarına çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otoban gişeleri duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza anı gişenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, ilçeye bağlı Saray gişeler mevkiinde meydana geldi. Ali Aslan yönetimindeki 34 ANC 375 plakalı otomobil, Saray gişeler mevkiinde Tem otoyoluna girmek istediği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişe giriş duvarına çarptı. Kazada, sürücü Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan Mahir Çoban yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise gişenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Aracın gelişi

-Duvara çarpması

-Araca koşanlar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

30 yıldır aralıksız oruç tutuyor

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, market işleten Osman Ay (51), tam 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya kadar ulaşan ve 4,5 ayda diyet yaparak 70 kilo veren Osman Ay, kilo verdikten sonra oruç tutmayı bırakmadı.

Gölcük\'te market işleten Osman Ay, 30 yıldır ara vermeden her gün oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya ulaşan, diyet yaparak 4,5 ayda 70 kilo veren Osman Ay, 21 yaşından itibaren aralıksız her gün oruç tuttu. Orucun kilo vermeye bir faydasının olmadığını söyleyen Osman Ay, \"Ben lise yıllarında 155 kiloydum. Bir okul gezisi için Çanakkale gezisine gitmiştik. Bir tartıcının önünde herkes tartılıyordu. Sıra bana gelince, \'Benim tartım bozulur\' diyerek beni tartmadı. Çok üzüldüm. Eve döndüğüm zaman kilo verme kararı verdim. Ondan sonra büyük bir azim, irade ve sabırla 70 kilo verdim. Zaten ben kilo verdikten sonra oruca başladım. Yani kesinlikle oruç kilo verdirmez. Ben oruç tutarak kilo vermedim. Oruç tutmak gerçekten bambaşka bir duygu. Rabbim bana bu duyguyu yaşattığı için sonsuz şükürler olsun. Rabbim\'den tek dileğim de bu orucu nasıl açıyorsam, aynı şekilde öbür tarafa da bana böyle göçmeyi nasip etsin\" dedi. 30 yıldır oruç tutan Osman Ay, oruç tutacaklara tavsiyelerde bulunarak, \" Şu ana kadar tuttuğum oruç 30 yıl oldu. Oruç açarken birden yüklenmeyin. Bir çorba veya salata gibi hafif şeylerle başlayın. Sahurda da yağlı ve baharatlı ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Çünkü çok şeker veya çok acı insanlarda bir acıkma ve susuzluk hissettirebilir. Tahıllı ve lifli gıdalara ağırlık versinler. Bu dönemde günler de çok uzun olduğu için vatandaşlarımız için zor oluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Osman Ay\'ın orucunu açması

-Marketten görüntüler

-Osman Ay ile röp.

-Detay

-Cami minare görüntüsü

HABER: Uğur AYDIN-KAMERA:Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

130 yıl sonra gelin verdiler

Sivas\'ta Gökçe ailesinin yaşadığı ev en son 1888 yılında gelin verdi. Sonraki yıllarda ailenin hep erkek çocuk olduğu için yıllarca sadece gelin çıkmadı. 1998\'de dünyaya gelen Fadime Gökçe, tam 130 yıl sonra evin ilk gelin giden kızı oldu.

Sivas merkeze bağlı, 66 haneli ve 700 nüfuslu Olukman köyünde 1888 yılında Hacıoğulları\'ndan Rabiya ile Naçaroğulları\'ndan Mehmet evlendi. O tarihten sonra o dönem Hacıoğulları olarak bilinen bugünkü Gökçe ailesinin evinden bir daha gelin çıkmadı. 110 yıl boyunca ailenin evlelen fertlerinin hep erkek çocukları oldu. Bu nedenle de evden bir daha gelin çıkmadı. Bu ilginç istatistik 1998 yılında bozuldu. Aynı ailenin soyundan gelen Ömer ile Meliha Gökçe çiftinin 1998 yılında kızları Fadime (20) dünyaya geldi. Yıllar sonra ilk kez bir kızları olan ailenin aynı zaman da 3 de erkek çocukları oldu. Aynı köyde ikamet eden Hüseyin Gazi ile Fadime Susuz çifti ise oğulları Celal (25) için Gökçe ailesinin 130 yıl sonra olan tek kızları Fadime\'ye talip oldu. Uzun süren çabalardan sonra Ömer ile Meliha Gökçe çifti kızlarının Celal ile evlenmesine razı oldu. Gökçe ailesinden 130 yıl sonra ilk defa bir kız gelin olarak çıktı. Davul zurna eşliğinde evden çıkan gelinin düğününe çok sayıda kişi katıldı. Gelinin dedesi Gazi Gökçe (66) yıllar sonra ilk kez gelin verdiklerini belirterek, \"Dedemin kızı yok, babamın yok, ağabeyimin yok, benim yok. Allah bu muradı torunda bahşetti bize. Biz de rızamızla Allah\'ın emriyle gelin olarak verdik. Allah mesut ve bahtiyar etsin. 130 yıl sonra ilk kez kız vermiş oluyoruz. Kız almaya gidiyorduk. Köylü bize diyordu ki \'Biz size ne kızı verelim ki, siz kimseye kız vermiyorsunuz\' diyorlardı. Şaka da olsa bunu önümüze koyuyorlardı. Bundan da kurtulmuş olduk. Bu 130 yıl içerisinde bizim Olukman köyünden aldığımız kız sayısı annem de dahil olmak üzere 8. Bunu 1,5 katıyla ödemiş olacağız\" dedi. Damadın dedesi Halil İbrahim Susuz (65) ise, \"Ben yörük soylarındanım. 130 yıl olmuş, kızın dedesinin evinden Allah\'ın emriyle bir torununu aldım. Tek bir kız torunu vardı elinde, zorla da olsa yine de aldık. Allah da yazmış. Bu Allah\'ın emri. Allah hayırlı uğurlu etsin\" dedi.

\'İLK DEFA BENİM KIZIM GELİN GİTTİ\'

Gelinin babası Ömer Gökçe çok mutlu olduğunu belirterek, \"Yıllardır bu evden gelin çıkmıyor. İlk defa benim çocuğum gelin olarak çıktı. Çok mutlu ve huzurluyum. Babamın da kız kardeşi yoktur, benimde kız kardeşim yok. Dedemin babasının kız kardeşi varmış. 130 yıl olmuş o gelin gideli, ondan sonra bu zamana kadar ilk defa benim kızım gelin gitti\" diye konuştu. Heyecanlı olduğunu söyleyen damat Celal Susuz da, \"Allah nasip etti. Şanslıymışım. Herkese nasip olmaz. Allah\'a şükürler olsun. Bütün gençlere Allah huzurlu bir aile nasip etsin\" ifadelerini kullandı. Gelin Fadime Gökçe ise konuşmadı. Çiftin düğünü köyde renkli görnütülere sahne oldu.

Görüntü Dökümü:

-Düğünden görüntüler

-Evden gelin alınması

-Dua edielmesi

-Gelin ve damadın görüntüleri

-Düğün eğlencesinden görüntüler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Erzurum güneşe hasret kaldı-ÖZEL

Uzun bir süredir sel, dolu ve sağanak yağışın etkisi altına giren Erzurum\'da halk güneşe hasret kaldı. Yağışlı havanın uzun süredir etkili olmasını yöresel mizahi dille yorumlayan tiyatrocu Bilal Tavlak\'ın çektiği \'Erzurum\'a yazın geleceği yok\' klibi tıklanma rekorları kırıyor. Zaman zaman etkili olan dolu nedeniyle dağları beyaza bürünen Erzurum\'da, Atatürk Üniversitesi öğrencileri başlayan bahar şenliklerinde yağan yağmura aldırış etmeden açtıkları şemsiyeleri ile halay çekip, gönüllerince eğleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağan yağmur

-Su ile dolu yollar

-Yağmur altında halay çeken öğrenciler

-Sırılsıklam ıslanan öğrencilerle röp.

-Beyaza bürünen dağlar

-Bir kadın ile röp.

-Bilav Tavlak\'ın çektiği klip

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

Down sendromlu Tuğba\'ya temsili nişan eğlencesi

Antalya\'nın Kemer ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte evlenmeyi çok isteyen down sendromlu Tuğba Şengün (26), 2365 rakımlı Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde yapılan nişan eğlencesinde zihinsel yetersizliği ve görme engeli bulunan Salih Uysal (31) ile temsili olarak nişanlandı.

Kemer\'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kemer Belediyesi ile Umutsu Rehabilitasyon Merkezi tarafından Tahtalı Dağı gezisi düzenlendi. Rehabilitasyon merkezinin engelli öğrencileriyle ailelerinin teleferikle çıktıkları 2365 metrelik Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde down sendromlu Tuğba Şengün için özel bir program yapıldı.

TEMSİLİ NİŞAN TÖRENİ YAPILDI

Ailesi ve rehabilitasyon merkezi yönetimine bir günlüğüne de olsa nişanlanmak istediğini ileten Tuğba Şengün\'ün istediği zirvede yerine getirildi. Etkinlikte aynı merkezde orta derecede zihinsel yetersizliği ve görme engeli bulunan Salih Uysal ile Tuğba Şengün\'e temsili nişan eğlencesi yapıldı. Temsili nişan yüzüklerini Belediye Başkan vekili Recep Yılmaz taktı. Merasimin ardından Tuğba Şengün ve Salih Uysal, salona getirilen pastayı kesti. Tuğba Şengün ve Salih Uysal, ilk danslarını yaptıktan sonra diğer katılımcılarla birlikte eğlendi.

\'GÜZEL BİR NİŞAN YAPTIK\'

Tuğba\'nın eşinden ayrı olan annesi Hatice Ulusoy, down sendromlu bir çocuğu olduğu için kendisini özel hissettiğini belirterek, \"Her insan gibi onun da duyguları var. O da evlenmek istedi. Gençlik duygularını yaşıyor. Hayali evlenmekti, her gün \'ben evleneceğim anne, ben evleneceğim anne\' diyordu. Sağ olsun okulumuz da, belediye başkanımız da destek oldu. Bugün böyle bir nişan töreni yapalım dedik. Sağ olsun onlar da öncülük etti. Güzel bir nişan yaptık. Bu kadarını beklemiyorduk aslında. Çok duygulandık. Teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'İSTEDİK Kİ GÖNLÜ OLSUN\'

Özel Umutsu Rehabilitasyon Merkezi\'nin kurucusu Sera Şimşek, \"Öğrencilerimizin hayalleri bizim de hayallerimiz. Onları mutlu etmek, onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Her zaman evlenmek istiyordu. En büyük hayali evlenmek. Çünkü yetişkin ve farklı olduğunun farkında aslında Tuğba. Biz de istedik ki gönlü olsun. 2365 rakımda böyle bir organizasyonu Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül\'ün öncülüğünde yaptık. En azından kısmen de olsa hayallerini gerçekleştirmek istedik. Çok mutlu olduk\" diye konuştu.Kemer Belediye Başkan vekili Recep Yılmaz da \"Başkanımız Mustafa Gül\'ün sosyal belediyecilik adına yapmış olduğu organizasyonlardan bir tanesini de bugün burada yapıyor ve Engelliler Haftası\'nı ilçede bulunan Umutsu Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki öğrencilerimizle kutluyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teleferik detayı

- Teleferikten iniş

- Yüzükler detay

- Tuğba\'nın heyecanlı konuşması

- Yüzük kurdelesinin kesilmesi

- Çiftin karşılıklı pasta yenmesi

- Yüzükler detay

- Tuğba kısa röportaj

- Tuğba\'nın annesi Hatice Ulusoy açıklama

- İlk dans

- Sera Şimşek açıklama

- Oyun havası oynayanlar detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)