DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞANLIURFA\' DA İNŞAAT ÇÖKTÜ, 1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Şanlıurfa\' nın Viranşehir ilçesi\'nde bir inyaatta henaz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 1 kişiin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi

ŞANLIURFA/DHA

2)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı\'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün (cumartesi) gün boyu devam eden ve bu sabaha karşı etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağış boğazda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30\'dan itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı. Yetkililer, hava durumunun normale dönmesinin ardından boğazın trafiğe açılacağını bildirdi.

3)TAKLA ATAN CİPİN HIZ GÖSTERGESİ 158 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

KONYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kazada kimliği belirlenemeyen bir kişi, yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü Hamza Tunalı (35), ağır yaralandı. Kaza sonrası cipin yola fırlayan hız göstergesinin 158 kilometrede takılı kaldığı görüldü.Kaza, saat 04.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Hamza Tunalı yönetimindeki 42 DUY 11 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, refüje çıkarak, durabildi. Kazada sürücü Tunalı ile araçta yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Takla atan cipte bulunan ve kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adam, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Tunalı\'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hurdaya dönen cipten yola fırlayan hız göstergesinin 158 kilometrede takılı kaldığını belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

4)FETO ŞÜPHELİSİ ESKİ KAYMAKAM: BEN DEVLETE KARŞI AYIP BİLE ETMEDİM

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul\'da yakalanan Alanya eski Kaymakamı Erhan Özdemir, \"Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim\" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alanya eski Kaymakamı Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Özdemir\'in İstanbul\'da olduğunu belirleyen Antalya polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bilgi verdi. Antalya TEM ve İstanbul TEM ekipleri, koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özdemir\'i, 26 Kasım günü Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 cep telefonu, 4 flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi.

TANINMAMAK İÇİN SAKAL BIRAKTI, SAÇINI BOYATTI

Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya\'ya getirildi. İki hafta süren sorgunun ardından Özdemir, bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi\'ne götürüldü.

Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin \"Hakkınızdaki iddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?\" sorusuna yanıt veren Özdemir, “Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim arkadaşlar\" dedi.

5)ANNESİ EVDEN GİDİNCE EVİ YAKMAK İSTEDİ

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki Tuncay Ersoy, annesi evden gidence benzin dolu bidonlarla çatıya çıkarak evi yakmak istedi. Benzini evin çatısına döken, tehditler savuran Tuncay Ersoy, annesi gelince aşağı inerek, herkesten özür dileyip, polislerin elini öpmek istedi.Olay saat 02.00 sıralarında, Erenler Bağlar Mahallesi 7002 Sokak\'ta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası olan Tuncay Ersoy, annesi yaşadıkları evden ayrılınca çılgına döndü. Gece saatlerinde benzin dolu bidonlarla 2 katlı evin çatısına çıkan Tuncay Ersoy, kendi evleri ve yan taraftaki evlerin üzerine benzin döktü. Olay yerine gelen 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri yaşanabileceklere karşı ekipmanları hazır bekledi. Aşırı alkollü olduğu için ayakta durmakta zorlanan Tuncay Ersoy, kendi çatıları ve yan evin çatısında gezerek benzin döktü. Annesi geldiğinde sorunun çözüleceğini söyleyen Tuncay Ersoy, kendisini bekleyen ekipleri ölümle tehdit ederek, \"Mahalleyi yakacağım. Göreceğiz Adapazarı itfaiyesini söndürebiliyor mu? 150\'den fazla mermim var. Buradan ateş açsam hepinizi indiririm\" diye konuştu.Benzin döktüğü yan binanın çatısını ateşe veren Tuncay Ersoy, yükselen alevleri kendi söndürdü. Olay yerine gelen polis müdürünün ikna çabalarına \"Mermi saçarım gelmeyin\" diye cevap veren Tuncay Ersoy, \"Ben karakola gitmiyorum. Ailemi bekliyorum. Alkollüyüm mermi saçarım\" dedi.

İddiaya göre oğlu aşırı alkol aldığı için evi terk eden anne yaklaşık 3 saat sonra eve gelince Tuncay Ersoy aşağıya inerek polise teslim oldu. Olay yerinde oğlunu görünce fenalaşan anne ambulansla hastaneye kaldırılırken, herkesten özür dileyen ve polis ekiplerinin elini öpmek isteyen Tuncay Ersoy karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6)İŞADAMLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI

EKONOMİ Bakanlığı heyeti Burdur\'da işadamlarıyla istişare toplantısı yaptı. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve beraberindeki heyet Burdur Ticaret ve Sanayi Odası\'nda işadamlarıyla istişare toplantısı yaptı. İlk olarak sanayicileri ziyaret eden heyet daha sonra konferans salonunda işadamları ve sanayicilerle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, Defterdar Sedat Ayyıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de katıldı.

Zafer Soylu, çalışma ziyaretlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından nisan ayında başlatıldığını belirterek, \"İşadamlarımızın sorunlarını dinliyoruz, sadece ekonomiyle ilgili değil tüm konularla ilgili sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bakanlığımızın destek ve yatırım teşvikleri hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Gördük ki firmalarımız maalesef bizim vermiş olduğumuz teşvik ve desteklerin hepsinden haberdar değil. Şu ana kadar 35 şehirde 1300 firmamızla doğrudan görüştük. Sorunu çözebilmenin yolu sorunu anlayabilmekten geçiyor\" dedi.

Vali Şerif Yılmaz, \"Bu zamana kadar sanayicimizin ve vatandaşımızın en büyük şikayeti \'Biz yetkililere ulaşamıyoruz\', \'Biz muhatap bulamıyoruz\' diyorlardı. Bugün Ekonomi Bakanlığımızın genel müdürlük temsilcileri burada, sorunlarınız, sorularınız var ise sadece bugün değil bundan sonra irtibat kurabileceğiniz, iletişim sağlayabileceğiniz, konuşabileceğiniz muhataplarınız burada. Bizi de devreden çıkarın arkadaşlarla beraber yüz yüze görüşerek yapacağınız çalışmalarda iletişim sağlayabilirsiniz. Bakanlığımıza bu çalışması için de ayrıca teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur ekonomisiyle ilgili bilgi verirken, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de yaptıkları konuşmalarda Ekonomi Bakanlığının uygulamasının öneminden bahsederek ilgililere teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra toplantı basına kapalı devam etti.

7)HER YIL SON MAAŞIYLA YEM ALIP, HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA BIRAKIYOR

ADIYAMAN\'ın Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik (35), her yıl son maaşıyla yem satın alıp, 2 bin rakımlı dağlık alana yaban hayvanları için bırakıyor.Evli ve 3 çocuk babası Hasan Çelik, 2004 yılından bu yana kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Esence köyünün muhtarlığını yapıyor. Çelik, her yılın son maaşıyla yaban hayvanları için yem satın alıyor. Muhtar Çelik, aldığı yemleri, kar yağışının yoğun olduğu köyün çevresindeki 2 bin rakımlı dağlık alanda; keklik, tavşan, kurt ve sincap gibi hayvanların geçiş güzergahlarına bırakıp, beslenmelerini sağlıyor.Her yıl düzenli olarak aralık ayında 1 tona yakın yem satın aldığını belirten Çelik, \"2004\'ten beri muhtar olduğumdan bu yana her sene, rutin bir şekilde burada, doğa hayvanlarına yemleme yapıyorum. Keklik, sincap, tavşan ve dağ keçileri, genlikle kar yağdıktan sonra yiyecek bulamayabiliyor. Yüksek yerlere de arazi arabalarıyla arkadaşlarımızın yardımıyla yemleme yapıyoruz. Kendi bölgemizde bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Benim bölgemde bahar olduğu zaman yoğun bir hayvan turu bulunmaktadır. Bu hayvanların bizim doğamızda faydası var\" dedi.

Muhtar Çelik, hayvanlara şiddet uygulayanları da kınayarak, herkesin hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

8)AYAKLARI ZİNCİRLİ ÖĞRENCİLERDEN \'KADIN YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR\' GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) okuyan bir grup öğrenci, ayaklarına zincir bağlayıp \'Kadına yönelik şiddete hayır\' adı altında sokakta gösteri sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğin görüntüleri Youtube\'de de paylaşıldı.

ESOGÜ öğrencileri, \'Kadına Şiddete Hayır\' demek ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi\'ne destek vermek amacıyla Eskişehir Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde bir sokak gösterisi gerçekleştirdi. 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası olan \'Turuncu Günler\' çerçevesine ESOGÜ öğrencileri ve ESOGÜ Basın ve Hakla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan gösteride gençler kendi geliştirdikleri koreografiyi halkın içinde sergiledi.

Kadın ve erkek öğrenciler, ayaklarına bağladıkları zincirlerle sokakta dolaştı. Vatandaşların şaşkın ve meraklı bakışları arasında gösterilerine devam eden öğrenciler, bir anda üzerlerindeki siyah pelerin ve ayaklarındaki zincirlerden kurtuldu. \'Kimseyi geride bırakma\' temasının ön plana çıktığı gösteride şiddet gören kadınların ve süregelen toplumsal cinsiyet rolleri içinde duyarsızlaşan erkeklerin ruh halleri sembolik bir anlatımla sahnelendi.

ESOGÜ\'lü öğrenciler etkinlikte, kalıplaşmış cinsiyet rollerine karşı başlayan ve bireyden topluma doğru hızla yayılan bir aydınlanmayı canlandırdıklarını belirtti. Öğrencilerin gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü. Gösteri sonrasında öğrenciler alkışlandı.

9)BURSA\'DA KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BURSA\'da, bir kuyumcuya sahte altın satan Emre G. (22), kuyumcunun şikayeti üzerine başka bir kuyumcuya sahte altın satarken polis tarafından yakalandı. Polis, şüphelinin 3 arkadaşını da otomobilin içinde sahte altından yapılmış 38 künye ve 72 zincir kolye ile birlikte ele geçirdi.Olay iki gün önce merkez Osmangazi ilçesi tarihi Kapalı Çarşı\'da meydana geldi. Kuyumcuya giren genç, yanında getirdiği sahte altınları C.G. ve A.B.S.\'ye sattı. Kuyumcular daha sonra altınların sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, kuyumculardan, kendilerine sahte altın satan şüphelinin eşgalini öğrenerek çevrede araştırma başlattı.Çevre kuyumcuları araştıran sivil ekipler, sahte altınları satanın Emre G. olduğunu belirledi. Emre G. bir başka kuyumcuya da sahte altın satmak isterken yakalandı.

Emre G.\'nin sahte altınları tek başına satmadığını belirleyen polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda Ulu Cami civarında park halindeki bir otomobilde bekleyen Emre Ş. (20), Sinan Ş. (23) ve Mustafa Ç\'yi (23) de gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada sahte altından yapılmış 38 künye, 72 zincir kolye, altın tartmak için hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10)SANDIKLI\'DA GÜVERCİN MEZATI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde güvercin mezatı yapıldı. Mezatta \'Jumbo\' cinsi güvercin için 2 bin 500 TL teklif verildi ancak sahibi teklifi düşük olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.Sandıklı\'daki Kuşçular Kıraathanesi\'nde yaklaşık 4 aydır güvercin mezatı düzenleniyor. Mezata Eskişehir, Denizli ve Aydın gibi çevre il ve ilçelerden çok sayıda güvercin sever katılıyor. Mezatta güvercinler 100 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulurken, bazı özel türler için de yüksek fiyatlar isteniyor.

Kıraathanede dün akşam yapılan ihalede \'Jumbo\' cinsi erkek güvercin 1000 liradan ihaleye çıktı. Yapılan artırmalar sonrası güvercine 2 bin 500 TL teklif edildi. Sahibi ise 5 bin liradan aşağı satmayacağını belirterek, teklifi kabul etmedi. Mezatta ise 500\'e yakın güvercin satıldı.

Güvercin mezatını düzenleyen kıraathanenin sahibi Gökhan Oğuz, \"Eskişehir, Aydın, Nazili, Çardak, Başmakçı\'dan da gelen misafirlerimizle her ay güvercin ihalesi yapıyoruz. Fiyatlar 100 ile 1000 lira arasında değişiyor. Az önce Jumbo cinsi güvercinimize 2 bin 500 lira verdiler, sahibi \'5 bin liradan aşağı vermem\' dedi. Vermedi. Her ayın ikinci haftası burada ihalemiz oluyor. Her cumartesi akşamı da burada sadece ilçemiz içerisinde yöresel ihalemiz oluyor\" dedi.

Mezata katılanlardan Uğur Ünal da \"Ayda bir güvercin ihalemiz olur. Çevre il ve ilçeden gelenler olur. Fiyatlar da 300, 500 ve 700 lira şeklinde değişir\" diye konuştu.

11)DEDELERİNİN \'CÖNK\'ÜNÜ, YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ\'NE BAĞIŞLADILAR

KONYA\'da 1868-1926 yılları arasında yaşayan ve yaşadığı dönemde \'Cinci Osman Ağa\' olarak bilinen Aşık Figani\'nin kendi el yazıyla yazdığı \'Cönk\', torunları tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışlandı. Konya\'da yaşayan Ahmet, Osman ve Salih Zeki İnci kardeşler, dedeleri Aşık Figani\'nin el yazısıyla yazdığı (Türk Halk edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter) cönkü yıllardır hatıra olarak saklıyordu. Ancak 3 kardeş, dedelerinin bu eserini Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışladı.

Dedesi Aşık Figani\'nin görme ve duyma yeteneğinin az olduğunu belirten Ahmet İnci, şunları söyledi:

\"Dedem, gözleri az gören, kulakları duymayan ve 5 çocuğuyla birlikte maddi sıkıntılar çeken, komşuları tarafından da ihtiyaçları karşılanan, buna rağmen şiir yazmayı bırakmayan bir kişiymiş. Babamda şiirlerle uğraştığı için dedemin yazdığı cönk, günümüze kadar saklandı. Bizde yaklaşık 90 yıldır bulunan bu cönk, evimizdeki raflarda çekmecelerde ömrünü doldurdu. Nihayet abilerimle birlikte bu değerli emaneti sahibine vermek istedik. Bize burada verdiğimiz emanetleri nasıl saklayacaklarını, nasıl değerlendireceklerini bizlere o kadar detaylı anlattılar ki bende sırtımdan bir yük indiğini hissettim. Bu eserin bu değerli emanetin bundan sonra kültüre hizmet edeceğini bilmek, bizi kardeşlerim olarak rahatlattı. Bu hizmeti yapanlara, sebep olanlara teşekkür ediyorum.\"

ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİR KAYNAK OLABİLİR

3 kardeşin cönkü Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışlaması konusunda telkinde bulunan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar, böyle bir eserin, araştırmacılar için ciddi önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Kapar, \"Konya\'daki Sille Köyü, 5 bin yıllık, tarihi kültüre sahip olan bir belde. Tarih boyunca birçok ilim adamları yetiştiği gibi, şairlerimizde yetişmiş bu şairlerimizin içerisinde özellikle bu cönklerin sahibi olan Figani var. Bu cönklerde, Sille\'nin tarihi var, kültürü var, toplum hayatıyla ilgili bir takım bilgilerin olduğunu biliyoruz. Bunların ötesinde bu cönklerin özellikle araştırmacıların hizmetine sunulmasına, yardımcı olması vesilesiyle aileye teşekkür ediyoruz. Bu cönklerdeki bu bilgilerin umarım bundan sonraki araştırmacılar içerisinde bir kaynak olabileceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

12)85\'LİK KOLEKSİYONERDEN \'MEVLANA\' SERGİSİ

KONYA\'da 85 yaşındaki Hasan İhsan Çopur, 32 yıldır topladığı \'Mevlana\' ile ilgili yaklaşık 4 bin adet kitap, dergi, belge ve fotoğraf koleksiyonunu bir işhanında sergiledi.

4 çocuk babası Hasan İhsan Çopur, 1954 yılında Mevlana\'nın hayatı, fikir ve düşüncelerini hakkında kitaplar okumaya başladığını ve okudukça Mevlana\'nı daha iyi tanıyıp ilgisinin arttığını söyledi. Daha sonra Mevlana ve Konya ile ilgili kitap, dergi, belge ve fotoğrafları arşivlemeye başladığını belirtti. Çopur, Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle Mevlana ile ilgili bugüne kadar topladığı 4 bin adet kitap, dergi ve fotoğrafları, kendine ait işhanında sergileyerek, halka sunmak istediğini belirtti.

HZ. MEVLANA BÜYÜK BİR KÜLTÜR HAZİNESİ

Hz. Mevlana\'nın büyük bir kültür hazinesi olduğunu belirten Hasan İhsan Çopur, \"Mevlana çok büyük bir tasavvufa doğru insanı itiyor. Hz. Mevlana, insanı, uhrevi bir aleme getiriyor. İnsanın ruhunu yüceltiyor. İnsanı başka diyarlara getiriyor. Mevlana büyük bir kültür hazinesi\" diye konuştu.

BU ESERLERİ KONYA\'MIZA KAZANDIRACAĞIZ

Topladığı binlerce eseri Konya\'ya kazandırmak istediğini belirten Çopur, \"1954\'lerde Hz. Mevlana hakkında kitaplar okudum. Bundan esinlendim. Musikiyi gördüm, semayı gördüm Büyük bir manevi bir uğraş uyandırdı bende. Buraya gelenler bu manevi havaya girmeliler. Onlarda, Mevlana hakkında alaka uyandırmalı. Hz. Mevlana yolunun nasıl bir yol olduğunu anlamalılar. Özellikle gençler gelip burayı görsünler. Hz. Mevlana\'yı anlamaya çalışsınlar. Bu eserleri nasip olursa Konya\'mıza kazandıcağız.\"dedi.

\"KOLEKSİYONU ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUM\"

Koleksiyonunu dahada genişletmek istediğini de belirten Hasan İhsan Çopur, \" Eserlerin çoğunu bilhassa İstanbul\'dan buluyorum. Sahaflardan, müzayedelerden topluyorum. İnşallah koleksiyonu zenginleştirmek istiyorum. İnsan bu işe takıldımı arkası geliyor. Bizde vakit geçiriyoruz. Hizmet etmek gayesiyle seviniyoruz\" dedi.

Sergide dikkat çeken eserler arasında, merhum Cumhurbaşkanı İsmet İnönü\'nün Mevlana Türbesi ziyareti sırasından çekilmiş fotoğrafı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Konya ziyareti sırasına Mevlana\'nın torunları ile birlikteyken çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Ulusararası Anma Törenleri\' kapsamında açılan sergi 17 Aralık\'a kadar açık kalacak.

