DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ANTALYA\'DA FETÖ OPERASYONU: 76 GÖZALTI

ANTALYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76\'sı gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı \'Bylock\' kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, program kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün sabah saatlerinde İl merkezinde 102 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA, (DHA)

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2)SİİRT\'TE İHBAR ÜZERİNE ÖLÜ OKLU KİRPİ VE 12 CANLI KEKLİK ELE GEÇİRİLDİ

SİİRT\'te, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, polis ekiplerinin desteğiyle durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, oklu Kirpi ile 12 adet canlı Keklik ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Pervari\'den Siirt merkeze gelen karayolu üzerinde polis ekiplerinin yardımı ile uygulama başlattı. Bir araçta yapılan aramada, 12 canlı Keklik ile öldürülmü 1 adet oklu Kirpi bulundu. Ele geçirilen hayvanları satmak için Siirt\'e getirilmek istendildiğini anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nde görevli mühendis Faruk Türücü, hayvanları taşıyan araç sürücüsüne 9 bin 500 lira idari para cezasını uyguladıklarını söyledi. Türücü, “Bize gelen bir ihbar üzerine hararete geçip, olayı polis ekiplerine bildirdik. Pervari İlçesi\'nde gelen ilk ihbarda ise bir araç içerisinde kirpilerin bulunduğun ve bunun yanında ise 200 adet canlı kekliğin bulunduğu yolunda idi. Bizlerde Siirt-Pervari karayolu üzerinde uygulama yaparak gelen aracı durdurduk ve araçta 12 adet canlı Keklik ile bir adet öldürülmüş koruma altında olan oklu Kirpi ele geçirdik. Bu oklu Kirpi ve keklikler için yasal işlemler başlattık ve yaklaşık 9 bin 500 lira idari para cezası uyguladık. Yakalamış olduğumuz bu oklu Kirpi etini insanlara zarar vermemesi için yarım metre çukur açarak gömdük\"dedi.

KANSERE İYİ GELDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR

Siirt yöresinde bulunan ve koruma altında olan oklu Kirpinin vatandaşlar arasında kanser hastalarına iyi geldiği ve etinin tüketilmesinden ötürü öldürülerek tüketildiğini anlatan Türücü, “Daha öncede koruma altın bulunan ve canlı halde şehir merkezinde satılmak üzere getirilen bir adet oklu Kirpi ele geçirmiştik ve bu Kirpiyi tekrar doğa saldık. Ancak, bu kez yavru olduğu öğrenilen oklu Kirpiyi ölü olarak ele geçirdik. Bu Kirpiler halk arasında etinin kansere iyi geldiği için satın alıyor bu sebepten ötürü öldürülerek satılıyor. Ancak, bu konuda tıbben herhangi bir açıklama yapılmamıştır ve bu yanlış inanıştan ötürü koruma altında olan bu hayvanlar öldürülüyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ölü oklu kirpiden görüntü

-Türücü\'nün açıklaması

-Yakalanan keklikler görüntü

-Genel ve detay görüntü

Kamera-Haber: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) -

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3)KORUCU BAŞI CİNAYETİNE 3 ÖMÜR BOYU HAPİS, 37 BERAAT



BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde 28 Temmuz 2011 tarihinde güvenlik korucularının başı, 42 yaşındaki Hacı Alan\'ın başından vurularak şehit edilmesi ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2 sanığa 6\'şar yıl hapis cezası verirken 37 sanık beraat etti.

Karlıova\'da 28 Temmuz 2011 tarihinde güvenlik korucusu başı Hacı Alan, \'Zindan\' kod adlı PKK\'lı terörist tarafından şehit edildi. Alan\'ın şehit edilmesi ardından korucular ilçe merkezine gelince Karlıova\'da olaylar çıktı. Olaylarda, aralarında dönemin BDP İlçe Başkanı Şemsettin Özen\'in evinin bulunduğu bazı ev ve işyerleri ateşe verilirken, esnaf kepenk kapattı. 4 saat süren ve silah seslerinin yükseldiği olaylarda çok sayıda işyeri tahrip edildi.Bingöl Valiliği, gelen kişilerin olayın etkisiyle taşkınlık yaptıkları, bir ev ve iş yerinin ateşe verildiği, 18 işyerinin camlarının kırıldığını açıkladı. Saldırı ardından soruşturma başlatılırken, çok sayıda kişiyi gözaltına alındı. Soruşturma sonunda, öldürülen Hacı Alan\'ın akrabası olan 10\'u tutuklu, 43 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 2013 yılında 22\'si Karabağ ailesinden olmak üzere şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, dönemin BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile Belediye eski başkanları; Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin, \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' ve \'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme\' suçundan 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 24 kişinin ise, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15\'er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Dönemin BDP\'li Karlıova Belediye Başkanı Selim Yıldırım, siyaset yaptıkları için yargılandıklarını öne sürerek, \"Olay günü belediyede oturuyordum. Korucular belediye camlarını kırdı. Kaymakam makam arabasını gönderip, bizi aldırdı. Gece saat 12.00\'ye kadar vali ile beraberdik. Biz ahmak mıyız ki, 50 kişiyle toplanıp adamın öldürülmesine karar veriyoruz?\"dedi.

Sanık güvenlik korucusu Metin Köyü ise terör örgütü ile bağlantısı olmadığını belirterek, \"Saat 13.30\'da çarşıya indim ve o sırada olay oldu. Komutanın beni çağırdığını söylediler. Gittiğimde benden isim vermemi istedi. Birkaç kişinin ismini söylersem kendimi kurtaracağımı söyledi. 20 yıl ceza yesem de kimsenin ismini vermeyeceğimi söyledim\" dedi. Sanık güvenlik korucusu Ahmet Dündar da, suçlamaları kabul etmedi, \"20 yıldır terörle mücadele ediyorum. Hacı Alan ile beraber 75 kişiyle çatıştık. Zamanında 4-5 kişiyle terörle mücadele ettik. Şimdi bize iftira atılıyor. Olay günü evdeydim\" dedi.

\'HACI ALAN VURULURKEN KORUCULAR MÜDAHALE ETMEDİ\'

İfadesi alınan \'Asuman\' isimli gizli tanık ise \"2011 yılındaki operasyonda bir terörist öldürüldü. Bir hafta sonra taziyeye gittik. Taziyeye bir grup terörist geldi. PKK\'lıların başındaki terörist Hacı Alan\'dan intikam alınması talimatı verdi. Yardım edeceğimizi söyledik. Hacı Alan\'ı öldüren PKK\'lı yalnızdı. PKK\'lı terörist, Hacı Alan\'ı vururken ileride korucular olmasına rağmen kimse müdahale etmedi. Vurduktan sonra biraz gidip geri geldi, ölmüş mü diye baktı ve yeniden silah sıktı. Ancak, korucular müdahale etmedi. Terörist koşturmadan, yürüyerek gitti\" dedi.

SAVCI: İNFAZ TOPLANTISI YAPILDI

Dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, 15 Temmuz 2011 günü Karlıova\'ya bağlı Hışhışok Mezrası\'nda \'Sorej\' kod adlı PKK\'lı Esved Ediş\'in öldürüldüğü çatışmaya katılan güvenlik korucu başı Hacı Alan\'ın öldürülmesi için, örgütün sözde bölge sorumlusu \'Mahir\' kod adlı Haşim Kaya tarafından \"Zindan\" kod adlı Nusret Saltan\'a görev verildiğini bildirdi. Savcı, Karlıova BDP ilçe teşkilatında görevli bazı sanıkların, örgüt üyelerinin bulunduğu toplantılarda Hacı Alan\'ın nasıl öldürüleceğine dair planlama ve görev dağılımı yapıldığını, sanıkların olay günü \'Zindan\' kod adlı teröristin eylemine yardım ettiklerini, devletin güvenliği ile sorumlu olan ve güvenlik güçleri ile birlikte hareket eden Hacı Alan\'a yönelik öldürme eyleminin gerçekleştiğini belirtti.

BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile Karlıova eski Belediye Başkanları Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 14 sanığa ceza verilmesini isteyen savcı, diğer sanıkların beraatini istedi.

Cinayetten sonra yakalanan \'Zindan\' kod adlı Nusret Saltan, ifadesinde, Hacı Alan\'ın başında bulunduğu korucuların \'Sorej\' kod adlı Esved Ediş\'i öldürülmesi üzerine sabaha kadar yürüyerek saat 04.30\'da Karlıova\'ya girdiklerini dikkat çekmemek için abdest alıp bir camide namaz kıldıklarını, saat 07.30\'a kadar cami avlusunda beklediklerini ifade ederken,\" İlçe merkezine gidince \'Kendal\' kod adlı arkadaş bana Hacı Alan\'ı gösterdi. Yanına yaklaşıp, Glock tabanca ile 3 el ateş ettim. Yere düşünce kafa ve boyun bölgesine sıktım. Sonra Kendal ile buluşup sığınağa gittik\" dedi.

Mahkeme, BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile eski Belediye Başkanları Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 37 sanığa \'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma\' ve \'Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçlarından\' beraat ettirdi. Yargılama sürecinde ölen sanıklardan Vahyettin Karabağ hakkınadik dava düşürüldü. Mahkeme kişi başı 3 bin 960\'ar lira olmak üzere toplam 135 bin lira avukatlık ücretinin hazineden alınarak beraat eden 34 sanığa verilmesine hükmetti. Beraat eden sanıklara gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle hazine aleyhine tazminat davası açabilecekleri iletildi.

Mahkeme, Rıza ve Lütfi Karabağ\'a birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18\'er yıl, Mehmet Şerif Aslan\'a 18 yıl, İdris Karabağ ile Mehmet Zeki Sayak\'a 6\'şar yıl, hapis cezası verdi. Mahkeme, ceza verilen sanıklar Lütfi Karabağ, Rıza Karabağ ve Mehmet Şerif Aslan\'ın tutuklanmasını da kararlaştırdı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------(ARŞİV)

-İlçe merkezinden genel görüntü

-Polis ve özel timin aldığı güvenlik önlemleri

-Yakılan işyerinin görüntüsü

-Yakılan BDP ilçe başkanının evinin görüntüsü

-Kurşunlanan işyeri ve bir BDP\' liye ait evin görüntüsü

-Kurşun izlerinin görüntüsü

-Yerdeki kan izleri

-İlçe girişinde polisin yaptığı güvenlik uygulaması

-İlçeye giren araçların aranması

-Dün camları kırılan belediye binasında temizlik yapılması

-Kaymakamlık önünde alınan güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Arşiv görüntü tarihi:29 Temmuz 2011

Haber:Felat BOZARSLAN/BİNGÖL,(DHA)

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4)NURTEN ÖĞRETMENİN YAKTIĞI EĞİTİM ATEŞİ 45 İLE YAYILDI

SAMSUN\'un 22 bin nüfuslu İlçesi\'nde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş\'un 8 yıl önce çocuklar ile babaları arasında iletişim ve bağı güçlendirmeyi sağlamak için başlattığı \'Baba bana bir masal anlat\' projesi Türkiye geneline yayıldı. 8 yıl sonunda 45 ilde proje uygulanır hale geldi. Binlerce baba anaokullarında çocuklarının eğitim aldığı sınıflara giderek masal anlattı.

Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık İlçesi\'nde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009\'da okulda \'Baba bana bir masal anlat\' projesi başlattı. Şuan 81 öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı\'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan \'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini\' anlattığı \'Fark Yaratanlar\' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde proje Türkiye genelindeki diğer anaokulu öğretmenlerine de örnek oldu. 8 yıl sonunda bugün \'Bana bana bir masal anlat\' projesi Türkiye\'deki 45 ilde uygulanmaya başlandı.

İLK PROJE

\'Baba bana bir masal anlat\' projesinin hem kendisinin hem de okulun ilk projesi olduğunu söyleyen Akkuş, \"Biz kırsal bir bölgede ilk önce tek bir babanın katılımıyla böyle bir projeyi başlattık. Sadece bizim okulumuzdaki çocukların ve babalarının böyle bir uygulamaya ihtiyaçları var diye düşünüyorduk ama kısa sürede o kadar güzel bir ilgi gördü ki hem Türkiye genelinde yayılmaya başladı hem de ödül alır hale geldik. Çeşitli eğitim grupları ve dernekler tarafından Türkiye\'nin eğitimde ilham veren kadın, fark yaratan kadını, eğitimde en iyi örnek, başarı ödüllerini aldım yada aday gösterildim. Şunu anladık ki Türkiye\'de baba çocuk ilişkisinin gelişmesi için çok önemli bir proje oldu. Bu proje sayesinde Türkiye\'de binlerce çocuk ve baba birbirlerinin elini daha sıkı tutuyor diye düşünüyoruz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'TEK BİR BABANIN KATILIMIYLA BAŞLADI\'

\"Farklı illerden öğretmenlerimiz yöneticilerimiz ve vakıflardan yöneticilerimiz projenin içeriği ile ilgili bilgi almak için iletişime geçtiler. Onlara projenin nasıl uygulanabileceğini anlattım. Bize talepler geldi. Onayımız ve yönlendirmemizle Türkiye\'de başka illerde de uygulanmaya başlandı. Şu an kırsal bölgede tek bir babanın katılımıyla başladığımız projemiz Türkiye kapsamında 45 ilde uygulanır hale geldi. Binlerce baba ve çocuk bu projeden yararlanıyor. binlerce baba çocuklarına masal anlatıyor. Bu projeyi daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Sadece kırsal bölgelerde değil kent yaşamında da bu projeye ihtiyacımız var. Okulumuza gelen babalar masal anlatmanın çocukla kurulan o bağın çok daha başka bir duygu olduğunu fark ediyorlar. Okula gelmeden önce ve geldikten sonra hem babaların hem de çocukların duygu değişimleri çok daha farklı oluyor. Okulumuzda sadece babaları olan çocukların değil babaları olmayan yada yanlarında bulunmayan çocukların da bu projeden faydalanmalarını istiyor. Onlar için de baba yerine koydukları, dede, amca, ağabeyleri de mutlaka bu projenin içine dahil ediyoruz. Bizim tüm çocuklarına girmeye ihtiyacımız var\" diye konuştu.

\'ÇOCUK VE BABA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRİYOR\'

Proje kapsamında kızının eğitim gördüğü sınıfta ilk defa masal anlatan baba Mehmet Nusret Öztürk, \"Kızım bu yıl ilk defa anaokuluna başladı. Bende bu projeye dahil olup ilk kez masal anlattım. Çok güzel geçti. İki gündür okulda masal anlatacağım için kızım büyük bir heyecan içindeydi. Bende heyecanlandım. Sınıfında masal okudum ve çok güzel oldu. Bu projeyi çok olumlu buluyorum. Bu şekilde babaların çocuklarına kitap okumaları, onların bu şekilde alışkanlık kazanmaları çok faydalı olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak adına da çok önemli. Diğer babaların da bu proje ile birlikte bu konuya daha fazla önem vereceklerini düşünüyorum. Anaokuluna babanın gelip masal anlatması çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceğini düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\'EVDE ANNE OKULDA BABA MASAL OKUYOR\'

Kızı için sınıfında masal okuyan baba Gökhan Turan \"İkinci defa masal okumak için okula geldim. Çok güzel bir duygu. Karşılıklı bir arkadaş gibi okuduğum masalı dinliyorlar. Çok zekiler her şeyi algılıyorlar anlıyorlar. Çok güzel bir proje. evde genellikle annesi evde masal okur ama bende okulda bu proje ile masal okudum. Evde de zaman zaman ben masal okuyorum. Okula gelip masal okuduğum için kızımda çok mutlu oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından detay

-Babaların masal okuması

-Öğrecilerden detay

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE:7.56 Dk) (BOYUT:484.19 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/AYVACIK(Samsun), (DHA)

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5)ANTALYA\'DA HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 GÖZALTI

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Finike ilçesinde komando birliklerinin katılımıyla hava destekli operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Finike ilçesi Yuvalı Mahallesi\'nde, \'suç işleme amacıyla örgüt kurmak\' ve \'örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak\' suçu işlediği belirlenen 19 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Finike Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dün saat 06.00\'da yapılan operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike, Kumluca, Demre, Kemer İlçe Jandarma komutanlıkları ile Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı\'na bağlı bir helikopterin de hava desteği verdiği baskında 19 şüpheliye ait 13 adres eş zamanlı arandı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 89 gram eroin, 32 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 11 dolu fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekiplerinin görüntüsü

Uygulamadan görüntü

Helikopterin görüntüsü

Helikopter kamerasından ekiplerin görüntüsü

Helikopter kamerasından ekiplerin mahalle aralarında arama yaparken görüntüsü

Helikopter kamerasından trafik ekiplerinin uygulamasından görüntü

394 MB //03.31

(Haber:Bülent TATOĞULLARI-Kamera: ANTALYA,(DHA)

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6)AĞAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALI

UŞAK\'ta, orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Erkan S. ile yanındaki yolcu Sultan H. yaralandı.

Kaza, dün (çarşamba) saat 23.45 sıralarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre bir araç tarafından sıkıştırılan 27 yaşındaki Erkan S., yönetimindeki 64 LF 643 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Orta refüjde bulunan 3 ağacı deviren Erkan S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçip, bariyerlere çarparak durdu. O anlarda karşı şeritte başka bir aracın olmaması, daha büyük bir kazanın önüne geçti. Büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Erkan S. ile araçta bulunan Sultan H., kazada yaralandı. Yaralılar, ambulansla Uşak Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan aracın önden görüntüsü

- Aracın çekiciye yüklenmesi

- Araç içerisinde alkol şişesinin görüntüsü

- Orta refüjde kırılan ağaçların görüntüsü

- Yolda kırık olarak duran ağaç görüntüsü

Haber- Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)

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7)ÖĞRENCİLER YOLDA BULDUKLARI BİTKİN KÖPEĞİ TEDAVİ ETTİRDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yüksekokul öğrencileri çevre yolunda buldukları bitkin ve halsiz haldeki köpeği tedavi ettirdi. Köpek tedavisinin ardından belediyenin hayvan barınağına teslim edildi. Öğrencilerden Miray Topalak, köpeği öylece bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencileri İbrahim Can (20), Mehmet Altıntaş (26), Miray Topalak (21) ve Nur Şahin (23), dün öğle saatlerinde okul çıkışında okullarının önünden geçen Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde bitkin ve halsiz halde olan bir köpek fark etti. Köpeği araçların ezmemesi için yoldan alan öğrenciler, hayvana yiyecek verdi.

Öğrenciler daha sonra ilçedeki bir veteriner kliniğine getirdi. Beslenme bozukluğu tespit edilen köpeğin tedavi masraflarını üstlenen öğrenciler tedavi ettirdi. Köpek daha sonra Sandıklı Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürülmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Öğrencilerden Miray Topalak, anayol üzerinde araçların ezeceği şekilde duran köpeği öylece bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını belirtirken, \"Köpeği okulun karşısındaki yolda bulduk. Biraz halsizdi, aldık besledik. Daha sonra veterinere getirdik. Muayene ve tedavisini ettirdik. Daha sonra da hayvan barınağına koymak üzere belediye yetkililerine teslim edeceğiz. Bu kış gününde sokak hayvanlarına karşı herkes daha duyarlı olmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köpek yakın çekim

- Öğrenciler köpeği severken

- RÖP: Miray Topalak

- Veteriner muayene ederken

- Veteriner kliniği önünde öğrenciler ile köpek

48.8 MB /// 01.31\"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)



