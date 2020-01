DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DEAŞ ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2\'si çocuk 13 kişi, adileyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan kazandırdığı, mühimmat ve para temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine 7 Aralık sabahı düzenlediği operasyonda 2\'si çocuk 13 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

2)TACİZE UĞRAYAN SURİYELİ HAMİLE KADINA DEVLET SAHİP ÇIKTI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde 2 çocunun yanında silahlı bir kişinin tacizine uğrayan Suriye uyruklu E.X.\'e devlet sahip çıktı. Halil\'in evine giden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, kadına ve çocuklarına gerekli psiko-sosyal ve hukuki destek verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, ulusal ve yerel basında 14 Aralık tarihinde Diyarbakır’da hamile kadının çocuklarının yanında taciz edilmesine ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine mağdur kadının evine gidirildiğini söyledi. Açar, mağdur kadının Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye\'ye iki çocuğu ile sığındığı, 3\'üncü çocuğuna hamile olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Kadının eşinin organize sanayide çalıştığı; basında yer aldığı gibi iki çocuğu ile birlikte yolda yürürken kim olduğunu bilmediği bir erkek tarafından taciz edildiği, bu duruma tepki gösterdiği anda tacizcinin kendisine silah doğrulttuğu, bu konunun polise intikal ettiği; savcılık tarafından adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi edinilmiştir. Güvenlik birimlerince zanlının eşkalinin belirlenmesi için polis merkezinde zanlının robot resminin çizdirilmiş olup, yakalanması için çalışmalar yürütülmektedir. Müdürlüğümüz tarafından mağdura gerekli psiko-sosyal ile hukuki destek sunulacaktır.\" İl Müdürü Halit Açar, aileye psiko-sosyal ve hukuki desteğin dışında devlet kurumu olarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

\"Devlet kurumu olarak tacize uğrayan kadın ve çocukları ile ilgili ekiplerimiz çalışma başlattı. Ailenin ekonomik olarak yardıma ihtiyacı yok. Eşi organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışıyor. Herhangi bir ekonomik destek talebinde bulunmadılar. Kadın ve çocuklar üzerinde uzmanlarımızın yapacağı çalışma sonrasında ağır travma görülmesi halinde buna göre belirlenecek programlar dahilinde destek verilecek. Konunun adli boyutu ile ilgili zaten güvenlik güçlerimiz gerekli çalışmayı yapıyor.

DİYARBAKIR, (DHA)-

3)FETTAH TAMİNCE: 2017 MORAL OLDU, 2018 İYİ GÖZÜKÜYOR

RİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, turizmde 2016 sonrası 2017\'de ciddi bir toparlanma ve büyük moral oluştuğunu belirterek, gelen rezervasyon satışları ve potansiyelle 2018\'in iyi gözüktüğünü söyledi. Abu Dabi\'de gelecek yıl çok ses getirecek bir tesis açacaklarını belirten Tamince, İstanbul\'da da yeni yatırımlarının olacağını açıkladı.

Türk turizminin deneyimli isimlerinden Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 2016 yılı sonrası 2017\'deki turizmi ve 2018 öngörülerini değerlendirdi. Antalya turizminde 2015\'le beraber bir yavaşlama başladığını belirten Fettah Tamince, 2015 Kasım\'ında Rus uçağıyla başlayan talihsizliklerin Antalya turizmini, 2016\'daki terör ve hain darbe girişimiyle beraber çok büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Dünyanın başka ülkelerinde de iş yaptıklarını, bu olaylar dünyanın başka bir yerinde yaşansaydı çok daha büyük sıkıntılar oluşturacağını öngören Tamince, Antalya\'nın 2016\'yı her şeye rağmen çok büyük yaralar almadan atlatabildiğini kaydetti. Tamince, “Bu da Antalya turizminin ne kadar güçlü, dayanıklı, tecrübeli olduğunu gösteriyor\" dedi.

2017 ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU

2017\'de ciddi bir toparlanma olduğunu aktaran Tamince, özellikle Rusya\'nın büyüyerek geri gelmesinin çok büyük moral oluşturduğunu ve Antalya turizmi için büyük bir artı değer getirdiğini açıkladı. Avrupa pazarındaki sıkıntılara rağmen 2017\'nin 2016\'yla kıyaslanmayacak derecede iyi olduğunu vurgulayan Tamince, “Ama 2014\'de miyiz, 2013\'de miyiz, değiliz elbet. 2000\'li yıllardan itibaren çok büyük bir büyüme ivmesiyle turizm devam ediyordu Antalya ve Türkiye\'de. 2015\'le beraber bir yavaşlama sürecine girdik. 2017\'de 2000\'li yılların başında hedeflediğimiz planların elbette gerisinde kaldık ama 2016\'ya göre iyi bir yıl yaşadık\" dedi.

İYİ BİR 2018 GÖZÜKÜYOR

2018\'e ilişkin beklentilerini de açıklayan Fettah Tamince, Türk turizminin potansiyeline, Türkiye\'ye, Antalya\'ya ciddi anlamda inanan ve buna yatırım yapan bir grup olduklarını vurguladı. Şahıs olarak da bu potansiyele son derece inanan ve gören biri olduğunu dile getiren Tamince, “Dolayısıyla şu anda aldığımız olumlu tepkiler, gelen satışlar, sahip olduğumuz potansiyel iyi bir 2018 gösteriyor bize. İnşallah beklenmedik bir şey olmaz, gerçekleşmez. Biz de 2018\'de yine 2000\'li yılların başında sahip olduğumuz büyüme temposuna tekrar kavuşmuş oluruz\" diye konuştu.

SON ÜÇ YIL CİDDİ TECRÜBE KAZANDIRDI

2015, 2016 ve 2017\'nin sektöre ciddi tecrübeler kazandırdığına değinen Fettah Tamince, “İşimizi daha sıkı tutuyoruz, misafirimize daha fazla eğiliyoruz. Çalışanlarımızı daha iyi eğitiyoruz. Dolayısıyla 2018\'i daha dinamik, daha başarılı geçirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elbette ülke, turizm yatırımcıları ve Antalya şehri olarak daha fazla kendimizi anlatmaya, tanıtmaya, dünyada ulaşılmamış noktalara daha çok ulaşmaya, Türkiye\'yi aslında çok büyük turizm destinasyonu olarak bilmeyen, Antalya\'yı tanımayan ama ciddi potansiyel olan kaynak pazarlara gitmeye, pazarlarımızı çeşitlendirmeye de gayret göstermeliyiz\" dedi.

2018 ÖNGÖRÜSÜ ANTALYA İÇİN 13-14 MİLYON

2018 için Antalya\'nın yabancı ve yerli turistle beraber 13- 14 milyonu yakalayabilmesi, Türkiye\'nin de tekrar 30- 35 milyona doğru gidebilmesi gerektiğini söyleyen Fettah Tamince, “Potansiyel, imkan var. Bunları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ama bir şeyi göz ardı etmemek, unutmamak lazım. Sayıdan çok kaliteye, kişi başı harcamaya yönelmemiz lazım. Neticede çok güzel tesislerimiz, müthiş bir doğamız var. Bunları da çok düşük fiyatlara vermemek lazım. Ben hep şunu iddia ediyorum; turizmi sadece kişi sayısına bağlı yapmamak lazım. Doğrusu bunun ekonomik verimliliğine bakmak gerekiyor. 14 milyon mu iyi, 12 milyon mu, bunu masaya çok iyi yatırmak lazım\" diye konuştu.

YENİ YATAĞA İHTİYAÇ YOK

Turizm yatırımları açısından yeni yatağa çok ciddi ihtiyaç duyulmadığını da belirten Tamince, mevcudun doluluğunun sağlanması gerektiğini anlattı. Tamince, “Ne Rixos\'un Türkiye\'de çok büyümeye ihtiyacı var, ne de sektörün yeni odaya, yatağa ihtiyacı var. Elbette eskiyen, demode olan tesislerimizi yenilemeliyiz. Biz de ona göre yatırım yapıyoruz, sektör de yapmalıdır. Ama mevcut kapasitemizi daha doğru kullanmak, kapasite kullanım oranımızı nasıl artırırız gayreti içinde olmalıyız. Bence otel dışında turizmi çeşitlendirecek mevcut otel ve yatağı daha verimli kullanmak için gerekli yatırımlar neyse onlara yoğunlaşmamız lazım\" dedi.

SEZONU 1 AY DAHA UZATABİLİR MİYİZ?

Çok büyük bir park yaparak, ciddi anlamda çeşitliliğe katkı sağlamaya gayret ettiklerine dikkati çeken Fettah Tamince, “Ama bu tek başına yetmez, ülkenin bunu makro anlamda da planlaması gerekiyor. Çünkü benim iddia ettiğim şu: Deniz suyu sıcaklığına göre biz turizm yapıyoruz. Antalya gibi aslında 365 gün turizm yapabilecek bir kent bile 4- 5 ay dolu dolu turizm yapabiliyor. Diğer ayların hepsi yatırımcı için sıkıntılı aylar. Bunlardan kurtulabilmemiz için farklı çeşitlendirmelere gitmemiz lazım. Antalya\'daki sezonu 1 ay uzatabildiğimiz an hem yatırımcı ciddi geri dönüşler alacak, hem ülkeye gelen misafirin getirdiği katkı çok büyük olacak. Bizim bunlara çalışmamız, kafa yormamız lazım\" diye konuştu.

2018 İÇİN AVRUPA\'DAN CİDDİ REZERVASYON GELİYOR

Avrupa pazarı açısından 2017\'nin sıkıntılı geçtiğini, 2018 için ciddi sinyaller aldıklarını anlatan Fettah Tamince, şunları kaydetti:

\"Ciddi rezervasyonlar geliyor. Sektör bunun çok farkında. Avrupa pazarının geri gelmeyeceğiyle ilgili endişem yok. Gelmeye başladı. 2018\'de ciddi bir toparlanma olacak ve 2019\'da da devam eder bu. Benim anlatmaya çalıştığım sadece Avrupa pazarı değil, Çin pazarını da ciddi anlamda hedefe koymamız lazım. Çünkü Çin pazarı turizm sektörü için dünyada en önemli oyunculardan biri olacak. Avrupa\'da da en önemli oyunculardan biri olacak. Biz de Avrupa\'nın bir parçasıyız. Dolayısıyla buna ciddi anlamda yoğunluk göstermemiz lazım.\"

YENİ PAZARLARA İŞARET ETTİ

Çin pazarının yanı sıra Uzakdoğu, Asya Pasifik, Afrika, Hindistan gibi pazarlara eğilmek gerektiğine işaret eden Tamince, \"Çünkü ülkemizde her türlü turisti, misafiri memnun edecek, dolu dolu bir deneyimle geri gönderebilecek ürünlerimiz var. Potansiyelimiz, tarihimiz, kültürümüz, doğal zenginliklerimiz, çok iyi tesislerimiz var. Ama bunların hepsinin ötesinde biz gururla Rixos olarak, bunu dünyanın her yerinde de çok rahat söylüyoruz, Türk misafirperverliği var. Canıyla, gönlüyle, gelen misafire hizmet etmeye çalışan bir yapımız var. Bunu işin başındaki patrondan bütün diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımıza kadar hissediyoruz. Gelen misafir de bunu hissediyor, biz de hissediyoruz\" dedi.

ABU DABİ VE İSTANBUL\'DA YENİ YATIRIMLAR

Rixos Grubu\'nun yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Fettah Tamince, Rixos\'un önemli bir marka ve çok ciddi yatırımları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Her şey dahil çok önemli bir ürün. Onu da büyüterek, çeşitlendirerek devam ettiriyoruz. The Land of Legends de önemli bir park. Kültüre, denize gelenlerin dışında insanları farklı bir sebeple de buraya getirmek için önemli bir yapı taşı. Biz daha farklı bir şey yapmanın eğiliminde değiliz. Bunlar zaten çok büyük işler. Bunları daha iyi yapma, büyüterek geliştirmenin peşindeyiz. Rixos\'u dünyada da büyütüyoruz. Dubai\'de yeni bir tesis açtık. Gelecek sene Abu Dabi\'de dünyada çok ses getirecek bir tesis açacağız. İstanbul\'da çok önemli yatırımlarımız var. Yine dünyada pazarlayabileceğimiz ürünler geliştiriyoruz. Dolayısıyla biz büyümeye devam ediyoruz.\"

\'BİNBİR HATİM\' ANISINA DOĞAYA 2001 EKMEK BIRAKTILAR

4)ERZURUM\'DA ATLI HAFIZLAR, 485\'İNCİ \'BİNBİR HATİM\'İ BAŞLATTI

ERZURUM\'u doğal afetlerden korumak için 484 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneğine bu yıl da devam edildi. Pir Ali Baba Türbesi\'nde hafızların bir hatim okuyarak başlattığı gelenek, ellerinde Kur\'an-ı Kerimleri okuyan atlı hafızın şehri turlamasıyla devam etti. Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba\'nın Türbesi\'nde düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurum\'da görevli hafızların ilk hatimi okudukları törende Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua etti. Müftü Sula, Erzurum\'un bela, afetlerden korumak için yaptığı duada ayrıca Irak, Suriye\'de yaşayanlar da unutulmadı. Sula, duasında büyük tartışmaların yaşandığı Kudüs\'ü de unutmadı. Müftü Sula\'nın duasıyla birlikte başlayan Kuran\'ı Kerim\'in okunması 20 Ocak 2018\'e kadar devam edecek.

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, 500 yıla yakın süredir süren geleğin devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Kuran-ı Kerim\'in dertlerden, devalardan koruyan bir şifa olduğunu belirten Vali Azizoğlu, \"Pir Ali Baba\'nın yaklaşık 500 sene önce başlattığı bu güzel geleneğin bu bayraklar dalgalandığı, ezanlar okunduğu sürece bu mübarek topraklarda devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Erzurum var oldukça bu güzel gelenekler devam edecektir. İnşallah, çocumlarımız ve torunlarımız bu güzel geleneği devam ettirecek, bu topraklarda, dağlarda, ovalarda Allah\'ın Kuranı her zaman okunacak ve ruhları, gönülleri şadedecektir. Allah Erzurumumuzu, vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, musibetten, kötülüklerden, ihanetlerden ve muhafaza etsin\" dedi.Konuşmaların ardından Pir Ali Baba Türbesi\'nin bulunduğu tepede Kuran okumaya başlayan atlı 7 hafız, tören alanına indi. Tarihi bir geleneği de canlandıran hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasıyla birlikte Kuran okuyarak şehri dolaşmaya başladı. Törene katılanlara salep ikram edildi.

Erzurum\'da 485\'inci kez başlayan binbir hatim, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye\'deki camilerde okunacak. Binbir hatim geleneği 19 Ocak Cuma 2018 günü Ulu Cami\'de erkeklere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü ise saat 09.00\'dan itibaren de yine Ulu Cami\'de kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

PİR ALİ BABA BAŞLATTI

Pir Ali Baba\'nın 1500\'lü yıllarda yaşadığı tahmin diliyor. Pir Ali Baba\'nın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman\'ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devleti\'nin yükselme ve gelişme yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmeler olduğu ve günümüze kadar gelen kalıcı eserlerin meydana geldiği yıllardır. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim bir kişi olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, \"Eğer her yıl binbir hatim okursanız Allahü Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur\" diyerek maliki bulunduğu 8 köyden 4\'nün gelirini tamamen Erzurum\'da yılda bir defa okunmasını ihdas ettiği \'Binbir Hatimler\'e vakf etmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum\'da sürekli okutularak, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan binbir hatimler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından yeniden okutulmasının temini için Mustafa Kemal Paşa\'dan izin aldırılarak \'Binbir Hatim\'ler yeniden başlayıp devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

5)ÇOCUKLARINA BAKAN BABAYA EV

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, 2 yıl önce eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğu da Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü\'nce alınan ve mahkeme kararıyla çocuklarına kavuşan Murat Karakoç\'a hayırsever iş adamı ev verdi. DHA\'nın haberi üzerine aileden haberdar olan iş adamı Fuat Demir, ilkbaharda bitecek olan 3+1 daireyi evlatlarıya daha iyi koşullarda yaşaması için aileye hediye etti. Hayırsever iş adamına teşekkür eden Murat Karakoç, \"Çocuklarım artık daha iyi koşullarda büyüyecek\" dedi. Çocuklara hediyeler götüren Demir ise öğrencilik hayatları boyunca üç kardeşin eğitim masraflarını da karşılama sözü verdi.

6)ESKİMO USULÜ BALIK AVLIYORLAR

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan\'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölünde balıkçılar, eskimo usulü balık avlıyorlar. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, balıkçılar kırdıkları buzun altından balık çıkarıyor.

Balıkçılardan Atanur Dursun, gölün buz tutmasıyla birlikte eskimo usulü balık avlamaya başladıklarını söyledi.

7)DERNEK BİNASI MEZATLA AÇILDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği binasının açılışı kümes hayvanları mezatıyla yapıldı.

Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği\'ne belediye tarafından verilen Alparslan Türkeş Parkı\'ndaki hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kümes hayvanları mezatının da yapıldığı açılışa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Meclis Üyesi Adnan Öztaş, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Metin Gün ve davetliler katıldı.

Programda Başkan Mustafa Çöl tarafından kurdele kesilerek dernek binasının açılışı yapıldı. Açılış sonrası Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, Belediye Başkanı Mustafa Çöl\'e, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren\'e ve Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Metin Gün\'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, \"Tabi ki bu insanlar farklı yerlerde, farklı camialarda hiç de lüzumlu olmayan şeylerle meşgul olabilecekken, böyle güzel vesileyle aynı çatı altında toplanmış bulunmakta. Bu ve bunun gibi vesilesi güzel olan şeyler Sandıklı\'mıza yapılması lazım. Süs tavuğu ihalemizin yanında ülkemize hitap edebilen güvercin var. Yapılabilecek güzel çalışmaların emsalinin misali olmasını, örnek olmasını temenni ediyorum. Bu çatı altında bulunduğumuz yer ülkemizin birçok iline, ilçesine, beldesine hatta büyük şehrine örnek olabilecek güzel bir tesisleşme olmuş\" dedi.

Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin de bir yıl önce bir avuç insan olarak yola çıktıklarını kaydederek, \"Dernekleşmeden birçok aktiviteye imza attık. Yaban hayvan yemleme, kan bağışı, engelli sandalyesi alma gibi çalışmalarımız oldu. Kendi çapımızda dernekleşip yolumuzda devam etmek istedik. Bu yolda Belediye Başkanımız Mustafa Çöl bir dediğimizi iki etmedi. Bir çatı altında toplanmamızı sağladı. Bundan iki üç gün öncesi de federasyon üyeliğimiz onaylandı. Allah nasip ederse bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası ise kümes hayvanları mezatına geçildi. Mezatta tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanları 50 ile 550 lira arasında değişen rakamlara alıcı buldu. Mezatta ilk görücüye çıkan ve Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği\'ne hediye edilen Layt Brahma cinsi tavuk 550 liraya Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından alındı.

GENÇLERİ ZEHİRLEYEN SOKAK SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMADI

8)157 KİLO ESRAR, 135 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR\'de Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın uyuşturucuyla etkin mücadele talimatıyla başarılı operasyonlara imza atıp, özellikle uyuşturucunun dağıtılmasında kullanılan sokak satıcılarına göz açtırmayan narkotik timleri, 8 kişiyle birlikte 157 kilo esrar ve 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon yaptı. Uyuşturucunun piyasaya sürülmesinde etkin rol oynayan sokak satıcılarına yönelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla operasyonlarını arttıran timler, uzun süren takip sonrasında Konak, Bayraklı, Karabağlar, Karşıyaka, Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramalarda, 50 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca bu adreslerde uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan kimyasal maddeler, özel düzenekler, genetiği ile oynanmış ve kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi bulundu.

İKİNCİ OPERASYONDA 135 BİN HAP İLE 107 KİLO ESRAR BULUNDU

Narkotik timleri, kentteki ikinci operasyonlarını ise Çiğli ve Karabağlar\'daki adreslerde yaptı. Kente getirdiği uyuşturucuyu \'torbacı\' denilen sokak satıcıları aracılığıyla dağıtmayı planlayan F.S.\'nin evine baskın yapıldı. Aramalarda 107 kilo esrar ile 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 8 uyuşturucu zanlısı, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

9)KÖY KAHVESİNDE KIŞ GECELERİ SÜT İÇİLİYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karacören köyü kahvesine gelen köylüler, çay, kahve yerine sıcak süt içiyor. Kahvehanede günlük 5- 15 litre taze süt satılıyor.

Sandıklı\'ya 2 kilometre uzaklıktaki Karacören köyünün tek kahvesini Tayfun Şeker (45) ve yeğeni Ümit Şeker (25) işletiyor. Amca- yeğen 2 yıl önce işletmeye başladıkları kahvede kış geceleri kendi ineklerinden elde ettikleri sütün satışını yapıyor. Kışın her gün 20.00- 23.00 saatleri arasında taze sütü kahvede pişiren amca- yeğen, müşterilere satıyor. Çoğu kış gecelerinde çay, kahve yerine süt içilen kahvehanede müşteri yoğunluğuna göre gecede 5 ile 15 litre arasında süt tüketiliyor. Süt satışı ilçe merkezi ve çevre köylerde oturanların da ilgisini çekiyor.

\"İNEKLERİMİZİN SÜTÜNÜ DEĞERLENDİRİYORUZ\"

Tayfun Şeker, \"Karacören köyünde 2 yıldır kahvehane işletmeciliği yapıyorum. Kış aylarında kendi ineklerimizin sütünü değerlendirmeye başladık. Kasım- nisan ayları arasında kahvehanemizde geceleri taze süt satıyoruz\" dedi.

\"TALEP OLUNCA BİR İNEK DAHA ALDIK\"

Her geçen gün süte talebin arttığını söyleyen Tayfun Şeker, \"Sandıklı merkez olmak üzere çevre köylerimizden de gelen eş, dost ve tanıdıklarımız oluyor. Günlük 5 ile 15 litre arası süt tüketimimiz oluyor. Talep ve yoğunluğa göre değişiyor. Halk memnun, içenler memnun biz de satıştan memnunuz. Sütü elde ettiğimiz inek de kendimizin. Bir ineğimiz vardı, süte talep olunca bir inek daha aldık\" diye konuştu.Müşterilerden Zafer Şener, \"Süt, çay ve oralet gibi içeceklerden daha iyi. Her akşam kahvehaneye gelip süt içiyorum\" dedi.Kahvehanede çay 50 kuruşa, kahve ve süt ise 1 liradan satılıyor.

