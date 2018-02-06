DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 18\'İNCİ GÜN; 970 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 18\'inci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970\'e yükseldi. 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüten TSK, unsurlarının Afrin kırsalındaki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu hedeflerini gece boyunca top atışlarıyla vurdu. Hatay ve Kilis sınırından gece karanlığını aydınlatan bombalama birçok hedef imha edildi. Top atışları Kilis ve Hatay\'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinden de duyuldu. Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirdiği bölgelerde bubi tuzaklarına karşı adım adım hareket ediyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise harekâtta bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970 olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle dendi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 6 Şubat 2018 tarihinde, 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur.\"

İDLİB\'DE 1 ASKER ŞEHİT, 6 YARALI

Suriye\'nin İdlib kentindeki Şeyh İsa bölgesinde TSK\'nın gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil yaralandı. Astana Görüşmeleri kapsamında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde, ateşkesin tesisi, gözetim ve devamını sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartların temin edilmesi amacıyla dün Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Şeyh İsa bölgesinde 6 numaralı gözlem noktasının tesisine başlanıldı. Gözlem noktası inşasının sürdüğü bölgeye terör örgütleri tarafından roket ve havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 5 asker ile 1 sivil ise yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklamasında saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi: \"İdlib\'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"

Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Hasan DÖNMEZ-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN- Mücahit YOLCU/KİLİS- HATAY-GAZİANTEP, (DHA)

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2)İKİZLER, 38 YIL SONRA DÜNYAYI NET GÖRDÜ

ANTALYA\'da doğuştan yüksek derece göz bozukluğu olan 38 yaşındaki ikiz kardeşler Şirvan İnan ve Elvan Kazan, göz içi mercek ameliyatının ardından dünyayı ilk kez net gördü. Ameliyat için bugüne kadar beklemelerini \"Hep bir gün gözlerimizin düzeleceğini umut etmiştik\" şeklinde açıklayan ikizler, ameliyattan sonra dünyalarının netleştiğini söyledi. Biri Antalya\'da, diğeri Sakarya\'da yaşayan tek yumurta ikizleri Şirvan İnan ile Elvan Kazan, yüksek derece göz bozukluğuyla dünyaya geldi. Tek yumurta ikizlerinde rastlanan göz bozuklukları genellikle birbirine yakınken, Şirvan ve Elvan\'ın göz bozukluğu birebir aynıydı. Uzağı ve yakını sadece yüzde 10 oranında görebilen hipermetrop ikizlerin numaraları da aynı. 6 numara hipermetrop göz bozukluğu olan kardeşler, gözlüğe uyum sağlayamadıkları için bir süre sonra gözlük takmamaya başladı. Tek başlarına bir yere gidemeyen, kitap, gazete ve televizyonda alt yazıları okuyamayan, dünyayı puslu bir camın ardından gören ikizlere, hayatlarını sürdürebilmeleri için çocukluklarında aileleri, yetişkin dönemlerinde de çocukları yardımcı oldu.

İkiz kardeşler, yıllar içinde pek çok doktora başvurmalarına rağmen bir kez de Medstar Antalya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Yenal Erten\'e muayene olmak istedi. Op.Dr. Erten, ikiz kardeşlere göz içi mercek operasyonundan söz ettiğinde, 38 yıl boyunca gözlerinin düzeleceği umudunu taşıyan kardeşler, ameliyat olmaya karar verdiler. Kısa süre önce ameliyat olan ikizler, artık dünyayı net görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

\'TEK BAŞIMA BİR YERE GİDEMİYORDUM\'

İkizlerden Şirvan İnan, bu yaşa kadar hayatını zorluklarla sürdürmeye çalıştığını belirtirken, \"Yazıları okuyamadığım için oğluma okutuyordum. Tek başıma bir yere gidip gelemiyordum. Çok zordu\" dedi. Sakarya\'da oturan ve kardeşini ziyaret için geldiği Antalya\'da göz doktoruna muayene olmak istediğini anlatan Şirvan İnan, muayeneden sonra da hemen ameliyata karar verdiklerini söyledi. \"Artık dünya netleşti\" diyen Şirvan İnan, çok mutlu olduğunu belirtti.

\'HEP GÖZLERİMİZ DÜZELECEK DİYE BEKLEDİK\'

Elvan Kazan da ikizi gibi çocuklarından destek alarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek, \"Bugüne kadar göz bozukluğumuz düzelir diye umut etmiştik. Gözlüklerimiz vardı ama takamıyorduk. Çünkü gözlükten fazla fayda görmüyorduk. Uyum sağlayamamıştık. Keşke daha önce göz içi mercek ameliyatını olsaydık\" dedi. Ameliyattan 4 saat sonra cep telefonunu eline aldığında rahatlıkla sayıları ve harfleri görebildiğini söyleyen Kazan, \"Çok güzel bir duygu. Artık her şeyi net görüyorum. Hocamıza çok teşekkür ederiz\" diye konuştu.

BİR DAHA GÖZLERİ HİÇ BOZULMAYACAK

Kız kardeşlerin ameliyatlarını gerçekleştiren Op.Dr. Yenal Erten, tek yumurta ikizlerinde genellikle göz bozukluklarında numaraların birbirine yakın olduğunu belirtirken, \"Birebir aynı olan göz bozukluğu ise çok nadirdir. Hastalarımızın numaraları bile aynıydı ve bu nedenle nadir görülen vakalardandı\" dedi. Ameliyat öncesi yüzde 10 gören kardeşlerin artık uzağı da yakını da tam gördüklerini belirten Op.Dr. Erten, \"Şimdi rahatlıkla televizyonu izleyebiliyor, kitap okuyabiliyor, araba kullanabiliyorlar. Bütün mesafelerde artık yüzde 100 görmeyi sağladık. Bu onların hayat kalitesini artırdı\" diye konuştu.

Doğuştan gelen göz bozukluğunun göz çapının uyumsuzluğundan kaynaklandığını açıklayan Op.Dr. Erten, narkoz uygulamadan, 8 ila 12 dakikalık ameliyatta yapay göz içi merceği uygulandığını belirtti. Op.Dr. Erten, \"Bu yapay göz içi merceği bozulmadığı için hastada bir daha göz bozukluğu söz konusu olmaz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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İkizlerin muayene olmasından detay

İkizlerden yakın plan detay

Op. Dr. Yenal Erten röp

İkizler ve Dr. Yenal Erten\'in arasında geçen diyaloglar

Şirvan İnan röp

Elvan Kazan röp

İkizlerin sesli bir şekilde kitap okuması

5.15 DK////585 MB

Haber: Selma KUNAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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3)DİYARBAKIR\'IN 4 İLÇESİNE BAĞLI 60 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



DİYARBAKIR\'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada, terör örgütü PKK\'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıktlamada devamla şöyle denildi:

\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Arıklı, Serince, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Gürbeyli, Damar, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Oyuklu, Güçlü, Gömeç köyleri ve Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Sınır, Dablo, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Sağlam, Dingil, Çanak, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı olan; Serenköy, Gömeç, Kırım, Yayvan, Soylu köyleri ve Veziri, Ovalı, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Yazıköy, Boyunlu köyleri ve Varlık, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Eldeğmez, Güzdamı mezraları 06 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.\"

DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)BALKON DEMİRİNDE ÖLÜME MEYDAN OKUYAN ÇALIŞMA

ANTALYA\'da bir apartmanın 5\'inci katındaki daire balkonunda işçilerin, güvenlik tedbirlerini hiçe sayıp ölüme meydan okurcasına çalışmaları dikkati çekti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 543 Sokak üzerindeki bir apartmanın 5\'inci katındaki dairede meydana geldi. Dairenin balkonunda tadilat yapan iki işçi, korniş takmak için balkonun tavanına uzanmak istedi. Merdiven kullanmak yerine balkonun demir korkuluğuna çıkmayı tercih eden işçilerden biri, bir eliyle balkonun iç kısmındaki duvarı tutarken diğer eline de matkap alarak korniş için duvarı deldi. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve yüksekliğe aldırış etmeyen işçinin tehlikeli çalışması korkuttu. 10 dakika boyunca demir korkuluk üzerinde sağa sola hareket edip zaman zaman da yürümeye çalışan işçi, matkapla işini bitirince bu kez aynı şekilde silikon tabancasıyla çalıştı. İşçinin balkon içerisindeki merdiveni kullanmaması da dikkati çekti.

Görüntü Dökümü

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İşçinin tehlikeli çalışmasından detay

Ayaklarını bastığı balkon demirinden detay

Bina dış plan detay

Yüksekliği gösterecek şekilde geniş plan çekim

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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5)SIRA DIŞI FOTOĞRAFÇININ GÖRÜNTÜLERİ NEFES KESİYOR

RİZELİ fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye’de 81 ili dolaşarak doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce kare fotoğraf çekti. Buzul göllerine giren, tırmandığı zirvelerde kar ve tipide kamp kuran, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayağına çelik halatların üzerinden yürüyerek çıkan çılgın fotoğrafçı nefes kesen anları kayda aldı. Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, memleketinde başladığı mesleğinde 25 yılda Türkiye’nin 81 ilini gezerek doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf karesi çekti. Çelik’i farklı kılan zor koşullarında çektiği fotoğraflar oldu. Eksi 30 derecede buzul gölü ile şelalelerin altına giren, kar ve tipide zirvelerde kamp kuran, yamaç paraşütü ile uçan, zorlu zirvelere tırmanan, inşaat halindeki kulelere çıkan Çelik, fotoğraflar çekti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayağına çelik halatların üzerinden yürüyerek çıkan Çelik, sıra dışı yöntemlerini kayda aldığı görüntüler nefes kesti.

‘EN İYİ KAREYİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM’

Rize’den başladığı fotoğraf serüveninde 81 ili gezdiğini anlatan Resul Çelik, her ilin tarih, yaşam ve doğal güzelliklerini yansıtmaya çalıştığını söyledi. En iyi kareyi almak için çalıştığını anlatan Çelik, “Düz fotoğrafı herkes alır. Benim farklı olmam lazım. Zor şartlarda en güzel fotoğrafı nasıl alacaksam orada bekliyorum. O kareyi şartlar zor olsa da çekmeden ayrılmıyorum. Tabii bazen zorluklar ve tehlikeler yaşıyorum. Almanya’da bir şatoyu çekerken düşüp kaburgalarımı kırdım. Üstten aşağıya fotoğrafa derinlik katmak için yaptığım çalışma sırasındea bu olay oldu. Eksi 30’larda buzul gölüne girdim. Sabahtan akşama kadar 40 kilo yükle geziyorum. Buzlu sulara girince sabah yeni kalkmış gibi dinç olarak yol alıyorum. Buzlu suya girmek benim için murtluluk\" dedi. Çelik, hedefinde 2020 yılına kadar dünyada 50 ülkeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek yola çıkmak üzere hazırlık yaptığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğrafçı Resul Çelik detayları

-Buzul gölüne girmesi

-Farklı alanlarda fotoğraf çekerken görüntüleri

-Resul Çelik ile röp.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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6)15 YAŞINDAKİ NEVROZ\'DAN 4 AYDIR HABER ALINAMIYOR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için evden ayrılan Nevroz Korkmaz\'dan (15), 4 aydır haber alınamıyor. Şair İbrahim Rafet Mahallesi\'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne Korkmaz, 1 Ekim 2017 tarihinde, 6’ncı çocuğu Nevroz\'u domates ve yumurta alması için bakkala gönderdi. Nevroz\'un, uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Korkmaz, çevrede aradığı kızını bulamadı. Korkmaz, daha sonra polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının kaçırılmış olabileceğini söyleyen Hüsne Korkmaz, yetkililerden yardım isteyerek, \"Kızımı bakkala gönderdim ve bir daha dönmedi. Aradan 4 ay geçmesine rağmen kızımdan tek bir haber yok. Eşim 1 yıldır cezaevinde ve 10 çocuğumla yalnız yaşıyorum. Kimsemiz yok, kızımın bulunmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve kızın fotoğrafı

- Anne Hüsne Korkmaz’ın ağlaması

- Kayıp kızın fotoğrafı

- Annenin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB

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7)ERZURUM ŞİVELİ TOM İLE FENOMEN OLDU



ERZURUMLU internet fenomeni Arif Arifoğulları\'nın (35), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, \'Dadaş Tom\' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu. Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekorları kıran Arifoğulları\'nın hayatı ise acılarla dolu.

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde özel bir şirkette çalışan evli ve 3 çocuk babası Arif Arifoğulları\'nın TEDAŞ\'ta çalışan babası Mustafa Arifoğulları, 5 Nisan 2012\'de Aşkale ilçesindeki gölet kazasında yaşamını yitirdi. Baba acısını yüreğinde yaşayan Arifoğulları\'nın 2 yıl sonra ise annesi Yosma Arifoğulları kardeşinin kullandığı otomobilin trenin altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta iki kaza ile hem annesi hem de babasını kaybeden Arifoğuları, acılarını çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile bastırdı. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom\'un kendisine hayat verdiğini söyledi. Arifoğulları, \"Yaşadığım acılar beni hayattaki farklı güzellikleri bulmaya itti. Çok sevdiğim çizgi film kahramanı Tom\'u, Erzurum şivesi ile konuşturdum. Videoları sosyal paylaşım sitesinde paylaşınca kısa sürede ilgi odağı oldu. Bunun üzerine bunların sayısını artırmaya başladım ve bir anda Türkiye\'de tanınan bir kişi oldum. Tom artık benim bir parçam oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hayranları ile birlikte selfie çekilmesi

-Vatandaşlar ile sohbet etmesi

-Palandöken kayak merkezinde türkü söylemesi

-İnternette bulunan dadaş tom videolarını incelemesi

-Dadaş tom videolarının seslendirmesi

-Arif Arifoğulları ile röp

(Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU- ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.42 BOYUT: 526 MB)