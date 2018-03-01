DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TERÖRİST MEVZİLERİ, ÇNRA\'LARLA VURULDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA) ateş altına alındı. Üst üste atışlarla bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- ÇNRA ile atış yapılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB

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2)AKSARAY\'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI

AKSARAY’da liseli öğrencileri taşıyan okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17’si öğrenci, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aksaray’dan Ortaköy ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi’ne öğrenci taşıyan Erdem Akçay’ın kullandığı 68 FB 836 plakalı okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 17 lise öğrencisi ile sürücü Akçay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 18 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı öğrencilerin ambulanslarla hastaneye getirilişi

-öğrencilerin kazayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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3)BOLU DAĞI\'NDA KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ

BOLU Dağı\'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bolu Dağı\'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri alarma geçti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolu bazı kesimlerinde kar bulunması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bolu Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri sürücülerin kar yağışı nedeniyle yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Bolu Dağı\'ndaki kar yağışı

-Kar küreme araçları, detaylar

01:24 Boyut: 159 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)NİĞDE’DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

NİĞDE\'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsim normalleri üzerinde kış ayı geçiren Niğdeliler, sabah kar sürpriziyle güne başladı. Kent merkezinde bazı bölgeler beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Karın üzerinde ekmek yiyen kuşlardan görüntü

-Detay görüntüler

Süre: 02\'11\" Boyut: 145 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,DHA)

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5)KOCAELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KOCAELİ\'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılar ve yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplanırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı.Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini arttırdı. Sabah evlerinden çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı. Kent merkezlerinde yeşil alanlar ve çatılar karla kaplanırken, yüksek kesimlerde ise kar daha etkili oldu. İzmit Umuttepe\'de kar kalınlığı 5 santime, kayak merkezi Kartepe\'de ise 20 santime ulaştı. Çocuklar yeşil alanlarda kartopu oynayarak eğlenmenin tadını çıkardı. İzmit Kent Ormanı\'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Karda durakta bekleyenler

-Kartopu oynayan çocuklar

-Anons

-Kar manzaraları

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:DİNÇER AKBİR-İZMİT-DHA

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6)81 YAŞINDA YAŞLI KADIN, KAÇAK SU KULLANINCA GÖZALTINA ALINDI

ADANA\'da 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesinde oturan Gazal Karlıdağ, iddiaya göre evindeki su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullanmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının sayaç üzerindeki mührü kırıp usule ayrıkı su tüketimi yaptığını tespit edip işlem yaptı. Bunun üzerine yaşlı kadın polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrölünden geçirilmek için adli tıp birimine getirilen kadın, daha sonra adliyeye götürüldü. Gazal Karlıdağ çıkarıldığı mahkece tarafından 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak su kullunan yaşlı teyzenin adli tıp biriminden çıkışı

- Yaşlı teyze ve yanındaki yakınının konuşması

- Yaşlı teyzenin polis aracına binmesi

- Polis aracının gidişi



SÜRE:01\' 18\" BOYUT: 79,8 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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7)ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINA \'MİNİMAL SANATLI\' TEPKİ

MERSİN\'de yaşayan kimya mühendisi 26 yaşındaki Recep Alçamlı, son dönemde ülkenin gündemini sıkça meşgul çocuklara cinsel istismara tepkisini sanatı ile gösterdi. Dünyada sayılı insanın yapabildiği \'kalem oyma sanatı\' ile 6 günlük çalışma sonunda kurşun kalemin ucuna \'minimal çocuk heykeli\' yapan Alçamlı, bu sayede geniş kitlelerde farkındalık yarattı. Çocuklara yönelik cinsel istismarın simge figürlerinden olan yere oturmuş ve ellerini önünde bağlamış bir kız çocuğu heykeli yapan Alçamlı, toplumsal hafızada yer edinmesi için sanatsal bir tepki gösterdi. Kalemin ucuna yaptığı kız çocuğu figürü sosyal medyada yüksek gösterim ve paylaşım sayısına ulaşırken, sanatçı özellikle kadınlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.Kendi dünya görüşü ve düşüncelerini insanlara aktarmak için sanatını kullandığını ifade eden Alçamlı, \"Kalemin ucuna güncel konuların dışında kendi düşüncelerimi, beni rahatsız eden konuları işlemeye başladım. Bunlardan bir tanesi de çocuk gelinler ve çocukların cinsel istismarı. En son çalışmamda kalem ucuna bir kız çocuğu işledim. Bunun sebebi, son dönemlerde artan çocuğa cinsel istismar ve çocuk gelinler. Türkiye\'de kayıt altına alınmış 181 bin çocuk gelin bulunuyor. Bu durum 181 bin erkek ve buna göz yumanlar hariç herkesi rahatsız ediyor. En başta beni. Yaptığım heykelle, çocuk istismarına dikkat çekmek istedim. Yaptığım heyken minimal ama cinsel istismar konusu inanılmaz büyük bir sorun\" dedi.Amacının, cinsel istismara yönelik verdiği mesajı sanatıyla daha kalıcı kılmak olduğunu kaydeden Alçamlı, \"Bir çok kişi sosyal medyada çocukların cinsel istismara uğramasıyla ilgili yazıp çiziyor. Bende tepkimi sanatımla dışa vurmak, kalemin ucuna yaptığım kız çocuğu heykeliyle göstermek istedim. Amacım bu konuda bir farkındalık yaratmak. Sosyal medyadaki yazılanlar çok çabuk unutuluyor. Ama bu yaptığım kalem ilgi çektiği için elden ele yayılıyor ve vermek istediğim mesaj daha geniş kitlelere ulaşıyor. İnsanlara bu kalemler ilginç geldiği için kamemin ucundaki mesaj da hep akılda kalıyor. Farkındalık yaratmak adına bu kalemlerin işe yarayacağını umut ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Recep Alçamlı çalışma masasında

-Alçamlı heykel yaparken

-Kalemden görüntüler

-Heykelden görüntüler

-Kalemin ucunda kız figürü oluşurken

-Alçamlı\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:28 BOYUT: 262.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)



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