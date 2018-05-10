DHA YURT BÜLTENİ-4

EFES 2018 TATBİKATI\'NIN GÜNDÜZ BÖLÜMÜ NEFES KESTİ

1)SAVAŞ SENARYOSU BAŞARIYLA UYGULANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, İzmir\'in Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevkisi\'nde uluslararası çapta düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nın seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve konuk genelkurmay başkanlarıyla birlikte izledi. Hibrit savaşın yapıldığı jenerik senaryo, tatbikatta birlikler tarafından başarıyla uygulandı.

Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nda, seçkin gözlemci gününün gece bölümünün başarıyla tamamlanmasından sonra, gündüz bölümü de gerçekleştirildi. Tatbikat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yerini almasıyla saat saat 09.25\'te başladı. Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ataşeler takip etti. Tatbikat için ayrıca, 10\'u yabancı 118 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

TCG BAYRAKTAR\'IN TOP ATIŞIYLA BAŞLADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer katılımcılara, savaş senaryosu hakkında bilgi verilmesinden sonra, tatbikatın dün yapılan gece bölümünün devamı olarak, gündüz bölümüne de, hava hücum ve çıkarma harekatlarıyla devam edildi. Tatbikatın gündüz bölümü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler\'in, tatbikatla ilgili bilgi vermesiyle başladı. Tatbikatta ilk olarak bu yıl ilk kez tatbikatta kullanılan, MİLGEM projesiyle yapılan TCG Büyükada, top atışı yaptı. Ardından çok namlulu roketatarlar da, atış yapılması planlanan bölgeye helikopterlerle taşındı.

YARALI ASKER HELİKOPTERLE KURTARILDI

Tatbikatın bu bölümünde, savaş senaryosunda yaralanan askerler de helikopterlerle kurtarıldı. Nefes kesen helikopterli kurtarma bölümünü gözlemciler de ilgiyle izledi. Bu anlarda amfibi çıkarması öncesinde de F4 savaş uçaklarıyla havadan bombardıman yapıldı. Karadan da topçu atışları gerçekleştirildi. Temsili yabancı ülke topraklarındaki mayınlı saha ise AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (İnfilaklı yaya geçit açma sistemi) sistemleriyle temizlendi. 70 botla yapılan harekatın ardından amfibi birliklerinin ikinci çıkarması başladı. TCG Bayraktar gemisi kapak attı, SAT komandoları da keskin nişancı atışları gerçekleştirdi. Çıkarma gemilerinin kapak indirmesiyle zırhlı araçlar ve OBÜS\'ler de karaya çıkartıldı. Bu sırada hücum marşı da çalındı. Savaş uçakları ve helikopterler sortilerle önceden belirlenen hedefleri imha etti. Savaş uçaklarının, önceden belirlenen noktaları büyük bir başarıyla vurduğu tatbikatta, yakın noktalara top atışları yapıldı. Bu sırada temsili olarak yaralanan bir asker, helikopterle alandan alınıp sahra hastanesine kaldırıldı. Tatbikatın gündüz bölümünün ilk safhası, jenerik senaryoya göre, kıyı bölgelerinin kurtarılmasıyla sona erdi.

ARNLAND VE TORRİKE ÜLKELERİNİN TEMSİLİ SAVAŞI YAPILDI

Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı jenerik senaryosunda, komşu ülkeler Arnland ve Torrike ülkeleri arasında savaş, yer aldı. Jenerik senaryoya göre, Torrike\'nin adasını işgal etmesi üzerine Arnland, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler\'den yardım istedi. Birleşmiş Milletler\'in de çağrısı üzerine, Türkiye\'nin liderliğinde ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan\'ın katılımıyla dost birlikler oluşturuldu. Dost birlikler de, temsili ülke Torrike\'nin işgal ettiği adayı, kurtardı. Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, konvansiyonel savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele, siber savaş ve psikolojik harbi içerisine alan hibrit savaş düzenini de kapsadı. İşgal edilen adayı kurtarmak için ülkeyle savaşan dost kuvvetler, aynı zamanda jenerik senaryoya göre var olan bir terör örgütüyle de mücadele etti. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı\'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı. Tatbikatta 945\'i katılımcı ülkelere ait olmak üzere toplam 7 bin 500 asker görev aldı.

TATBİKATA KAMU KURUMLARI DA DESTEK VERDİ

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı\'na, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile, Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, AFAD, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, BM Türkiye Temsilciliği\'nin de aralarında bulunduğu kurumların görevlileri de destek verdi.

TAARRUZ HELİKOPTERLERİ KULLANILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nın gündüz bölümü ikinci safhası, taarruz helikopterlerinin bombardımanıyla başladı. Bu safhada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler, jenerik senaryoya göre, çıkarma yapan birliklerin kıyı kesimlerini temsili olarak ele geçirmesinden sonra daha ilerideki bölümlerin kurtarılmasını izlemek üzere ikinci gözlem evine geçti. Tatbikatın bu bölümünde, konvansiyonel savaş taktiklerinin uygulanması, savaş uçakların bombardırmanı, top ve tank atışları belirlenmiş noktalarda sürdü. Ancak bunların yanı sıra tatbikatta hibrit savaş seneryosu da hayata geçirildi.

HELİKOPERLİ BASKIN

Tatbikatta vurulan bir uçaktan atlayan pilotun kurtarılması için operasyon düzenlendi. Arama kurtarma ekibi, pilotu kurtardı. Denizde de arama kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Bunun yanı sıra meskun mahal mücadelesi kapsamında da, karşıt grupların bulunduğu evlere operasyon yapıldı. Jenerik senaryoya gore, temsili evlerde meskun mahal çatışmaları yaşandı. Bu sırada SİHA\'lar da meskun mahal çatışmalarında kullanıldı. Jenerik senaryonun başarılı uygulamalarından sonra tatbikatın fiili bölümü, sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın yerini almasından görüntü.

- Protokol platformundaki görüntüleri

- Tatbikat faaliyetlerinden görüntü.

- Uçakların bombandımanından ve çıkarmadan görüntü.

- Genel ve detay görüntü

- Tatbikat faaliyetlerinden görüntü.

- Uçakların bombandımanından ve çıkarmadan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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2)SOKAK KÖPEKLERİ KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI: 100 HAYVAN TELEF OLDU

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırda 100 küçükbaş hayvanı telef etti. Beytüşşebap ilçesi Tatar mahallesinde bulanan bir ahır içerisindeki 100 keçi ve koyuna sabah saatlerinde 15 sokak köpeği saldırdı. Sabahın erken saatlerinde köpek havlamalarını duyan çoban Abdulkerim Çokdoğan, köpeklerin ahıra girip, hayvanları telef ettiğini gördü. Mizgin Ulaş\'a ait ahırda bulanan 100\'e yakın keçi ve koyun, köpekler tarafından telef edildiğini gören çoban Çokdoğan, olay sonrası mahalle sakinlerinden yardım istediğini belirterek, \"Yaklaşık 15 köpek, ahıra girip hayvanlara saldırdı. Yaptığımız ilk tespitlerde 50 koyun ile 50 keçi telef oldu. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz, yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz\" dedi.

Olay sonrası Beytüşşebap Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, zarar tespiti için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Telef olan hayvanlar

-Koyun sürüsünde görüntü

-Sürü başında toplanan vatandaşların görüntüsü

-Çobanın açıklaması

-Ekiplerin incelemeleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) -

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3)BURSA\'DA OSMANGAZİ HİPODROMU\'NA 900 POLİSLE OPERASYON

BURSA Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı 900 polis, Osmangazi Hipodromu\'na operasyon düzenledi. Operasyonda, ahırlar ve odalar didik didik arandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu 900 polis, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi\'ndeki Osmangazi Hipodromu\'na operasyon düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, zırhlı araçlar ve Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı önlem ile başlayan operasyonda, 250 at ahırı, 170 at yetiştiricisinin üzerleri ve konakladığı odalar didik didik arandı. Operasyonda narkotik madde arama köpeği \'Rona\' da yer aldı. Operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne ait drone ile havadan da görüntülendi. Osmangazi Hipodromu\'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Zırhlı araçlardan görüntüler

-Özel Hareket Ekiplerinden görüntüler

-Ekiplerin arama yapması

At ahırlarından ve yetiştirenlerden görüntüler

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)

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4)TIR ÖNCE TÜNEL DUVARINA, SONRA BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce tünelin duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Seymen mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Abdullah Nazmi Beşer idaresindeki 34 KR 9308 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki duvara, ardından da yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hasar gören TIR\'da sıkışan Abdullah Nazmi Başer\'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi, Abdullah Nazmi Başer ile TIR\'da bulunan 27 yaşındaki Samet Genç\'e ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan TIR\'dan görüntüler

-Görgü tanığı Filiz Resuloğlu ile röp

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera:Uğur AYDIN / BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

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5)ENGELLİLER, YÜRÜYEREK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

ANTALYA\'da bir grup engelli, farkındalık yürüyüşüyle dikkat çekti.

Antalya\'daki engelli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Yavuz Özcan Parkı\'nda bir araya geldi. Bedensel ve zihinsel engellilerin yanı sıra ailelerin de katıldığı etkinlikte engelliler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti. Farkındalık yaratmak amacıyla parktan Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüyen engellilere, toplum destekli polisler de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı\'nı okuyan engelliler, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Özel Sporcular Gençlik Spor Derneği ve Kulübü Başkanı Yasemin Yaraşır, alanda yaptığı konuşmada, engelsiz bir kent için en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğünü söyledi. Antalya\'da bu konuda önemli adımlar atılmasına rağmen henüz eksiklikler olduğuna dikkati çeken Yaraşır, sorunları çözmek için sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düştüğünü söyledi. Yaraşır, her engel grubunun farklı sorunları olduğunu belirterek, “En önemli sorunumuz da biz anne ve babaların kafasındaki tek cevapsız soru olan, biz öldükten sonra ne olacak? Bu soruya hep birlikte cevap aramamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sorunun cevabını henüz biz bulamadık\" dedi.

Hafta boyunca engelliler için farklı etkinlikler düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Engelli bireylerin toplanması

- Tekerlekli sandalyedeki engellilerin yürüyüşü

- Görme engellilerin yürüyüşü

- Farklı engelli gruplarının görüntüleri

- Engellilerin saygı duruşu

- Engelliler adına konuşan Yasemin Yaraşır

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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6)ASIRLIK ÇINARA DEMİR PROFİLLİ DESTEK

ESKİŞEHİR\'in Hamamyolu Caddesi\'nde bulunan 205 yaşındaki çınar ağacının, yayaların geçtiği bölümde sarkan dalları demir profillerle desteklendi. Belediye tarafından yapılan çalışmayla profillerin olduğu bölüm ışıklandırıldı.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi\'ndeki 205 yaşındaki çınar ağacı Eskişehir\'in en yaşlı ağaçlarından biri. Odunpazarı Belediyesi\'nin \'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi\' projesi çalışmalarında, dalları yola sarkan ve yayalar için tehlike oluşturan çınar ağacı da ele alındı. Çınarın sarkan dalları demir profillerle desteklendi. Profillerin etrafına da ışıklı süslemeler yapıldı. 205 yılık ağaç vatandaşların ilgi odağı oldu. Ağaç önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar

\"çınar içinden çürümüş. Ancak burada demir profil ile dallarının desteklenmesi çok iyi düşünülmüş\" dedi.

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 20 Şubat 2015 tarihinde tescillenerek \'Anıt ağaç\' olarak koruma altına alınan asırlık çınarın koruması nı da Odunpazarı Belediyesi üstlendi.

Deliklitaş Mahalle Muhtarı Hüsnü Petek de asırlık çınarın dallarının kırılmaması için demir profiller konduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Demir profiller konduğunda önce bir şeye benzetemedik. İlk başlarda ben kızıyordum o demir korumalara. Güzel bir şey olmayacağını düşündük. Ancak demir profillerin önüne konan aksesuarlar ile çok güzel bir görünüm elde edildi. Çınar ağacı koruma altında olduğu için altının bakımını yaptıramadık. Onun korumasının yapılmasını isteyeceğiz. 200 senelik çınar. Geçen yıllarda yaşı tespit ettirilmişti. Daha önceden buradan ağaçlar geçiyordu ve ağaca zarar veriyordu. Artık ağaca zarar verebilecek büyük ağaçlar geçmiyor. Ağacımızın yaş gününü de yaptık geçtiğimiz yıllarda. İnşallah yeniden pasta keserek yaşgününü kutlarız.\"

Görüntü Dökümü:

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-Çınar ağacının görüntüsü

-Çınar ağacının altından geçen vatandaşların görüntüsü

-Çınar ağacının yıkılmaması için yapılan demir ayakların görüntüsü

-Çınar ağacının etrafındaki koruma altında olduğuna dair tabelaların görüntüsü

-Vatandaşların konuşması

-Deliklitaş Mahalle Muhtarı Hüsnü Petek\'in konuşması

-Akşam saatlerinde ışıklandırılmış olan çınar ağacının görüntüsü

-Çınar ağacının altından geçen vatandaşların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera.Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN- ESKİŞEHİR/DHA

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