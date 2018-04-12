DHA YURT BÜLTENİ- 4

Malatya\'da darbe girişimi davasının 10\'uncu duruşmasına devam



Malatya\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasının 4\'üncü oturumu görülmeye başlandı.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general 24\'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasına devam edildi. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar savunmalarını vermeye devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevi araçlarının gelişi

- Askerlerin güvenlik tedbirleri

- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonundan detaylar

- Polislerden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber:Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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Yasa dışı gösteri yapan 4\'ü kadın 31 kişi adliyeye sevk edildi

Silopi\'de 2015 yılında çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı terörist Şemdin Eye\'nin Adana\'daki cenaze törenine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 4\'ü kadın 31 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK\'lı terörist Şemdin Eye\'nin Adana\'daki cenaze töreninde sözde PKK bayrakları ve flamalarıyla yürüyüş düzenleyip, yasa dışı slogan atan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerinde tespit ettikleri 4\'ü kadın 31 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis araçlarının gidişi

- Emniyet genel Müdürlüğü tabelası

SÜRE:01\'29\" BOYUT:90,8 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA)

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DEAŞ\'ın istihbaratçısı Suriye\'de yumurta satarak gizlenmiş

Adana\'da terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 1\'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Suriyeli Read Hajjiosman\'ın (56), Rakka\'da örgütün istihbarat elemanı ve infazcısı olduğu, kendisini gizlemek için yumurta satarak geçindiği oğlu ve eniştesinin ise canlı bomba eylem yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart\'ta terör örgütü DEAŞ\'a yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde bazı evlere baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koç başlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 1\'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı.

YUMURTACI OLARAK GİZLENMİŞ

Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde ise Read Hajjiosman\'ın, DEAŞ\'ın istihbatarçısı olduğu, terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği ve Rakka\'da yumurta satarak bilgi toplayıp, kendisini gizlediği ortaya çıktı. Ayrıca Hajjiosman\'ın, oğlu ve kızının kocasının da Rakka\'da canlı bomba olup intihar eylemleri düzenledikleri öğrenildi. Ayrıca yakalanan Mehmet E.\'nin(22) ise özellikle cezaevi firarisi olan kişilerle irtibata geçtiği, çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasıyla aranan Serkan Y.\'yi kaçak yollarla Suriye\'ye götürüp DEAŞ saflarında kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

FURKAN SOHBETLERİNE KATILDI

Suriye\'nin El Kaide\'nin yapılanmasına destek vermek için sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan Musa Ertaş\'ın(34) ise, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'ndaki sohbetlere katılıp sokak eylemlerinde gösteri yaptığı, aynı operasyonda yakalanan Doğan Dişkaya ve hamile olan eşi Berika Dişkaya\'nın da yine terör örgütünün yurtdışında bulunan kamplarla görüntülü arama yaparak irtabat kurdukları öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Zanlıların Polis araçlarına binmesi

- Emniyet Genel Müdürlüğü tabelası

SÜRE:00\'49\" BOYUT:50,05 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA)

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Kıbrıs gazisini duygulandıran sürpriz

Afyonkarahisar\'da Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç\'un (72) oturduğu mahalleye park yapıldı. Belediye tarafından yapılan parka \'Gazi Tahsin Koç Parkı\' adı verildi. Durumdan habersiz olan gazi Koç, parka dikilen tabelada adını görünce duygulandı.

Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, üyesi olduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'nin çeşitli faaliyetlerinde görev alırken, dernek çalışmalarına da yoğun katılım sağlayıp, destek verdi. Gazi Koç\'u onore etmek isteyen derneğin Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile görüşerek Tahsin Koç adına bir park yapılması önerisinde bulundu. Başkan Çoban\'ın öneriyi kabul etmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gazi Tahsin Koç\'un oturduğu Sadıkbey Mahallesi\'ndeki boş araziye çocuk oyun grupları ve oturma alanlarından oluşan bir park yapıldı. Geçen hafta tamamlanan parka \'Gazi Tahsin Koç Parkı\' adı verildi. Durumdan habersiz olan Gazi Tahsin Koç\'a sürpriz yapmak isteyen Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, kendisini evinden alarak parka götürdü. Parkın tabelasında adının yazılı olduğunu gören gazi Koç duygulandı. Gözleri dolan Tahsin Koç, cep telefonuyla görüştüğü Başkan Çoban\'a ve kendisine sürpriz yapan Kumartaşlı\'ya teşekkür etti. Kumartaşlı, gazi Tahsin Koç\'a yaptığı sürprizi cep telefonuyla da görüntüledi.

ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ

Oyun parkındaki tahterevalli, kaydırak, salıncak ve jimnastik aletlerini İsmail Kumartaşlı ile inceleyen gazi Koç, parka gözü gibi bakacağını söyledi. Salıncağa binen ve çocukluk yıllarına döndüğünü anlatan Koç\'u, Kumartaşlı salladı.

\'İSMİM ÖLÜMSÜZLEŞTİ\'

Parkta adını gördüğünde şaşkına döndüğünü kaydeden Tahsin Koç, heyecanlandığı ve ağladığını söyledi. Koç, \"Doğup büyüdüğüm mahallem olan Sadıkbey\'de bana mutluluğu tattıran ve ismimi ölümsüzleştirerek parka veren Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban\'a çok teşekkür ediyorum. Ona saygılarımı sunuyorum. Dernek başkanımız İsmail bey dedi ki \'Park levhasının altını oku.\' Okuduğumda \'Gazi Tahsin Koç\' yazıyordu. Heyecanlandım ve ağladım. İsmim ölümsüzleşti. Kendisini de ziyaret ederek teşekkür edeceğim\" dedi.

\'HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ\'

Başkan Burhanettin Çoban da Kumartaşlı\'nın kendisine ilettiği talebi hemen yerine getirerek, gazi Koç\'un oturduğu mahallede bir park yaptıklarını söyledi. Çoban, \"Bugünkü hayatımızı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Biz sadece onlara küçük bir vefa örneği gösteriyoruz. Onların hakkını asla ve asla ödeyemeyiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Parkın genel görünümünden detay

- Parktaki tabelayı gazi Koç ve Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı okurken

- Gazi Koç ve Kumartaşlı parkı gezerken

- Gazi Koç salıncağa binerken

- Gazi Koç\'tan detay

- Gazi Koç\'un konuşması

- Belediye Başkanı Çoban\'ın konuşması

- Gazi Tahsin Koç ilk defa tabelayı okurken (cep telefonu görüntüsü)

- Gazi Koç, Belediye Başkanı Çoban ile telefonla konuşurken (cep telefonu görüntüsü)

- Park tabelası önünde Kumartaşlı ve Tahsin Koç konuşurken (cep telefonu görüntüsü)

567 MB- 5.00

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Dudak ve diş arasından tiroit bezi ameliyatı

Türkiye\'de alt dudak ile diş arasındaki bölgeden özel yöntemle ulaşılarak tiroit bezi ameliyatı yapılan ilk kamu hastanesi olan Antalya Kepez Devlet Hastanesi\'nin 4\'üncü hastası, öğretmen Zeynep Bulut (25) oldu. Tiroit kanseri tanısıyla ameliyata alınan Bulut, 24 saat geçmeden taburcu edildi.

Kepez Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirilen transoral endoskopik tiroidektomi yöntemiyle alt dudak ve diş arasından özel yöntemle ulaşılan tiroit bezi, kapalı yöntemle ameliyat ediliyor. Avrupa\'da sayılı birkaç merkezde, Türkiye\'de ise İstanbul ve İzmir\'de üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen yöntemin uygulandığı ilk kamu hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi\'nde 4\'üncü hasta ameliyat edildi.

EN BÜYÜK KORKUSU SES TELLERİNİN ZARAR GÖRMESİYDİ

Mardin\'de oturan sosyal bilgiler öğretmeni Zeynep Bulut, 1 ay önce yapılan iğne biyopsi sonunda tiroit kanseri tanısı aldı. Açık yöntemle ameliyat olmak istemeyen Bulut, bir yakınının önerisiyle Antalya\'daki hekimlere ulaştı. Kepez Devlet Hastanesi\'ne başvuran Zeynep Bulut, yapılan tetkikler sonucunda kapalı yöntemle ameliyat edilebileceğini öğrenince çok sevindi. En büyük korkusu ameliyatta ses tellerinin zarar görmesi olan Bulut, transoral endoskopik tiroidektomi yöntemiyle yapılan ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden yer içer duruma geldi. “Ses tellerime zarar gelecek diye çok korkuyordum, çünkü sonuçta mesleğimi sesimle icra ediyorum\" diyen Zeynep Bulut, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Bulut, “Dün ameliyat oldum ve bugün çok iyiyim. İnşallah bir an önce öğrencilerime dönerim. Çok mutluyum. Bir sıkıntım yok. Ağrım ise çok çok az\" dedi.

AÇIK AMELİYATA GÖRE DAHA GÜVENİLİR

Ameliyatı gerçekleştiren Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği\'nden Doç. Dr. Bülent Dinç, transoral endoskopik tiroidektomi yönteminde, ağız içinden yapılan küçük kesiyle özel cihazlar kullanılarak guatr bezine ulaşıldığını belirtti. Doç. Dr. Dinç, “Alt dudak ile diş arasındaki bölge açılıp çene üstünden ilerleyerek boyun bölgesine ulaşılıyor. O bölge özel yöntemlerle genişletildikten sonra kapalı yöntemde kullanılan aletlere benzer aletlerle ameliyat gerçekleştiriliyor\" dedi. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyatta, klasik yöntemde olduğu gibi boyunda iz olmadığını belirten Doç.Dr. Dinç, “Ayrıca hastaya diren koymuyoruz ve daha az ağrısı oluyor. En çok korktuğumuz olası risk ses tellerinin zarar görmesidir, ancak bu yöntemde kullanılan cihazlar, dokuları yaklaşık 10 kat büyüten cihazlar olduğu için siniri görebiliyor ve koruyabiliyoruz. Dolayısıyla açık yönteme göre daha güvenilir bir ameliyat şekli\" diye konuştu.

UZAKDOĞU\'DA YAYGIN BİR TEKNİK

Yaklaşık 1,5 ayda 4 hastayı bu yöntemle ameliyat ettiklerini sözlerine ekleyen Doç.Dr. Dinç, “Bu ay içinde bu sayıyı 10\'a çıkarmayı planlıyoruz. Bu yöntemdeki kriterler ise kanser olan hastalarda 2 cm çapa kadar, kanser olmayanlarda ise 4 cm çaplı nodüllere kadar bu yöntem uygulanabiliyor. Yaş sınırı ise yok\" dedi. Transoral endoskopik tiroidektominin Türkiye ve Avrupa için çok yeni bir teknik olduğunu belirten Doç.Dr. Dinç, şunları kaydetti:“Uzakdoğu\'da çok kullanılan bir teknik. Uzakdoğuluların cilt ve boyun üzerindeki hassasiyeti bilindiği için orada geliştirilmiş bir teknik. Biz de bu konudaki eğitimi Uzakdoğu\'da aldık. Avrupa\'da henüz yaygınlaşmamış bir yöntem. Türkiye\'de ise İstanbul ve İzmir\'de bazı merkezlerde yapılıyor ama kamu hastanesi olarak biz ilkiz Türkiye\'de.\"

Kepez Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği\'nden Op.Dr. Mehmet İlker Turan ise 4\'üncü hastaları olan Zeynep Bulut\'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve ameliyatın üzerinden 24 saat bile geçmediği halde taburcu edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ameliyat olan Zeynepp Bulut\'un ağız ve boyun kısmından detay görüntüler

- Zeynep Bulut sedyede otururken görüntüsü

- Op.Dr. Mehmet İlker Turan röp

- Zeynep Bulut\'un görüntüsü

- Doç.Dr. Bülent Dinç röp

- Zeynep Bulut röp

- Ameliyat sırasında çekilen görüntüler

673 MB - 6.01\'

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu



Kış aylarında donarak farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle de coşkun akmaya başladı. Şelale, eşsiz doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Van\'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve Van merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilere doyumsuz bir seyir sunuyor. Havaların ısınmasıyla su debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Her mevsim büründüğü ayrı güzellikleriyle ziyaretçilerine birbirinden farklı anılar yaşatan şelale, kışın Pamukkale\'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışıyla eşsiz bir manzara sunuyor. Hafta sonları çevre illerden gelenler, fotoğraf lar çekiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Şampiyon sporcu Zengin: \"Bu spora başlamasaydım, evlenmiştim ve köyde çocuk bakıyordum\"

2016 yılı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin, mezun olduğu lisede öğrencilere seslendi. Yasemin Zengin, \"Hiç amacım yokken bir anda hayatım değişti. Köyden çıktım. Şimdi tüm Türkiye beni biliyor. Milli takım sporcusuyum. Köyde çocuk yaşta evlilikler oluyor. Ben de bu spora başlamasaydım, evlenmiştim ve köyde çocuk bakıyordum\" dedi.

Balkan Şampiyonu sporcu Yasemin Zengin, mezun olduğu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin düzenlediği Kariyer Günleri programına katıldı. Programda okul hayatı, atletizme başlaması ve elde ettiği başarıları öğrenciler ve öğretmenlerle paylaşan Yasemin Zengin, ilkokul 4\'üncü sınıfta katıldığı yarışmalarda önce Burdur 8\'incisi daha sonra Burdur 3\'üncüsü olduğunu anlattı.

\'ARKADAŞLARIMLA KAFEYE GİDİP OTURMUŞLUĞUM YOK\'

Antrenörü Asım Yüz\'ün kendisini takımında görmek istediğini kaydeden Yasemin Zengin, \"Asım hoca okuduğum Kayaaltı Köyü İlkokulu\'na gelerek öğretmenlerimden ve babamdan kız ister gibi istedi. Liseyi bu okulda Grafik Tasarım Bölümü\'nde okudum. Geldiğimde hiçbir hedefim yoktu. Asım hocam \'Başarılı olacaksan dediklerimi yapacaksın\' dedi. Arkadaşlarımla bir kafeye gidip oturmuşluğum yok 4 yılda. Antrenörüm önüme bir sürü kitap yığdı ve \'Bunları okuyacaksın, başka çaren yok\' dedi. Antrenmanlarıma devam ettim. Lise ikinci sınıfta ilk dağ yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldum ve milli takıma seçildim. Fransa\'da takım olarak şampiyon olduk ben bireysel olarak dünya 9\'uncusu oldum\" dedi.

\'BALKAN ŞAMPİYONU OLDUM\'

Üniversite sınavını kazanamamasının hayatının en kötü anı olduğunu vurgulayan Yasemin Zengin, \"Sınav sonuçları açıklanınca \'Ben nasıl kazanamam\' diye hüngür hüngür ağladım. Stadyuma gidip eşyalarımı toplayıp \'Hocam hakkınızı helal edin, ben köye dönüyorum\' dedim. Hocam kolumdan tutup \'Gerekirse cebimden özel ders verdiririm, hiçbir yere gitmeyeceksin\' dedi. Antrenmanlarıma bir yıl ara verdim ve özel ders aldım. Sınava girdim ve tekrar antrenmanlarıma başladım. Kendime 2016\'da milli takıma girme hedefi koydum, antrenmanlarıma devam ettim. Sabah akşam antrenman yapıyordum, dağlara gidip koşuyordum. Bir antrenman sonunda hocam beni arabaya almadı. Ayaklarım kan içinde kaldı bana \'Ben sana şimdi acırsam, yarışmada bize acırlar, kusura bakma\' dedi. Bulgaristan\'da 2016\'da Gençler Balkan Dağ Krosu Yarışmalarında Balkan Şampiyonu oldum. Ülkemin bayrağı göndere çekildi ve İstiklal Marşı okundu\" diye konuştu.

\'AMACIM YOKKEN HAYATIM DEĞİŞTİ\'

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenci olduğunu ve hayatından fedakarlık yaparak antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Zengin, şunları söyledi:

\"Şu an her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Hiç amacım yokken bir anda hayatım değişti. Köyden çıktım. Şimdi tüm Türkiye beni biliyor. Milli takım sporcusuyum. 7 Nisan günü Trabzon\'da yapılan seçmelerde Türkiye birincisi olarak yeniden milli takıma seçildim ve 5 Mayıs\'ta Sırbistan\'da ülkemi temsil edeceğim.\"

\'SPORA BAŞLAMASAYDIM, EVLENMİŞTİM\'

Babasının ilk başlarda spor yapmasına karşı çıktığını ancak annesinin kendisini desteklediğini anlatan Yasemin Zengin, \"Köyde çocuk yaşta evlilikler oluyor. Ben de bu spora başlamasaydım, evlenmiştim ve köyde çocuk bakıyordum. Antrenörüme gelip \'Yasemin artık koşmasın evlilik çağı geldi\' diyenler vardı. Arkadaşlarımın hemen hemen hepsi evli ve çocuk sahibi\" dedi.

Antrenör Asım Yüz de \"Hedefi olmadığı zaman gençlerimiz kaybolup gidiyor. İnşallah sizler kendinize bir hedef koymuşsunuzdur\" dedi.

Program sonunda Okul Müdürü Özlem Karpuz, Yasemin Zengin\'e çiçek vererek başarı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan detay

- Yasemin\'in anlatımı

- Çiçek takdimi

- Antrenörün konuşması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



