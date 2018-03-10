DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BARTIN\'DA 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDI

BARTIN\'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar yangın anını cep telefonu ile görüntüledi. Yangın, gece yarısı Kavlak köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Cevat Günay\'a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada uykuda olan Günay ailesi, dumanların arasından kendilerini dışarıya attı. Köylülerin haber verdiği itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin uzun süren uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.Çatıyı tamamen kaplayan alevlere köylülerin müdahale etmesi ve panik anları köyde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Alev alev yanan evin görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangında yaşanan panik anları

(Haber-Kamera:Ayhan ACAR-BARTIN-DHA

====================================================

2)TIR REFÜJE ÇIKTI, 10 TON BUĞDAY YOLA SAÇILDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan TIR, çift yönlü karayolunun ortak refüje çıkarak yan yattı. Kaza TIR\'da yüklü olan 30 ton buğdaydan yaklaşık 1o tonu yola saçıldı.

Kaza, dün gece Tekirdağ-Malkara Karayolu Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan aldığı ekmeklik 30 ton buğdayı Edirne’nin Keşan ilçesinde ki bir un fabrikasına götürmek için yola çıkan 26 yaşındaki Tolga Demir yönetimindeki 45 YB 1399 plakalı TIR, Ahievren Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjüne çıktı. Kazada, dorsedeki 30 ton buğdayın yaklaşık 10 tonu çift yönlü karayoluna saçıldı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Tolga Demir durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Malkara-Keşan karayolu hem geliş hem de gidiş yönüne saçılan buğday nedeniyle trafiğe yaklaşık 1 saat kapatıldı. İş makinelerinin yardımıyla yola saçılan buğday kenara çekilmesiyle ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerinin yolu yıkamasıyla yol yeniden açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Orta Refüje çıkan tırdan detay

-Yola saçılan buğdaylardan detay

-Polis ekiplerinin yolu kapaması

-İş makinesinin saçılan buğdayları yol kenarına çekmesi ve çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin karayolunu yıkaması

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

========================================================

3)TARTIŞTIĞI OĞLUNU TÜFEKLE VURDU

ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde 70 yaşındaki Kemal Yıldırım, tartıştığı oğlu 40 yaşındaki Kader Yıldırım\'ı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabah erken saatlerde Hacımirzalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 6 çocuk babası Kemal Yıldırım, kendi evinin alt katında oturan evli ve 1 çocuk babası olan oğlu Kader Yıldırım ile evinden taşınması için tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Yıldırım, evindeki av tüfeğini alarak oğlunu kovalamaya başladı. Kovalama sırasında tüfeği ateşleyen Kemal Yıldırım, oğlunu başından ve göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Kader Yıldırım, özel bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, buradan da ambulansla Adana Adan Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Oğlunu vuran baba gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Oğul Kader Yıldırım\'ın kaldırıldığı hastaneden görüntü

- Baba Kemal Yıldırım\'ın fotoğrafı

- Vurulan Kader Yıldırım\'ın ambulansta fotoları

SÜRE:00\'43\" BOYUT:44MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(ADANA), (DHA)

====================================================

4)CAMLAR ATEŞLE DANS EDİYOR

SAMSUN 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü atık camları yaklaşık bin 200 derecedeki ateşle şekillendirme yaparak, kişiye özgün geri dönüşüm tasarımı yapıyor.19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, topladıkları atık camları 600 ile bin 200 derecede ateşle şekillendirerek, ürettikleri takı, süs eşyası ve bibloları geri dönüşüm tasarımı yapıyor. Yaklaşık 8 yıl önce 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurulan Cam Sanatı Atölyesinde doğada yıllarca eriyemeyen camlar 3.5 dakikada eritiliyor.

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Kurulu tarafından Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda kurulan \'Amazon Çarşısı\'nda stant açan 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptıkları cam sanatı ile çarşının ilgi odağı oldu.

Yaptıkları ürünler hakkında bilgi veren 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, \"19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 28 yıldır usta öğretici olarak çalışıyorum. 8 yıldır da cam sanatını yapıyorum. Diğer ustamız Serpil Yiğiter\'de 7 yıldır çalışıyor. Burada öğrenci yetiştiriyoruz. İstihdam verdiklerimiz var. Diğer illerden bize eğitime gelenler var\" dedi.

Camları eritip geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Öztürk, \"Biz burada geri dönüşüm yapıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Doğada 3.5 yılda erimeyen camları biz 3.5 dakikada eritip şekillendiriyoruz. Çok güzel objeler yapıyoruz. Örneğin kaplumbağa, çiçek, meyve çeşitleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda camla çalışmak stresi alıyor ve rahatlatıyor. Çalışmalarımızda kalıp kullanmıyoruz. Öğrenciye temeli veriyoruz ve onlarda üstünü kendileri koyuyorlar. Öğrenciler kendileri şekillendirip, yapıyorlar. Birde yaptıkları şekillerin birebir aynı çıkma gibi lüksü de yok. Ateşte yapıldığından ve kalıp kullanmadığımız için ancak benzeri çıkabilir. Bunları yapmanın hiçbir zorluğu yok. Tam tersi zevkli oluyor. Kursumuza katılan öğrenciler öğrendikten sonra bile kursumuzu bırakmıyorlar. En az gelen 1 yıl severek geliyor\" diye konuştu.

Cam sanatının tarihine değinen 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, \"Cam sanatı M.Ö. yanardağ lavlarının kuma inip de oradaki değerli parçaların su ile birleşip çok değerli taşlar ortaya çıktı. Sonrasında III. Selim zamanında Mehmet efendiyi Venedik\'e gönderiyor. Mehmet Efendi de cam sanatını öğrenip geri geliyor. Sonra ilk cam ocağı Polenesköy\'de kuruluyor. Bu Osmanlıdan gelen bir sanattır. Cam sanatı unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak geçiyor\" şeklinde konuştu.

CAMLARI ATEŞLE DANS ETTİRİYORUZ

Camı ateşle dans ettirdiklerini ifade eden Öztürk, \"Halk eğitim merkezi olarak satışımız yok ama kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz kendi yaptıkları ürünleri satabiliyor. Kısacası biz camı ateşle dans ettiriyoruz. Cam sert bir madde olarak görülebilir ama ateşe girdiğinde eriyor ve bizde onu ateşle dans ettiriyoruz. İstediğimiz şekle sokuyoruz. Camın eritme ısısı 600 ile bin 200 derece arasında değişiyor. Camın et kalınlığına bağlı olarak derecemizi ya yükseltiyoruz ya da düşürüyoruz. Bu aynı zamanda yaptığımız objeye de bağlı olabiliyor. Küçük obje çalışıyorsak 600 derecede, büyük objelerde de bin 200 derecelerde çalışıyoruz. Hiçbir zaman bizlerden desteğini çekmeyen Samsun Valisi Osman Kaymak\'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen\'e, Müdür Yardımcılarımız, 19 Mayıs Kaymakamımız Yavuz Güner\'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Demirkol\'a, 19 Mayıs Halk Eğitim Müdürümüz Fikret Bostan ve Müdür Yardımcısı Turgay Rizeli\'ye çok teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-HD

-------------------------

-Yapılan cam sanatlarından detay

-Usta Öğretici Serpil Yiğiter\'in ateşte cama şekil vermesi

-19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğretici Ayşenur Öztürk ile röportaj

(SÜRE: 03.40 DK.)-(BOYUT: 411 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

============================================================

5)ERCİYES DAĞINDA KAYAKLI DEFİLE

KAYSERİ Olgunlaşma Enstitüsü ile Erciyes A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 8\'i kadın 10 kayakçı Erciyes\'te yöresel kıyafetlerle kayaklı defile yaptı.

Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte, 8\'i kadın 10 kayakçı yöresel kıyafetleri defile ile sergiledi. Defilede Kayseri yöresine ait kına kıyafeti, Türkmen kıyafeti, bindallı, günlük ve Türk bayraklı elbise bulunuyor. Gondol ile 2470 metre yüksekliğe çıkan kayakçılar ardından defile yaparak 2200 metredeki Tekir yaylasındaki oteller bölgesine kadar indi. Çevredeki vatandaşlar ve kayakseverler bu ilginç defileyi ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kayak yapan defilecilerin drone ile görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:İHA,AA

DV 1 Dosya 2 Dakika 22 Saniye / 174 MB