DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAR SAHİBİ KADIN CİNAYETİNDE ÜVEY OĞLU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ADANA\'da bar sahibi 35 yaşındaki Tuğba Çelik cinayetini üvey oğlu 26 yaşındaki Mazlum Oğuz azmettirdiği, arkadaşı 19 yaşındaki Hamza Işık\'ın cinayeti işlediği ortaya çıktı. Hamza ve Işık ile gözcülük yapan Müslim Sönmez tutuklandı. Olay, 17 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuğba Çelik, kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik, hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayın ardından, soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik\'in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik\'in nikahsız yaşadığı eşi Nurettin Oğuz\'un oğlu Mazlum Oğuz\'un sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi. Bu detayları belirleyen polis, Mazlum Oğuz\'un olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza Işık ve Müslim Sönmez\'i gözaltına aldı. Hamza Işık sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşı Mazlum Oğuz\'un azmettirdiğini söyledi. O sırada Müslim Sönmez\'in ise gözcülük yaptığını anlattı. Geniş güvenlik önlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

2)ÇALDIKLARI İÇİNDE 20 BİN LİRALIK ALTIN OLAN KASAYI AÇAMAYINCA BAHÇEYE ATTILAR

ADANA\'da içinde 20 bin liralık altın olan para kasasını el arabasına yükleyip çalan 22 yaşlarındaki Cem T. ile Mert G., kasayı açamayınca bahçeye attı. Olay, merkez, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte Sivas\'a giden Zeki Çoban\'ın evine giren Cem T., ile Mert G., konsol üzerindeki çelik kasayı indirerek el arabasına yükledi. Zanlılar ayrıca evdeki televizyonu da alıp kaçtı. İçinde 20 bin lira değerinde altın olan kasayı açmak için 1 gün boyunca uğraştı. Tüm denemelerine rağmen kilidi kıramayan Mert G., çelik kasası evine getirdi. Sabah uyandığında el arabasının üzerinde üzeri bezle örtülü çelik kasayı gören baba 52 yaşındaki Cengiz G,, oğluna kasayı nereden aldıklarını sordu. Mert G. de kasayı yolda bulduğunu içinde değerli bir şey olabileceğini düşünerek eve getirdiğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğlu kasanın altını çelik spiral ile kesti. Demir plakayı kestikten sonra, yeni bir bölme ile karşılaşan baba-oğul kasanın boş olduğunu düşündü.

KASA AYAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bunun üzerine baba Cengiz G. oğluna, \"Alın bu kasayı boş araziye atın \" dedi. Mert G. ise suç ortağın arkadaşı Cem T.\'yi çağırıp kasayı tekrar el arabasına yükledi. Bu sırada kasa Cem T.\'nin ayağının üzerine düştü. 2 şüpheli daha sonra kasayı bir evin bahçesine attı. Sabah uyandığında evinin bahçesinde kasa olduğunu gören ev sahibi polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, kasanın içindeki evrakların üzerindeki telefon numaralarından Zeki Çoban\'a ulaştı. Ayrıca çevrede araştırma yapan polis, hırsızların kimliğini tespit etti. Kasayı 2 kişinin bıraktığını birinin de ayağının aksadığını öğrenen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen, Cem T. ile Mert G. ve babası Cengiz G.\'yi kısa sürede yakalandı. Açıldığında içinden 20 bin liralık altın çıkan kasa ile televizyon Zeki Çoban\'a teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Cem T., ve Mert G.\'ye ev hapsi verildi. Baba Cengiz G. ise serbest bırakıldı.

(ÖZEL)

3)TÜRKİYE\'NİN YÜZDE 3\'ÜNDE SKOLYOZ HASTALIĞI VAR

KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı\'nda görevli Yrd. Doç. Dr. Emre Karadeniz, Türk toplumunun yüzde 3\'ünde omurilik eğriliği (skolyoz) hastalığı olduğunu, deformenin ilerlemesini yavaşlatan fizik tedavi programları olmasına rağmen kötü gidişata engel olunamadığını, mutlaka bir cerrahın eğriliğe elini atıp deformeyi düzeltmesi gerektiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü\'nde doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonra gelişim sürecinde ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan normalde düz haldeki omurganın sırt ve bel bölgesinden görülen sağa ve sola doğru oluşan eğrilik çeşitli yöntemler uygulanarak tedavi ediliyor Yrd. Doç. Dr. Emre Karadeniz skolyozun çeşitli yaş gruplarında ortaya çıkabildiğini belirterek, \"Skolyoz dediğimiz hastalık kafadan leğen kemiğine kadar olan kemik bloğunun üç eksende ön arka sağ sol, rotasyon anlamında anatomik normal eğimli yapısını kaybetmesidir. Skolyozun tipleri vardır. Yeni doğmuş çocukların omurlarındaki anormallikten dolayı eğrilik olabilir, ikili yaş civarlarında omurga eğrilikleri çıkabilir. 10 yaş civarında çıkan ise ayrı bir grup omurga eğrilikleri vardır. Bunların hepsinin de davranışları birbirinden farklıdır. Bunun tabi ki bir profesyonel tarafından davranışları yönünden takip edilmesi ve ona göre tedavi planlaması gerekiyor\" dedi.

Omurga eğriliğinin Türk toplumunun yüzde 3\'ünde rastlandığını söyleyen Karadeniz, \"Toplumda rastlanma oranlarına gelince de biliyoruz ki Türk toplumunun yüzde 3\'ünde bu hastalık var ve bundan sonra doğacak çocuklar için de aynı şey geçerli. Bunların yüzde 10\'u bir profesyonel tarafından tedavi düzenlemesine ihtiyaç duyacaklar ve bunların da yüzde 10\'u cerrahi müdahale adayı\" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN EĞRİLİĞİ FARK ETMESİ ZOR

Karadeniz küçük çocukların omurilik eğriliğinin fark edilmesinin çok zor olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Küçük çocukların bunları fark etmeleri, aynaya baktıklarında bunu görmeleri zor. Genel olarak bize hastaların şekli ebeveynin bu çocuğun bir omzu düşük bir omzu yukarıda, bu çocuğun sırtında bir anormallik var diye geliyorlar. Bu toplum sağlığı anlamında ebeveynin takibiyle çıkması evet bir parametredir ama bunun üzerinde bir profesyonel bakışla gitmek daha mantıklı olabilir. Dünyada bu tarama programlarına ilişkin örnekler var, Amerika\'nın birkaç eyaletinde bu konuda halkın üzerine gidip agresif olarak bunun tarama programları oluşturulmuş ve işliyor. Bazı eyaletlerde bu tercih edilmiyor. Türkiye için hangisi doğru bu yaklaşımlardan onu zamanla göreceğiz\"

İLERLEMEYİ YAVAŞLATAN FİZİK TEDAVİ YÖNTEMİ VAR

Omurilik eğriliğinin ilerlemesini yavaşlatan fizik tedavi programları olduğunu belirten Karadeniz, \"Olan bir rahatsızlığı eğer geri getirmek normale getirmek diyorsanız sporla bunu geriye getirmek mümkün değil, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama cerrahi gerektirmeyen, takip gerektiren kişilerde deformenin ilerlemesini yavaşlatan fizik tedavi programları var. Bunlar bilimsel olarak ispatlı ve güvenilir kaynaklar, bunlar denenebilir ama bazı değerler var ki fizik tedaviyle ne yaparsanız yapın o kötü gidişata engel olamıyorsunuz. Bir cerrahın o eğriliğe elini atıp o deformeyi düzeltmesi mutlaka gereklidir\" dedi.

4)ULUDAĞ\'DA SEZON ERKEN AÇILDI

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ\'da kış turizm sezonu açıldı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ\'da pistler kayakçıları bekliyor.

Yeni yılın yaklaşması ve kar yağışının aralıklı olarak devam etmesiyle birlikte Uludağ\'da yoğunluk başladı. Kayak pistlerinin hazır hale getirildiği Uludağ\'da telesiyejler de çalıştırıldı. Bu arada Uludağ\'ın önemli otelleri de kış faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı konuklarına kapılarını açtı. Sezonun genelde Aralık ayında başladığını bu yıl ise normalden erken geldiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, \"Kar yağışı gayet iyi gidiyor. Biz de tam kapasite hizmet vermeye başladık. Şu an itibariyle haftasonu 150 oda için 300\'den fazla misafirimiz rezervasyon yaptırdı. Belirli bölgelerde kayak yapılmaya da başlandı, bu noktalara ulaşımı sağlayann telesiyejler de hizmete girdi. Meteorolojik bilgilere göre salı günü bir soğuk hava dalgası daha bekliyoruz. Bu sezon için her şey güzel olacak gibi görünüyor\" dedi.Yılbaşı için de hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Pınarcı, \"Programımızı hazırladık. Şu an yüzde 50\'nin üzerinde satış gerçekleşti. Kısa bir süre içerisinde yılbaşı için kapasitemizi doldurmuş olacağız\" şeklinde konuştu.

BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI

Ülkemizin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ\'a gelen yerli ve yabancı turistlerin \"Beyaz Cennet\" Uludağ\'dan memnuun ayrılmalarını sağlamaya yönelik önlemler de alındı. Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar, otel sahipleri ve kayak eğitmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ\'da gözlemledikleri sorun ve sıkıntıları dile getirerek bu bilgiler ışığında sorunların giderilmesi noktasında çözüm yolları aradılar. Toplantıda Uludağ\'ın asayişi ve gelen misafirlerin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirebilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre verilen işlerin dağılımının takibi için de bir komisyon oluşturuldu.

5)TOKAT\'TAN 33 ÜLKEYE GÖMLEK İHRACATI

TOKAT\'ta Organize Sanayi Bölgesinde gömlek üretimi yapan özel bir fabrika 33 ülkeye gömlek ihracatı yapıyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde 5 yıl önce faaliyete başlayan, 186 kişinin çalıştığı Ülkü Tekstil Fabrikasında her ay 60 ile 70 bin arasında gömlek üretimi yapıyor. Ürettime geçtikten sonra yurt dışına yönelen firma 2014 yılında 13 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Müşteri ağını genişleten firma 2017 yılı sonu itibariyle İspanya, Almanya, Belçika, Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki 33 ülkeye ihracata başladı. Firma yıllık yaklaşık 12 milyon lira ciro yapıyor.

\"60 KİŞİ İLE İŞE BAŞLADIK\"

2012 yılında 60 kişi ile gömlek üretimine başladıklarını söyleyen Ülkü tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Ülkü, \"Şu anda 86 personelimiz var. Bu sayı 2018 yılında hedefimiz bu sayıyı 500-600 kişiye ulaştırmak. Şu anda bazı ünlü markalar başta olmak üzere değişik firmalara ürün yapmaktayız. Firmalar üzerinden şu anda 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta İspanya, Almanya, Belçika, Japonya ve değişik Avrupa ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Şu anda aylık 60 bin 70 bin gömlek üretim kapasitemiz var. Bu sayıyı 200 bine kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Firmaların yönlendirdiği 33 ülkeye buradan ürünlerimizi gönderiyoruz.\" dedi.

HAVAALANI SORUNU

Tokat Havaalanının kapalı olmasından dolayı müşterilerini kente getiremediklerini kaydeden Ülkü, \"Ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Bunun en başında havaalanı problemimiz var. Müşterilerimizi buraya daha rahat getirebilmek için, havaalanı bizim olmazsa olmazımız. Sürekli iş görüşmeleri için il dışına çıkıyoruz. Kendimizin gidiş ve gelişinde problem yaşıyoruz. Havaalanı bizim için önemli. Bununla ilgili çalışma yapılıyor ama mevcut bir havaalanımız var. Bu havaalanını değerlendirebiliriz. En kısa zamanda Türk Hava Yolları yada diğer firmalar ile anlaşılıp, tekrardan servise sokulmasını bekliyoruz. Özellikle bizim gibi ihracat yapan firmalar için bu büyük önem taşıyor\" şeklinde konuştu.

6)BAHÇESARAY\'DA OKULLAR LAMİNAT PARKE İLE DÖŞENİYOR

KIŞ mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olan Van\'ın Bahçesaray İlçesi\'nde öğrencilerin üşümemesi için okulların zeminine su geçirmeyen laminat parke döşenirken, sıra ve masalar da rengarenk boyalarla boyandı. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, 5 binin üzerinde öğrencileri olduğunu, eğitim kalitesini yükseltmek için büyük çaba harcadıklarnı sıraları da çeşitli renklere boyadıklarını söyledi.

Yılın 8 ayının ağır kış koşulları altında geçtiği Bahçesaray İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, ilçedeki öğrencierin kış şartlarında okullarda üşümemesi için güzel bir hizmete imza attı. İlçe Belediyesinin destekleriyle, ilçe merkezi ve bağlı 30 okulun, daha önce beton olan zeminine su geçirmeyen laminat panke döşendi.

30 OKULA LAMİNAT PARKE DÖŞENDİ

Kış koşullarında öğrencilerin üşümemesi için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, 16 bin nüfuslu ilçede 5 binin üzerinde öğrencilerinin olduğunu, eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini, sıraları da çeşitli renklere boyadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Bahçesaray\'da 48 okulumuz var. 2.5 ayda el değmeyen okul kalmadı. Okullarda tadilat çalışması yapıldı. Bahçesay\'ın en önemli varlıkları çocukları diyebilirim. Pırıl pırıl çocuklar. Bunlar için ne yapılırsa azdır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın gönderdiği kaynak ve belediyemizin imkanlarıyla bir çok tadilatı yapmaya çalıştık. Şu an hem öğrencilerimiz, hem de öğretmenlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Eğitim kalitesini arttırılmasıyla ilgili bir takım projelerle daha etkili, verimli bir eğitim-öğretim sezonu geçirmek istiyoruz. Bahçesaray malumunuz soğuk bir yer. Bir çok öğrencimizin de karda, kışta intikal ederek buraya geldiği eğitim ortamı var burada. Çocukların ayaklarının üşüdüğünü duyduk. Sınıfta otururken ayaklarının betondan gelen soğukla üşüdüğünü gördük. Bunun üzerine daha güzel bir ortam olsun düşüncesiyle ilçemizde 30\'un üzerinde okulumuza laminat parke uyguladık. Çok yeni olan okullarımız var. Önümüzdeki yıl yıkılıp yeniden yapılacak okullarımız var. Bunlar hariç diğer köy okullarımızda uyguluyoruz.\"

EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMALIYIZ

Sınıflardaki sıra ve masaların rengerank boyamasının öğrenciler üzerinde güzel bir etki bıraktığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özcan şöyle konuştu:

\"Bu çocuklarımız bir kere sınıfa girdiği zaman okuma isteğinin artmasını istiyoruz. Okullarımızın hepsinden memnun olsunlar, hem öğretmen arkadaşlarımızın da çalışma ortamları daha modern olsun istedik. Biz tabii laminantlarla uğraşınca, güzellikleri görünce okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz de sıra ve masaları boyattı. Bu benim de hoşuma gitti. Yani öğrenci içeri girdiğinde daha ferah bir ortam olması herkesin isteyeceği ve eğitim öğretimde de çok etkili olacağını düşündüğümüz bir şey. Bahçesaray için bir çok planımızda projeler var. Ben öncelikle eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve buranın sosyo-ekonomik seviyesinin arttırılmasını istiyorum. Buranın gelir kaynakları ile alakalı vatandaşların arıcılık, hayvancılık ve ceviz yetiştiriciliği konusunda bir takım atılım denebilecek projeleri gerçekleştirme niyetimiz var. Bu projelerin Bahçesaray\'ın hayat standartını çok ciddi şekilde yükselteceğini düşünüyoruz. Bunlar biraz süre isteyen işler. Ama bunların tohumlarını atma niyetim var. Buranın insanının daha zengin olmasını istiyorum.\"

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, laminat parke ile yeni bir görünüme kavuşan Bahçesaray Yatılı Bölge Orta okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Rengarenk sıralarda oturan öğrencilerle sohbet eden Özcan\'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Daha önce okullarındaki sınıfların zemininin beton olduğu için çok üşüdüklerini anlatan öğrenciler, okullarına limanat parke döşeyen Kaymakam Özcan\'a teşekkür etti.

7)ÖĞRETMENLER MAHMUT TUNCER\'LE COŞTU

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede sanatçı Mahmut Tuncer sahneye çıktı. Mahmut Tuncer, şarkıları ve fıkralarıyla öğretmenleri coşturdu. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de sahnede davul çalarak Mahmut Tuncer\'e şarkılarında eşlik etti.

Kemer Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi. Göynük Mahallesi\'ndeki bir oteldeki geceye Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül ile İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, öğretmenler ve aileleri de katıldı.

Otelin fasıl ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Gül, konuşma yaptı. Öğretmenler Günü\'nü kutlayan Başkan Gül, okullara ve öğrencilere yaptıkları yardımlardan bahsederek, bunun Türkiye genelinde hiçbir belediye tarafından bu kadar yoğun yapılmadığını söyledi.

Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan da \"24 Kasım Öğretmenler günü gururunu bende yaşıyorum. Bir öğretmen torunu, bir öğretmen ağabeyi ve bir öğretmen eşi olarak. Bende bu mutlu günde sizler aracılığı ile payımı alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir iş yapıyorsunuz. Bunu defalarca Öğretmenler Günü\'nde ve çeşitli programlarda dile getiriyorum ama burada bir kez daha yinelemek istiyorum. Hepiniz bina yapmıyorsunuz, yol yapmıyorsunuz, altyapı yapmıyorsunuz, çok önemli bir şey yapıyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz. Medeniyetin ilerlemesine büyük katkı sağlıyorsunuz. Geleceği aydınlatıyorsunuz. Bu gururu, bu mutluluğu, bu emeği bu özveriyi, bu sabrı biz kendi yöremizde, çevremizde görüyoruz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

MAHMUT TUNCER COŞTURDU

Ardından mesleğe yeni katılan öğretmenlere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Gecede sanatçı Mahmut Tuncer sahneye çıktı. Mahmut Tuncer, eğlenceli tavrı ve fıkralarıyla salondakileri güldürdü. Sanatçıya söylediği parçalarda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de sahnede davul çalarak eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mahmut Tuncer ile birlikte halaylar çeken ve oyun havasıyla oynayan öğretmenler eğlendi.

