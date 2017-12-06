DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAYNAŞLI VE YIĞILCA\' DA EĞİTİME KAR ENGELİ



Kaynaşlı ve Yığılca\'da eğitime kar engeli DÜZCE\'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün tatil edildi. Kar yağışı ulaşımı da aksattı. Bolu Dağı\'nın eteğinde bulunan Kaynaşlı\'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada Yığılca ilçesinde de okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

BOLU DAĞI, TIR\'LARA KAPATILDI

Kar, D-100 karayolunun Kaynaşlı kesiminde ulaşımı da aksattı. Araçlar, tamamen karla kaplanan yolda ilerlemekte zorluk çekti. TIR\'lardan bazıları yolda kaldı. Bunun üzerine trafik ekipleri, TIR\'ların Bolu Dağı yönüne geçişine izin vermedi. Sürücüler, karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama yapmada yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin sürücüleri uyarması

-TIR\'ları

-Yılda kalan TIR

-TIR şoförleri ile röp

-Araçları itenlerin görüntüsü ve detaylar var Dosya adı: Dzckarboludağı

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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2)NİĞDE\'YE KAR YAĞDI

NİĞDE’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde 20 santimetreyi bulan kar yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı Niğde\'de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ekipleri kar temizliği yaparken, çocuklar karın tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Kent merkezinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Kar temizliği yapan ekipler

- Detay görüntüler

Süre: 02\'12\" Boyut: 146 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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3)HAKKARİ\'DE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER BİR AY YASAKLANDI

HAKKARİ Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı. Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

\"2935 sayılı OHAL Kanunu\'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03/12/2017 ile 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır.\"



HAKKARİ, (DHA)-

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4)GELİNLE DAMADI SOYAN HIRSIZI, AKSESUARLI OTOMOBİL ELE VERDİ

ADANA\'da gelin arabasının camını taşla kırıp, 15 bin lira değerinde altın çalan 18 yaşındaki Cevahir K.\'yı aksesuarlı otomobil ele verdi. Olay, merkez Çukurova ilçesindeki Doğal Park\'ta meydana geldi. 30 yaşındaki Gürkan Öğe ile 22 yaşındaki Melike Öğe çifti, düğün öncesi parka gelerek fotoğraf çektirmek istedi. İçinde 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 künye, 1 küpe olan çantayı da araçlarının arka koltuğunun üzerine bıraktı. Bu sırada Cevahir K. kendi kullandığı otomobilini, gelin arabasının önüne park etti.

TAŞLA CAMI KIRDI

Zanlı, bir süre otomobilin içinde oturarak çevredeki vatandaşların uzaklaşmasını bekledi. Daha sonra Cevahir K. elindeki taşla gelin arabasının camını kırıp, arka koltukta bulunan altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olay anı ise parkın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

STOP LAMBASI ELE VERDİ

Soygundan 3 dakika sonra fotoğraf çekiminden dönen çift, araçlarının soyulduğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Altınlarının çalındığını gören gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine damat Gürkan Öğe, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, zanlının gri bir otomobil ile geldiğini aracın çelik jantlı, bagajında balık sırtı tabir edilen aksesuar olduğu, otomobilin arka sol stop lambasının diğerine göre daha güçlü yandığı tespit etti. Aracın plakası tespit eden ekipler, zanlının adresine ulaştı. Eve giden polisler, Cevahir K.\'yı yakaladı. Zanlının, ayrıca sosyal medya hesabına bateri çalarken çektirdiği fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Cevahir K. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Gelin ve damadın parka girişi

- Gri renk aracın geçişi

- Gelin arabasının önüne park etmesi

- Zanlıların araçtan inmesi

- Zanlılardan birinin gelin arabasının içine bakması

- Tekrar araca binmeleri

- Etraftaki kalabalık dağılınca zanlılardan birinin araçtan çıkması

- Camı kırması

- Aracın içindeki çantayı alması

- Arabaya binmesi ve kaçmaları

- Gelin ve damadın parktan çıkması

- Damadın arabaya doğru yümesi

- Aracın içini kontrol etmesi

- Gelini çağırması

- Gelin arabasının etrafındaki kalabalıktan görüntü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkararılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:05\'02\" BOYUT:307MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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5)BURSA\'DA FETÖ OPERASYONU: 10 KİŞİ GÖZALTINDA

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik Bursa, Ankara, Kastamonu ve İstanbul illerinde yapılan operasyonda eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile esnaf ve özel sektör çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir hafta önce Bursa başta olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbulda yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda FETÖ/PDY\'ye ait eğitim kurumlarından olan ve kanun hükmündeki kararname kapatılan İbret Eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli şahısların emniyet araçları ile adliyeye sevk edilmesi, adliyeye girişi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

SÜRE: 41 sn

BOYUT: 22 mb

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6)15 GÜNDE 21 YERİ SOYAN HIRSIZ TUTUKLANDI

KONYA\'da 15 gün içerisinde 21 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan Rıza Durmak (23), otomobiliyle ilerlerken polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Durmak, kovlamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis, şüphelinin daha öncede aynı suçtan poliste kaydı bulunan Rıza Durmak olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin gidebileceği çok sayıda adrese baskın yapsa da Durmak\'ı bulamadı. Polis, şüphelinin beyaz renkli bir otomobil ile merkez Karatay ilçesinde dolaştığı bilgisini aldı. Polis, kısa süre sonra aracı Doğanlar Mahallesi\'nde gördü. Şüpheli Durmak, polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu Durmak, ekip aracına çarptı. Aracından inip kaçmaya çalışan Durmak yakalanarak gözaltına alındı. Rıza Durmak\'ın biri otomobil, biri okul olmak üzere 21 farklı yerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Durmak\'ın bu yerlere yaklaşık 40 bin lira zarar verdiği de belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıza Durmak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Görüntü dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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