DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: NEREDE BİR MAZLUM VE MAĞDUR VARSA ONLARLA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ

BURSA’da konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, etnik, dini ve mezhep bakımından hiçbir farklılık gözetmeksizin nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara dokunmaya, onların ihtiyacını karşılamaya, onlarla birlikte olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Hakikaten bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyaset felsefesi anlayış, bizim yol göstericimiz oluyor\" dedi. Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami\'de bayram namazını kılan Çavuşoğlu, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların hem sevinç hem coşku hem de birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı\'nın birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, \"Kurban Bayramı sıla-i rahim yaptığımız ve aynı zamanda fakirin fukaranın gözetildiği, mazlumun ve mağdurun yanında olunduğu, ihtiyaç sahiplerinin bulunmaya çalışıldığı, çocukların sevildiği, büyüklerin sayıldığı müstesna günlerden bir tanesi. Allah bize bugünleri hakkıyla idrak edebilmeyi nasip etsin\" dedi. \" İslam coğrafyasında kan, gözyaşı ve feryatların yükseldiğine dikat çeken Çavuşoğlu şöyle devam etti:

\"Suriye, Irak ve son olarak Arakan\'daki Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı davranışlar ve durumlar hakikaten bizi ziyadesiyle üzüyor. Türkiye olarak medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz değerlerle yüzyıllarca bu dünyaya ışık saçmış bir medeniyetin sancaktarı olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyalarda ve sair coğrafyalarda etnik, dini ve mezhep bakımından hiçbir farklılık gözetmeksizin nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara dokunmaya, onların ihtiyacını karşılamaya, onlarla birlikte olmaya gayret ediyoruz. Hakikaten bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyaset felsefesi anlayış, bizim yol göstericimiz oluyor.\"

Çavuşoğlu, Türkiye\'nin yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla son üç seneden beri dünyada cömert ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Dünyanın ilk 5 ekonomisine sahip devletleri, bir mazluma, mağdura yardım etme durumu söz konusu olduğunda onları bu sıralamada göremediklerini dile getiren Çavuşoğlu, \"Önemli olan edindiğini paylaşabilmek, paylaştıkça zenginleştiğini bilmek ve bu şekilde hareket edebilmek. Bayram paylaşmadır. Kurbanımızı ve diğer kazanımlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamız gerekiyor\" dedi.

Çavuşoğlu, Arakan\'da yaşananlara da değinerek, \"Arakan son günlerde ortaya çıkmış olması nedeniyle de aslında bu bayrama gölge düşüren bir yer oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dün İslam coğrafyasının liderleriyle bu konuda bir telefon görüşmesi yaptı. Orada bir girişimin, çalışmanın başladığını görüyoruz ama bunun süreklilik arz etmesi ve sorunların kalıcı bir şekilde çözümüne vesile olmasını diliyoruz. Yoksa palyatif tedbirlerle, sadece göstermelik davranışlarla huzurun, barışın gelmeyeceğini biliyoruz. Sorunların, meselelerin köküne inerek muhtevasını bilerek çözmek gerekiyor. Dünya çok büyük, hepimize yeter. Devletlerin eşit ve onurlu bir devlet olarak yaşaması için her şey mümkün. Herkesin insanca yaşadığı, herkesin onurlu ve haysiyetli yaşam sürdüğü dünya olması gerekiyor. Bizim ilkelerimiz, değerlerimiz en başta adaleti, mazluma ve mağdura sahip çıkmayı gerektiriyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.\"

Vatandaşların bayramını da kutlayan Çavuşoğlu, bayramda araç kullanacak sürücülere de dikkatli olmalarını tavsiye ederek \"Frene değil, kurala güvenin\" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Ulucami\'den ve namaz kılan vatandaşlardan detaylar, engelli vatandaşlardan detaylar, Hakan Çavuşoğlu\'nun namazdan çıkışı, bayramlaşması, açıklaması

SÜRE: 2 DK 16 SN

BOYUT: 356 MB

Fatih Enver TIKIR/BURSA, (DHA)-

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2)POLONYALI MİLYARDER KULCZYK AİLESİ BODRUM\'DA

MUĞLA\'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum\'da tatil yapan milyarderler arasına Polonyalı Kulczyk Ailesi de katıldı. İki yıl önce Viyana\'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kulczyk Holding\'in patronu Jan Kulczyk\'ın eşi, kızı ve gelini yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı, eğlendi.

Polonya\'daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana\'da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitiren Kulczyk Holding\'in patronu Jan Kulczyk\'nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk tatil için Yunanistan\'ın Tilos adasından Bodrum\'a geldi. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon Euro değerindeki \'Phoenix2\' isimli yat ile gelen milyarder aile, yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı. Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.

Kulczyk Ailesi\'nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kulczyk Ailesi\'nin yatı Phoenix2\'nin görüntüsü

-Yatın üzerinde güneşlenen Kulczyk Ailesi\'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)KAYSERİ\'DE ACEMİ KASAPLAR, KENDİLERİNİ YARALADI

KURBAN Bayramı\'nın ilk gününde pek çok acemi kasap, kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı.Bayram namazının kılınmasının ardından, belediyelerce belirlenen kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmeye başladı. Bu sırada, büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu birçok kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ya da özel araçlarıyla hastanelerin acil servislerine getirildi. Burada tedavileri yapılan yaralılar, taburcu edildikten sonra tekrar kurban kesim yerlerine giderek, kesilen kurbanlarını teslim aldılar. Kendini yaralayan \'acemi kasaplar\'dan bazıları basın mensuplarına, \'Biz acemi kasap değiliz. Ancak bir yanlışlık oldu ve kendimizi yaraladık. Acemi kasap diye yazmayın\" dediler.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların acil servise gelişi

-Yaralının konuşması

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 2 dakika, 4 saniye /66 MB

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4)KADINLARDA KASAPLIK YAPTI

KONYA\'da kurbanlık kesim alanlarında kadınlarda kasaplık etti. Bazı kesim alanlarında ise her zaman olduğu yine çocukların önünde kesim yapıldı.

Konyalılar, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine giderek kurbanlarını kesti. Genellikle semt pazarı alanlarının kesim alanı olarak belirlendiği kentte, bazı yerlerde hijyenik ortamda ve modern sistemle kesimler yapılırken, bazı yerlerde ise hijyenik olmayan ortamlarda kesimler yapıldı. Her zaman olduğu yine çocukların önünde kesim yapıldı. Kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesmek isteyenler ise zor anlar yaşadı. Kadınlar da ellerine bıçakları alıp, kasaplık yaptı. Bir kesim yerinde hayvan satışı ve kesimi yapan bir kasap firması da orada bulunanlar kavurma ve pilav ikram etti.

(Görüntü Dökümü

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- Kesim alanlarından detay

- Kadınların kasaplık yapması

- Çocukların izlemesi

- Kavurma ve pilav ikram edilmes

- Genel ve detay

(Haber- Kamera; İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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5)BAYRAMDA ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKILDI

ARDAHAN\'da Kurban Bayramı\'nda protokol ve halkın bayramlaşmasının arından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Ardahan\'da resmi bayramlaşma programı Merkez Cami bahçesinde yapıldı. Bayram namazının hemen ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, cami bahçesinde halkla bayramlaştı.

İkramların yapıldığı programında ardından Halilefendi Mahallesi\'ndeki şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için Kuran\'ı Kerim okunduktan sonra mezarlarına karanfil bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Merkez Cami önünde genel detaylar

-Bayramlaşmadan

-Belediye Başkanı Faruk Köksoy\'un konuşması

-Vali Mehmet Emin Bilmez\'in konuşması

-İkramlardan

-Şehitlik ziyaretinden

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasından

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMURA/ARDAHAN, (DHA)

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6)CAMİİLERDE BAYRAM NAMAZI KALABALIĞI

KURBAN Bayramı nedeniyle Türkiye\'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir\'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir\'de bugün saat 07.20\'de kılınan bayram namazı sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Temkinli vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri hasırlarla, camilerin bahçesinde bayram namazını kıldı. Alsancak Hocazade Camisi\'nde de, camii görevlileri tarafından bahçeye serilen hasırlarla namaz kılmak için gelen vatandaşlara daha fazla yer sağlandı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaşarak camilerden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hasırlardaki vatandaşlardan görüntü

- Namaz kılan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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7)ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN ESKİ KOCA ÖLDÜ

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, eski eşi Vesile Demiralay\'a silahlı saldırı düzenlediği sırada polisle girdiği çatışmada karnından vurulan Mustafa Akkurt, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalvaç İlçesi\'nde Vesile Demiralay, sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce eşi Mustafa Akkurt\'tan boşandı. Ailesinin yanına yerleşen Vesile Demiralay, Şarkikaraağaç İlçesi\'nde hayvancılık yapan eski eşi tarafından eve geri dönmesi için iddiaya göre sık sık tehdit edildi. Akkurt\'un tehditlerini sürdürmesi üzerine Demiralay, üvey ağabeyi Hüseyin ve oğlu Ali Görenekli ile dün öğle saatinde Yalvaç Adliyesi\'ne giderek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak istedi. Adliye önünde bekleyen Mustafa Akkurt, üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek eski eşine ateş etmek istedi. Akkurt, araya giren Hüseyin Görenekli ve oğlunu çeşitli yerlerinden vurdu. Vesile Demiralay ise kaçarak sivil ekip otosuna sığındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Araçtaki eski eşine ateş eden Akkurt ile polis arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmada karnından vurulup yaralı ele geçirilen Mustafa Akkurt, Yalvaç Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Akkurt, buradaki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Akkurt\'un silahında çıkan mermilerle yaralanan Hüseyin ve Ali Görenekli\'nin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Haber: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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8)OT İLACI MISIRI DA ÜRETİCİYİ DE YAKTI

BALIKESİR\'in Kepsut İlçesi\'nde, tarlalarına attıkları ot ilacı silajlık mısır üreticilerini perişan etti. Ot için attıkları ilacın mısırı yakıp, verimi düşürdüğünü belirten üreticiler yetkililerden yardım istedi. Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Akbıyık yaşanan olumsuzluğa Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün müdahale etmesi gerektiğini belirtip, \"Hangi ot ilacı kullanıldıysa analiz ettirilmesi gerekir\" dedi.Kepsut\'ta çiftçilik yapan Mustafa Karakaya, çeşitli büyüklükteki toplam 20 dönümlük tarlasına geçen 3 Temmuz\'da silajlık mısır ekti. 15 gün sonra da mısır ektiği tarlaları ot bürümemesi için ilaçladı. Ancak, ot ilacı atmasının ardından mısırların büyümesinin durduğunu belirten Karakaya, söz konusu ot ilacını üreten fabrika yetkililerini arayıp, durumu bildirdi. Kepsut\'a gelen ilaç firması yetkililerinin tarlasında inceleme yapıp gittiğini, ancak bir daha kendisini aramadığını belirten Karakaya, Kepsut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne başvurdu. Ancak, burada da sorunuyla ilgilenilmediğini belirten Karakaya, sadece Kepsut ilçe merkezi değil kırsal Akçaköy ve Beyköy mahallerindeki üreticilerin de aynı sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ürününü kurtarmak için bol su ve gübre vermesine rağmen istediği verimi alamadığını belirten Karakaya, \"Tarlasındaki mısırların boyunun şu an 2 metreden fazla olması gerektiğini, ancak çok fazla uzamadığını vurgulayan Karakaya, \"Geçen yıl ektiğim tarlalardan birinden 8 ton ürün elde etmiştim. Şimdi aynı tarladaki rekolte yarı yarıya düşecek. Verdiğimiz emeklere yazık. Yetkililerin, bu soruna bir an evvel el atması gerek. Aynı sıkıntıyı gelecek yıl da yaşayabiliriz. Ziraat mühendisleri gelip, tarlalarımızda incelemelerde bulunsun, üreticiye yardımcı olsun\" dedi. Karakaya, aynı ilacı kullanan Burhaniye ilçesindeki bazı üreticilerin de benzer sorunla karşı karşıya olduğunu duyduğunu da kaydetti.

\"ZARARIM BÜYÜK\"

Kepsut\'ta aynı kaderi paylaşan mısır üreticisi Cavit Pamuk da ot ilacı atılan tarla ile atılmayan başka bir tarlayı gösterip yaşanan sıkıntının büyük oludğunu söyledi. Pamuk, geçen yıl 90 ton ürün aldığı 13 dönümlük tarlasından bu yıl bol su ve gübre vermesine rağmen ancak 30-40 ton arasında bir ürün alabileceğinin altını çizip, zararının büyük olduğunu söyledi.

\"ÜRÜNÜ KURTARABİLMEK İÇİN ÇOK MASRAF ETTİK AMA NAFİLE\"

5 dönümlük tarlasında silajlık mısır yetiştiren İlhami Karaman da ot ilacının mısırlarını kurutuğunu belirtip, \"Ektiğim mısırlar 4 yaprak olunca ot ilacı attım. Aradan birkaç gün geçince tarlanın belli bölgelerinde ürün sararmaya başladı. Gübre ve su verdik fakat bazı yerler buna rağmen kurudu. Ürünü kurtarabilmek için çok masraf ettik fakat nafile\" diye konuştu

\"O İLAÇ ANALİZ ETTİRİLMELİ\"

Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Akbıyık da yaşanan olumsuzluğa Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Akbıyık, \"Değişik türler için ot ilaçları vardır. Kimileri dar, kimileri geniş yapraklı otlar için kullanılır. Tarlaya yanlış ilaç atıldıysa otla birlikte bitkiyi de kurutur. Fakat üretici hangi ilacı atacağını çoğunlukla bilir. Ortada bir sorun olduğu kesin. Çiftçiler sıkıntının tarımsal ilaçtan kaynaklandığını söylüyor. Bu aşamada İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü devreye girmeli, hangi ilaç kullanıldıysa o ilaç analiz ettirilmeli, bitkilerden ve topraktan da numune alınarak, laboratuvarlarda incelenmelidir. Hatta bölgede kullanılan suyun dahi analizi yapılmalıdır. Üretici de, tarım ilacı kullanırken, dikkat etmeli, \'merdiven altı\' diye nitelediğimiz ilaçları kullanmamalı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üretici Mustafa Karakaya ile röp.

-İlaç atılan ve atılmayan tarlalardan görüntü

-Mağdur üretici Cavit Pamuk ile röp.

-Mağdur üretici İlhami Karaman ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)