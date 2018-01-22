DHA YURT BÜLTENİ-4 

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Türkiye gereğini yapıyor

Akdağ, zeytin ağacından dal kopardı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis\'i ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan ile görüşen Akdağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda kentin sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatını değerlendirdi. Türkiye\'nin kendi sınırlarını ve vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için \'Zeytin Dalı\' harekatını başlattığını belirten Akdağ, \"Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler\" dedi. Harekatın mükemmel şekilde gerçekleştiğini ifade eden Akdağ, şunları söyledi: \"Bu hareket başlamadan önce Kilis\'imize bir çok saldırı gerçekleşti. Terör örgütleri attıkları roketlerle Kilis\'e halkımızın malına ve canına zarar verdi. Türkiye Cumhuriyet devleti buna müsaade etmez, edemez. Nitekim Afrin harekatı başladıktan sonra da 21 Ocak\'ta 01.40 atılan füzelerle, yine ertesi gün akşam atılan roketlerle vatandaşlarımız yaralandı. Onların evlerine zarar verdi. Tabiki karşılığı misliyle verildi, verilmeye devam edecek. Yaralanan kardeşlerimizden birinin durumu ciddi. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış, hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler. Biz bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz ve bu hareket sivilleri korkuturken, terör karşıda demir yumruğunu göstermeye devam edecek.\"

Hassasiyetlerinden dolayı Kilislilere teşekkür eden Akdağ, BM Güvenlik Konseyinin Afrin için toplanacak olması ile ilgili de \"Burada sağduyunun hakim olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Akdağ, esnaf ziyareti sonrası kent merkezindeki zeytin ağacının dalını koparıp salladı.

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Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Ceylanpınar\'da 1 asker hafif yaralandı

Suriye\'nin PYD\'li teröristlerin denetimindeki Resul Ayn kentinden açılan ateş sonucu Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırda görevli bir asker hafif yaralandı. Ateş açılması sonrası askerler tarafından PYD\'le teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı.

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Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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CHP milletvekilleri Reyhanlı\'da hasar gören yerlerde inceleme yaptı

Hatay CHP Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Birol Ertem, Hilmi Yarayıcı , AK Parti Milletvekili Fevzi Şanverdi de Reyhanlı\'da hasar gören yerlerde inceleme yaptı.

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Haber-Kamera: REYHANLI (DHA)

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Antalya\'da fırtına yıktı- geçti, altgeçitler suyla doldu

ANTALYA\'nın merkez ve batı ilçelerinde dün akşam başlayan ve sabaha kadar süren kuvvetli fırtına ve gök gürültü sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde fırtına hızı 110 kilometreye ulaşırken, metrekareye düşen yağış miktarı 98 kilograma kadar yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle Falez\'deki alt geçidi su bastı.

Antalya\'ya gece yarısı kuvvetli fırtına ve yağmurun yanı sıra dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtına neticesinde bazı ağaçlar kırılırken, Falez kavşağındaki alt geçidi ise su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan alt geçitte tahliye çalışmaları yaparak, sabah erken saatlerden itibaren alt geçidi trafiğe açtı.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bazı bölgelerde fırtınanın hızının 110 kilometreye kadar çıktığını, yağış miktarının da metrekareye 98 kilogramı bulduğunu kaydetti. Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü ölçüm istasyonlarının verilerine göre son 24 saatte metrekareye Dağbeli\'nde 98, Kemer Ovacık\'ta 74, Döşemealtı Karain\'de 70, Nebiler\'de 58, Manavgat Beşkonak\'ta 41, Kaş Çavdır\'da 38 kilogram yağış düştü.

KEMER\'DE SAĞANAK, DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Kemer\'de saat 03.00 sıralarında sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. Özellikle Tekirova ve Kuzdere mahallelerinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi, ağaçlar kökünden sökülürken, bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede az sayıda serada da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

MİNARENİN ALEMİ KOPTU

Kuzdere Mahallesi\'ndeki Karataş Camii\'nin minaresinin alemi koparak yere düştü. Aynı mahalledeki bir evin uçan metal çatısı da motosiklet ve bisikletin üzerine düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Jandarma ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Tekirova Mahallesi\'nde ise çok sayıda sera alanının zarar gördüğü, birçok ağacın da yıkılıp, kökünden söküldüğü belirtildi. Bölge halkı yaşadıkları olayın hortum olduğunu kaydetti. Kemer Belediye Başkan vekili Ahmet Can ile Meclis Üyesi Recep Yılmaz, zarar gören bölgeye giderek inceleme yaptı. Şehir dışında olan Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, \"En büyük tesellimiz can kaybanının olmamasıdır. Belediyemiz tüm ekipleriyle yaraları sarmak için seferber olmuştur\" dedi.

SERİK\'TE SERALARI VURDU

Yağmur ve şiddetli rüzgar Serik\'te de etkili oldu. İlçeye bağlı Eski Yörük, Yukarı Kocayatak ve Töngüçlü mahallelerinde cam seralarda hasar olduğu belirtilirken, açık alandaki sebzelerin de zarar gördüğü kaydedildi. Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Aksu\'da ise 30 dönüm tarım alanı zarar gördü. Finike\'de son 3 gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kırsal mahalleler Yalnız, Arif, Yeşilköy\'de de seralar zarar gördü.

DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların Aksu\'dan itibaren Antalya\'nın doğu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, Alanya-Gazipaşa\'ya kadarki bölgede şiddetli yağış ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Aynı zamanda denizde de kuvvetli fırtına ve yağışın etkili devam edeceği belirtildi.

\'KIYAMET GİBİ BİR ŞEYDİ\'

Kemer\'e bağlı Kuzdere Mahallesi\'ndeki oturdukları evin çatısı motosikletlerinin üzerine düşen Dilber Aker, \"Gece aslında akşamdan başladı diyebilirim. Gittikçe şiddetlendi. 4 civarında kıyamet koptu zannettim gerçekten. Kıyamet gibi bir şeydi, dünyanın sonu gelmiş gibi bir şey hissettim. Dışarı çıktım, hani komşularıma bir bakıyım ne olmuş ne bitmiş diye. Bizim evin çatısından düşen şeyler sanki bomba gibi yağıyordu. Ağaçlar devrildi. Ondan sonra bizim evin çatısı uçtu. Bizim motosiklet, bir kulübe, arabamızın üzerine şeyler yağdırdı. Bilmiyorum yani öyle kötü bir şey hissettim. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi hissettim\" dedi.

\'HORTUM ÇIKTI, ÇATIYI UÇURDU\'

Kuzdere Mahallesi Karataş Caddesi\'ndeki evinde eşi ve 5 yaşındaki oğluyla yaşayan 35 yaşındaki Akif Uçarmak, gece evlerinin çatısının uçtuğunu anlattı. Uçarmak, \"Saat 03.00 sularında şiddetli yağmur başladı. Doluya çevirdi. Uyumadık, bekledik. Saat 04.00 civarında rüzgar şiddetini arttırdı. Ailem bir odada yatıyordu, ben de diğer odada yatıyordum. Saat 04.30- 05.00 sularında hortum çıktı. Önce yatak odasındaki çatıyı uçurdu. Daha sonra da diğer odayı uçurdu. Hemen ailemin yanına koştum, onları aşağı aldık. Durum bu. Ev kullanılamaz hale geldi. Elhamdülillah bu kadarla kurtulduk. Aşağıda ailem oturuyor, abimler oturuyor. Onların yanında kalacağız çatıyı onarana kadar. Devletten en azından çatımızın onarılmasını istiyoruz. Başka bir talebimiz yok. Allah kimsenin başına vermesin. Ölüm olmadı, sağlıklıyız Allah\'a şükür. Ailemde ufak tefek çiziklerin haricinde herhangi bir yaralanma olmadı Allah\'a şükür\" diye konuştu.

730 DEKARLIK ALANDA ZARAR

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Antalya genelinde şu ana kadar 730 dekarlık tarım alanının zarar gördüğünü söyledi. Nazif Alp, sabah saatlerinden itibaren ilçelerdeki ziraat odaları ve muhtarlarla telefonla görüştüğünü belirterek, fırtına ve yağış sonrası hasar tespiti yapmaya çalıştıklarını aktardı. En fazla zararın 500 dekarla Finike ilçesinde olduğunu belirten Alp, “Alanya\'da 150, Kaş\'ta 3 köyde toplam 50, Aksu ilçesindeki Fatih mahallesinde de 30 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğünü tespit ettik\" dedi.

SERİK\'İ DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR VURDU

Serik ilçesinde saat 02.00 sıralarında şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu. Özellikle Eski Yörük, Yukarı Kocayatak, Aşağı Kocayatak ile Töngüçlü mahallelerinde etkisini gösteren rüzgar ve dolu, seralar ve açık alandaki sebzelerde zarara neden oldu.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları başlattı. İlçe Müdürü Murat Bankoğlu, yaklaşık 30 seranın zarar gördüğünü belirterek, \"Ekiplerimizle birlikte zarar gören alanlarda ve seralarda inceleme yaptık\" dedi.

\'YARDIM BEKLİYORUZ\'

Eski Yörük Mahalle Muhtarı Ramiz Güzel, \"Saat 02.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat yağan dolu mahallemizdeki seralarımızda büyük hasar oluştu. Devletimizden yardım bekliyoruz\" dedi.

\'SERAMDA BÜYÜK ZARAR VAR\'

Aynı mahallede seracılık yapan İrfan Burunsuz, \"Seramda büyük zarar var. Çiftçi olarak zaten borç batağındayız. Üstüne üstlük başımıza bir de bu felaket geldi, başımıza dolu yağdı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Geceden yağan dolu ve yağmurun görüntüsü (Vatandaş cep telefonu)

- Yıkılan ağaçtan detaylar

- Üzerine çatı uçan motosiklet detayı

- Çatısı uçan binanın görüntüsü

- RÖP 1: Dilber Aker

- Dilber Aker\'in motosikleti kaldırmaya çalışırken detay

- Çatısı uçan binanın görüntüsü

- Uçan çatıdan detay

- Yere uçan kiremitlerin detayı

- Akif Uçarmak\'tan görüntü

- Çatısı uçan evden detay

- RÖP 2: Akif Uçarmak

- Çatısı olmayan diğer odalardan detay

- Suyla dolan altgeçit görüntüsü

- Minaresinin üstü yıkılan cami detay

- Yıkılan cami parçasının detayı

- İtfaiye aracıyla ağaç kesimi

HABER: Mehmet ÇINAR- Levent YENİGÜN- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

SERİK

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- Zarar gören seralarla açık alandan görüntüler

- Çiftçilerle röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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Sivas\'ta 12 bin Türk bayrağı dağıtıldı

SİVAS Belediyesi tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek amacıyla esnaf ve vatandaşlara 12 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek ve milli duyguları yaşatmak için esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı. Atatürk Caddesi esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Aydın, dağıtılan bayrakların asılmasına yardım etti. Kent meydanındaki vatandaşlara da dağıtım yapan Başkan Aydın, şehri Türk bayraklarıyla donatacaklarını söyledi. Başkan Aydın, \"Ordumuz Afrin\'de yoğun amansız bir mücadele içine girdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki millet olarak Türk\'üyle, Kürt\'üyle, Laz\'ıyla, Çerkez\'iyle Türkiye Cumhuriyet\'i içinde bulunan vatandaşlar olarak kenetlenmiş durumdayız. Biz de Sivas halkını bu anlamda daha sürece katkı sunmak için davet ettik. Kendilerine bayraklar dağıtıyoruz. Dükkanlarımızı balkonlarımızı, camlarımızı Türk bayraklarıyla donatıyoruz. Ayrıca şehrin caddelerini Türk bayraklarıyla donatıyoruz. Vatandaşlarımız bu sürecin belki fiili olarak içinde olmayabilir ama hepsinin dualarının o kahramanlarımızla olduğunu biliyoruz. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Ülkemizin birlik bütünlüğünü bozmasın. Bu Türkiye\'nin bütünlüğü için ülkemizin geleceği için milli bir mücadeledir. Bu mücadele de yediden yetmişe hepimiz içindeyiz. Kimimiz cephede, kimimiz de dualarımızla onlarla beraberiz. Türkiye bu bütünlüğü ve birlikteliği ortaya koyduğu sürece hiçbir güç bizi alt edemeyecektir. Biz bunu millet olarak tarihte gösterdik. Bu günde güstereceğiz. Ben bu milletin bir parçası olmaktan onu ve gurur duyuyorum\" dedi.

İlk etapta kentte 12 bin bayrak dağıtılırken, bu sayının daha da artacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Bayrak dağıtımından görüntüler

-İşyerlerine bayrak asılması

-Belediye Başkanının bazı işyerlerine kendi eliyle bayrak asması

-Açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Çalınan 5 ineği, 2 buzağıyla teslim edildi

ERZİNCAN\'ın Kemah ilçesinde ahırdan çalınan 5 inek, hırsızlığın ardından doğan 2 buzağıyla birlikte jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmanın sürprizi ile şaşıran besici Orhan Çetinkaya, \"İneklerimden 2\'si gebeydi, geçen süre içerisinde doğum yapmışlar\" dedi.

Olay, geçen 6 Ocak\'ta Kemah ilçesine bağlı Gölkaynak köyünde meydana geldi. Orhan Çetinkaya\'ya ait ahıra giren hırsızlar, 2\'si gebe, 5 ineği çalıp kaçtı. Çetinkaya\'nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine yapılan çalışma sonucu, inekleri çalan 4 kişinin kimliği tespit edilerek, takip başlatıldı. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa\'da geçen 19 Ocak Cuma günü bulunan inekler de hırsızlığın ardından doğan 2 buzağıyla birlikte sahibine teslim edilmek üzere Erzincan\'a getirildi.

\'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU\'

Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve beraberindeki askerler, Orhan Çetinkaya\'ya çalınan 5 ineği ile 2 buzağıyı teslim etti. Buzağıları görünce büyük şaşkınlık yaşayan Çetinkaya, \"İneklerimden 2\'si gebeydi, geçen süre içerisinde doğum yapmışlar. Hayvanlarımın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaymakam tarafından çalınan ineklerin teslim edilmesi

-Orhan Çetinkaya\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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Nevşehir’de yöresel ürünler

Nevşehir’de bir AVM’de 72 ilden Yöresel ürünler sergileniyor.

Türkiye\'nin çeşitli illerine özgü ürünlerin sergilendiği yöresel ürünler’e Nevşehirliler ilgi gösteriyor. Genel müdürü Göktürk Özhan “İlk organizasyonu yaptık sonrasında Nevşehir’den gelen yoğun talepler üzerine ikincisini yapma kararı aldık.Bunu yaparken 15 Tatili baz aldıklarını belirtti.

Yöresel Ürünlerin açılışını Ak Parti Nevşehiir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider,İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, Nissara AVM Genel müdürü Göktür Özhan yaptılar. Daha sonra standı gezen Vekiller, il dışından gelen esnaflarla sohbet ettiler. Ak Parti TBMM katip üyesi Mustafa Açıkgöz pişmaniye ustaları ile birlikte tepside pişmaniye yaptı. Organizasyonu sorumlusu Can Ağır, 7 gün devam edecek yöresel ürünler Türkiye’nin bir çok bölgesinde üreticiden tüketiciye direk satışın yapıldığını belirterek, vatandaşları istedikleri ürünleri gezerek ve tadına bakarak buradan temin edileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Yöresel ürünlerin açılışını Ak Parti Milletvekilleri ve il Başkanı ve merkez ilçe başkanını açılış kurdalesini kesmelerinden genel görüntü

-Vatandaşların yöresel ürünlerin standlarını gezmeleri

-Piton yılanı vatandaşların ellerinde ve omuzlarında fotoğraf çektirmelerinden genel detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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