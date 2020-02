DHA YURT BÜLTENİ- 4

(Özel)-İsim benzerliği yüzünden FETÖ\'den 2 yıl yargılandı

Bitlis\'in Güroymak İlçesi\'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016\'da meslekten ihraç edilen, ardından ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanıp 6 ay cezaevinde kalan Uzman Çavuş Mehmet Şentürk, telefon numarasının isim benzeri olan bir başkomiser tarafından kullanıldığı tespit edilince, yangılandığı davada beraat etti. Mehmet Şentürk, yeniden görevine dönmek için OHAL Komisyonu\'na dilekçe verdi.

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası, 22 yıllık uzman çavuş Mehmet Şentürk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016\'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildi. Emeklilik hakkı elde etmesine 15 gün kala ihraç edilen Şentürk, Resmi Gazete\'de yayınlanan listede ismini görünce şoke oldu. İhracının ardından memleketi Tokat\'ın Erbaa ilçesine dönen Mehmet Şentürk, Bitlis Valiliği\'ne dilekçe ile başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

OCAK AYINDA BYLOCK\'TAN TUTUKLANDI

Şentürk, 18 Ocak\'ta 2017 FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ByLock kullanılan telefon numarısının kendisine ait olmadığını söyleyen Şentürk, tutuklandı, İstanbul\'a Silivri Cezaevi\'ne kondu. Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.

6 ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk\'ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, Uzman Çavuş Mehmet Şentürk\'ü 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.

Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018\'de davanın 6\'ncı duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu\'na başvurdu.

\'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI BİLİYORDUM\'

İhracına ve tutuklanmasına sebep olan hattı aynı isimdeki bir polisin kullandığının ortaya çıktığını belirten Mehmet Şentürk, \"Beraat kararında hattı Mehmet Şentürk adında bir başkomiserin kullandığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararını göreve dönmemle ilgili olarak Ankara’da bulunan OHAL komisyonuna resmi kanallar vasıtasıyla gönderdim. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden geleni yapacağım. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman Türk adaletine güvenim bitmedi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum ve buldu. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden ne geliyorsa yapacağım\" dedi.

\'AİLEM ÇOK YIPRANDI\'

Ailesinin bu süreçte çok yıprandığını kaydeden Şentürk, \"Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı\" diye konuştu.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Adıyaman\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan yaralanırken, otomobil, dere yatağından 3 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarık Aslan yönetimindeki 02 LH 666 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Aslan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Tarık Aslan\'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobil 3 saatlik çalışma sonucu dere yatağından çıkarıldı.

Polisten uyuşturucu kullananlara \'şok\' baskın

Adana polisi, metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik yaptığı \'şok\' baskında 3 kişiyi yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesinde atıl durumdaki binalarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik uygulama yapan polis, girdiği bir binada uyuşturucu madde kullanan Yunus A.\'yı suçüstü yakaladı. Polisin baskınında kaçan kimliği açıklanmayan 2 kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yıkıntı haldeki binada çok sayıda enjektör bulundu. Binayı uyuşturucu madde kullanıcılarının \'mekan\' olarak adlandırdıkları ve burada buluşarak uyuşturucu madde partileri düzenledikleri belirlendi. Yunus A., Alkol Uyuşturucu Madde Bağımlılık Tedavisi (AMATEM) Merkezi\'nde tedaviden kaçarak metruk binaya gelip uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Uyuşturucu krizine giren Yunus A. hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi. Uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Yunus A. \"Buraya da hastaneden çıkıp geldim. Eve gidecektim, ama arkadaşlar buraya çağırdı. Ben artık kullanmayacağım\" dedi. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Polisten kaçan sürücü: \"Görmedim, görseydim dururdum\"dedi

Konya\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan 1.08 promil alkollü sürücü Ecir D., polise, \"Görmedim, polisi görseydim dururdum\" dedi. Minibüs trafikten men edilirken sürücü Ecir D.\'ye, \'kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak\' gibi suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı\'nda meydana geldi. Rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, 42 SA 672 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücü de \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu minibüs, Adana Çevre Yolu\'nda durduruldu. Sürücü Ecir D.\'nin yapılan testinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Ecir D., polise \"Görmedim, polisi görseydim dururdum\" dedi. Sürücü Ecir D. hakkında, \'kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak\' gibi suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüsü de trafikten men edildi.

Nusret\'in külliyesi tamamlanmak üzere



Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe\'nin, doğum yeri olan Erzurum\'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliye tamamlanmak üzere. 4 bin metrekare üzerine yapılan külliyede cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunuyor.

İş yoğunluğu nedeniyle Nusret Gökçe\'nin 10 Temmuz 2017\'de telekonferans yöntemiyle eşlik ettiği temel atma törenine babası Faik Gökçe (65), Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Efsal Gülcü, Kadın Kolları Başkanı Tülay Çevik, Şenkaya Müftüsü Kazım Ünsal başta olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. Cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi. Külliyenin şantiye sorumlusu ve aynı zamanda yakın akrabası olan Abdurrahman Gökçe, \"Külliyedeki caminin özelliği içi ve dışının mermer olması. Ayrıca 17 metre yükseklikte tek kubbesi olan bir cami. Bahçe duvarlarının tamamı da mermerden yapılıyor. Külliyenin 20 Nisan\'da açılması düşünülüyor\" dedi. Paşalı köyü halkı 2 yaşındayken köyden ayrılan Nusret Gökçe ile her zaman gurur duyduklarını ve sayesinde muhteşem bir esere kavuştuklarını söyledi.

Mahmut Tuncer: Türkiye, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile dünyaya örnek oldu

Türkücü Mahmut Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Mahmut Tuncer, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla terörden arındırılan Afrin\'e bağlı Cinderes kasabasını gören Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye geldi. Tuncer, tepede, çoban Bekir Şanverdi’nin parke taşları ile yaptığı 150 metrekarelik Türk bayrağı ve \'Önce vatan\' yazısının önünde fotoğraf çektirdi.Hatay\'a gelen sanatçıların ziyaretinin anlamlı olduğunu belirten Tuncer, \"Zaman zaman buraya sanatçı arkadaşlarımız geldi. Hatta geçen gün toplu gelişleri oldu. Benim gibi diğer sanatçı arkadaşlarımın da askerler ve diğer yetkililere moral vermek amacıyla buraya gelmelerini öneriyorum. Ben de konser vermek için bulunduğum Gaziantep ve Şanlıurfa’dan fırsat bulup askerlerimize ve yetkililere moral vermek için Reyhanlı’ya geldim\" dedi.

Fare ve güvelerin yediği kolleksiyonluk kilimleri doktorlar yeniliyor

Antalya\'da fare ve güvelerin zarar verdiği asırlık halı ve kilimler, cerrah titizliğinde çalışan güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine emanet. Uzun süren restorasyonlar sonunda eserlerin ömrü bir kat daha uzuyor.

Asırlar önce dokunmuş ancak fare ve güvelerin zarar verdiği kilimler, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) çatısı altında yeniden hayat buluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, 12 kişilik öğrenci grubuyla halı ve kilimlere ilmek atıyor. Akademik bilgi ve birikimini profesyonel iş yaşamıyla paylaşan Aydın, tarihi Kaleiçi\'nde halı ve kilim mağazası bulunan Mustafa Canlı ile işbirliği yapıyor. Canlı, temizlenecek, onarılacak halı ve kilimleri en küçüğü 19, en büyüğü 53 yaşında olan öğrencilere emanet ediyor. Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri bu şekilde pratikte uygulama imkanı bulmuş oluyor. Maddi değeri yüksek, asırlar öncesinden günümüze kadar gelmeyi başaran halı ve kilimlere ise ayrı bir önem veriliyor. Öğrenciler, bu türden nadide eserlere, cerrah titizliğinde yaklaşıyor. Çeşitli kimyasallarla temizliği yapılan asırlık kilimler, türlerine ve renk çeşitlerine göre gruplandırılıyor. Onarılacak yerlerle ilgili gerekli iplik ve kumaş parçalarının elde edilmesiyle \'ameliyat\' başlıyor. Saatler, bazen de günler süren bu restorasyon çalışmasında kilim ve halıların ömrü uzatılıyor. Restorasyonu yapılamayan ve koleksiyonluk olan halı ve kilimler ise kumaş üzerine dikilip parçalara ayrılması önleniyor.

BİNLERCE DOLARLIK ESERLERİN ÇÖPE ATILDIĞI OLUYOR

Öğrencilerin eğitimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve bu mesleğin sona ermemesi için karşılık beklemeden halı ve kilimlerini öğrencilere sunduğunu belirten işletme sahibi Mustafa Canlı, “Fare ve güvelerin yiyerek zarar verdiği, atılmaya yüz tutan halı ve kilimleri günümüze kazandırıyoruz. 50 yıl yaşayan halı, bu sayede bir 50 yıl daha yaşayacak. Buraya bir nevi \'halı hastanesi\' denilebilir. Doktor nasıl ameliyat ediyorsa hastayı, biz de aynı hassasiyetle halı ya da kilimin onarımını yapabiliyoruz\" dedi. 3 asırlık kilimlerin de zaman zaman temizliğini burada yaptıklarını belirten Canlı, binlerce dolarlık eserlerin çöpe atıldığını ve bulanların halı ya da kilimleri kendisine getirdiğini de söyledi. AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, el dokuması bütün eserlere öğrencilerin ellerinin değdiğini söyledi. Bu şekilde öğrencilerin restorasyon aşamasında eserlerle iç içe olduğunu ifade eden Aydın, “Her halı ya da kilime illa müdahale edilecek diye bir şey yok. O şekliyle korumak da önemlidir. Nadide eserleri tamamlamak yerine olduğu gibi korumak gerekiyor. Çok değişik tedavi işlemleri var. Aynı bir doktorun tedavisi gibi. Halının önce kimliğini öğretiyoruz öğrenciye. Sonra halı ya da kilimin nereli olduğu belirlenip ona göre onarımı yapılıyor\" dedi. Tahmina Akyüz (53) ve Mine Dağdeviren (49) de öğrencilik ateşini canlı tutanlardan. Akyüz ve Dağdeviren, yaşça kendilerinden küçüklere hem ablalık hem arkadaşlık yapıyor.

Yazar Seyman: Kadın sevgiden öldürülmez, sevgi yaşatır

Erzurum\'da düzenlenen sempozyumda konuşan yazar Yaşar Seyman, her gün bir kadının şiddetten öldüğünü söyledi. Seyman, \"O öldürenler dönüp \'Sevgiden\'den diyor. Sevgi öldürür mü? Sevgi yaşatır\" dedi.

Türk TORAKS Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi’nin düzenlediği ‘Kadın ve Akciğer Sağlığı’ sempozyumu Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yapıldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Arbak ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün’ün oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda ‘Kadın Emeği’ hakkında konuşan yazar Yaşar Seyman, kadınların örgütlenmesini istedi. Kadın emeğinde Türkiye’de derdin çok olduğunu ama dermanın de ellerinde olduğunu belirten Seyman, \"Kadının iki tane iş vereni var, biri evde biri işte. İki tane mesaisi var; biri evde biri işte. 4 tane vardiyası var; evi eşi, işi çocuğu var. Sonuçta yorgun ve mutsuz. Onun için evde demokrasi başlatacağız. Ben sendikacıyım, arkadaşlarımız var. Kadın geliyor \'Başkanım çocuğum hasta.\' Bırak çocuğunu eşin hastaneye götürsün. Evde demokrasi olursa, bir takım vardiyalar azalır. 4 vardiyalı kadına bir de diyoruz \'Sendikacılık, örgütçülük, siyasetçilik yap, toplumsal mücadeleye gir.\' Evde başlayan demokrasi ülke demokrasisine yayarsak hepimiz örgütlü toplum ve birey oluruz. Benim rahmetli annem ev kadını, evin içinde bin tane misafiri ağırlayabilirdi ama sokağa çıktığında bir şey yapamazdı. Onun mekanı evin içi. Ben de diyorum ki dağın başına bırakın, dağ taşı örgütlerim. Bu özgüvenle yola çıkarsak her şeyi güzelleştiririz. Türkiye’de batı ve dünya görmese de çok kıymetli kadınlarımız var. Bilimde sanatta dünyaya örneğiz\" dedi. Sevgiye yönelik güzel sözlerin söylendiği bu topraklarda günde bir kadının şiddet kurbanı olduğunu da ifade eden yazar Yaşar Seyman, konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Bu kadar güzel sözlerin söylendiği bu topraklarda her gün bir kadın şiddetten ölüyor. O öldürenler dönüp diyor ki; \'Sevgiden.\' Sevgi öldürür mü? Sevgi yaşatır. Biz toplum olarak biraz sevgisizleştik. Çok fazla kutuplaştık. Oysa bu ülkede bütün halklar, bütün inançlar, kardeşçe yaşamalı. Ülkemizi öyle dünyanın gündemine taşıyabiliriz. Ben hiç duymadım eşim Kürt, Ermeni diye boşayan. Kocam Alevi diye ayrılan. Siyasilerin dilini de güzelleştirmek için hocalarım size görev düşüyor. Erkeklerin dili çok çatışmacı, ayrıştırıcı, kavgacı. Kadınların dili sevecen. Siyaseten bazen öyle laflar söyleniyor ki ben bile arkadaşlara dönüp diyorum ki, \'Bunları nasıl söyledin, bu sözü ben söyleyemezdim.\' Daha diplomatik söylenebilir bazı şeyler. Anadolu\'da da öyledir. Kavganın ortasında kadın yazmasını atarsa kavga durur. Kadın giderse bir evin ışığı söner. Erkek giderse sönmez, kadın o ışığı yakar, çocuklarını büyütür.\"

66 yıldır ürettiği el emeği fırın küreklerini yurt dışına satıyor

Şanlıurfa\'da, 7 yaşından bu yana fırın ve lokantalara özel kürek hazırlayan Halil Arkat\'ın (73) el emeği göz nuruyla üretilen kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Şanlıurfa’da Halil Arkat, 7 yaşında çırak olarak fırın küreği imalatına başladı. 66 yıldır kürek imalatı yapan Arkat, ilerleyen yaşına rağmen 30 metrekarelik atölyesinde ürettiği kürekleri, yurt içinin yanı sıra Almanya, Irak, Fransa ve Çin\'e de ihraç ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen, küçük dükkanında çok sevdiği mesleğini sürdüren Akat, taş fırınlar için ürettiği küreklerin tamamen el işçiliği olduğunu, bundan dolayı da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Fırında hamurun köz ile buluşmasını yaptığı küreklerle sağlayan Akat, \"7 yaşında iken annem beni bir ustanın yanına çırak olarak yerleştirdi. O bugün bugündür, çalışıyorum. 73 yaşında olmama rağmen her gün iş yerimi açıp bu küreklerimi yapıyorum. Yaptığım küreklerin tamamı gürgen ağacından el işi ürünlerdir. Artık el işi yapan kimse pek kalmadı. Irak, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerden ve Türkiye\'nin birçok ilinden gelip benim yaptığım küreklerden alıyorlar. Günde 10 kürek yapabiliyorum\" diye konuştu.

Burdur Garı eski günlerini arıyor

Burdur\'da Atatürk\'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi\'nin seferlerinin 2008 yılında iptal edilmesiyle kullanılmaz hale geldi. Yük trenlerinin geçtiği garın duvarları sprey boyayla yazılırken, gar gençlerin ise özçekim mekanı oldu.

Burdur Tren Garı, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 6 Mart 1930 tarihinde kente gelişinde yapılması talimatını verdiği ve 1936 yılında Gümüşgün- Burdur arasındaki rayların yapılmasıyla hizmete girdi. Burdur- İzmir arasında sefer yapan Göller Ekspresi\'nin 3 Mart 2008\'de, Burdur- İstanbul arasında sefer yapan Pamukkale Ekspresi ise 25 Temmuz 2008\'de seferden kaldırılmasının ardından Burdur Garı da kullanılamaz hale geldi.Yaklaşık 10 yıldır Burdur Garı sadece yük trenlerine hizmet veriyor. Kullanılmayan tren raylarında ise gençler özçekim yapıyor. Tren seferlerinin kaldırılmasıyla garın duvarları da ilan tahtasına döndü. Kimliği belirsiz kişiler duvarlara sprey boyalarla çeşitli yazılar yazdı.

Ordu\'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümü Ordu\'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'nde Atatürk Parkı\'nda tören düzenlendi. Törene Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Özel Harekat Şube Müdürü Adil Emir, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin, polis ve Özel Harekat Polisleri katıldı. Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve POLŞAD Başkanı Şenel Şahin Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Tören alanına gelen Altınordu İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri de polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

