DHA YURT BÜLTENİ-4 

Kaza şehidi polise uğurlama töreni

VAN\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde zırhlı polis aracının yoldan çıkarak, takla atması sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Adnan Saka için Van Jandarma Filo Komutanlığı\'da uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit polis memurunun cenazesi memleketi Sivas\'a gönderildi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu zırhlı polis aracı, görev dönüşü Özalp İlçesi\'ne bağlı kırsal kesimdeki Aşağıakçagül Mahallesi\'nde kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 polis memurundan Adnan Saka şehit olurken, 3 polis memuru yaralandı.

Evli ve 1 çocuk babası polis Adnan Saka için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van YYÜ Rektör Vekili Murat Demirel ile askeri yetkililer ve polisler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas\'ın okuduğu dua ardından şehit polis memuru Adnan Saka Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu polis arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp, tekbirlerle uçağa konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Şehit polis memurunun tabutundan görüntü

-Törene katılan protokolden görüntü

-İl Müftüsü Nimetullah Arvas\'ın dua yapması

-Şehit Polis memuru Adnan Saka\'nın cenizesinin omuzlarda taşınması

-Şehit cenazesinin uçağa konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

==============================================

43 gün sonra bulunan çiftçi, dağda ağaçlardan meyve yiyerek yaşamış



SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde 43 gün önce hayvanlarını köye getirmek için yaylaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çiftçi 29 yaşındaki Murat Ünsal, Erzincan\'da arazide bulundu. Bağdan üzüm koparmak isterken köylülerin kendisini görmesi üzerine kaçan ve terörist sanılan Ünsal, haber verilen köy korucuları tarafından yakalandı. Kayıp olarak arandığı anlaşılan perişan haldeki Murat Ünsal dağda yolunu şaşırıp kaybolduğunu, su yolunu takip ederek yürüdüğünü, dağdaki ve çevre bağ- bahçelerdeki ağaçlardan meyve yiyerek beslendiğini söyledi.

Suşehri İlçesi\'ne 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Kekeç Köyü\'nde oturan çiftçi evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz\'da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası\'nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi. Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal\'ın izine rastlanmadı.

ERZİNCAN\'DA ARAZİDE BULUNDU

Erzincan\'ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu Köyü\'nde, dün akşam saatlerinde bağa giden köylüler, kendilerini gören bir kişinin kaçtığını fark etti. Terörist sanılan kişi köy korucuları tarafından yakalanarak İliç İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. İliç Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kişinin 29 Temmuz\'da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç Köyü Soğan Obası Yaylası\'nda kaybolan Murat Ünsal olduğu anlaşıldı.

KAYBOLMUŞ, DAĞDA MEYVE YİYEREK YAŞAMIŞ

İliç Jandarma Komutanlığı\'nda ifade veren Ünsal kaybolduğu yaylada yolunu şaşırdığı, su yolunu takip ederek yürüdüğünü anlattı. Ünsal bu sürede dağdaki ağaçlardan ve çevre bağ- bağçelerden topladığı meyvelerle beslendiğini, bağa da üzüm yemek için girdiğini söyledi. Ünsal, köylüleri görünce kendisini hırsız sanacakları düşüncesiyle kaçtığını anlattı. Oğlunun bulunduğu bildirilen anne Vahide Ünsal ve yakınları, Erzincan\'ın İliç İlçesi\'ne giderek Murat Ünsal\'ı teslim aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: /SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)-

======================================

Urartu Kalesi\'nin gönüllü bekçisinden işi bırakma kararı

VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'nde bulunan Çavuştepe Kalesi\'nde gönüllü bekçilik yaparken Urartucayı öğrenen, 77 yaşındaki Mehmet Kuşman, 43 yılı kadrolu 55 yıldır sürdürdüğü bu görevini bırakıyor. Emekli olduktan sonra 12 yıldan bu yana hiçbir ücret almadan gönüllü olarak bekçilik yaptığını belirten Kuşman, turistlerin artık yeterince kaleye ilgi göstermediğini, Urartuca yazdığı tablet ve kolyeleri satamadığını, ayrıca tek istediğinin Urartuca\'nın gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Doğduğu Çavuştepe Köyü\'nde 55 yıl önce Çavuştepe Kalesi\'nde yapılan kazılarda bekçi olarak işe giren Mehmet Kuşman, kendi çabalarıyla Urartuca dilini yazıp, konuşmayı başardı. Çavuştepe\'ye gelen turistlere rehberlik yapan Mehmet Kuşman, ayrıca taşlara işlediği eserleriyle de turistlerin gözdesi oldu. Bugüne kadar 5 binin üzerinde Urartuca yazılı isimlik, kolye, bilezik, Urartu alfabesi, Urartu tanrılarının figürlerinin bulunduğu levhaları el becerisiyle yaptı. 12 yıl önce emekliye ayrıldığı halde kalede gönüllü bekçilik yapmaya devam eden Kuşman, taşlara işlediği eserlerini turistlere satmaya devam etti.

BEKÇİLİĞİ DE BIRAKIYOR

Turist sayısının azalması ile birlikte yaptıklarını artık satamadığını belirten Kuşman, Van\'ı tanıtmak için birçok ülkeye gittiğini söyledi. Kuşman, önceleri birçok ülkeden turistin Çavuştepe\'ye ilgi gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: \"Eskiden en çok Alman, Fransız ve Japon turistler geliyordu. Yabancıların hepsi ilgi gösteriyordu, parası olan taşları alıyordu. İtalyan, Hollandalı, Belçikalılar, Avrupalı, Amerikalı, Avusturalyalı, dünyanın her yanından insanlar geliyordu buraya. Şimdi 1 tane bile turist yok. Bazen tek- tük gruplar Kars\'daki Ani Harabeleri\'ne, oradan Erzurum\'a, Erzurum\'dan Kapadokya\'ya geliyor ve bitiyor. Van\'a neredeyse hiç gelmiyorlar. Turistler azaldı, Türk grupları vardı artık onlar da gelmiyor. Ben de gönüllüyüm tabii. Artık burada 3-5 kuruş para kazanmam gerekiyor ama o da yok. Çocuklarım büyüdü ve ben de mecburen bu yıl bırakıyorum.\"

\'URARTU DİLİ SAHİPSİZ KALMASIN\'

Kendi çabalarıyla öğrendiği Urartuca dilinin gelecek nesillere de aktadırılmasını isteyen Kuşman, artık yaşlandığını ve her gün gelip gitmekte sıkıntı çektiğini belirterek şöyle dedi: \"Yaşlandım bu yıl bırakıyorum. Birazcık da bıktım açıkçası, 55 yıldır aynı tepede, elektriği, suyu, lavabosu olmayan bir yerde çalışmak hiç kolay değil. Her gün kilometrelerce yürüyorum, Otostop çek, tepeye çık, hiç de kolay değil. Bu taşları 25 yıldır yapıyorum. Yaptığım taşları alan da yok. Taşları toptan birine satacağım ve bırakacağım bu işi. Tek istediğim Urartu dilinin yok olmaması, gelecek nesiller için de bilinmesi ve öğretilmesi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Mehmet Kuşman\'ın çalışmalarını yaptığı bekçi kulübesine gelişi

-Yaptığı çalışmalardan görüntüler

-Mehmet Kuşman ile ropörtaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

=============================================

Bodrum\'da Eylül bereketi

MUĞLA\'nın cennet turizm ilçesi Bodrum\'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistlerin yerini İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistler aldı. Bodrum plajlarında yabancı turistlerden adım atacak yer kalmazken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum\'da bayram tatilinun sona ermesiyle yerli turistin boşalttığı sahilleri yabancı turistler doldurdu. İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilçeye tekrar hadreket getirdi. Gümbet Plajı\'nı dolduruan

turistler bol bol denizde yüzüp, su sporları yapkı, sereserpe şezlonglara uzanıp, güneşlendi. Yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkartan turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Norveçli profesyonel tur rehberi 32 yaşındaki İnge Jurgensen \"Yaklaşık 8 yıldır Bodrum\'a turist getiriyoruz, Eylül ile Mayıs ayları ençok tercih edilen aylar oluyor. Hava bu aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Bodrum\'un doğası bir harika ayrıca ilçede alternatif turizm ile ilgili birçok olanak var. Ekim ayının sonuna kadar İskandinav ülkelerinden Bodrum\'a turist gelecek\" dedi. İlçedeki turistik tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70\'lerin üzerinde olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Plajlarda güneşlenip, denize giren yabancı turistlerden görüntü

-Su sporları yapanlardan görüntü

-Kalabalık plajlardan görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=================================================

Nohut fiyatlarındaki artış leblebicileri zora soktu

TÜM Türkiye\'de ünlenen Kula leblebisinin fiyatı, nohut üretiminin azalması nedeniyle arttı. Son iki yıldır nohut fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirten leblebi üreticileri, Kula leblebisinin çoğunlukla ithal nohutlarla yapılmaya başlandığını ve kilosunun da 22 liraya kadar çıktığını söyledi.

Türkiye\'de nohut üretiminin azalması ve fiyat artışı Manisa\'nın Kula ilçesinde bir asırdır leblebicilik yapan esnafı etkiledi. Kula Leblebiciler Sitesi\'ndeki işletme sayısı her geçen gün azalırken, adıyla ünlenen Kula leblebisinin geleceği de tehlikeye girdi. Kula Leblebiciler Kooperatifi Başkanı İbrahim Karcıoğlu, 30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, leblebiciliğin ilçede 100 yıldır devam ettiğini anlattı. Karcıoğlu, \"Ama son yıllarda çalışan esnaf sayısı azaldı. Pazar bulmakta ve hammadde alımında zorlanıyoruz. Leblebi imalatı, Kula\'da, Denizli Serinhisar\'da ve Kütahya Tavşanlı\'da çok yaygındır. Türkiye\'de sanayi olarak bu üç yerde üretim oluyor\" dedi. Leblebi ustası Karcıoğlu, nohudun leblebiye dönüşme hikayesini anlatarak, meşakkatli bir meslek sürdürdüklerini söyledi. Nohudun birçok kez işlemden geçerek 50-60 günde leblebiye dönüştüğünü aktaran Karcıoğlu, \"Elenmiş olarak nohutlar bize geliyor. İlk tav makinede 35-40 dakika süreyle yapılıyor. Çuvalların içinde 10-15 gün bekliyor. Tekrar makineye girip ikinci tav işlemi oluyor. Daha sonra sergiye dökülüyor. 30-35 gün sergide dinleniyor. Sulanıp kabuk attırdıktan sonra perakendecilere veriyoruz. Onlar da sıcak sıcak kızartıp vatandaşa sunuyorlar. Leblebinin satış aşamasına gelmesi en az 50-60 gün sürüyor\" diye konuştu.

NOHUT FİYATLARI YARI YARIYA YÜKSELDİ

Son iki yıldır nohut fiyatlarının yükseldiğini, bunun da leblebiciliği etkilediğini anlatan Karcıoğlu, maliyet artışından dolayı leblebi fiyatlarının da arttığını açıkladı. Karcıoğlu, \"Leblebinin hammaddesi nohut çok pahalandı. 2 yıl önce leblebilik nohudun kilosu 4-5 lirayken şimdi kilosu 8-9 liraya yükseldi. Biz geçen sene en son leblebinin kilosunu 13 liradan sattık. Bu yıl 14-15 liradan satış yapacağız. Nohut artınca bizde fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Leblebi tüketiciye de kilosu 17 ila 22 lira arasında satılıyor. Dünyada son yıllarda nohut üretimi azaldı. Biz ancak Türkiye\'deki nohudun yüzde 10\'unu kullanabiliyoruz. Nohut azlığı ve maliyet artışı bizi çok zorluyor. Kula\'da bu nedenlerden dolayı bitme noktasına gelecek\" dedi.

İTHAL NOHUT

1991 yılından bu yana leblebicilik yaptığını dile getiren Ayhan Küçükkalfa , \"Nohut fiyatları yüksek olduğu için çok para kazanamıyoruz. 10 liraya kadar nohut var. Maliyetini kurtarmıyor. Türkiye\'de nohut yeterli değil. İthal nohut geliyor. Genelde Bulgaristan\'dan, Arjantin\'den, Amerika\'dan nohut ithal ediliyor. Kula leblebisi artık ithal nohutlarla yapılıyor\" dedi.

AVRUPA VE ORTADOĞU KULA LEBLEBİSİNİ SEVİYOR

Hem leblebi üretimi yapan hem de Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu\'ya Kula leblebisini ihraç eden Abdullah Erdil, Kula leblebisine en çok İsrail\'den talep geldiğini belirterek, uzun süredir İsrail\'e gönderdiklerini söyledi. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine leblebi ihraç ettiklerini kaydeden Erdil, \"Burada zamanla imalatçı sayısı azaldı. 15-20 arasında imalatçı kaldı. Yunanistan, Bulgaristan, İsrail, Ortadoğu\'da Arap ülkelerine gönderiyoruz. Önceden karayoluyla gidiyordu. Yunanistan\'ın ekonomisinin gerilemesi nedeniyle oraya eskisi kadar gitmiyor. Deniz yolu ile gemilerle yurtdışına gönderiyoruz. Kula leblebisine talep var. Leblebimiz hem güzel hem de kaliteli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Leblebi tavlama işleminden görüntü,

-Nohutlardan görüntü,

-Leblebilerin çuvala alınmasından görüntü,

-Kooperatif Başkanı İbrahim Karcıoğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Leblebi görüntüsü ve yurtdışına gönderilen leblebilerin paketlenmesinden görüntü,

-Leblebi ihraç eden Abdullah Erdil\'in konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

====================================

Bu otomobil için servet harcadı

DENİZLİ\'de mobilya ustası 26 yaşındaki Mehmet Elçi, modifiye tutkusunu hayata geçirdi. Elçi, halk arasında \'Hacı Murat\' olarak bilinen 1976 model Murat 124 otomobilini, 25 bin lira harcayarak modifiye etti.

Denizli\'de mobilya ustası Mehmet Elçi, modifiye tutkusunu gerçeğe dönüştürebilmek için 1 yıl önce, 3 bin 500 lira karşılığında, halk arasında \'Murat 124\' marka otomobil satın aldı. Elçi, beyaz renkli otomobilini 6 aylık çalışmanın ardından modifiye ederek dikkat çekici bir aracın sahibi oldu. Otomobilinin motorunu değiştiren Elçi, iç ve dış dizaynını yenilediği aracına 5 bin lira değerinde ses sistemi taktı. Sarı ve beyaz renklere boyattığı otomobiline ise \'Sarı civcivim\' adını koydu. Kullandığı çeşitli aksesuarlarla birlikte otomobiline 25 bin lira para harcayan Elçi, aracın kenarlarına ise \'Keyfi hizmete mahsustur\' yazdırdı.

\"GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR\"

Küçük yaşlardan beri otomobil tutkusu olduğunu belirten Elçi, \"1796 model arabamı külüstür vaziyette aldım. 25 bin lira masraf ederek bugünkü haline getirdim. Eskiden beri bu tarz arabaları seviyorum. Modifiye ettiğim aracımı her gün yıkayıp temizliyorum. Arabam benim için çok değerli. O benim sarı civcivim, arabama gözüm gibi bakıyorum. Yolda seyir halindeyken arabam oldukça dikkat çekiyor. Görenler çok beğeniyorlar ve ne kadar masraf ettiğimi soruyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otomobilden detay ve genel görüntüler

- Otomobil sahibi Mehmet Elçi\'nin arabasını temizlemesi

- Otomobilin içerisinden detaylar

- Nostaljik müzikler eşliğinde arabanın hareket etmesi

- Mehmet Elçi rop.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

==============================