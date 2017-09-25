DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN SURİYELİLERDEN 34 BİN 690\'I DÖNDÜ

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeliden, 34 bin 690\'ı yeniden Türkiye’ye döndü. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyelilerin, Kurban Bayramı\'nı geçirdikleri ülkelerinden dönüşleri devam ediyor. Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'nde bulunan Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler\'in, eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getirilen Suriyeliler, bayram ziyareti kartını teslim edip Türkiye’de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Bayram nedeniyle ülkesine geçen 53 bin 798 Suriyeliden 34 bin 690\'ının yeniden Türkiye\'ye döndüğü belirtildi. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönüşleri devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsün gelişi

- Otobüsten inen Suriyeliler

- Suriyelilerin sıraya girmesi

- Evraklarını teslim eden Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB

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2)BİSİKLETÇİLER, ÇAMURA SAPLANAN KOYUNU KURTARDI

MUŞ\'ta Bisiklet Derneği\'nin üyeleri, tarihi Murat Köprüsü\'ne giderken, çamura saplanmış durumdaki koyunu kurtardı. Vatandaşların çevreye duyarlı olması, toplu ulaşıma ve harekete teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Valilik önünde toplanan 20 bisikletli, Murat Köprüsü\'ne harekete geçti. Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda hem pedal çeviren Bisiklet Derneği üyeleri, hem de çevreye duyarlılıklarını gösterdiler. Karayolunun çevresindeki çöpleri toplayan gençler, bir koyunun Murat Nehri\'nde çamura saplandığını görünce, müdahale ettiler. Bellerine kadar çamura saplanan ve koyunu kurtarmayı başaran Bisiklet Derneği üyelerinden Muhlis Aksoy, şunları söyledi: \"Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından gezilen tarihi Murat Köprüsündeki atıkları temizlemek için yola çıktık. Doğaya ve çevreye dikkat çekmek istiyoruz. Murat Köprüsüne giderken bir koyunun hayatını kurtardık. Koyunu sahibine teslim ettik.Topladığımız çöpleri belediyenin alması için bir yere yığdık. Bisiklet Derneği olarak doğaya ve çevreye duyarlılığımı her fırsatta göstermek istiyoruz.\" Öte yandan çevreci bisikletlilerinden Turgut Özden etkinliğe 3 yaşındaki kızı Asiye ile 8 yaşındaki oğlu Baran ile birlikte kaltıldı. Turgut Özden, çocuklarına hem çevre bilinci vermeye çalıştığını, hem de bisikletle tanışmalarını sağladığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Bisiklet derneği üyelerinin vilayet önünde toplanmaları

-Bisikletle köprüye gidişlerinden detaylar

-Röportaj

-Koyunun bataklıktan kurtarılması

-Çöplerin toplanması

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

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3)ERZİNCAN\'DAKİ FETÖ DAVASINDA 17\'Sİ TUTUKLU 44 SANIK YARGILANIYOR

ERZİNCAN’da, FETÖ/PDY\'nin darbe girişimine katıldıkları ve terör örgütüyle ilişkili oldukları öne sürülen hepsi asker olan 17\'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına başlandı. Erzincan Adliyesi\'ndeki mahkeme salonunun yetersiz oluşu nedeniyle Erzincan Polis Meslek Yüksekokuluna ait spor salonunda oluşturulan 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlayan FETÖ/PDY davası nedeniyle içerde ve çevrede sıkı güvenlik önlemleri alındı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı davada tümü görevden uzaklaştırılan eski 59\'uncu Topçu Tugay Komutanı Yüksel Gönültaş ile eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven\'in aralarında bulunduğu yine eski askeri personel Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok, Halil Fevzi Çetin, Hasan Coşkun ile tutuksuz 27 sanık, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 183 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY\'nin cebir, şiddet ve hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen \'silahlı terör örgütü\' olduğuna dikkat çekildi. \'Anayasa\'yı ihlal\', \'TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütü üyesi olmaktan da 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski 59\'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş\'ın darbe girişimi öncesi emir astsubayı ile birlikte, kendisine tahsis edilen beyaz renkli sivil araçla keşif yaptığı belirtildi.

Valilik, adliye, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile kritik öneme sahip noktalarda keşif yaptığı mobese kayıtlarıyla tespit edilen Gönültaş\'ın, darbe girişimi gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek komutanlığa çağırdığına işaret edildi. Örgütün sözde \'Erzincan Sıkıyönetim Komutanı\' olan ve üst düzey eski komutanlarla birlikte yargılanan eski 3\'üncü Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olan Gönültaş\'ın, makam odasına çağırdığı dönemin tabur komutanları eski subaylar Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven\'in Ekrem Çağlar\'a bağlı hareket edeceklerini söylediği iddianamede yer verildi.

Ayrıca Gönültaş\'ın, 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde tugay içtima alanında toplayarak uzun süre hazır beklettiği, 15 Temmuz günü kendisini korumaları için rütbeli personel ile er ve erbaştan oluşan 10 kişilik tim oluşturduğuna iddianamede işaret edildi.

Görüntü Dökümü

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Polis okuluna sanıkların getirilmesi

Sanıklardan detay

Eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş

haber- kamera: Coşkun MENEK/ ERZINCAN)

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4)ÇANAKKALE\'DE FETÖ\'DEN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 5\'i, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Diğer 20 kişinin sorgusunun sürüdüğü bildirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli İzmir ve Bursa\'da 6 gün önce FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon yapıldı, 25 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5\'i, bu sabah adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorguları süren 20 kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeye çıkarılan 5 kişiden görüntü

- Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)SEYRİNE DOYULMAYAN GÜN BATIMI MANZARASI

KUŞADASI\'nda güneşin batışında ortaya çıkan kızıllık, görenleri hayran bırakıyor.

Sahilleri dolduranlar heyecanla ufuğa yaklaştıkça kızıllığı artan, dalgalar ile karşıdaki Yunan adaları arasında birkaç dakika içerisinde gözden kaybolan akşam güneşinin kızıllığını doyasıya izliyor. Fotoğraf meraklıları ortaya çıkan görsel şöleni cep telefonları veya makineleri ile kaydederken çektikleri pozları da sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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Gün batımından görüntüler

(Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ-DHA)

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6)AYAĞINDAN VURULAN \'JAN\'A HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI

TOKAT\'ın Artova ilçesinde sağ arka ayağından vurulmuş halde bulunan köpeğin yaklaşık bin liralık tedavi masrafını hayvanseverler karşıladı.

Artova\'da ilçesinde bilinmeyen bir kişi tarafından sağ arka ayağından silahla vurulan Sibirya kurdu cinsi köpek duyarlı kişilerce tedavisi için kent merkezinde bulunan bir veterinere getirildi. Sağ ayağı kesilen \'Jan\' isimli köpek yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Köpeğin bin lirayı bulan tedavi masrafını ev hanımı 40 yaşındaki Filiz Kaymak ve hayvansever arkadaşları karşıladı.

Köpeği sahiplenecek bir aile aradıklarını söyleyen Filiz Kaymak, \"Yaklaşık 6 ay önce Artova ilçesinde arka ayağından vurulmuş şekilde bulundu. Bulan kişi Tokat’ta veterinere getirmiş. Veteriner bize ulaştı. Bizlerde hayvanseverler olarak gönüllülerden para toplayarak Jan’ı ameliyat ettirdik. Maalesef arka sağ ayağı kurtarma şansı olamadığı için kesilmek zorunda kaldı. Şu anda dikişler alındı. Toparlanıyor, kilo almaya başladı. Ona güzel bir aile bulursak sahiplendireceğiz\" dedi.

Görünütü Dökümü:

-Köpeğin parkta görüntüleri

- Vatandaşların ilgisi

-Filiz Kaymak\'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(130 mb)

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7)YÜKSEKOVALI GÜLHAYAT, KANADA\'YA GELİN GİTTİ

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'nde yaşayan Gülhayat Açıkel, İran asıllı Kanadalı işadamı Nadi Emcadi ile ilçede iki gün iki gece süren düğünle hayatını birleştirdi. Gülhayat Açıkel ile Nadi Emcadi, 4 yıl önce Antalya\'da tanıştı. Çiftin, Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü Köyü\'nde yapılan düğününe çok sayıda davetli katıldı. Bölgenin geleneklerine göre yapılan ve iki gün iki gece süren düğüne yöresel kıyafetler giyerek katılan ve halaya çekerek eğlenen Emcadi\'nin yakınları da gördükleri misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Gelin Gülhayat Açıkel, bundan sonraki yaşamlarını Kanada\'da sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Halaydan gör

-Gelin Damattan gör

-Kanadalı damat Nadi Emcadi ile röp

-Yüksekovalı gelin Gülhayat ile röp

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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