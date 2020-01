DHA YURT BÜLTENİ-4 

Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor, tanklar Suriye\'ye girdi (4)



TÜRK ASKERİ SINIRI GEÇTİ, KARA HAREKATI BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Türk askerinin saat 11.05\'te Kilis\'in Gülbaba Mevkii\'nden Suriye\'ye geçerek kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, \"Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik\" dedi.

Haber: (DHA)

==========================================

Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor, tanklar Suriye\'ye girdi (3)



KİLİS\'TE HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece atılan 4 roket mermisinin isabet ettiği Kilis\'teki 2 ev ile 2 işyerinde oluşan hasar, gündüz ortalık aydınlanınca gözler önüne serildi. Sabah uyananlar, saldırılar nedeniyle oluşan hasarı görünce şoke oldu. Mermilerin isabet ettiği sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, hasar gören araçların da otoparka çekileceği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokaklardaki doğal gaz hatlarında sabah saatlerinde oluşan kaçak ise ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra giderildi.

İNCİRLİK\'TE KARGO UCAĞI

Türk Hava Kuvvetleri 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nın da bulunduğu İncirlik Üssü\'nden saat 11.30 sıralarında bir THK\'e ait bir kargo uçağı havalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Roket düşen yerler

- Askeri konvoy

- Sınırda obüs atışları

- Genel ve detay görüntüler

***

- İncirlik Üssü\'ndeki THK\'e ait kargo uçağının pistte görüntüsü



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Yusuf BAŞTUĞ/KİLİS-ADANA,(DHA)

========================================

Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor, tanklar Suriye\'ye girdi (2)



TSK\'DAN AÇIKLAMA: HAREKET PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama yayımladı. Hareketin planlandığı şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklama şöyle: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' 20 Ocak 2018 saat 17:00\'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup \'Zeytin Dalı Harekâtı\' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

\'ZEYTİN\' BÖLGEDEKİ AĞAÇLARI, 72 JET İSE ŞEHİT SAYISINI TEMSİL EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin dün Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata, sınır hattındaki zeytin ağaçları nedeniyle \'Zeytin Dalı\' ismi verildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı\'nın dün saat 17.00\'da ismini \'Zeytin Dalı\' olarak duyurduğu harekata katılan 72 jet ise, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan 72 şehidi temsil ediyor. 24 Ağustos 2016\'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra 29 Mart 2017\'de başarıyla tamamlanan \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan 72 şehidin, \'Zeytin Dalı\' harekatına katılan 72 jetle anıldığı ifade edildi.

Öte yandan harekata katılan uçak sayısının da yakın tarihte benzeri bulunmadığı ve dünyada bir ilk olduğu öğrenildi.

Haber: HATAY - KİLİS - ANKARA (DHA)

==================================================

Avukat ve icra müdür yardımcısı hacize gittikleri evde darp edildi

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde icra müdür yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, haciz işlemleri için gittikleri evde darp ve silahla tehdit edildikleri gerekçesiyle ev sahibi ve arkadaşı hakkında şikayetçi oldu.

Gazipaşa Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında bir borçtan dolayı haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Bakılar Mahallesi\'ndeki Ali K.\'nin evine gitti. İddiaya göre Ali K. ve arkadaşı Erkan Ö., Murtaza Keçebaş ve Funda Demir\'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K. ve Erkan Ö., Keçebaş\'ı darp ederken, Funda Demir\'i ise tabancayla tehdit ederek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine gelen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ali K. ve Erkan Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı. Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne giden İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Kecebaş\'a 3 gün iş göremez raporu verildi. Murtaza Keçebaş ve Funda Demir, taraflardan şikayetçi oldu.

\'3 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ\'

Darp edilen Murtaza Keçebaş, haciz işlemi için gittikleri evde Ali K.\'nin eşinin kapıyı açtığını ve eşinin 5 dakika sonra geleceğini söylediğini belirtti. Kısa süre sonra gelen Ali K. ve Erkan Ö.\'nün kendisini tabancayla tehdit ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiklerini aktaran Keçebaş, \"Hastanede 3 gün iş göremez raporu verildi. Yaşananlar ve mağduriyetin giderilmesi açısından özellikle adaletin bir an önce tecelli etmesi açısından suçluların yakalanmasını talep ediyorum\" dedi.

\'BENİ TEDİRGİN ETMEKTEDİR\'

Avukat Funda Demir, yaşadığı olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini anlatırken, \"Ayrıca soruşturma işlemlerinin geç yürütülmesinden dolayı gerçekten psikolojim kötü, gerekli desteği almamaktayım. Bu olayın Gazipaşa ilçesinde ilk kez yaşanması sebebiyle önemine binaen olayların hızlandırılması gerekirken aksine olaydan 24 saat sonra yakalanma kararı çıkartılması tarafımca üzücü bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanmamış olması, koruma talep etmeme rağmen beni tedirgin etmektedir. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyorum\" diye konuştu.

\'KAMUSAL FAALİYETE BİR SALDIRI OLMUŞTUR\'

Murtaza Keçebaş ve Funda Demir\'in avukatı Naim Oğuz ise üzücü bir olayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kamu görevlilerinin görev başındayken saldırıya uğramasının vahim olduğunu vurgulayan Naim Oğuz, hukuki süreçte ise konuya yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savundu. Olayın iki kamu görevlisine karşı işlenmiş olmasına rağmen sürecin yavaş ilerlediğini kaydeden Naim Oğuz, şöyle dedi:

\"Aklımıza soru işaretleri getirdi neden bu işlemler hızlanmadığı yönünde. Bu konu hakkında da Adalet Bakanlığına gerekli başvuru yapılacak ve müfettiş incelemesi de tarafımızca istenecektir. Hukuku yerine getirmeye çalışan kişilere karşı bir saldırı söz konusu olmuştur. Bizce burada kamuya, kamusal faaliyete bir saldırı olmuştur. Ancak bunu engelleyecek veya ortaya çıkartacak olan yine kamu kişilerinin hareketsiz kalması, yavaştan işi yürütmüş olması bizi yeterince üzmüştür. Bir an önce gerek Adalet Bakanlığından gerekse de görevlilerden dosyaya yeterli ilginin gösterilmesini istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Röp 1: Murtaza Keçebaş (Gazipaşa icra müdür yardımcısı)

- Röp 2: Funda Demir (avukat)

- Röp 3: Naim Oğuz (mağdurların avukatı)

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

===============================================

Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

KARAMAN\'da mutfakta yemek yapan Elmas Kara, düdüklü tencerenin patlaması sonucu sol gözü, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kara\'nın gözünde görme kaybı riskinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez bağlı Süleymanhancı Köyü\'nde meydana geldi. Elmas Kara, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üstünde bulunan düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kara yaralandı. Kara, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Konya\'daki Meram Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kara\'nın gözünde görme kaybı riskinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

==============================